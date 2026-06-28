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Световен рекорд! Руски Су-35 порази украински МиГ-29 на разстояние от 190 км
  Тема: Украйна

Световен рекорд! Руски Су-35 порази украински МиГ-29 на разстояние от 190 км

28 Юни, 2026 19:24 2 618 85

  • су-35-
  • миг-29-
  • ракети-
  • дронове-
  • русия-
  • украйна

Су-35С е действал дълбоко в контролираното от Русия въздушно пространство, което остава стандартна практика за руските изтребители, за да избегнат да бъдат взети на прицел от наземните противовъздушни системи на Украйна

Световен рекорд! Руски Су-35 порази украински МиГ-29 на разстояние от 190 км - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

След потвърждението, че на 27 юни в Полтавска област се е разбил изтребител МиГ-29 на украинските военно въздушни сили, което съвпада почти напълно с унищожаването на още два МиГ-29 на земята при удари с дронове, множество източници посочват, че за свалянето на самолета е отговорен изтребител Су-35 на руските въздушно-космически сили.

Според съобщенията Су-35 е свалил изтребителя с помощта на ракета "въздух-въздух" с голям обсег Р-37M от разстояние от приблизително 190 километра, което може да представлява най-далечното успешно поразяване "въздух-въздух", регистрирано някога в бойни условия.

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Оценките на анализатори, ползващи се с данни от отворени източници, показват, че Су-35С е действал дълбоко в контролираното от Русия въздушно пространство, което остава стандартна практика за руските изтребители, за да избегнат да бъдат взети на прицел от наземните противовъздушни системи на Украйна.

Ракетата "въздух-въздух" Р-37М е разработена, за да служи като основно оръжие "въздух-въздух" на прехватчика МиГ-31БМ, който е много по-тежък самолет от Су-35, лети с далеч по-високи скорости и на по-големи височини и на него се разчита за отбраната на руската Арктика. Ракетата започна да се интегрира в Су-35 в началото на 2020-те години и се използва широко на украинския театър на военните действия.

Р-37M може да развива скорост, приближаваща се до 6 Мах, и според данните има максимален обсег до 400 километра, когато се изстрелва от МиГ-31БМ, или 350 километра, когато се изстрелва от Су-30СМ или Су-35С, които ги изстрелват от по-ниски скорости и височини. Очакваше се ракетите да имат висока вероятност за поразяване на маневрени изтребители на разстояния под 250 километра, въпреки че западни оценки сочат, че тяхната надеждност се е оказала по-ниска, отколкото се смяташе по-рано.

Макар свалянето на МиГ-29 от Су-35 на голямо разстояние да остава много вероятно, то може да не е свалянето "въздух-въздух" с най-голям обсег, регистрирано досега, както твърдят много източници. След съобщенията от октомври 2022 г., че изтребител Су-27 на украинските въздушни сили и придружаващият го ударно-боен изтребител Су-24 са били свалени от руските сили по време на атака срещу руския регион Белгород, противоречиви съобщения от редица руски и индийски медии посочиха, че отговорността за това носи руски изтребител Су-57. Те противоречат на по-ранни съобщения, според които отговорна е била системата за противовъздушна отбрана "С-300В4", използваща ракета "земя-въздух" тип 40Н6 или вероятно 48Н6ДМ. Свалянето на Су-27 е било осъществено на разстояние от 217 километра, което, ако бъде потвърдено, би го превърнало в най-далекоразстоятелното сваляне на изтребител, регистрирано досега, надхвърляйки разстоянието от 190 километра при последното съобщено сваляне на МиГ-29.

От средата на 2022 г. се съобщава за използването на ракетата Р-37M (РВВ-БД) за поразяване на украински изтребители на изключително големи разстояния. След доклад на британското министерство на отбраната от януари 2023 г., в който се подчертава ролята на самолетите Су-57 и МиГ-31БМ при поразяването на украински изтребители на много големи разстояния, британското консервативно издание The Conversation съобщи в средата на февруари, че "Руските МиГ-31 и Су-57, въоръжени с хиперзвуковата ракета с голям обсег Р-37M, са атакували украински самолети на разстояние над 200 км от безопасността на руското въздушно пространство." Източници, цитирани от руската държавна медия "Спутник" през следващия месец, съобщиха: "Ракетата Р-37M е демонстрирала най-голяма ефективност по време на "специалната военна операция". При използването ѝ вероятността за поразяване на целите е била близка до единица – тоест, една ракета е достатъчна за един украински военен самолет."

