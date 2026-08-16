Иран към Тръмп: Ормуз ще остане ирански

Иран реагира остро на изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ могат да обявят Ормузкия проток за американска „територия“ след края на войната. Техеран заяви, че стратегическият морски коридор „ще остане ирански“ и не може да бъде присвоен от друга държава.

Изявлението идва на фона на продължаващото военно и дипломатическо противопоставяне между Вашингтон и Техеран и поредицата от нападения срещу търговски кораби в района. Тръмп заяви на 14 август, че САЩ имат намерение да установят траен контрол над протока, след като бъде постигната победа над Иран.

Иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади заяви, че Ормузкият проток „не може да бъде завзет“ и ще остане под ирански контрол.

Позицията следва серия подобни изявления от високопоставени представители на властта в Техеран. На 13 август новоназначеният ръководител на паравоенната организация „Басидж“ Хосейн Таеб заяви, че Иран има „пълен контрол“ над протока. Иранското съвместно военно командване също твърди, че корабите не могат да преминават през района без разрешението на Техеран.

Тези твърдения обаче са оспорвани от Вашингтон. Съединените щати настояват за свободно международно корабоплаване и не приемат идеята Иран едностранно да контролира морския маршрут. В обсъждани през август варианти за споразумение дори възможността Техеран да регулира входящия трафик беше определена като голяма американска отстъпка.

Американският президент заяви, че след приключването на военните действия Ормуз може да бъде обявен за „територия на Съединените щати“. Изказването предизвика незабавна реакция в Иран и допълнително повиши напрежението около един от най-важните морски маршрути в света.

Подобна декларация сама по себе си обаче не би променила международноправния статут на протока. Ормуз е международен морски път между Иран и Оман, а спорът в момента е за фактическия и военния контрол върху корабоплаването, а не за призната американска териториална собственост.

На 11 август секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви, че протокът ще остане затворен, докато САЩ не изпълнят поставените от Техеран условия. Сред тях са прекратяване на войната и размразяване на ирански активи зад граница.

Преговорите за възстановяване на временното примирие между двете страни засега не дават резултат. Иран обвинява Вашингтон, че не е изпълнил ангажиментите си за отмяна на блокади и освобождаване на активи, докато САЩ обвиняват Техеран, че не е възстановил свободното преминаване през Ормуз.