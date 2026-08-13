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Путин: Русия не заплашва Япония, но Токио трябва да съобрази отбраната си с руските интереси
  Тема: Украйна

Путин: Русия не заплашва Япония, но Токио трябва да съобрази отбраната си с руските интереси

13 Август, 2026 09:27, обновена 13 Август, 2026 09:31 753 37

  • владимир путин-
  • япония-
  • токио-
  • отбрана-
  • русия-
  • руски интерес

Руският президент критикува японската политика, санкциите на ЕС срещу „сенчестия флот“ и ролята на НАТО в Азиатско-Тихоокеанския регион

Путин: Русия не заплашва Япония, но Токио трябва да съобрази отбраната си с руските интереси - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия „не заплашва Япония“ и определи като необосновани ескалиращата японска реторика и санкциите срещу Москва заради войната в Украйна. В същото време той намекна, че териториалните претенции на Япония към Курилските острови могат да представляват заплаха за Русия, предава News.bg.

Путин направи коментарите си на 12 август по време на среща с главнокомандващия на руския Тихоокеански флот адмирал Виктор Лиина в Южно-Сахалинск, област Сахалин. Срещата се проведе в заключителната фаза на ученията на Тихоокеанския флот.

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Според обобщението на Института за изследване на войната Путин и Лиина са използвали публичните си изявления основно за критики към позицията на Япония. Руският президент е отправил критики и към настоящото японско правителство, като е призовал отношенията между Москва и Токио да се върнат към състоянието от времето на бившия японски премиер Шинзо Абе.

Путин заяви още, че „потенциалът за конфликт“ в Азиатско-Тихоокеанския регион се увеличава. По думите му НАТО „прониква“ в региона, създава нови военно-политически блокове и разполага нови оръжейни системи.

Според оценката на Института за изследване на войната тези коментари вероятно целят да подкопаят усилията на Япония да подобри отбранителните си способности и да отговори на предизвикателствата в собствената си среда за сигурност.

Реакцията на Кремъл към японската „Бяла книга за отбраната“ за 2026 г. е по-сдържана в сравнение с реакцията на Китай. Пекин обвини Япония, че преувеличава заплахата от Китай и използва КНР като претекст за ремилитаризация.

На този фон Путин вероятно се стреми да покаже, че Япония трябва да съобрази отбранителната си политика с руските интереси, като същевременно Москва запазва по-сдържана реторика в сравнение с китайската реакция.

Русия и спорът около „сенчестия флот“

По време на срещата с адмирал Лиина Путин отправи критики и към последните решения на Европейския съюз, свързани с корабите от руския „сенчест флот“.

Според предоставената информация руският президент вероятно е имал предвид правните механизми, които разширяват възможностите на европейските власти да инспектират кораби от „сенчестия флот“, както и 21-вия пакет от санкции на ЕС, обявен на 23 юли 2026 г.

Путин критикува механизмите за конфискация на кораби от „сенчестия флот“ и продажба на техния товар. Той също така предупреди, че Русия може да „отговори със същото“ на западни кораби, които плават в зоната на отговорност на Тихоокеанския флот.

Адмирал Виктор Лиина от своя страна заяви, че руският Тихоокеански флот разполага с възможности да инспектира и задържа кораби на „неприятелски държави“.

Тези изявления идват на фона на все по-съгласуваните действия на европейските държави срещу руския „сенчест флот“ през 2026 г.

Развитието на войната в Украйна

На 12 август украинските власти обявиха резултатите от контраофанзивата на Украйна в посока Александровка, провела се в периода януари–август 2026 г.

Според предоставената оценка операциите в тази посока показват способността на украинските сили да постигат относително значителни тактически напредъци и в ограничена степен да възобновяват механизирани маневри по отделни участъци от фронтовата линия.

Украинският президент Володимир Зеленски продължава да предупреждава, че Русия се подготвя за мащабна принудителна мобилизация на резервисти след изборите за руската Държавна дума през септември 2026 г.

Междувременно в нощта на 11 срещу 12 август украинските сили са нанесли мащабен удар по руската военноморска и зърнена инфраструктура в Новоросийск.

На други участъци от фронта също са регистрирани движения. Украинските сили наскоро са напреднали в посока Купянск, докато руските сили са постигнали напредък в тактическия район Костянтиновка–Дружковка.

