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Турски F-16 се разби при тренировъчен полет: изтребителят не е имал съприкосновение с други обекти във въздуха

Турски F-16 се разби при тренировъчен полет: изтребителят не е имал съприкосновение с други обекти във въздуха

13 Август, 2026 10:55 1 068 30

  • f-16-
  • турция-
  • изтребител-
  • ялова-
  • самолет

Техническа повреда е най-вероятната причина за инцидента с турски изтребител F-16, съобщиха турските власти

Турски F-16 се разби при тренировъчен полет: изтребителят не е имал съприкосновение с други обекти във въздуха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Техническа повреда е най-вероятната причина за инцидента в северозападния турски окръг Ялова вчера, при който турски изтребител F-16 се разби при тренировъчен полет, заяви валията на Ялова Ахмед Хамди Уста, цитиран от ТРТ Хабер, предаде БТА.

Турското министерство на отбраната съобщи за инцидента вчера по обяд, като уточни, че пилотът, управлявал изтребителя, е успял да катапултира преди машината да се разбие и е невредим, както и че по случая е започнато разследване.

В коментар пред турски медии снощи Уста съобщи, че в рамките на започнатото разследване е установено, че изтребителят не е имал съприкосновение с други обекти във въздушното пространство и най-вероятната причина за падането му е техническа повреда, която скоро ще бъде установена от разследващите.

Уста подчерта още, че самолетът се е разбил извън жилищен район, благодарение на което при инцидента не са пострадали граждани и няма нанесени материални щети.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    25 2 Отговор
    Малии......
    Какви Убави самолети сме си купИли.......

    Коментиран от #4, #6

    10:59 13.08.2026

  • 2 Хи хи

    23 1 Отговор
    Те ф-ките така си падат ..

    Коментиран от #5, #17

    11:00 13.08.2026

  • 3 Дзак

    2 17 Отговор
    Путин превзе ли Украйна?

    Коментиран от #8

    11:01 13.08.2026

  • 4 ретро музей на капитализма

    25 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    При нашите няма как да стане това чудо защото не летят.Миговете ни не падат и могат да си хвъркат колкото си искат

    11:01 13.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Как пък

    2 12 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не са си купили летящи Масквичи

    11:01 13.08.2026

  • 7 Пак ли, ма Маро?

    8 2 Отговор
    Или този е друг?

    Коментиран от #25

    11:02 13.08.2026

  • 8 Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    Пачакай още 3 дня

    Коментиран от #10, #13, #14

    11:03 13.08.2026

  • 9 Хайо

    5 2 Отговор
    Техническа повреда от руска туристка с турско гадже.

    11:03 13.08.2026

  • 10 Дзак

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Не съм ти в категорията. Отдавна минах 9 годинки.

    11:05 13.08.2026

  • 11 Големпраз

    0 3 Отговор
    Мисля че това е повод за тържества в познайте кой държави.

    11:05 13.08.2026

  • 12 Хи хи

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мими Кучева 🐕‍🦺":

    Много отдавна ний бяхме поръчали едни ф-ки, ама още ги няма, та в тая връзка сигурно са паднали в океана като са идвали насам.

    11:06 13.08.2026

  • 13 Евгени Минчев

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Искам те веднага.

    11:06 13.08.2026

  • 14 Артилерист

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Къде си, вярна ти любов народна?
    Цунь! ,🌈

    11:09 13.08.2026

  • 15 ф16 блок 70 модел 1968г

    5 0 Отговор
    Само щуките и месершмште са по-добри.Но за такова истинско ретро щяха да искат много нашите натовски братя.

    11:09 13.08.2026

  • 16 само да попитам

    3 0 Отговор
    тоя от онзи ден ли е или още един е паднал?

    11:12 13.08.2026

  • 17 оня с коня

    0 8 Отговор

    До коментар #2 от "Хи хи":

    За Инфо Турция има 200 Ф-16 които вече не са "Първа младост" и няма как да не се случат подобни Аварии.А знаеш ли колко Руски Самолети катастрофират?Вероятно да,но само МАЛКА ЧАСТ защото Русия принципно Засекретява решително всякаква подобна Информация.

    Коментиран от #18, #22, #24, #26

    11:12 13.08.2026

  • 18 натовска цвък

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    гледай си коня

    11:17 13.08.2026

  • 19 Хи хи хи

    4 0 Отговор
    от 1987 г. насам в Турция са аварирали между 24 и 45 изтребителя F-16
    Последни инциденти (2026 г.):
    · 12 август: F-16 се разби по време на тренировъчен полет в Ялова.
    · 25 февруари: F-16C се разби край Балъкесир, пилотът загина.

    Коментиран от #21

    11:19 13.08.2026

  • 20 Браво!

    3 1 Отговор
    А някакви лоши новини има ли?

    11:19 13.08.2026

  • 21 През 1987 год.

    1 6 Отговор

    До коментар #19 от "Хи хи хи":

    Турция си имаше 150 бр. Ф-16 а ние се хваляхме и дървихме че сме имали най силната армия на балканите с нашите 30 бр. мигове от второ поколение самолети . Значи много леко сме си отървали за още 500 год.

    Коментиран от #29

    11:36 13.08.2026

  • 22 Варна

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Влез в американската статистика за този боклук и ще видиш, че 10% от него задължително падат някъде заради дефект

    11:42 13.08.2026

  • 23 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Те тези тарялсници от самосебеси падат ,не е нужно да е имало съприкосновение с нещо си .

    11:49 13.08.2026

  • 24 оня с х.я

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Конски ,пардон Ломски ,логиката не ви е силна родова черта на вас мокрите власи ,още по малко да коментираш изтребители .Наблягай на еденьето и .рането там ти е силата и вземи накрая продай дъррргела бмв-то на някой роммм от околноста ,докато все още можеш да му вземеш някой леффф,а цялата сума приведи на Украйна .А оня моя просто е отново класи над вас !

    12:01 13.08.2026

  • 25 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пак ли, ма Маро?":

    Пак пак ,пак след три часа ще падне пак о то същия ,те е t@@@@@ m@@@ няма нищо за чудене ,скоро не са вършвали пак и ракетите на Путин ,и горкия не е умирал пак и пак щели да свалят ,само напомням

    12:08 13.08.2026

  • 26 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Аиууу натювците пък хич не ьасекретяват ,хеле пък за ония подводни ли беха ф35 ,персите го свалиха с дронове

    12:11 13.08.2026

  • 27 Банга Ранга

    2 0 Отговор
    Слава богу, че не е от нашите Ефки.
    Всеки полет може да е последен. Знаят, че трябва да ги държат в хангарите, за да няма вдовици.

    12:20 13.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Демос

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "През 1987 год.":

    Какви 30 броя бе? През 1987 г. имахме 300 бойни самолета, от които в момента са останали двайсетина.

    12:40 13.08.2026

  • 30 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Имал е съприкосновение с въздуха и въздухът е победил.

    12:43 13.08.2026

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