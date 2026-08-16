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Иран към Тръмп: Ормуз ще остане ирански

Иран към Тръмп: Ормуз ще остане ирански

16 Август, 2026 16:21 1 198 32

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Техеран отхвърли твърденията на американския президент за евентуално обявяване на стратегическия проток за територия на САЩ

Иран към Тръмп: Ормуз ще остане ирански - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иран реагира остро на изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ могат да обявят Ормузкия проток за американска „територия“ след края на войната. Техеран заяви, че стратегическият морски коридор „ще остане ирански“ и не може да бъде присвоен от друга държава.

Изявлението идва на фона на продължаващото военно и дипломатическо противопоставяне между Вашингтон и Техеран и поредицата от нападения срещу търговски кораби в района. Тръмп заяви на 14 август, че САЩ имат намерение да установят траен контрол над протока, след като бъде постигната победа над Иран.

Иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади заяви, че Ормузкият проток „не може да бъде завзет“ и ще остане под ирански контрол.

Позицията следва серия подобни изявления от високопоставени представители на властта в Техеран. На 13 август новоназначеният ръководител на паравоенната организация „Басидж“ Хосейн Таеб заяви, че Иран има „пълен контрол“ над протока. Иранското съвместно военно командване също твърди, че корабите не могат да преминават през района без разрешението на Техеран.

Тези твърдения обаче са оспорвани от Вашингтон. Съединените щати настояват за свободно международно корабоплаване и не приемат идеята Иран едностранно да контролира морския маршрут. В обсъждани през август варианти за споразумение дори възможността Техеран да регулира входящия трафик беше определена като голяма американска отстъпка.

Американският президент заяви, че след приключването на военните действия Ормуз може да бъде обявен за „територия на Съединените щати“. Изказването предизвика незабавна реакция в Иран и допълнително повиши напрежението около един от най-важните морски маршрути в света.

Подобна декларация сама по себе си обаче не би променила международноправния статут на протока. Ормуз е международен морски път между Иран и Оман, а спорът в момента е за фактическия и военния контрол върху корабоплаването, а не за призната американска териториална собственост.

На 11 август секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви, че протокът ще остане затворен, докато САЩ не изпълнят поставените от Техеран условия. Сред тях са прекратяване на войната и размразяване на ирански активи зад граница.

Преговорите за възстановяване на временното примирие между двете страни засега не дават резултат. Иран обвинява Вашингтон, че не е изпълнил ангажиментите си за отмяна на блокади и освобождаване на активи, докато САЩ обвиняват Техеран, че не е възстановил свободното преминаване през Ормуз.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж с токчета

    6 30 Отговор
    Псулер е най-сшабия и сме шен президент в историята

    16:25 16.08.2026

  • 2 Kaлпазанин

    32 2 Отговор
    Да напомнят на клоуна че слънцето и луната му принадлежат ,само дето още го е казвала публично кислорода и водата на земята също са американски

    16:25 16.08.2026

  • 3 Бай Дончо друго каза - Ормуз става 51 ща

    3 15 Отговор
    Доналд Тръмп заяви, че след приключване на операцията срещу Иран ще обяви Ормузкия проток за територия на САЩ:

    „И след като завършим операцията срещу Иран, който вече претърпява много сериозно поражение, ще обявя Ормузкия проток за територия на САЩ. Това е по същество това, което правим. Имаме блокада. Никой кораб не може да премине, освен ако ние не го искаме.“

    16:25 16.08.2026

  • 4 С други думи

    29 2 Отговор
    Иран показа среден пръст на реднеците

    16:25 16.08.2026

  • 5 То и Путин вика същото за Крим

    3 18 Отговор
    Но да видим!!?!?!

    16:25 16.08.2026

  • 6 Дзак

    11 0 Отговор
    Навътре е много ветровито. Досега не сме видяли никакви лодки, яхти, корабчета. И танкери няма.

    Коментиран от #27

    16:26 16.08.2026

  • 7 ФАКТ

    5 22 Отговор
    Ако Кончита Вурст бъде избрана за Президент на Бензиностанцията, комунетата в България ще започнат да го тачат и възхваляват като мъжествен лидер.

