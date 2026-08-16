Израел нанесе нови удари по Ливан преди края на примирието с Иран

Израел нанесе серия от въздушни удари по Южен Ливан, при които загинаха най-малко 11 души, а десетки бяха ранени. Атаките идват в момент, когато срокът на временното споразумение между САЩ и Иран наближава края си и дипломатическите усилия за предотвратяване на нова по-широка ескалация остават без ясен резултат.

Ударите са били насочени към райони около Ансар, Дейр ал-Захрани и Набатия. Сред загиналите има цивилни, включително деца и жени, съобщават ливанските власти.

Израел твърди, че е атакувал позиции на „Хизбула“

Израелските военни заявиха, че операцията е била насочена срещу инфраструктура и командири на „Хизбула“ и е предприета в отговор на нападения срещу израелски сили в Южен Ливан. Според израелската страна при един от ударите е бил убит командирът на групировката Али Самир ал-Хадж Хасан.

Ливанските власти обаче оспориха начина, по който е проведена операцията. Премиерът Науаф Салам осъди ударите и заяви, че убийството на цивилни подкопава усилията за стабилизиране на страната. Президентът Жозеф Аун също предупреди, че подобни действия застрашават текущия политически процес.

Най-тежката атака след примирието от юни

Настоящата ескалация е най-сериозната от началото на примирието между Израел и „Хизбула“ на 20 юни. Споразумението беше постигнато с посредничеството на САЩ и Катар и с участието на Иран.

Въпреки примирието Израел запази военно присъствие в буферна зона в Южен Ливан и продължи операции срещу цели, които определя като заплаха от страна на „Хизбула“.

„Хизбула“ заплаши с ответни действия

„Хизбула“ обвини Израел, че нарушава примирието, и обеща ответни действия. Групировката също така критикува ливанското правителство за участието му в преговорите за разоръжаване и за изтегляне на израелските сили от южната част на страната.

Договорената през юни рамка предвижда постепенно израелско изтегляне и разоръжаване на „Хизбула“, но самата групировка не е страна по споразумението и досега отказва да се разоръжи.

Времето за споразумение между Вашингтон и Техеран изтича

Ескалацията в Ливан идва паралелно с продължаващия спор между САЩ и Иран. Временното американско-иранско споразумение от юни не успя да доведе до трайно прекратяване на конфликта. Вашингтон обвинява Техеран, че не е възстановил свободното корабоплаване през Ормузкия проток, а Иран твърди, че САЩ не са изпълнили обещанията си за премахване на блокади и освобождаване на ирански активи.

Преговорите за възстановяване или удължаване на договореността засега не са постигнали напредък. Ирански представители заявиха на 12 август, че посредническите усилия не са довели до резултат.

Ормуз остава другата критична точка

Напрежението се засилва и около Ормузкия проток. Движението на кораби през стратегическия морски маршрут е спаднало рязко, след като бяха атакувани плавателни съдове, свързани с ОАЕ, а САЩ предупредиха за нов икономически натиск срещу Иран.

Така кризата отново се развива едновременно на няколко фронта – Ливан, Ормуз и отношенията между Вашингтон и Техеран. Новите израелски удари показват колко крехко остава примирието и колко лесно локален инцидент може да върне региона към мащабни бойни действия.