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Румъния започна контролирано спиране на атомната централа "Черна вода"

Румъния започна контролирано спиране на атомната централа "Черна вода"

13 Август, 2026 09:50 452 11

  • черна вода-
  • дунав-
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  • атомна централа-
  • аец-
  • атомна енергетика

Дейностите по контролирано спиране на втори блок на централата са започнали в 7:00 ч. днес и ще завършат около 11:00 ч.

Румъния започна контролирано спиране на атомната централа "Черна вода" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънските власти започнаха днес контролирано спиране на втори блок на атомната централа „Черна вода“ заради ниското ниво на водите на река Дунав, които се използват за охлаждане на кондензаторите на турбините, съобщават местните медии, цитирани от БТА.

Националната компания „Нуклеарелектрика“, която е оператор на централата, съобщи в изявление, изпратено до Букурещката фондова борса, че дейностите по контролирано спиране на втори блок на централата са започнали в 7:00 ч. днес и ще завършат около 11:00 ч.

В края на юли, заради ниския дебит на Дунав, бе спрян и първи реактор на атомната централа, припомнят медиите.

АЕЦ „Черна вода“ разполага с два реактора с мощност от по 700 мегавата. Централата осигурява около 20 процента от производството на електроенергия в Румъния.

„Решението за контролирано спиране и на Блок 2 е продиктувано от продължаващото значително понижаване на нивото на река Дунав“, посочват от „Нуклеарелектрика“.

Според прогнозата на Националния институт по хидрология и управление на водите за периода 12–19 август дебитът на Дунав при влизането му в Румъния ще бъде от порядъка 1350-1400 куб. м/сек, което е под многогодишната средна стойност за месец август от 3900 куб. м/сек.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик Ток

    2 9 Отговор
    Бункерният педофил превзе ли Украйна?

    Коментиран от #7

    09:53 13.08.2026

  • 2 ааа

    1 4 Отговор
    а нашите кога, чакат да ги изненада ли спада на нивото ?

    Коментиран от #8, #9

    09:54 13.08.2026

  • 3 бай Кольо

    5 2 Отговор
    Румънската АЕЦ построена от капиталистите спря,а нашата построена от "гадните"комунисти(руски и български)още работи!Всъщност системата и за охлаждане е дело изключително само на български специалисти(ама комунисти).
    А българската АЕЦ построена от капиталистите няма проблеми със спирането(защото още не е построена и няма и да я построят,то толкова си може капитализма).

    Коментиран от #10

    09:57 13.08.2026

  • 4 Има Господ

    3 1 Отговор
    Европа почва да се гърчи в агонията си. Дори природата се обръща срещу еврофашистите.

    09:59 13.08.2026

  • 5 Дзак

    1 3 Отговор
    Бункерният педофил изчисти ли руските езера от радиацията?

    09:59 13.08.2026

  • 6 Възраждане

    1 4 Отговор
    Има Аллах! Русия се гърчи от безпаричие, военни загуби в жива сила и техника и слаба управленческа политика

    10:02 13.08.2026

  • 7 Шик Шок

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тик Ток":

    Нашмърканото човече блокира ли Крим или го блокираха в Одеса?

    10:04 13.08.2026

  • 8 ХиХи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ааа":

    При нас като заорат дъното помпите ша спираме резко

    10:04 13.08.2026

  • 9 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ааа":

    Българските неграмотници че я подпалят тая централа един ден.

    10:13 13.08.2026

  • 10 Откъде си сигурен,

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "бай Кольо":

    че българските инженери са комунисти? Номенклатурните кадри които бяха само директори и началници - те бяха комунистите. Гледаха си кефа и като се оакат някъде ги слагаха на друго място за директори да се изсе...т и там.

    10:14 13.08.2026

  • 11 Централата ни работи

    0 0 Отговор
    Държавата си върви с някой трудности, но в сравнение с другите държави не сме чак толкова зле. Защо, при това положение, вместо да се възползваме от преимуществата си, продължаваме, типично по български, да се саботираме и топим едни други в казана?

    10:16 13.08.2026

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