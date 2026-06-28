Световен рекорд! Руски Су-35 порази украински МиГ-29 на разстояние от 190 км

След потвърждението, че на 27 юни в Полтавска област се е разбил изтребител МиГ-29 на украинските военно въздушни сили, което съвпада почти напълно с унищожаването на още два МиГ-29 на земята при удари с дронове, множество източници посочват, че за свалянето на самолета е отговорен изтребител Су-35 на руските въздушно-космически сили.
Според съобщенията Су-35 е свалил изтребителя с помощта на ракета "въздух-въздух" с голям обсег Р-37M от разстояние от приблизително 190 километра, което може да представлява най-далечното успешно поразяване "въздух-въздух", регистрирано някога в бойни условия.
Оценките на анализатори, ползващи се с данни от отворени източници, показват, че Су-35С е действал дълбоко в контролираното от Русия въздушно пространство, което остава стандартна практика за руските изтребители, за да избегнат да бъдат взети на прицел от наземните противовъздушни системи на Украйна.
Ракетата "въздух-въздух" Р-37М е разработена, за да служи като основно оръжие "въздух-въздух" на прехватчика МиГ-31БМ, който е много по-тежък самолет от Су-35, лети с далеч по-високи скорости и на по-големи височини и на него се разчита за отбраната на руската Арктика. Ракетата започна да се интегрира в Су-35 в началото на 2020-те години и се използва широко на украинския театър на военните действия.
Р-37M може да развива скорост, приближаваща се до 6 Мах, и според данните има максимален обсег до 400 километра, когато се изстрелва от МиГ-31БМ, или 350 километра, когато се изстрелва от Су-30СМ или Су-35С, които ги изстрелват от по-ниски скорости и височини. Очакваше се ракетите да имат висока вероятност за поразяване на маневрени изтребители на разстояния под 250 километра, въпреки че западни оценки сочат, че тяхната надеждност се е оказала по-ниска, отколкото се смяташе по-рано.
Макар свалянето на МиГ-29 от Су-35 на голямо разстояние да остава много вероятно, то може да не е свалянето "въздух-въздух" с най-голям обсег, регистрирано досега, както твърдят много източници. След съобщенията от октомври 2022 г., че изтребител Су-27 на украинските въздушни сили и придружаващият го ударно-боен изтребител Су-24 са били свалени от руските сили по време на атака срещу руския регион Белгород, противоречиви съобщения от редица руски и индийски медии посочиха, че отговорността за това носи руски изтребител Су-57. Те противоречат на по-ранни съобщения, според които отговорна е била системата за противовъздушна отбрана "С-300В4", използваща ракета "земя-въздух" тип 40Н6 или вероятно 48Н6ДМ. Свалянето на Су-27 е било осъществено на разстояние от 217 километра, което, ако бъде потвърдено, би го превърнало в най-далекоразстоятелното сваляне на изтребител, регистрирано досега, надхвърляйки разстоянието от 190 километра при последното съобщено сваляне на МиГ-29.
От средата на 2022 г. се съобщава за използването на ракетата Р-37M (РВВ-БД) за поразяване на украински изтребители на изключително големи разстояния. След доклад на британското министерство на отбраната от януари 2023 г., в който се подчертава ролята на самолетите Су-57 и МиГ-31БМ при поразяването на украински изтребители на много големи разстояния, британското консервативно издание The Conversation съобщи в средата на февруари, че "Руските МиГ-31 и Су-57, въоръжени с хиперзвуковата ракета с голям обсег Р-37M, са атакували украински самолети на разстояние над 200 км от безопасността на руското въздушно пространство." Източници, цитирани от руската държавна медия "Спутник" през следващия месец, съобщиха: "Ракетата Р-37M е демонстрирала най-голяма ефективност по време на "специалната военна операция". При използването ѝ вероятността за поразяване на целите е била близка до единица – тоест, една ракета е достатъчна за един украински военен самолет."
Въпреки че са значително по-малко способни от Су-57 или МиГ-31БМ по отношение на възможностите за въздушен бой извън визуален обхват, руските изтребители Су-35 са отговорни за множество сваляния на украински изтребители още от първите дни на военните действия. Изтребителите обаче нямат радарни системи, сравними по мощност с тези на МиГ-31, което им пречи да използват ракетата Р-37М на пълния ѝ обсег, когато разчитат на бордовите си сензори; това означава, че за сражения на по-голямо разстояние данните за целите трябва да се предоставят от МиГ-31, системите за ранно предупреждение и контрол А-50У или от разположени напред средства като наземни системи за противовъздушна отбрана.
