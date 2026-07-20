Рязко увеличение на активността! Китайската армия затяга примката около Тайван

Тайван е отчел рязко увеличение на активността на китайската брегова охрана и изследователски кораби около острова през юни. Това е принудило Тайпе да планира учения, симулиращи ескалация на действията на Китай край тихоокеанското крайбрежие на острова, показват данни на тайванската брегова охрана, съобщава "Ройтерс".

Според данните през юни около Тайван са били засечени 55 китайски правителствени плавателни съда, включително кораби на бреговата охрана и изследователски кораби, спрямо 30 през май.

Това е увеличение с 83% спрямо май и ръст от 120% в сравнение с 25-те подобни засичания през юни миналата година. Статистиката не включва корабите около контролираните от Тайван острови, разположени близо до китайското крайбрежие.

Данните подчертават нарастващата роля на китайската брегова охрана в последната кампания на Пекин за оказване на натиск върху Тайван - действия, които предизвикват недоволството на Тайпе и тревога сред редица западни държави, включително САЩ, Великобритания, Франция и Германия.

Китайските въоръжени сили извършват почти ежедневна дейност около Тайван, но през последните години Пекин все по-често използва бреговата си охрана, за да затвърждава териториалните си претенции чрез това, което Тайпе определя като "правна война" - опити да се създаде юридическа основа за китайски действия около острова.

Тайвански представители заявиха, че тази активност показва сериозен риск при евентуален военен конфликт - че Пекин може да репетира как да прекъсне тихоокеанските линии за снабдяване на Тайван от неговите съюзници.

"Ако ситуацията ескалира до блокада - или до нещо, което на практика вече би представлявало почти война - имаме планове съвместно с военноморските сили да защитим жизненоважните морски маршрути на Тайван", заяви високопоставен представител на тайванската брегова охрана по време на брифинг.

"Подготвяме се за подобен сценарий не само чрез щабни симулации, но и чрез реални учения", добави той.

Китай не признава суверенитета на Тайван и настоява, че демократично управляваният остров е част от китайската територия. Тайпе пък отвръща, че Пекин няма никакво право да претендира за суверенитет или юрисдикция над острова и прилежащите му води и че единствено тайванският народ има право да решава собственото си бъдеще.

Управляващата Демократическа прогресивна партия (ДПП) последователно защитава отделната идентичност на Тайван спрямо Китай.

Друг високопоставен представител на тайванската брегова охрана заяви, че част от корабите на китайската брегова охрана са преоборудвани бивши военноморски разрушители, които са пребоядисани и включени в състава на бреговата охрана. Поради големите си размери, големия обсег на действие и военните си възможности тези кораби представляват значително по-голяма заплаха за тайванската брегова охрана.

По думите му корабите на китайската бреговата охрана вече често действат по двойки непосредствено извън икономическата зона на Тайван в Тихия океан - огромен район, който поставя сериозно напрежение върху ограничения флот на тайванската брегова охрана.

"Това поставя сериозно изпитание пред възможностите на корабите на тайванската брегова охрана", отбеляза той.

Друг високопоставен тайвански представител определи действията на Китай като "експанзия" и опит за промяна на статуквото.

Тайванските власти посочват, че китайската брегова охрана е започнала да отправя радиоразпитвания към търговски кораби, изисквайки информация за пристанищата, в които влизат и които напускат. По този начин Пекин оказва натиск върху търговското корабоплаване, макар че досега нито един кораб не е променил курса си.

Тайванските власти, от своя страна, са инструктирали по радиовръзката търговските кораби да продължат нормалното си плаване и да не обръщат внимание на китайската намеса.

"Китай знае, че в момента няма никаква юрисдикция там, затова се опитва да създаде такава от нищото", заяви вторият представител, който също пожела да остане анонимен.