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Срещу евентуална китайска атака! САЩ искат тайванската армия да се въоръжи до зъби с дронове
  Тема: Тайван

Срещу евентуална китайска атака! САЩ искат тайванската армия да се въоръжи до зъби с дронове

2 Юли, 2026 16:16 928 11

  • тайван-
  • китай-
  • ракети-
  • дронове-
  • си дзинпин-
  • пентагон

Планът включва дронове за наблюдение на крайбрежието, ударни дронове за брегова отбрана и малки безпилотни камикадзе-лодки

Срещу евентуална китайска атака! САЩ искат тайванската армия да се въоръжи до зъби с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
DPA DPA

Тайван трябва да разчита на дронове като средство за възпиране срещу евентуална китайска атака, заяви водещият американски дипломат на острова, цитиран от ДПА.

"Нищо няма да възпре конфликта по-ефективно от това Тайван да бъде превърнат в гнездо на стършели от въздушни, надводни и подводни дронове", изтъкна Реймънд Грийн, директор на Американския институт в Тайван и де факто посланик на САЩ, по време на форум за дронове в Тайчжун.

Грийн коментира и възможността за по-тясно сътрудничество със Съединените щати, включително тайвански инвестиции в американската индустрия за дронове. Той заяви, че сътрудничеството между САЩ и Тайван в разработката на безпилотници може да създаде стабилна производствена база за демократичния свят, да намали риска от прекъсвания във веригите за доставки и да засили общите възпиращи способности на свободния свят.

За да стимулира индустрията с дронове, в средата на юни тайванското правителство предложи специален бюджет, обхващащ периода от август 2026 г. до декември 2031 г., с таван до 210 милиарда тайвански долара (около 6,6 милиарда щатски долара). Планът включва дронове за наблюдение на крайбрежието, ударни дронове за брегова отбрана и малки безпилотни камикадзе-лодки.

Необходимо е обаче одобрение от парламента. Най-голямата опозиционна партия "Гоминдан", която има мнозинство в законодателния орган, е предложила контрапредложение с по-висок таван — 240 милиарда тайвански долара за шест години, като финансирането да бъде чрез редовния бюджет, а не чрез специален фонд.

Законодателният орган трябва да започне първия си преглед на двете конкурентни предложения утре.

САЩ, които нямат официални дипломатически отношения с Тайван, но са основният му партньор по сигурността, играят ключова роля в отбраната на острова.

Китай смята Тайван за част от своята територия. Островът се управлява самостоятелно от десетилетия от демократично избрано правителство. Китайският президент Си Дзинпин неотдавна потвърди намерението си да "обедини" Тайван и не изключи използването на сила при необходимост.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    16 1 Отговор
    Достатъчно е всеки китаец да произведе по един дрон и ще засипят острова с два метра отломки.

    Коментиран от #5

    16:18 02.07.2026

  • 2 А РАЗМЕРА НА ДВЕТЕ АРМИИ КАКЪВ Е

    17 1 Отговор
    Смешни англосакси в упадък.

    16:26 02.07.2026

  • 3 Хохо Бохо

    18 2 Отговор
    Да бе, разбрахме. Само не разбрахме Русия и Китай какво чакат та не натъпчат Куба с дронове, морски и подводни дронове, ПВО ракети и балистични. Кво чакат?

    Коментиран от #6

    16:27 02.07.2026

  • 4 Ами

    17 0 Отговор
    САЩ просто търсят начин да направят едни кинти.
    Днес може да се правят на леко разсеяни,
    но още преди половин век са признали,
    че Тайван е неразделна част от Китай.

    16:30 02.07.2026

  • 5 Червената шапчица

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    Когато има война между две съседни страни, знайте, че Сащ са посетили едната.

    16:32 02.07.2026

  • 6 Чакат

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хохо Бохо":

    Защото знаят, че отсрещаната страна са луди за вързване. Империалтстите ще хвърлят накъде някой атом и окото им няма да мигне. Затова Русия и Китай гледат да не им чупят хатъра много, поне докато има надежда за разбирателство. Американците са луди, тива всеки го знае. Без причина затриха Хирошима и Нагасаки и даже капка жалост не показаха.
    Такава им е същността..

    16:36 02.07.2026

  • 7 българина

    6 1 Отговор
    китайците не са си имали работа с евреите, закъсняват ужасно с тайван

    16:36 02.07.2026

  • 8 Цвете

    11 0 Отговор
    И ТАМ ЛИ ЩЕ СЕ МЕСЯТ ЩАТИТЕ? ОПРАВИХА УКРАЙНА, ИРАН И СЕГА НА РЕД Е ТАЙВАН ЛИ? А ОТНОШЕНИЯТА С ИЗРАЕЛ, ТАМ ИМА ЛИ ПРИМИРИЕ? ВЛАСТ ИМАЩИТЕ СА СЕ РАЗПИЩОЛИ ЯКО.

    16:45 02.07.2026

  • 9 име

    4 0 Отговор
    Стига с тия локуми, за втори път днес. Самите кравари са виждали дрон само на снимка, ама дават акъл на другите.

    17:09 02.07.2026

  • 10 Бай

    3 0 Отговор
    ви Дончо пак ще сключва сделки. Америка ще произвежда оръжие, ще разпалва войни в защита на "свободния свят" и ще печели от продажбите.

    17:18 02.07.2026

  • 11 Албинос

    0 0 Отговор
    Да се въоръжи до зъби с дронове от Америка хихи.

    17:41 02.07.2026