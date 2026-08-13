Турски F-16 се разби при тренировъчен полет: изтребителят не е имал съприкосновение с други обекти във въздуха

Техническа повреда е най-вероятната причина за инцидента в северозападния турски окръг Ялова вчера, при който турски изтребител F-16 се разби при тренировъчен полет, заяви валията на Ялова Ахмед Хамди Уста, цитиран от ТРТ Хабер, предаде БТА.

Турското министерство на отбраната съобщи за инцидента вчера по обяд, като уточни, че пилотът, управлявал изтребителя, е успял да катапултира преди машината да се разбие и е невредим, както и че по случая е започнато разследване.

В коментар пред турски медии снощи Уста съобщи, че в рамките на започнатото разследване е установено, че изтребителят не е имал съприкосновение с други обекти във въздушното пространство и най-вероятната причина за падането му е техническа повреда, която скоро ще бъде установена от разследващите.

Уста подчерта още, че самолетът се е разбил извън жилищен район, благодарение на което при инцидента не са пострадали граждани и няма нанесени материални щети.