Въпреки че са значително по-малко способни от Су-57 или МиГ-31БМ по отношение на възможностите за въздушен бой извън визуален обхват, руските изтребители Су-35 са отговорни за множество сваляния на украински изтребители още от първите дни на военните действия. Изтребителите обаче нямат радарни системи, сравними по мощност с тези на МиГ-31, което им пречи да използват ракетата Р-37М на пълния ѝ обсег, когато разчитат на бордовите си сензори; това означава, че за сражения на по-голямо разстояние данните за целите трябва да се предоставят от МиГ-31, системите за ранно предупреждение и контрол А-50У или от разположени напред средства като наземни системи за противовъздушна отбрана.

Обхватът на радарното проследяване на Су-35 обаче е значително по-голям от този на всички западни типове изтребители, с изключение може би на F-15SA/QA/EX, и макар радарът му "Ирбис-Е" да е далеч от най-модерните, неговият огромен размер и мощност компенсират това в голяма степен, като размерът му е приблизително три пъти по-голям от този на радара AN/APG-81 на F-35.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Муткурова , Пазарджик

    37 8 Отговор
    Ех 190 км ...че то на един ...й разстояние бе

    Коментиран от #23, #46

    19:26 28.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    27 57 Отговор
    от Мосфилм са забравили една нула

    Коментиран от #15, #43, #66

    19:26 28.06.2026

  • 3 Презвитер Козма

    29 56 Отговор
    Големия рекорд - другата седмица орките дали ще имат киросин да вдигнат какъвто и да е самолет?

    Коментиран от #16

    19:26 28.06.2026

  • 4 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    54 22 Отговор
    Е пълен провал.

    Коментиран от #22, #29, #63

    19:26 28.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Зеленски

    38 15 Отговор
    Памагайти гаспада чи за никакъв у-й ни ставами

    19:27 28.06.2026

  • 7 дали е куриоз

    17 41 Отговор
    ватенка унищожил нещо,създадено от него самия!

    Коментиран от #14

    19:27 28.06.2026

  • 8 ПАК КОШМАРИ

    46 17 Отговор
    За еврофашистите.

    Коментиран от #51

    19:27 28.06.2026

  • 9 Хаха

    45 11 Отговор
    Защо МиГ 29? Руснаците приземиха ли ефките на зеления наркоман?

    19:27 28.06.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    35 14 Отговор
    Укрите ядат бухалки.ама си признават само когато им е удобно

    19:28 28.06.2026

  • 11 Без име

    13 36 Отговор
    И без да напишете цяла статия ни е ясно, че Су35 за нищо не става. Хахахаааааа!!!

    Коментиран от #53

    19:29 28.06.2026

  • 12 Швейк

    14 35 Отговор
    Поредният руски виц!

    19:29 28.06.2026

  • 13 Превода

    16 8 Отговор
    е под всякаква критика... проверява ли някой какво се публикува или всеки маже?

    19:30 28.06.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 32 Отговор

    До коментар #7 от "дали е куриоз":

    всъщност те нищо не са създали-в СССР се трудиха много народи..те в момента един гвоздей не могат да създадат// видяхме им арматите , йонните двигатели и кое поколение изтребители от СТАР УАРС забравих

    Коментиран от #18, #31, #33

    19:30 28.06.2026

  • 15 ОТ брюксел са разрешили

    23 8 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    хормоните за смяна на пола споецилано за теб най добрите веднага да се получи еволюцията от мъж жена разбрах че малкия ти син искал да стане момиче

    19:32 28.06.2026

  • 16 Хахахаха

    11 20 Отговор

    До коментар #3 от "Презвитер Козма":

    Така е. Бързат да свалят тази седмица, че другата седмица ще гледат само как другите летят.

    19:32 28.06.2026

  • 17 ганев

    7 7 Отговор
    ЛОШО ..НЯМА...НА ВОЙНА КАТО НА ВОЙНА

    19:33 28.06.2026

  • 18 верно в Бг се създаде нов модел ганчо

    12 12 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    джендър ганчо коте

    19:33 28.06.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    11 20 Отговор
    Русняците сме несчастници със или без ВКС....
    Така ни е писано 👈😄

    19:33 28.06.2026

  • 20 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    28 7 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #41

    19:34 28.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 2554

    9 19 Отговор

    До коментар #4 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Не е провал. Нали дъни путлер на негов терен. Не остана здрава рафинерия. Оня ден и Сталинград падна...

