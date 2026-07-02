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Румъния изпрати хуманитарна помощ за Венецуела след разрушителните земетресения

Румъния изпрати хуманитарна помощ за Венецуела след разрушителните земетресения

2 Юли, 2026 14:15 508 10

  • румъния-
  • венецуела-
  • земетресения-
  • хуманитарна помощ

Военнотранспортен самолет превозва медицински консумативи и материали от първа необходимост в рамките на Механизма за гражданска защита на ЕС

Румъния изпрати хуманитарна помощ за Венецуела след разрушителните земетресения - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румъния изпрати хуманитарна помощ за Венецуела след двете силни земетресения, които разтърсиха страната на 24 юни и отнеха живота на над 2000 души. За операцията съобщи румънската информационна агенция Аджерпрес, предава БТА.

Военнотранспортен самолет C-17 Globemaster III излетя от 90-а авиобаза в Отопени край Букурещ, за да изпълни стратегическа въздушнотранспортна мисия. На борда му се намира хуманитарна помощ, предназначена за пострадалите райони във Венецуела, съобщиха от Министерството на националната отбрана на Румъния.

Пратката включва медицински консумативи, лекарства, медицински изделия и материали от първа необходимост, които ще подпомогнат населението, засегнато от природното бедствие.

Помощта се предоставя след официално искане на венецуелските власти към Европейската комисия чрез Механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Чрез този механизъм държавите членки координират предоставянето на спешна помощ при големи природни бедствия и извънредни ситуации по света.

Международната общност продължава да оказва подкрепа на Венецуела, като редица държави изпращат спасителни екипи, медицинска помощ и хуманитарни доставки за подпомагане на възстановителните дейности.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    А България само за Украйна.

    14:19 02.07.2026

  • 2 Всички

    3 2 Отговор
    изпратиха , а Ганьо си трае .

    14:21 02.07.2026

  • 3 Истината

    1 2 Отговор
    Радев изпрати ли две одяла поне? Или пак му е по важно да задоволи потребностите на прогресивните му граждани, пък тогава да помага...

    14:21 02.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 4 Отговор
    Всички изпращат ХУМАНИТАРНИ ПОМОЩИ за Венецуела, а ШАШт изпращат ВОЕННИ с ОРЪЖИЕ🤔‼️

    Коментиран от #6, #7

    14:22 02.07.2026

  • 5 ка Путин БОКЛУК

    2 1 Отговор
    Дори Румъния изпрати. Само "приятелите" им от Руслямска държава нито помощ на място, нито хуманитарна.
    С приятели като пе де Рассия врагове не ти трябват.

    14:24 02.07.2026

  • 6 уаууу

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    С оръжие. Малиии.... А за 12те екипа спасители с кучета и техника още на втория ден ще премълчиш... Що да го споменеш тролинка... Важното е да кажеш оръжие... С танкове фори и РПГта... Смотан хейтър евтин манипулатор

    14:26 02.07.2026

  • 7 абе кух русоробчо

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "САЩ изпращат във Венецуела четири екипа за градско издирване и спасяване. В тях участват над 300 професионални спасители, заедно с близо две дузини обучени кучета.Освен тези специализирани спасители, американските военни разполагат логистичен и специализиран персонал от около 900 души, за да помагат с разчистването и доставянето на хуманитарна помощ след разрушителните земетресения."
    А пе де Рассдия кво прати? Съболезнования...

    14:29 02.07.2026

  • 8 Смешник

    1 0 Отговор
    А бе тия мамалигари няма какво да ядат на Венецуела плащат

    15:13 02.07.2026

  • 9 тук кво се ослушват а не пращат кат

    2 0 Отговор
    уж в криза ръмънеще

    всички пари са обрани от хазната
    един мишок даде наскоро на зелко 12 милиона Евро
    а сега нямат вместо да претърсват за скрити чекмеджета
    пародия на държава

    15:27 02.07.2026

  • 10 Тава с мамалига

    1 0 Отговор
    са им пратили румънците и портрет на чау...шеску

    15:39 02.07.2026

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