Така изявленията на Путин за Япония и НАТО се вписват в по-широкия контекст на продължаващата война в Украйна, нарастващото напрежение между Русия и западните държави и засилващото се внимание към сигурността както в Европа, така и в Азиатско-Тихоокеанския регион.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    22 6 Отговор
    Бункерният педофил превзе ли Украйна?

    Коментиран от #10, #22, #36

    09:32 13.08.2026

  • 2 Джапанките треперят

    5 15 Отговор
    Посещението на Путин на Курилските острови предизвика вълнение в японските социални медии.

    Коментиран от #11

    09:34 13.08.2026

  • 3 И Киев е Руски

    3 12 Отговор
    Императора:Когато говорите с Мен никога не сваляйте наколенките

    09:37 13.08.2026

  • 4 !!!?

    14 4 Отговор
    Путлер е облякъл гамашите...остава и фупашката да сложи и напълно ще мяза на Хитлер в края на войната...!!!?

    09:38 13.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сдъвкан пич

    15 3 Отговор
    Вярвам. Само там не е заплашвала Русия.
    Защото няма как. Технологиите на самураите са на светлинни години пред крепостните. И японците си ги държат в тайна. Не се фукат като Тръмп, Кимчето и Путин. Рашистките хакери там нямат достъп под никаква форма.
    Захарчето и Лавров усилено учат японски. Като роби на Китай перфектно говорят китайски. Време е за чужди езици.
    Къпете се бре!

    09:40 13.08.2026

  • 8 СССР се завръща

    3 10 Отговор
    Англосаксонските пум..ри са опитомени време е за хитачитата

    09:40 13.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бит русораст

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Сам с помощ от другарите русорасти!

    09:41 13.08.2026

  • 11 Хайо

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Джапанките треперят":

    Учи китайски, ако емигрираш в Рашата.

    Коментиран от #15

    09:41 13.08.2026

  • 12 Инна

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тука ли е укратрола?":

    Къпете се бре!

    09:43 13.08.2026

  • 13 И да се знае!

    14 2 Отговор
    ВСВ я печелят САЩ, Великобритания и Лендлиза.От Сталин е пушечното месо.

    09:43 13.08.2026

  • 14 Ехаааа

    9 1 Отговор
    Руските интереси... Те имат ли край? Русия иска целия свят в краката си. Не може така Путинчо. Май си забравил битката при Цушима!

    Коментиран от #21

    09:44 13.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ха ха ха

    7 0 Отговор
    Кацнал бръмбар на трънка и започнал да дрънка

    09:45 13.08.2026

  • 17 Госあ

    3 7 Отговор
    По времето на Шиндзо, Япония беше в много добро икономическо състояние. Бяха отворени към Китай и водеха конструктивен диалог с Русия за съвместно ползване на островите, което удовлетворяваше и двете държави. Имаше една много интересна случка със съпругата на Шиндзо, тиражирана по медиите им тогава, която се беше преместила от мястото си, след като рижавия кравар беше седнал до нея по време на неговото посещение в Япония😂 Е, убиха Абе, и започнаха да се репчат на Китай и Русия и йената потъва

    Коментиран от #27, #32

    09:46 13.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ха сега де...

    9 0 Отговор
    А Русия досега поне веднъж в цялата си история да се е съобразявала с нечии чужди интереси?

    09:47 13.08.2026

  • 20 Всички трябва да се съобразяват

    5 1 Отговор
    С руските интереси. Жалко само, че никой не я уважава. Няколко останаха само, и те само я използват.

    09:47 13.08.2026

  • 21 ВАЖНОТО Е ЧЕ

    3 5 Отговор

    До коментар #14 от "Ехаааа":

    ДРЪПНАТИТЕ ДОБРЕ ПОМНЯТ .....МАНДЖУРИЯ 1945

    09:49 13.08.2026

  • 22 Кой го казва?

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Да не си от рейнджърите..?

    09:50 13.08.2026

  • 23 Биби

    2 2 Отговор
    Влака замина,аурус сената си остана на перона.

    09:50 13.08.2026

  • 24 Лудият е на своя пост със саяната си

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Бащата на мръсната Саяна":

    Горкият, никой не се грижи за него, да го закара на лекар поне.