    Коментиран от #34

    19:34 28.06.2026

  • 23 Деций

    23 9 Отговор

    До коментар #1 от "Муткурова , Пазарджик":

    Три са унищожените самолети ,два на земята и един във въздуха от 190 км разстояние с ракета въздух върху изстреляна от Су 35.Това добре ,но аз се чудя как Украйна може да бъде оставена да притежава самолети както и писти от които да кацат и излитат, всичко трябваше да бъде ликвидирано включително и по широките пътища които са скрити летища.Нито военно нито гражданско летище бих им оставил,да не говорим за тунели, мостове и подходи от към Полша и Румъния пътища и жп линии всички логистични връзки трябваше да са трайно прекъснати .Всичко това показва странност тази война и нежеланието тя да свърши.Руската олигархия ( еврейската секта Хабат Любявич) не се интересува от живота на руският войник и гражданин,тя се интересува да печели,същото е и от западна страна,за тях украинците са консуматив който се използва за отслабване на еврейският клан в Русия.Или войната е между еврейските лобита ,за зачистване на територията която някой казват ,че ще бъде звездният Йеросалим в Одеска област.

    19:34 28.06.2026

  • 24 рибар

    7 16 Отговор
    А пак аз хванах ееййййй такъв шаран. Над 300 кг.

    19:34 28.06.2026

  • 25 Дааа...

    10 20 Отговор
    Тва е НИЩО! Онаа пияница дека загуби ПОЗОРНО ВОЙНАТА - шай гу ,..преди а го нападат от Ген ЩАБо,.. отчете лично пред пе даразино У йло...12 бр...свалени..ф- 16 и то....9 месеца преди да пристигнат Първите 4 самолета!
    Ееееедехееее

    19:35 28.06.2026

  • 26 Супер самолет

    19 12 Отговор
    Су 35 е невероятен самолет!

    Коментиран от #65

    19:35 28.06.2026

  • 27 Самолетът

    9 10 Отговор
    Е руски но пилота и ракетата са древни и македонски. Разработени са от Александър Велики и Хефестион по време на едно пижамено парти.

    19:36 28.06.2026

  • 28 Атака

    7 15 Отговор
    Дайте малко и на купейките, че те измряха горките от липса на “добри” новини. Матушката им гори, няма бензин, светлина, празни рафтове. Империята им умира, поне да знаят че са поставили световен рекорд

    19:36 28.06.2026

  • 29 Ъъъъ не!🤥

    7 9 Отговор

    До коментар #4 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    БайДончо вика: добре се справят!😂😂😂

    19:37 28.06.2026

  • 30 сащисан кравар

    10 10 Отговор
    Бай Дончо с неговия Дискомбобулатор, къде е тръгнал🤣

    19:37 28.06.2026

  • 31 Руснак без крак...

    9 14 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "..същност те нищо не са създали.."

    Монголците сме катунски народ.
    Правим прокиснала боза от Конско мляко !!!
    Конско не кобилско, доловете разликата пажалуйста ☝️😄

    Коментиран от #40

    19:37 28.06.2026

  • 32 Само питам

    9 8 Отговор
    А Пейтриът-а , американски , (за над 1 МилиарД системата ! ), как защити укрите ?! 26 броя такива има киевската хунта !!

    19:37 28.06.2026

  • 33 Ха ХаХа

    6 9 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Простак 110%

    19:38 28.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хи хи

    16 8 Отговор
    Въпрос :Защо украта лети на МИГ 29, а не на Ф16 ??? Отговор: щото във ф-ката със сигурност ще стане на пържола, а в МИГА не е толкова сигурно !!

