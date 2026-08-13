Турски F-16 се разби при тренировъчен полет: изтребителят не е имал съприкосновение с други обекти във въздуха

Техническа повреда е най-вероятната причина за инцидента в северозападния турски окръг Ялова вчера, при който турски изтребител F-16 се разби при тренировъчен полет, заяви валията на Ялова Ахмед Хамди Уста, цитиран от ТРТ Хабер, предаде БТА.
Турското министерство на отбраната съобщи за инцидента вчера по обяд, като уточни, че пилотът, управлявал изтребителя, е успял да катапултира преди машината да се разбие и е невредим, както и че по случая е започнато разследване.
В коментар пред турски медии снощи Уста съобщи, че в рамките на започнатото разследване е установено, че изтребителят не е имал съприкосновение с други обекти във въздушното пространство и най-вероятната причина за падането му е техническа повреда, която скоро ще бъде установена от разследващите.
Уста подчерта още, че самолетът се е разбил извън жилищен район, благодарение на което при инцидента не са пострадали граждани и няма нанесени материални щети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Какви Убави самолети сме си купИли.......
Коментиран от #4, #6
10:59 13.08.2026
2 Хи хи
Коментиран от #5, #17
11:00 13.08.2026
3 Дзак
Коментиран от #8
11:01 13.08.2026
4 ретро музей на капитализма
До коментар #1 от "Пич":При нашите няма как да стане това чудо защото не летят.Миговете ни не падат и могат да си хвъркат колкото си искат
11:01 13.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Как пък
До коментар #1 от "Пич":Не са си купили летящи Масквичи
11:01 13.08.2026
7 Пак ли, ма Маро?
Коментиран от #25
11:02 13.08.2026
8 Путин
До коментар #3 от "Дзак":Пачакай още 3 дня
Коментиран от #10, #13, #14
11:03 13.08.2026
9 Хайо
11:03 13.08.2026
10 Дзак
До коментар #8 от "Путин":Не съм ти в категорията. Отдавна минах 9 годинки.
11:05 13.08.2026
11 Големпраз
11:05 13.08.2026
12 Хи хи
До коментар #5 от "Мими Кучева 🐕🦺":Много отдавна ний бяхме поръчали едни ф-ки, ама още ги няма, та в тая връзка сигурно са паднали в океана като са идвали насам.
11:06 13.08.2026
13 Евгени Минчев
До коментар #8 от "Путин":Искам те веднага.
11:06 13.08.2026
14 Артилерист
До коментар #8 от "Путин":Къде си, вярна ти любов народна?
Цунь! ,🌈
11:09 13.08.2026
15 ф16 блок 70 модел 1968г
11:09 13.08.2026
16 само да попитам
11:12 13.08.2026
17 оня с коня
До коментар #2 от "Хи хи":За Инфо Турция има 200 Ф-16 които вече не са "Първа младост" и няма как да не се случат подобни Аварии.А знаеш ли колко Руски Самолети катастрофират?Вероятно да,но само МАЛКА ЧАСТ защото Русия принципно Засекретява решително всякаква подобна Информация.
Коментиран от #18, #22, #24, #26
11:12 13.08.2026
18 натовска цвък
До коментар #17 от "оня с коня":гледай си коня
11:17 13.08.2026
19 Хи хи хи
Последни инциденти (2026 г.):
· 12 август: F-16 се разби по време на тренировъчен полет в Ялова.
· 25 февруари: F-16C се разби край Балъкесир, пилотът загина.
Коментиран от #21
11:19 13.08.2026
20 Браво!
11:19 13.08.2026
21 През 1987 год.
До коментар #19 от "Хи хи хи":Турция си имаше 150 бр. Ф-16 а ние се хваляхме и дървихме че сме имали най силната армия на балканите с нашите 30 бр. мигове от второ поколение самолети . Значи много леко сме си отървали за още 500 год.
Коментиран от #29
11:36 13.08.2026
22 Варна
До коментар #17 от "оня с коня":Влез в американската статистика за този боклук и ще видиш, че 10% от него задължително падат някъде заради дефект
11:42 13.08.2026
23 стоян георгиев
11:49 13.08.2026
24 оня с х.я
До коментар #17 от "оня с коня":Конски ,пардон Ломски ,логиката не ви е силна родова черта на вас мокрите власи ,още по малко да коментираш изтребители .Наблягай на еденьето и .рането там ти е силата и вземи накрая продай дъррргела бмв-то на някой роммм от околноста ,докато все още можеш да му вземеш някой леффф,а цялата сума приведи на Украйна .А оня моя просто е отново класи над вас !
12:01 13.08.2026
25 Kaлпазанин
До коментар #7 от "Пак ли, ма Маро?":Пак пак ,пак след три часа ще падне пак о то същия ,те е t@@@@@ m@@@ няма нищо за чудене ,скоро не са вършвали пак и ракетите на Путин ,и горкия не е умирал пак и пак щели да свалят ,само напомням
12:08 13.08.2026
26 Kaлпазанин
До коментар #17 от "оня с коня":Аиууу натювците пък хич не ьасекретяват ,хеле пък за ония подводни ли беха ф35 ,персите го свалиха с дронове
12:11 13.08.2026
27 Банга Ранга
Всеки полет може да е последен. Знаят, че трябва да ги държат в хангарите, за да няма вдовици.
12:20 13.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Демос
До коментар #21 от "През 1987 год.":Какви 30 броя бе? През 1987 г. имахме 300 бойни самолета, от които в момента са останали двайсетина.
12:40 13.08.2026
30 Ха ха ха
12:43 13.08.2026