Предполагаеми останки от дрон са открити край румънския курорт Костинещ

Предполагаеми останки от дрон са открити днес в морето в близост до брега на румънския черноморски курорт Костинещ, съобщава телевизия Диджи 24. Подозрителният обект е забелязан около 08:30 ч. от турист, който е сигнализирал за находката, предава БТА.

По информация на телевизията обектът се намира във водата в непосредствена близост до плажа. Той е с големина около един метър и по него има множество антени.

Според очевидци е възможно намереният предмет да представлява останки от морски или въздушен дрон. Към момента обаче няма потвърждение какъв точно е произходът и предназначението на обекта.

След подадения сигнал на място са пристигнали полицаи. Районът е бил отцепен, а туристите са отстранени от зоната около подозрителния предмет.

Обектът продължава да се носи по течението в близост до брега. Според кореспондентката на Диджи 24 морето в района е бурно, което допълнително затруднява ситуацията около плаващия предмет.

Предстои следователи да извършат необходимите действия, за да установят за какво точно става дума. До изясняване на произхода му районът остава ограничен за туристи.

Случаят привлича внимание и заради мястото, на което е открит обектът - популярния румънски черноморски курорт Костинещ, където в момента има туристи.

Засега няма данни в предоставената информация за пострадали хора или за нанесени щети. Не е установено и дали предметът действително представлява част от дрон.

Основната задача на властите е да идентифицират обекта и да установят дали той представлява някаква опасност. До приключването на проверката туристите са отстранени от района, а подозрителният предмет остава във водата близо до брега.

Случаят остава в процес на изясняване, като окончателният отговор за произхода на обекта трябва да бъде даден след проверката на следователите.