Путин: Русия не заплашва Япония, но Токио трябва да съобрази отбраната си с руските интереси

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия „не заплашва Япония“ и определи като необосновани ескалиращата японска реторика и санкциите срещу Москва заради войната в Украйна. В същото време той намекна, че териториалните претенции на Япония към Курилските острови могат да представляват заплаха за Русия, предава News.bg.
Путин направи коментарите си на 12 август по време на среща с главнокомандващия на руския Тихоокеански флот адмирал Виктор Лиина в Южно-Сахалинск, област Сахалин. Срещата се проведе в заключителната фаза на ученията на Тихоокеанския флот.
Според обобщението на Института за изследване на войната Путин и Лиина са използвали публичните си изявления основно за критики към позицията на Япония. Руският президент е отправил критики и към настоящото японско правителство, като е призовал отношенията между Москва и Токио да се върнат към състоянието от времето на бившия японски премиер Шинзо Абе.
Путин заяви още, че „потенциалът за конфликт“ в Азиатско-Тихоокеанския регион се увеличава. По думите му НАТО „прониква“ в региона, създава нови военно-политически блокове и разполага нови оръжейни системи.
Според оценката на Института за изследване на войната тези коментари вероятно целят да подкопаят усилията на Япония да подобри отбранителните си способности и да отговори на предизвикателствата в собствената си среда за сигурност.
Реакцията на Кремъл към японската „Бяла книга за отбраната“ за 2026 г. е по-сдържана в сравнение с реакцията на Китай. Пекин обвини Япония, че преувеличава заплахата от Китай и използва КНР като претекст за ремилитаризация.
На този фон Путин вероятно се стреми да покаже, че Япония трябва да съобрази отбранителната си политика с руските интереси, като същевременно Москва запазва по-сдържана реторика в сравнение с китайската реакция.
Русия и спорът около „сенчестия флот“
По време на срещата с адмирал Лиина Путин отправи критики и към последните решения на Европейския съюз, свързани с корабите от руския „сенчест флот“.
Според предоставената информация руският президент вероятно е имал предвид правните механизми, които разширяват възможностите на европейските власти да инспектират кораби от „сенчестия флот“, както и 21-вия пакет от санкции на ЕС, обявен на 23 юли 2026 г.
Путин критикува механизмите за конфискация на кораби от „сенчестия флот“ и продажба на техния товар. Той също така предупреди, че Русия може да „отговори със същото“ на западни кораби, които плават в зоната на отговорност на Тихоокеанския флот.
Адмирал Виктор Лиина от своя страна заяви, че руският Тихоокеански флот разполага с възможности да инспектира и задържа кораби на „неприятелски държави“.
Тези изявления идват на фона на все по-съгласуваните действия на европейските държави срещу руския „сенчест флот“ през 2026 г.
Развитието на войната в Украйна
На 12 август украинските власти обявиха резултатите от контраофанзивата на Украйна в посока Александровка, провела се в периода януари–август 2026 г.
Според предоставената оценка операциите в тази посока показват способността на украинските сили да постигат относително значителни тактически напредъци и в ограничена степен да възобновяват механизирани маневри по отделни участъци от фронтовата линия.
Украинският президент Володимир Зеленски продължава да предупреждава, че Русия се подготвя за мащабна принудителна мобилизация на резервисти след изборите за руската Държавна дума през септември 2026 г.
Междувременно в нощта на 11 срещу 12 август украинските сили са нанесли мащабен удар по руската военноморска и зърнена инфраструктура в Новоросийск.
На други участъци от фронта също са регистрирани движения. Украинските сили наскоро са напреднали в посока Купянск, докато руските сили са постигнали напредък в тактическия район Костянтиновка–Дружковка.
Така изявленията на Путин за Япония и НАТО се вписват в по-широкия контекст на продължаващата война в Украйна, нарастващото напрежение между Русия и западните държави и засилващото се внимание към сигурността както в Европа, така и в Азиатско-Тихоокеанския регион.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #10, #22, #36
09:32 13.08.2026
2 Джапанките треперят
Коментиран от #11
09:34 13.08.2026
3 И Киев е Руски
09:37 13.08.2026
4 !!!?
09:38 13.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сдъвкан пич
Защото няма как. Технологиите на самураите са на светлинни години пред крепостните. И японците си ги държат в тайна. Не се фукат като Тръмп, Кимчето и Путин. Рашистките хакери там нямат достъп под никаква форма.
Захарчето и Лавров усилено учат японски. Като роби на Китай перфектно говорят китайски. Време е за чужди езици.
Къпете се бре!
09:40 13.08.2026
8 СССР се завръща
09:40 13.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бит русораст
До коментар #1 от "Дзак":Сам с помощ от другарите русорасти!