    Коментиран от #85

    19:38 28.06.2026

  • 36 МОС ФИЛМ

    8 11 Отговор
    Тоа дека Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ,..пусна ли новите монголски.. Мултики?
    Ееееедехееее
    Оти оно..цел СВЕТ виде...ония..437.. Монгольяк Без-аналогови фръчила Фира и ..374 вертушки !!
    А и ТРИДНЕВНАТА на Пиздюх
    Ееееедехееее

    19:39 28.06.2026

  • 37 Русофил

    7 16 Отговор
    Най-големия позор за Русия е Путин. Моля се руското тегло, путинското тегло за братушките да свърши час по скоро

    19:40 28.06.2026

  • 38 Мишел

    3 11 Отговор
    Русия направи и сваляния на самолети на Украйна от рекордните 400 км с С400 и С300В.
    Русия няма достатъчно радари ДРЛО, затова такива сваляния са рядкост

    19:41 28.06.2026

  • 39 Хаймарс

    6 11 Отговор
    Пунктът за управление на 136-а отделна мотострелкова бригада на ватенксите беше разположен в частно имение в населеното място Красное (Белгородска област) на територията на Русия
    HIMARS ги порази и разби илюзията, че на територията на РФ могат да се чувстваш недосегаеми.

    Коментиран от #47, #77

    19:42 28.06.2026

  • 40 Ха ХаХа

    3 15 Отговор

    До коментар #31 от "Руснак без крак...":

    Татар, Господ ти е Монголското куче Тангра.
    Руснаците са варяги, викинги
    Добре че е бил княз Борис да изколи до коляно 50 монголски тангристки рода и да извади очите на сина си тангрист Владимир Расате.
    В противен случай за България без писменост нямаше да се чуе.

    Коментиран от #52, #57, #62

    19:43 28.06.2026

  • 41 НИЩО МУ НЯМА

    0 9 Отговор

    До коментар #20 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    МИ ОДИ НА АСПАРУХОВИЯ МОСТ И👇

    Коментиран от #48

    19:43 28.06.2026

  • 42 Точно така

    9 9 Отговор
    ОФЛАЙН АКТИВИ: Украйна изпепели руски рафинерии на 700 км от фронта за Деня на Конституцията!

    Приятели, геополитическият отговор на украинския дух е просто безмилостен! Днес, на 28 юни 2026 г., Украйна отбелязва своя Ден на Конституцията – основата на своята свобода, държавност и европейски ценности.

    Кремълският бункерен крал реши да „честити“ празника по своя типичен терористичен начин: руски балистични ракети и дронове удариха Киев, Чернигов и Днепропетровск в 2:00 часа сутринта. Ударени са жилищни сгради, училищен комплекс и спортно училище. Чиста, безпомощна злоба срещу мирни граждани!

    Отговорът на ВСУ: Руски рафинерии горят в Ярославъл и Краснодар!

    Украинският отговор обаче не закъсня и дойде под формата на нова, неофициална рубрика в Конституцията: светкавично ликвидиране на руската икономика! Топ анализаторът д-р Анна Магдалена У. и световните медии потвърдиха думите на президента Володимир Зеленски за мащабни удари с дронове дълбоко в Руската федерация:

    Рафинерията в Славянск на Кубан (Краснодарски край): Намираща се на над 300 км от фронта, тя беше взривена и превърната в огнено кълбо!

    Петролен гигант в Ярославска област: Внимание – това е на ЦЕЛИ 700 КИЛОМЕТРА от границата с Украйна! Украинските дронове прелетяха необезпокоявано през прехваленото руско ПВО (което, както разкрихме, е изтеглено да пази бункерите на Путин във Валдай) и пратиха поредния руски стратегически обект в режим „офлайн“!

    Ето така се свиват руските военн

    19:44 28.06.2026

  • 43 Иво Mинджeв

    9 6 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ВСУ не унищожи ли цялата руска авиация? Поне няколко пъти?

    Коментиран от #56

    19:44 28.06.2026

  • 44 Атлантик

    7 7 Отговор
    Миг29???? Ако слушаш западните парцали , нацистите разполагат със 1000 броя F16 и още толкова Грипен и Еврофайтер , на хартия.
    Голямо крадене на пари пада , повече отколкото при Ковид.

    19:45 28.06.2026

  • 45 Кибика

    6 6 Отговор
    Туй нЯщо преди... "Летящата чиния " да фръкне у Москалбад или..докато монгольята бегат бутайки Таралясниците без бензин по кримскио Мост ?!?
    Има ли Мултики?
    Хихихихихи

    19:45 28.06.2026

  • 46 Европеец

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Муткурова , Пазарджик":

    Така е, от Бургас до Чирпан..... Наистина на 1 😀😀😀 растояние... разтревожен....

