Румъния изпрати хуманитарна помощ за Венецуела след разрушителните земетресения

Румъния изпрати хуманитарна помощ за Венецуела след двете силни земетресения, които разтърсиха страната на 24 юни и отнеха живота на над 2000 души. За операцията съобщи румънската информационна агенция Аджерпрес, предава БТА.

Военнотранспортен самолет C-17 Globemaster III излетя от 90-а авиобаза в Отопени край Букурещ, за да изпълни стратегическа въздушнотранспортна мисия. На борда му се намира хуманитарна помощ, предназначена за пострадалите райони във Венецуела, съобщиха от Министерството на националната отбрана на Румъния.

Пратката включва медицински консумативи, лекарства, медицински изделия и материали от първа необходимост, които ще подпомогнат населението, засегнато от природното бедствие.

Помощта се предоставя след официално искане на венецуелските власти към Европейската комисия чрез Механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Чрез този механизъм държавите членки координират предоставянето на спешна помощ при големи природни бедствия и извънредни ситуации по света.

Международната общност продължава да оказва подкрепа на Венецуела, като редица държави изпращат спасителни екипи, медицинска помощ и хуманитарни доставки за подпомагане на възстановителните дейности.