09:41 13.08.2026
11 Хайо
До коментар #2 от "Джапанките треперят":Учи китайски, ако емигрираш в Рашата.
Коментиран от #15
09:41 13.08.2026
12 Инна
До коментар #5 от "Тука ли е укратрола?":Къпете се бре!
09:43 13.08.2026
13 И да се знае!
09:43 13.08.2026
14 Ехаааа
Коментиран от #21
09:44 13.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ха ха ха
09:45 13.08.2026
17 Госあ
Коментиран от #27, #32
09:46 13.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ха сега де...
09:47 13.08.2026
20 Всички трябва да се съобразяват
09:47 13.08.2026
21 ВАЖНОТО Е ЧЕ
До коментар #14 от "Ехаааа":ДРЪПНАТИТЕ ДОБРЕ ПОМНЯТ .....МАНДЖУРИЯ 1945
09:49 13.08.2026
22 Кой го казва?
До коментар #1 от "Дзак":Да не си от рейнджърите..?
09:50 13.08.2026
23 Биби
09:50 13.08.2026
24 Лудият е на своя пост със саяната си
До коментар #15 от "Бащата на мръсната Саяна":Горкият, никой не се грижи за него, да го закара на лекар поне.
09:50 13.08.2026
25 Баш Хайдутин и действащ комунист
Коментиран от #30
09:50 13.08.2026
26 МИРНИЯ А ТОМ
Коментиран от #28, #31
09:54 13.08.2026
27 Гост
До коментар #17 от "Госあ":Къпете се бре!
09:56 13.08.2026
28 Хайо
До коментар #26 от "МИРНИЯ А ТОМ":Със себе си ли ги плашиш?
Не е атом. Прекалил си с боба.
09:57 13.08.2026
29 Инна
Токио нарича южната част на Курилските острови „Северни територии“ и ги смята за свои. Путин посети Курилските острови за първи път. Той подчерта, че Москва не заплашва Япония и няма претенции към нея.
П.С.
Е, да, посещението на собствена територия е откровен акт на агресия, достоен за силен протест. Очевидно Токио сериозно вярва, че географията е въпрос на вяра: ако упорито повтаряш „това е наше“, самите острови ще се телепортират в японски води.
Историческият и правен аргумент от японското външно министерство звучи като повтаряща се плоча: „Нашите предци!“ – и няма значение, че международните документи след Втората световна война рисуват съвсем различна картина. А декларацията от 50-те години на миналия век, която по-късно отхвърлиха, очевидно е дипломатическа версия на „Промених си мнението“: първо подписаха, после казаха: „Шегувам се“.
Путин ни напомня за документи и готовност за диалог – сякаш се опитва да проведе разговор с някой, който отказва да погледне карта и спори само със собствените си спомени. Резултатът е класически дипломатически дует: едната страна стои здраво на земята (буквално), другата – на предпоставки, които отдавна са загубили връзка с реалността.
09:59 13.08.2026
30 Госあ
До коментар #25 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":А Австралия на Китай ли е, като всички мини там са техни, бе? Това се наричат търговски отношения. И вервай ми, бате, такива като наште с краварите с Мариците и златната и медната ни руда, нема по света!!!
10:00 13.08.2026
31 Ами сега?
До коментар #26 от "МИРНИЯ А ТОМ":Може да си спомнят и Руско-японската война 1904-1905 г
Съгласно Договора от Портсмут Русия признава Корея за сфера на японско влияние, отстъпва на Япония правата за аренда на полуостров Ляодун с Порт Артур и Дален, част от Южната Московска железопътна линия от Порт Артур до Куанчендзи и предоставя на японските рибари правото за риболов по руските брегове на Японско, Охотско и Берингово море. Русия отстъпва на Япония южната част на Сахалин (от 50-ия паралел) и „всички острови, съседни на последния“.
10:00 13.08.2026
32 !!!?
До коментар #17 от "Госあ":То и Московския Улус беше много добре когато Европа потъваше червен килим за кремълския лъжец...сам се натискаше да продава енергиини ресурси, но изведнаж му скимна, че Запада искал да му ги открадне... !
Коментиран от #35
10:08 13.08.2026
33 Фори
10:08 13.08.2026
34 Госあ
10:09 13.08.2026
35 Госあ
До коментар #32 от "!!!?":Добре че ЕС цъфти сега!
10:11 13.08.2026
36 Тръмпакис
До коментар #1 от "Дзак":Японците изядоха от САЩ атома, да не го хапнат и от Русия, който казва, че мълния не удря два пъти на едно и също място много греши
10:17 13.08.2026
37 ВВП
Пък и не са ми по вкуса тамошните дечица.
Гледам го на вид 10-годишен, таман да го помилвам, пък той бил 25-годишен каратист...
Извратена нация с мания за младоликост!
10:17 13.08.2026