    19:45 28.06.2026

  • 47 БРАВО

    1 10 Отговор

    До коментар #39 от "Хаймарс":

    Ама, това на коя игра е станало?!

    19:45 28.06.2026

  • 48 Ти си там

    1 8 Отговор

    До коментар #41 от "НИЩО МУ НЯМА":

    С украинското знаме

    19:45 28.06.2026

  • 49 Танцуваща кAпейка

    9 14 Отговор
    БУНКЕРНИЯТ КРАЛ ПЛЪХ: Путин се скри от дроновете в Алтай, а ПВО дивизиите пазят Валдай вместо фронта!

    Приятели, геополитическата комедия на Кремъл достигна своя абсолютен връх! Преди 4.5 години Владимир Путин започна „3-дневна специална операция“ за превземането на Киев.

    Днес, през юни 2026 г., същият този „велик стратег“ е принуден да се крие в подземни бункери в Алтай (близо до Монголия), треперейки от украинските дронове с дълъг обсег!

    Единственото място, където Русия все още „печели“ тази война, е в пропагандните сънища на дежурните копейки у нас.

    Параноя на макс: Бронирани влакове и камери за готвачите
    Според последните разкрития на международните разузнавателни централи, публикувани в Kyiv Post и световните медии, Путин вече не смее да лети със самолет в европейската част на Русия. Той се придвижва изключително с тежък брониран влак и е въвел невиждани мерки за сигурност:

    Наблюдава собствените си готвачи у дома чрез камери с висока резолюция от страх да не бъде отровен.

    Персоналът му има забрана да използва обществен транспорт и смартфони с интернет.

    За да пази спокойствието си в резиденцията във Валдай, Путин е оголил фронта и е преместил там близо 90 установки за противовъздушна отбрана (С-400 и Панцир)! Цяла специализирана ПВО дивизия пази Валдай, докато руските петролни депа и ядрени заводи във Волгоград стават на шлака!

    И „братски“ Беларус му обърна гръб!

    Най-големият шамар обаче дойде от неговия единствен съюзник. Д

    19:46 28.06.2026

  • 50 Бъзиктар

    9 4 Отговор
    Как можахте да качите такава статия?Ще има нота от посолството.

    19:46 28.06.2026

  • 51 Най-големият кошмар е за Русия.

    8 12 Отговор

    До коментар #8 от "ПАК КОШМАРИ":

    Загубила е 436 самолета и 380 хеликоптера. "Еврофашистите" просто наблюдават глупостта и фалита на Путин. :)))

    Коментиран от #75

    19:50 28.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 До без Достойнство

    9 7 Отговор

    До коментар #11 от "Без име":

    И без да напишете цяла статия ни е ясно, че Таралясниците Ф-16
    за нищо не стават. Хахахаааааа!!!

    19:50 28.06.2026

  • 54 Баba Vyна

    1 8 Отговор
    Една кошница ударила друга кошница.......муа ха ха ха ха ха ха ха

    19:51 28.06.2026

  • 55 Исторически парк

    6 6 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    Коментиран от #58

    19:51 28.06.2026

  • 56 1945

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Иво Mинджeв":

    само 1/2 е унищожена..но проблема за голяма част от оставащите е, че няма части за ремонт.

    19:52 28.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Кочо

    1 7 Отговор
    Самолета е същият, уточнявам бордовия му №, но ракетката е китайско - севернокорейска!

    19:56 28.06.2026

  • 61 стоян георгиев

    8 8 Отговор
    Слава Русия 🇧🇬❤️🇷🇺

    19:56 28.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Русия е най-големият губещ в тази война.

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Най-много го отнесе и пострада именно Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран, Сирия, Куба и Венецуела. Цялото руско влияние беше отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта си във войната, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната е тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    20:00 28.06.2026

  • 64 Цеко Бомбардировача

    4 5 Отговор
    Ненам ама тия пусти украинци опраскаа 42 ...монголски Без- аналогови самальоти- бомбардировачи от Стратегическата Авиация от... 2400 км !!
    Омаа ги като... ЗСУ... Крим
    Хъхъхъхъ
    Като... Дрон покриво на мумията и кремля,..ги омаа..,...като.. Туапсе ги омааа
    Хухъхъхъхъ

    Коментиран от #73

    20:01 28.06.2026

  • 65 варна

    4 6 Отговор

    До коментар #26 от "Супер самолет":

    руските оръжия са тотал щета.
    самолетите и те, руски летящи щайги

    Коментиран от #82

    20:02 28.06.2026

  • 66 К.о.т.А.К.А. 🐱

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Иран за 3 дня, хахаха

    20:04 28.06.2026

  • 67 Дзак

    3 2 Отговор
    Каквото и да кажем, има хора които ще го предадат изопачено на определен човек, пред когото да ни злепоставят.