Обхватът на радарното проследяване на Су-35 обаче е значително по-голям от този на всички западни типове изтребители, с изключение може би на F-15SA/QA/EX, и макар радарът му "Ирбис-Е" да е далеч от най-модерните, неговият огромен размер и мощност компенсират това в голяма степен, като размерът му е приблизително три пъти по-голям от този на радара AN/APG-81 на F-35.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Муткурова , Пазарджик
Коментиран от #23, #46
19:26 28.06.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #15, #43, #66
19:26 28.06.2026
3 Презвитер Козма
Коментиран от #16
19:26 28.06.2026
4 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #22, #29, #63
19:26 28.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Зеленски
19:27 28.06.2026
7 дали е куриоз
Коментиран от #14
19:27 28.06.2026
8 ПАК КОШМАРИ
Коментиран от #51
19:27 28.06.2026
9 Хаха
19:27 28.06.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:28 28.06.2026
11 Без име
Коментиран от #53
19:29 28.06.2026
12 Швейк
19:29 28.06.2026
13 Превода
19:30 28.06.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "дали е куриоз":всъщност те нищо не са създали-в СССР се трудиха много народи..те в момента един гвоздей не могат да създадат// видяхме им арматите , йонните двигатели и кое поколение изтребители от СТАР УАРС забравих
Коментиран от #18, #31, #33
19:30 28.06.2026
15 ОТ брюксел са разрешили
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":хормоните за смяна на пола споецилано за теб най добрите веднага да се получи еволюцията от мъж жена разбрах че малкия ти син искал да стане момиче
19:32 28.06.2026
16 Хахахаха
До коментар #3 от "Презвитер Козма":Така е. Бързат да свалят тази седмица, че другата седмица ще гледат само как другите летят.
19:32 28.06.2026
17 ганев
19:33 28.06.2026
18 верно в Бг се създаде нов модел ганчо
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":джендър ганчо коте
19:33 28.06.2026
19 Владимир Путин, президент
Така ни е писано 👈😄
19:33 28.06.2026
20 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
Коментиран от #41
19:34 28.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 2554
До коментар #4 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Не е провал. Нали дъни путлер на негов терен. Не остана здрава рафинерия. Оня ден и Сталинград падна...
Коментиран от #34
19:34 28.06.2026
23 Деций
До коментар #1 от "Муткурова , Пазарджик":Три са унищожените самолети ,два на земята и един във въздуха от 190 км разстояние с ракета въздух върху изстреляна от Су 35.Това добре ,но аз се чудя как Украйна може да бъде оставена да притежава самолети както и писти от които да кацат и излитат, всичко трябваше да бъде ликвидирано включително и по широките пътища които са скрити летища.Нито военно нито гражданско летище бих им оставил,да не говорим за тунели, мостове и подходи от към Полша и Румъния пътища и жп линии всички логистични връзки трябваше да са трайно прекъснати .Всичко това показва странност тази война и нежеланието тя да свърши.Руската олигархия ( еврейската секта Хабат Любявич) не се интересува от живота на руският войник и гражданин,тя се интересува да печели,същото е и от западна страна,за тях украинците са консуматив който се използва за отслабване на еврейският клан в Русия.Или войната е между еврейските лобита ,за зачистване на територията която някой казват ,че ще бъде звездният Йеросалим в Одеска област.
19:34 28.06.2026
24 рибар
19:34 28.06.2026
25 Дааа...
Ееееедехееее
19:35 28.06.2026
26 Супер самолет
Коментиран от #65
19:35 28.06.2026
27 Самолетът
19:36 28.06.2026
28 Атака
19:36 28.06.2026
29 Ъъъъ не!🤥
До коментар #4 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":БайДончо вика: добре се справят!😂😂😂
19:37 28.06.2026
30 сащисан кравар
19:37 28.06.2026
31 Руснак без крак...
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"..същност те нищо не са създали.."
Монголците сме катунски народ.
Правим прокиснала боза от Конско мляко !!!
Конско не кобилско, доловете разликата пажалуйста ☝️😄
Коментиран от #40
19:37 28.06.2026
32 Само питам
19:37 28.06.2026
33 Ха ХаХа
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Простак 110%
19:38 28.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хи хи
Коментиран от #85
19:38 28.06.2026
36 МОС ФИЛМ
Ееееедехееее
Оти оно..цел СВЕТ виде...ония..437.. Монгольяк Без-аналогови фръчила Фира и ..374 вертушки !!