    09:50 13.08.2026

  • 25 Баш Хайдутин и действащ комунист

    6 0 Отговор
    Незнам за Курилските острови ! Сибир ,вече китайско Чинхант ,Чинчун ,Чанчун . Путине ,путине

    Коментиран от #30

    09:50 13.08.2026

  • 26 МИРНИЯ А ТОМ

    0 5 Отговор
    ДА ВНИМАВАТ ДЖАП АНКИТЕ ДА НЕ ОСТАНАТ БЕЗ СОБСТВЕНИЦИ

    Коментиран от #28, #31

    09:54 13.08.2026

  • 27 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Госあ":

    Къпете се бре!

    09:56 13.08.2026

  • 28 Хайо

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "МИРНИЯ А ТОМ":

    Със себе си ли ги плашиш?
    Не е атом. Прекалил си с боба.

    09:57 13.08.2026

  • 29 Инна

    1 5 Отговор
    Япония изрази силен протест към Русия заради посещението на Владимир Путин на остров Итуруп. Това беше посочено в изявление на ръководителя на японското външно министерство.

    Токио нарича южната част на Курилските острови „Северни територии“ и ги смята за свои. Путин посети Курилските острови за първи път. Той подчерта, че Москва не заплашва Япония и няма претенции към нея.

    П.С.

    Е, да, посещението на собствена територия е откровен акт на агресия, достоен за силен протест. Очевидно Токио сериозно вярва, че географията е въпрос на вяра: ако упорито повтаряш „това е наше“, самите острови ще се телепортират в японски води.
    Историческият и правен аргумент от японското външно министерство звучи като повтаряща се плоча: „Нашите предци!“ – и няма значение, че международните документи след Втората световна война рисуват съвсем различна картина. А декларацията от 50-те години на миналия век, която по-късно отхвърлиха, очевидно е дипломатическа версия на „Промених си мнението“: първо подписаха, после казаха: „Шегувам се“.
    Путин ни напомня за документи и готовност за диалог – сякаш се опитва да проведе разговор с някой, който отказва да погледне карта и спори само със собствените си спомени. Резултатът е класически дипломатически дует: едната страна стои здраво на земята (буквално), другата – на предпоставки, които отдавна са загубили връзка с реалността.

    09:59 13.08.2026

  • 30 Госあ

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    А Австралия на Китай ли е, като всички мини там са техни, бе? Това се наричат търговски отношения. И вервай ми, бате, такива като наште с краварите с Мариците и златната и медната ни руда, нема по света!!!

    10:00 13.08.2026

  • 31 Ами сега?

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "МИРНИЯ А ТОМ":

    Може да си спомнят и Руско-японската война 1904-1905 г
    Съгласно Договора от Портсмут Русия признава Корея за сфера на японско влияние, отстъпва на Япония правата за аренда на полуостров Ляодун с Порт Артур и Дален, част от Южната Московска железопътна линия от Порт Артур до Куанчендзи и предоставя на японските рибари правото за риболов по руските брегове на Японско, Охотско и Берингово море. Русия отстъпва на Япония южната част на Сахалин (от 50-ия паралел) и „всички острови, съседни на последния“.

    10:00 13.08.2026

  • 32 !!!?

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Госあ":

    То и Московския Улус беше много добре когато Европа потъваше червен килим за кремълския лъжец...сам се натискаше да продава енергиини ресурси, но изведнаж му скимна, че Запада искал да му ги открадне... !

    Коментиран от #35

    10:08 13.08.2026

  • 33 Фори

    1 0 Отговор
    Никой не вярва на думите на Путин че няма намерение да го напада.

    10:08 13.08.2026

  • 34 Госあ

    0 1 Отговор
    Много исках да карам сноуборд на Курилите, ама греда, бате. Никакъв шанс от Япония да го направиш. И до Камчатка не може да се отиде. През Южна Корея, не знам си кво...не само кораби и полети няма от Япония

    10:09 13.08.2026

  • 35 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "!!!?":

    Добре че ЕС цъфти сега!

    10:11 13.08.2026

  • 36 Тръмпакис

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Японците изядоха от САЩ атома, да не го хапнат и от Русия, който казва, че мълния не удря два пъти на едно и също място много греши

    10:17 13.08.2026

  • 37 ВВП

    1 0 Отговор
    Бих ги плашил, ако имах с какво.
    Пък и не са ми по вкуса тамошните дечица.
    Гледам го на вид 10-годишен, таман да го помилвам, пък той бил 25-годишен каратист...
    Извратена нация с мания за младоликост!

    10:17 13.08.2026

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