    20:06 28.06.2026

  • 68 Пилотът Гошу

    4 3 Отговор
    Не вярвам, само САЩ могат да свалят от далеч. Винаги тъй се оправдават, когато им се каже, че руските ще ги бият в дог файт. Сега пък руснаците рекорд от далеч… Няма тъй да се подигравате с Дончо и Армия 1!

    Коментиран от #69

    20:06 28.06.2026

  • 69 Кочо

    3 3 Отговор

    До коментар #68 от "Пилотът Гошу":

    Няма ли Бауакс, Ф 16 му се запалват петите от бягане!

    20:10 28.06.2026

  • 70 Болшевик

    7 3 Отговор
    Не ми се мисли какво ще става със Шведските Гейпени. Руснаците ще ги свалят още докато са в Стокхолм.

    20:10 28.06.2026

  • 71 Анонимен

    2 1 Отговор
    А какъв и бил ъгълът на атака!

    20:17 28.06.2026

  • 72 оня с коня

    5 1 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    20:20 28.06.2026

  • 73 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Цеко Бомбардировача":

    Лап Пай УЙотт бре горноджумайски хъесосс !

    20:22 28.06.2026

  • 74 Гресиран козяк

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Миролюб Войнов, историк":

    Пак нещо си се превъбудил ,смохти кафявия гресиран горчив палец☝️,действа успокояващо

    20:24 28.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Цвете

    2 4 Отговор
    ТОВА СА ТЕ С ТЕХНИТЕ " РЕКОРДИ "? А РЕКОРДА ПО СМЪРТНОСТ ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА, КОЛКО Е? ИМАТЕ ЛИ ИНТЕРНЕТ? ИМАТЕ ЛИ БЕНЗИН? МАГАЗИНИТЕ ВИ ПРАЗНИЦИ ЛИ СА? ЕТО НА ТОВА СЕ ВИКА " РЕКОРД " НА ЕДИН САМОЗАБРАВИЛ СЕ ДИКТАТОР. 🦧

    Коментиран от #79, #84

    20:26 28.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Хубави новини

    3 0 Отговор
    Очакваме още много такива новини

    20:32 28.06.2026

  • 79 К.О.Т.а.р.А.К 😼

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Цвете":

    Цуци 👄,влез в нета и разгледай един руски супермаркет в момента ,има един австралиец Ръсъл който живее в Москва и редовно публикува подобни работи .

    Коментиран от #81

    20:34 28.06.2026

  • 80 Пенсионер 69 годишен

    3 0 Отговор
    Голяма жега е в Европа. Днеска се захлади малко. Може да направя една игричка на авио симулатора. Украинците бяха доста добри пилоти в играта, но нещо изчезнаха напоследък. Нямат ток. Пълно е с руснаци, а уж нямат интернет.

    20:35 28.06.2026

  • 81 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "К.О.Т.а.р.А.К 😼":

    В Москва има от пиле мляко. Парата прави фукарата.

    Коментиран от #83

    20:38 28.06.2026

  • 82 Супер самолет

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "варна":

    Су 35 е невероятен самолет!

    20:38 28.06.2026

  • 83 ДА В ТЯХНАТА ГОСТИЛНИЦА

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Пенсионер 69 годишен":

    За Двайсе лева двама човека ядахне пихме първо второ трето десето Кумис пихме два десерта и то в МАЦКВА.

    20:44 28.06.2026

  • 84 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Цвете":

    Цветелина ли си, Цветелин ли си, не помниш, как в България хората работеха за $10 на месец през началото на демокрацията. Но беше няколко месеца. В Русия преди Путин 10 години ги мориха от глад. И всяка нощ слушаш та та та та. Стрелби. Дойде Путин и прекрати беднотията и престрелките. За руснаците той е втори след Исус Христос.

    20:46 28.06.2026

  • 85 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Хи хи":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    20:52 28.06.2026

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