А и ТРИДНЕВНАТА на Пиздюх
Ееееедехееее
19:39 28.06.2026
37 Русофил
19:40 28.06.2026
38 Мишел
Русия няма достатъчно радари ДРЛО, затова такива сваляния са рядкост
19:41 28.06.2026
39 Хаймарс
HIMARS ги порази и разби илюзията, че на територията на РФ могат да се чувстваш недосегаеми.
Коментиран от #47, #77
19:42 28.06.2026
40 Ха ХаХа
До коментар #31 от "Руснак без крак...":Татар, Господ ти е Монголското куче Тангра.
Руснаците са варяги, викинги
Добре че е бил княз Борис да изколи до коляно 50 монголски тангристки рода и да извади очите на сина си тангрист Владимир Расате.
В противен случай за България без писменост нямаше да се чуе.
Коментиран от #52, #57, #62
19:43 28.06.2026
41 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #20 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":МИ ОДИ НА АСПАРУХОВИЯ МОСТ И👇
Коментиран от #48
19:43 28.06.2026
42 Точно така
Приятели, геополитическият отговор на украинския дух е просто безмилостен! Днес, на 28 юни 2026 г., Украйна отбелязва своя Ден на Конституцията – основата на своята свобода, държавност и европейски ценности.
Кремълският бункерен крал реши да „честити“ празника по своя типичен терористичен начин: руски балистични ракети и дронове удариха Киев, Чернигов и Днепропетровск в 2:00 часа сутринта. Ударени са жилищни сгради, училищен комплекс и спортно училище. Чиста, безпомощна злоба срещу мирни граждани!
Отговорът на ВСУ: Руски рафинерии горят в Ярославъл и Краснодар!
Украинският отговор обаче не закъсня и дойде под формата на нова, неофициална рубрика в Конституцията: светкавично ликвидиране на руската икономика! Топ анализаторът д-р Анна Магдалена У. и световните медии потвърдиха думите на президента Володимир Зеленски за мащабни удари с дронове дълбоко в Руската федерация:
Рафинерията в Славянск на Кубан (Краснодарски край): Намираща се на над 300 км от фронта, тя беше взривена и превърната в огнено кълбо!
Петролен гигант в Ярославска област: Внимание – това е на ЦЕЛИ 700 КИЛОМЕТРА от границата с Украйна! Украинските дронове прелетяха необезпокоявано през прехваленото руско ПВО (което, както разкрихме, е изтеглено да пази бункерите на Путин във Валдай) и пратиха поредния руски стратегически обект в режим „офлайн“!
Ето така се свиват руските военн
19:44 28.06.2026
43 Иво Mинджeв
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ВСУ не унищожи ли цялата руска авиация? Поне няколко пъти?
Коментиран от #56
19:44 28.06.2026
44 Атлантик
Голямо крадене на пари пада , повече отколкото при Ковид.
19:45 28.06.2026
45 Кибика
Има ли Мултики?
Хихихихихи
19:45 28.06.2026
46 Европеец
До коментар #1 от "Муткурова , Пазарджик":Така е, от Бургас до Чирпан..... Наистина на 1 😀😀😀 растояние... разтревожен....
19:45 28.06.2026
47 БРАВО
До коментар #39 от "Хаймарс":Ама, това на коя игра е станало?!
19:45 28.06.2026
48 Ти си там
До коментар #41 от "НИЩО МУ НЯМА":С украинското знаме
19:45 28.06.2026
49 Танцуваща кAпейка
Приятели, геополитическата комедия на Кремъл достигна своя абсолютен връх! Преди 4.5 години Владимир Путин започна „3-дневна специална операция“ за превземането на Киев.
Днес, през юни 2026 г., същият този „велик стратег“ е принуден да се крие в подземни бункери в Алтай (близо до Монголия), треперейки от украинските дронове с дълъг обсег!
Единственото място, където Русия все още „печели“ тази война, е в пропагандните сънища на дежурните копейки у нас.
Параноя на макс: Бронирани влакове и камери за готвачите
Според последните разкрития на международните разузнавателни централи, публикувани в Kyiv Post и световните медии, Путин вече не смее да лети със самолет в европейската част на Русия. Той се придвижва изключително с тежък брониран влак и е въвел невиждани мерки за сигурност:
Наблюдава собствените си готвачи у дома чрез камери с висока резолюция от страх да не бъде отровен.
Персоналът му има забрана да използва обществен транспорт и смартфони с интернет.
