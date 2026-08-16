Иран към Тръмп: Ормуз ще остане ирански

Иран реагира остро на изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ могат да обявят Ормузкия проток за американска „територия“ след края на войната. Техеран заяви, че стратегическият морски коридор „ще остане ирански“ и не може да бъде присвоен от друга държава.
Изявлението идва на фона на продължаващото военно и дипломатическо противопоставяне между Вашингтон и Техеран и поредицата от нападения срещу търговски кораби в района. Тръмп заяви на 14 август, че САЩ имат намерение да установят траен контрол над протока, след като бъде постигната победа над Иран.
Иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади заяви, че Ормузкият проток „не може да бъде завзет“ и ще остане под ирански контрол.
Позицията следва серия подобни изявления от високопоставени представители на властта в Техеран. На 13 август новоназначеният ръководител на паравоенната организация „Басидж“ Хосейн Таеб заяви, че Иран има „пълен контрол“ над протока. Иранското съвместно военно командване също твърди, че корабите не могат да преминават през района без разрешението на Техеран.
Тези твърдения обаче са оспорвани от Вашингтон. Съединените щати настояват за свободно международно корабоплаване и не приемат идеята Иран едностранно да контролира морския маршрут. В обсъждани през август варианти за споразумение дори възможността Техеран да регулира входящия трафик беше определена като голяма американска отстъпка.
Американският президент заяви, че след приключването на военните действия Ормуз може да бъде обявен за „територия на Съединените щати“. Изказването предизвика незабавна реакция в Иран и допълнително повиши напрежението около един от най-важните морски маршрути в света.
Подобна декларация сама по себе си обаче не би променила международноправния статут на протока. Ормуз е международен морски път между Иран и Оман, а спорът в момента е за фактическия и военния контрол върху корабоплаването, а не за призната американска териториална собственост.
На 11 август секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви, че протокът ще остане затворен, докато САЩ не изпълнят поставените от Техеран условия. Сред тях са прекратяване на войната и размразяване на ирански активи зад граница.
Преговорите за възстановяване на временното примирие между двете страни засега не дават резултат. Иран обвинява Вашингтон, че не е изпълнил ангажиментите си за отмяна на блокади и освобождаване на активи, докато САЩ обвиняват Техеран, че не е възстановил свободното преминаване през Ормуз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мъж с токчета
16:25 16.08.2026
2 Kaлпазанин
16:25 16.08.2026
3 Бай Дончо друго каза - Ормуз става 51 ща
„И след като завършим операцията срещу Иран, който вече претърпява много сериозно поражение, ще обявя Ормузкия проток за територия на САЩ. Това е по същество това, което правим. Имаме блокада. Никой кораб не може да премине, освен ако ние не го искаме.“
16:25 16.08.2026
4 С други думи
16:25 16.08.2026
5 То и Путин вика същото за Крим
16:25 16.08.2026
6 Дзак
Коментиран от #27
16:26 16.08.2026
7 ФАКТ
16:26 16.08.2026
8 Наведен Руснак С лубрикант
Да ги посрещна достойно
Коментиран от #17, #24
16:27 16.08.2026
9 Тоест да се чете много лошо пред стои
16:27 16.08.2026
10 Тръмп
Коментиран от #20
16:29 16.08.2026
11 дядо Дони
16:31 16.08.2026
12 Дявола чете Евангелието
А е истината е, че е казал: - Докато не изпълни САЩ, договореното и подписано от Тръмп в Меморандума.
16:31 16.08.2026
13 мдааааа
16:36 16.08.2026
14 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
16:46 16.08.2026
15 Бай онзи
Коментиран от #25
16:47 16.08.2026
16 Дудов
16:51 16.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Бай Хасан
16:56 16.08.2026
19 И никой
16:57 16.08.2026
20 Чий Крим
До коментар #10 от "Тръмп":А за Путинова?
16:58 16.08.2026
21 Бен Търпин
17:02 16.08.2026
22 И Пак
И НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.
КУРанът пак ще се целува
Няма как.
17:07 16.08.2026
23 Бай Дън
17:07 16.08.2026
24 Хаген Дас
До коментар #8 от "Наведен Руснак С лубрикант":Снощи украинските освободители дали голяма фира! Близо 1400 убити, по точно 1390 за денонощието! Много западни наемници също си събрали гаргите!
Коментиран от #26
17:10 16.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Украинците
До коментар #24 от "Хаген Дас":повече от китайците!
Коментиран от #29
17:15 16.08.2026
27 Анонимен
До коментар #6 от "Дзак":Д.ано да излязат делфини!
17:18 16.08.2026
28 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
17:19 16.08.2026
29 Хаген Дас
До коментар #26 от "Украинците":От кои китайци?
17:24 16.08.2026
30 Дончо
17:29 16.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.