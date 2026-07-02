Срещу евентуална китайска атака! САЩ искат тайванската армия да се въоръжи до зъби с дронове

Тайван трябва да разчита на дронове като средство за възпиране срещу евентуална китайска атака, заяви водещият американски дипломат на острова, цитиран от ДПА.

"Нищо няма да възпре конфликта по-ефективно от това Тайван да бъде превърнат в гнездо на стършели от въздушни, надводни и подводни дронове", изтъкна Реймънд Грийн, директор на Американския институт в Тайван и де факто посланик на САЩ, по време на форум за дронове в Тайчжун.

Грийн коментира и възможността за по-тясно сътрудничество със Съединените щати, включително тайвански инвестиции в американската индустрия за дронове. Той заяви, че сътрудничеството между САЩ и Тайван в разработката на безпилотници може да създаде стабилна производствена база за демократичния свят, да намали риска от прекъсвания във веригите за доставки и да засили общите възпиращи способности на свободния свят.

За да стимулира индустрията с дронове, в средата на юни тайванското правителство предложи специален бюджет, обхващащ периода от август 2026 г. до декември 2031 г., с таван до 210 милиарда тайвански долара (около 6,6 милиарда щатски долара). Планът включва дронове за наблюдение на крайбрежието, ударни дронове за брегова отбрана и малки безпилотни камикадзе-лодки.

Необходимо е обаче одобрение от парламента. Най-голямата опозиционна партия "Гоминдан", която има мнозинство в законодателния орган, е предложила контрапредложение с по-висок таван — 240 милиарда тайвански долара за шест години, като финансирането да бъде чрез редовния бюджет, а не чрез специален фонд.

Законодателният орган трябва да започне първия си преглед на двете конкурентни предложения утре.

САЩ, които нямат официални дипломатически отношения с Тайван, но са основният му партньор по сигурността, играят ключова роля в отбраната на острова.

Китай смята Тайван за част от своята територия. Островът се управлява самостоятелно от десетилетия от демократично избрано правителство. Китайският президент Си Дзинпин неотдавна потвърди намерението си да "обедини" Тайван и не изключи използването на сила при необходимост.