За да пази спокойствието си в резиденцията във Валдай, Путин е оголил фронта и е преместил там близо 90 установки за противовъздушна отбрана (С-400 и Панцир)! Цяла специализирана ПВО дивизия пази Валдай, докато руските петролни депа и ядрени заводи във Волгоград стават на шлака!
И „братски“ Беларус му обърна гръб!
Най-големият шамар обаче дойде от неговия единствен съюзник. Д
19:46 28.06.2026
50 Бъзиктар
19:46 28.06.2026
51 Най-големият кошмар е за Русия.
До коментар #8 от "ПАК КОШМАРИ":Загубила е 436 самолета и 380 хеликоптера. "Еврофашистите" просто наблюдават глупостта и фалита на Путин. :)))
Коментиран от #75
19:50 28.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 До без Достойнство
До коментар #11 от "Без име":И без да напишете цяла статия ни е ясно, че Таралясниците Ф-16
за нищо не стават. Хахахаааааа!!!
19:50 28.06.2026
54 Баba Vyна
19:51 28.06.2026
55 Исторически парк
Коментиран от #58
19:51 28.06.2026
56 1945
До коментар #43 от "Иво Mинджeв":само 1/2 е унищожена..но проблема за голяма част от оставащите е, че няма части за ремонт.
19:52 28.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Кочо
19:56 28.06.2026
61 стоян георгиев
19:56 28.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Русия е най-големият губещ в тази война.
До коментар #4 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Най-много го отнесе и пострада именно Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран, Сирия, Куба и Венецуела. Цялото руско влияние беше отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта си във войната, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната е тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
20:00 28.06.2026
64 Цеко Бомбардировача
Омаа ги като... ЗСУ... Крим
Хъхъхъхъ
Като... Дрон покриво на мумията и кремля,..ги омаа..,...като.. Туапсе ги омааа
Хухъхъхъхъ
Коментиран от #73
20:01 28.06.2026
65 варна
До коментар #26 от "Супер самолет":руските оръжия са тотал щета.
самолетите и те, руски летящи щайги
Коментиран от #82
20:02 28.06.2026
66 К.о.т.А.К.А. 🐱
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Иран за 3 дня, хахаха
20:04 28.06.2026
67 Дзак
20:06 28.06.2026
68 Пилотът Гошу
Коментиран от #69
20:06 28.06.2026
69 Кочо
До коментар #68 от "Пилотът Гошу":Няма ли Бауакс, Ф 16 му се запалват петите от бягане!
20:10 28.06.2026
70 Болшевик
20:10 28.06.2026
71 Анонимен
20:17 28.06.2026
72 оня с коня
20:20 28.06.2026
73 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #64 от "Цеко Бомбардировача":Лап Пай УЙотт бре горноджумайски хъесосс !
20:22 28.06.2026
74 Гресиран козяк
До коментар #62 от "Миролюб Войнов, историк":Пак нещо си се превъбудил ,смохти кафявия гресиран горчив палец☝️,действа успокояващо
20:24 28.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Цвете
Коментиран от #79, #84
20:26 28.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Хубави новини
20:32 28.06.2026
79 К.О.Т.а.р.А.К 😼
До коментар #76 от "Цвете":Цуци 👄,влез в нета и разгледай един руски супермаркет в момента ,има един австралиец Ръсъл който живее в Москва и редовно публикува подобни работи .
Коментиран от #81
20:34 28.06.2026
80 Пенсионер 69 годишен
20:35 28.06.2026
81 Пенсионер 69 годишен
До коментар #79 от "К.О.Т.а.р.А.К 😼":В Москва има от пиле мляко. Парата прави фукарата.
Коментиран от #83
20:38 28.06.2026
82 Супер самолет
До коментар #65 от "варна":Су 35 е невероятен самолет!
20:38 28.06.2026
83 ДА В ТЯХНАТА ГОСТИЛНИЦА
До коментар #81 от "Пенсионер 69 годишен":За Двайсе лева двама човека ядахне пихме първо второ трето десето Кумис пихме два десерта и то в МАЦКВА.
20:44 28.06.2026
84 Пенсионер 69 годишен
До коментар #76 от "Цвете":Цветелина ли си, Цветелин ли си, не помниш, как в България хората работеха за $10 на месец през началото на демокрацията. Но беше няколко месеца. В Русия преди Путин 10 години ги мориха от глад. И всяка нощ слушаш та та та та. Стрелби. Дойде Путин и прекрати беднотията и престрелките. За руснаците той е втори след Исус Христос.
20:46 28.06.2026
85 да питам
До коментар #35 от "Хи хи":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
20:52 28.06.2026