Румъния изпрати хуманитарна помощ за Венецуела след разрушителните земетресения

Румъния изпрати хуманитарна помощ за Венецуела след двете силни земетресения, които разтърсиха страната на 24 юни и отнеха живота на над 2000 души. За операцията съобщи румънската информационна агенция Аджерпрес, предава БТА.
Военнотранспортен самолет C-17 Globemaster III излетя от 90-а авиобаза в Отопени край Букурещ, за да изпълни стратегическа въздушнотранспортна мисия. На борда му се намира хуманитарна помощ, предназначена за пострадалите райони във Венецуела, съобщиха от Министерството на националната отбрана на Румъния.
Пратката включва медицински консумативи, лекарства, медицински изделия и материали от първа необходимост, които ще подпомогнат населението, засегнато от природното бедствие.
Помощта се предоставя след официално искане на венецуелските власти към Европейската комисия чрез Механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Чрез този механизъм държавите членки координират предоставянето на спешна помощ при големи природни бедствия и извънредни ситуации по света.
Международната общност продължава да оказва подкрепа на Венецуела, като редица държави изпращат спасителни екипи, медицинска помощ и хуманитарни доставки за подпомагане на възстановителните дейности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:19 02.07.2026
2 Всички
14:21 02.07.2026
3 Истината
14:21 02.07.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #6, #7
14:22 02.07.2026
5 ка Путин БОКЛУК
С приятели като пе де Рассия врагове не ти трябват.
14:24 02.07.2026
6 уаууу
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":С оръжие. Малиии.... А за 12те екипа спасители с кучета и техника още на втория ден ще премълчиш... Що да го споменеш тролинка... Важното е да кажеш оръжие... С танкове фори и РПГта... Смотан хейтър евтин манипулатор
14:26 02.07.2026
7 абе кух русоробчо
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":"САЩ изпращат във Венецуела четири екипа за градско издирване и спасяване. В тях участват над 300 професионални спасители, заедно с близо две дузини обучени кучета.Освен тези специализирани спасители, американските военни разполагат логистичен и специализиран персонал от около 900 души, за да помагат с разчистването и доставянето на хуманитарна помощ след разрушителните земетресения."
А пе де Рассдия кво прати? Съболезнования...
14:29 02.07.2026
8 Смешник
15:13 02.07.2026
9 тук кво се ослушват а не пращат кат
всички пари са обрани от хазната
един мишок даде наскоро на зелко 12 милиона Евро
а сега нямат вместо да претърсват за скрити чекмеджета
пародия на държава
15:27 02.07.2026
10 Тава с мамалига
15:39 02.07.2026