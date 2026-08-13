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Предполагаеми останки от дрон са открити край румънския курорт Костинещ

Предполагаеми останки от дрон са открити край румънския курорт Костинещ

13 Август, 2026 10:33, обновена 13 Август, 2026 10:34 692 13

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  • дрон

Подозрителният обект е забелязан във водата близо до плажа и е дълъг около метър; районът е отцепен

Предполагаеми останки от дрон са открити край румънския курорт Костинещ - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Предполагаеми останки от дрон са открити днес в морето в близост до брега на румънския черноморски курорт Костинещ, съобщава телевизия Диджи 24. Подозрителният обект е забелязан около 08:30 ч. от турист, който е сигнализирал за находката, предава БТА.

По информация на телевизията обектът се намира във водата в непосредствена близост до плажа. Той е с големина около един метър и по него има множество антени.

Според очевидци е възможно намереният предмет да представлява останки от морски или въздушен дрон. Към момента обаче няма потвърждение какъв точно е произходът и предназначението на обекта.

След подадения сигнал на място са пристигнали полицаи. Районът е бил отцепен, а туристите са отстранени от зоната около подозрителния предмет.

Обектът продължава да се носи по течението в близост до брега. Според кореспондентката на Диджи 24 морето в района е бурно, което допълнително затруднява ситуацията около плаващия предмет.

Предстои следователи да извършат необходимите действия, за да установят за какво точно става дума. До изясняване на произхода му районът остава ограничен за туристи.

Случаят привлича внимание и заради мястото, на което е открит обектът - популярния румънски черноморски курорт Костинещ, където в момента има туристи.

Засега няма данни в предоставената информация за пострадали хора или за нанесени щети. Не е установено и дали предметът действително представлява част от дрон.

Основната задача на властите е да идентифицират обекта и да установят дали той представлява някаква опасност. До приключването на проверката туристите са отстранени от района, а подозрителният предмет остава във водата близо до брега.

Случаят остава в процес на изясняване, като окончателният отговор за произхода на обекта трябва да бъде даден след проверката на следователите.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    2 5 Отговор
    Путин превзе ли Украйна?

    Коментиран от #3

    10:36 13.08.2026

  • 2 МНОГО ДРОН ДНЕС В РУМЪНИЯ

    9 0 Отговор
    ТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ТИЯ В УКРАЙНА И РУСИЯ ВЗЕТИ ЗАЕДНО.ТЪРСЯТ КЪДЕ СА СКРИЛИ МАМАЛИГАТА ЗА ДА ИМ Я ОТКРАДНАТ

    10:38 13.08.2026

  • 3 ВЕЧЕ Е ТАМ

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    ПОГЛЕДНИ СИ В ЗАДНОДОЛНАТА ЧАСТ НА ТЯЛОТО И ЩЕ ГО НАМЕРИШ

    Коментиран от #10

    10:39 13.08.2026

  • 4 авторчето време да станеш зарзавадчия

    6 1 Отговор
    кои туй нящо ся?

    10:41 13.08.2026

  • 5 МаяСанду

    4 2 Отговор
    Хи хи хи
    мамалигарите пак са намерили парче стиропор и са го обявили за руски дрон !!!

    10:48 13.08.2026

  • 6 Един

    0 7 Отговор
    Ако беше в България, Радко веднага щеше да го обяви за украински дрон.

    10:59 13.08.2026

  • 7 Пич

    5 2 Отговор
    Малиииий....... това укрофашистите съсипаха комшиите от бомбардировки!!!
    С такива "приятели", врагове не ти требат!!!

    Коментиран от #9

    11:04 13.08.2026

  • 8 Акция

    2 3 Отговор
    Всяко лято рашките палят горите в Европа.
    Засега номерът им минава.

    Коментиран от #12, #13

    11:30 13.08.2026

  • 9 Мими Кучева 🐕‍🦺

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Селянино, а ти изми ли си яйцата? Ако не, ставаш враг на Тутраканската селищна система.

    11:31 13.08.2026

  • 10 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ВЕЧЕ Е ТАМ":

    Къпете се бре!

    11:33 13.08.2026

  • 11 Ако бе руски,

    2 0 Отговор
    нямаше да мотолявят мамлигите и да подсмърчат,че не знаят къв е, ако бе руски веднага щяха да реват като вдовица за hyi,че са "злобните империалистични" руснаци.

    11:58 13.08.2026

  • 12 Да бе руснаци им палят, те самите

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Акция":

    западнали пропадналяци малоумни си палят сами горите и нивите,щот са малоумници и си фърлят фасовете около пътя и ходят да се ръгат по горите и после пожар.

    12:01 13.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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