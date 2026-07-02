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Генерал Гринкевич: Европейските членове на НАТО запълниха повечето празнини, оставени от САЩ в отбранителните планове на пакта
  Тема: Украйна

Генерал Гринкевич: Европейските членове на НАТО запълниха повечето празнини, оставени от САЩ в отбранителните планове на пакта

2 Юли, 2026 22:16 981 14

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  • владимир путин

В същото време той добави, че блокът търси решения за справяне с оставащите недостатъци в няколко сфери

Генерал Гринкевич: Европейските членове на НАТО запълниха повечето празнини, оставени от САЩ в отбранителните планове на пакта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейските съюзници от НАТО до голяма степен са запълнили празнините, оставени от Съединените щати в отбранителните планове на алианса, заяви днес върховният главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа, американският генерал Алексъс Гринкевич, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

В същото време той добави, че блокът търси решения за справяне с оставащите недостатъци в няколко сфери.

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"Повечето хора може да не знаят - въпреки че имаше някакви съобщения за това през нощта - че за няколко седмици европейските съюзници до голяма степен са запълнили празнините, оставени от съкращенията на САЩ в модела на силите на НАТО“, каза генералът от ВВС на САЩ в изявление, изпратено до Ройтерс, след като беше помолен за коментар по темата. "И в онези малко области, където не са го направили, където в момента нямат подобен капацитет за замяна, ние разглеждаме алтернативни капацитети със съответстващ ефект", отбеляза той.

Позовавайки се на източник от НАТО, Ройтерс съобщи вчера, че НАТО ще обяви на срещата си на върха в Анкара следващата седмица, че нейните европейски членове са запълнили почти всички празнини, оставени от Съединените щати в отбранителните планове на алианса.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 5 Отговор
    Едно е сигурно.България винаги е предавала своите съюзници когато жегата се появи зад ъгъла.

    22:24 02.07.2026

  • 2 Един

    4 7 Отговор
    Дори без САЩ, европейските сили имат голям потенциал.

    22:25 02.07.2026

  • 3 Най-голямата празнина

    6 7 Отговор
    и дупка в НАТО е нашият въздухар Румен Радев. Троянско муле в НАТО.

    Коментиран от #5

    22:26 02.07.2026

  • 4 Шопо

    12 3 Отговор
    НАТО в лицето на САЩ действат като терористична организация.

    Коментиран от #6

    22:28 02.07.2026

  • 5 Не го надценявай тоя!!!

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Най-голямата празнина":

    И за муле не става. По-скоро мишок в трици. Така пърха с мигли, когато говори срещу камера.

    22:29 02.07.2026

  • 6 Град Козлодуй

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Пентагонът е разположил общо около 2000 американски военнослужещи във Венецуела.
    Окупацията върви по план.

    22:31 02.07.2026

  • 7 АЛЕКСАНДЪР ВОЛФОВИЧ

    0 1 Отговор
    Секретарят на СЪВЕТА за СИГУРНОСТТА на БЕЛАРУС

    Предупреди всички Граждани на Беларус
    Да не пътуват за РУСИЯ.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    В РУСИЯ ИМА ГОЛЯМА ОПАСНОСТ
    ОТ УКРАНСКИ ДРОНОВЕ

    ХАХА ХАХАХАХАХА

    НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ВИ ЗАШИТИ.

    ХАХАХАХА

    22:48 02.07.2026

  • 8 Мдааа ко беши туй Нето...

    1 2 Отговор
    Ааа май беше ръжечето на $@ш да не си горат ръчичките кога бърникат в огън...
    И като го нема $@ш Нетото сава само тара...

    Коментиран от #9

    22:50 02.07.2026

  • 9 На колко самогона си?

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мдааа ко беши туй Нето...":

    Или си на одеколон, антифриз! Копейкооо :))) ...

    22:56 02.07.2026

  • 10 Жълтопаветен извратенец

    0 1 Отговор
    Абе,намериха ли поредният български педофил ,който избяга с 11 годишната си булка ,която му била доведена дъщеря?

    Коментиран от #13

    23:03 02.07.2026

  • 11 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Другари ! Ако не тръгнете след Урсула ще тръгнете след Путин!

    00:06 03.07.2026

  • 12 Иван

    0 0 Отговор
    Гринкевич е еврейски гей и член на сатанинска секта........сюрпрайз, сюрпрааааааааййз!!!

    Коментиран от #14

    00:07 03.07.2026

  • 13 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Жълтопаветен извратенец":

    Сега търсят Путин

    00:08 03.07.2026

  • 14 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Иван":

    Сатаната идва към теб докато спиш, не е Санта Китана, Сатаната е.

    00:10 03.07.2026