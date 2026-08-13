Путин: Русия не заплашва Япония, но Токио трябва да съобрази отбраната си с руските интереси

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия „не заплашва Япония“ и определи като необосновани ескалиращата японска реторика и санкциите срещу Москва заради войната в Украйна. В същото време той намекна, че териториалните претенции на Япония към Курилските острови могат да представляват заплаха за Русия, предава News.bg.

Путин направи коментарите си на 12 август по време на среща с главнокомандващия на руския Тихоокеански флот адмирал Виктор Лиина в Южно-Сахалинск, област Сахалин. Срещата се проведе в заключителната фаза на ученията на Тихоокеанския флот.

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Според обобщението на Института за изследване на войната Путин и Лиина са използвали публичните си изявления основно за критики към позицията на Япония. Руският президент е отправил критики и към настоящото японско правителство, като е призовал отношенията между Москва и Токио да се върнат към състоянието от времето на бившия японски премиер Шинзо Абе.

Путин заяви още, че „потенциалът за конфликт“ в Азиатско-Тихоокеанския регион се увеличава. По думите му НАТО „прониква“ в региона, създава нови военно-политически блокове и разполага нови оръжейни системи.

Според оценката на Института за изследване на войната тези коментари вероятно целят да подкопаят усилията на Япония да подобри отбранителните си способности и да отговори на предизвикателствата в собствената си среда за сигурност.

Реакцията на Кремъл към японската „Бяла книга за отбраната“ за 2026 г. е по-сдържана в сравнение с реакцията на Китай. Пекин обвини Япония, че преувеличава заплахата от Китай и използва КНР като претекст за ремилитаризация.

На този фон Путин вероятно се стреми да покаже, че Япония трябва да съобрази отбранителната си политика с руските интереси, като същевременно Москва запазва по-сдържана реторика в сравнение с китайската реакция.

Русия и спорът около „сенчестия флот“

По време на срещата с адмирал Лиина Путин отправи критики и към последните решения на Европейския съюз, свързани с корабите от руския „сенчест флот“.

Според предоставената информация руският президент вероятно е имал предвид правните механизми, които разширяват възможностите на европейските власти да инспектират кораби от „сенчестия флот“, както и 21-вия пакет от санкции на ЕС, обявен на 23 юли 2026 г.

Путин критикува механизмите за конфискация на кораби от „сенчестия флот“ и продажба на техния товар. Той също така предупреди, че Русия може да „отговори със същото“ на западни кораби, които плават в зоната на отговорност на Тихоокеанския флот.

Адмирал Виктор Лиина от своя страна заяви, че руският Тихоокеански флот разполага с възможности да инспектира и задържа кораби на „неприятелски държави“.

Тези изявления идват на фона на все по-съгласуваните действия на европейските държави срещу руския „сенчест флот“ през 2026 г.

Развитието на войната в Украйна

На 12 август украинските власти обявиха резултатите от контраофанзивата на Украйна в посока Александровка, провела се в периода януари–август 2026 г.

Според предоставената оценка операциите в тази посока показват способността на украинските сили да постигат относително значителни тактически напредъци и в ограничена степен да възобновяват механизирани маневри по отделни участъци от фронтовата линия.

Украинският президент Володимир Зеленски продължава да предупреждава, че Русия се подготвя за мащабна принудителна мобилизация на резервисти след изборите за руската Държавна дума през септември 2026 г.

Междувременно в нощта на 11 срещу 12 август украинските сили са нанесли мащабен удар по руската военноморска и зърнена инфраструктура в Новоросийск.

На други участъци от фронта също са регистрирани движения. Украинските сили наскоро са напреднали в посока Купянск, докато руските сили са постигнали напредък в тактическия район Костянтиновка–Дружковка.

Така изявленията на Путин за Япония и НАТО се вписват в по-широкия контекст на продължаващата война в Украйна, нарастващото напрежение между Русия и западните държави и засилващото се внимание към сигурността както в Европа, така и в Азиатско-Тихоокеанския регион.