    16:26 16.08.2026

  • 8 Наведен Руснак С лубрикант

    5 26 Отговор
    Приготвил см се за Украинските освободители

    Да ги посрещна достойно

    Коментиран от #17, #24

    16:27 16.08.2026

  • 9 Тоест да се чете много лошо пред стои

    20 2 Отговор
    Хамериканците не ги вземат вече на сериозно изчерпаха си запаса конвенционалните оръжия и съвсем скоро ще използват Тяо от което следва за нас обикновените хора хиперинфлация горива и храни апокалипсис в най скоро време мир по света скоро няма да има

    16:27 16.08.2026

  • 10 Тръмп

    13 3 Отговор
    Тц. Не! Не става! А и без това вече казах, че ще е американски! За демокрация не сте ли чували? А за американска демокрация?

    Коментиран от #20

    16:29 16.08.2026

  • 11 дядо Дони

    7 0 Отговор
    Ако победим САЩ ще направят така,че да се минава през протока както беше преди войната на САЩ и Исраел срещу Иран.

    16:31 16.08.2026

  • 12 Дявола чете Евангелието

    12 0 Отговор
    -Мохсен Резаи заяви, че протокът ще остане затворен, докато САЩ не изпълнят поставените от Техеран условия-

    А е истината е, че е казал: - Докато не изпълни САЩ, договореното и подписано от Тръмп в Меморандума.

    16:31 16.08.2026

  • 13 мдааааа

    0 2 Отговор
    Дейб@ли , блиат ..

    16:36 16.08.2026

  • 14 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    1 10 Отговор
    Не слушкат ли аятоласите, нема прошка.

    16:46 16.08.2026

  • 15 Бай онзи

    9 0 Отговор
    Тоя е по-зле от бай Дън.Онзи не се изцепваше така.Само се здрависваше с невидими хора.А този ,голям алчняк и наглец!!!Ако Русия обяви Беринговия проток за руски,как ще подскочи не е за вярване!!!

    Коментиран от #25

    16:47 16.08.2026

  • 16 Дудов

    11 2 Отговор
    Трумп е кух като Зеленски , че и дрънка

    16:51 16.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бай Хасан

    4 2 Отговор
    Мръсни евреин ей всичко искат да пренадлежи на тях

    16:56 16.08.2026

  • 19 И никой

    0 0 Отговор
    няма да минава от там!Само рибарски платноходки!

    16:57 16.08.2026

  • 20 Чий Крим

    0 5 Отговор

    До коментар #10 от "Тръмп":

    А за Путинова?

    16:58 16.08.2026

  • 21 Бен Търпин

    3 1 Отговор
    Естествено че ще остане Ирански,та това е кухнята на света от където сипват по чиниите

    17:02 16.08.2026

  • 22 И Пак

    2 1 Отговор
    РУСОФИЛКИТЕ свалиха УШАНКИТЕ
    И НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.

    КУРанът пак ще се целува
    Няма как.

    17:07 16.08.2026

  • 23 Бай Дън

    2 0 Отговор
    На този брадвата му не сече на едно място!

    17:07 16.08.2026

  • 24 Хаген Дас

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Наведен Руснак С лубрикант":

    Снощи украинските освободители дали голяма фира! Близо 1400 убити, по точно 1390 за денонощието! Много западни наемници също си събрали гаргите!

    Коментиран от #26

    17:10 16.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Украинците

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хаген Дас":

    повече от китайците!

    Коментиран от #29

    17:15 16.08.2026

  • 27 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дзак":

    Д.ано да излязат делфини!

    17:18 16.08.2026

  • 28 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 2 Отговор
    Еврейската оранжева сви,ня масов убиец терорист и международен престъпник само може да мечтае ормуз да е на сащ ! ОРМУЗКИЯ ПРОТОК е на Иран и винаги ще бъде на Иран

    17:19 16.08.2026

  • 29 Хаген Дас

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Украинците":

    От кои китайци?

    17:24 16.08.2026

  • 30 Дончо

    1 0 Отговор
    След малко отваря борсата в Токио!Познайте петрола нагоре,или надолу?

    17:29 16.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

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