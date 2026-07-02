Генерал Гринкевич: Европейските членове на НАТО запълниха повечето празнини, оставени от САЩ в отбранителните планове на пакта

Европейските съюзници от НАТО до голяма степен са запълнили празнините, оставени от Съединените щати в отбранителните планове на алианса, заяви днес върховният главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа, американският генерал Алексъс Гринкевич, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
В същото време той добави, че блокът търси решения за справяне с оставащите недостатъци в няколко сфери.
"Повечето хора може да не знаят - въпреки че имаше някакви съобщения за това през нощта - че за няколко седмици европейските съюзници до голяма степен са запълнили празнините, оставени от съкращенията на САЩ в модела на силите на НАТО“, каза генералът от ВВС на САЩ в изявление, изпратено до Ройтерс, след като беше помолен за коментар по темата. "И в онези малко области, където не са го направили, където в момента нямат подобен капацитет за замяна, ние разглеждаме алтернативни капацитети със съответстващ ефект", отбеляза той.
Позовавайки се на източник от НАТО, Ройтерс съобщи вчера, че НАТО ще обяви на срещата си на върха в Анкара следващата седмица, че нейните европейски членове са запълнили почти всички празнини, оставени от Съединените щати в отбранителните планове на алианса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
22:24 02.07.2026
2 Един
22:25 02.07.2026
3 Най-голямата празнина
Коментиран от #5
22:26 02.07.2026
4 Шопо
Коментиран от #6
22:28 02.07.2026
5 Не го надценявай тоя!!!
До коментар #3 от "Най-голямата празнина":И за муле не става. По-скоро мишок в трици. Така пърха с мигли, когато говори срещу камера.
22:29 02.07.2026
6 Град Козлодуй
До коментар #4 от "Шопо":Пентагонът е разположил общо около 2000 американски военнослужещи във Венецуела.
Окупацията върви по план.
22:31 02.07.2026
7 АЛЕКСАНДЪР ВОЛФОВИЧ
Предупреди всички Граждани на Беларус
Да не пътуват за РУСИЯ.
Хаха хахахахаха хахахахаха
В РУСИЯ ИМА ГОЛЯМА ОПАСНОСТ
ОТ УКРАНСКИ ДРОНОВЕ
ХАХА ХАХАХАХАХА
НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ВИ ЗАШИТИ.
ХАХАХАХА
22:48 02.07.2026
8 Мдааа ко беши туй Нето...
И като го нема $@ш Нетото сава само тара...
Коментиран от #9
22:50 02.07.2026
9 На колко самогона си?
До коментар #8 от "Мдааа ко беши туй Нето...":Или си на одеколон, антифриз! Копейкооо :))) ...
22:56 02.07.2026
10 Жълтопаветен извратенец
Коментиран от #13
23:03 02.07.2026
11 Бай Араб
00:06 03.07.2026
12 Иван
Коментиран от #14
00:07 03.07.2026
13 Бай Араб
До коментар #10 от "Жълтопаветен извратенец":Сега търсят Путин
00:08 03.07.2026
14 Бай Араб
До коментар #12 от "Иван":Сатаната идва към теб докато спиш, не е Санта Китана, Сатаната е.
00:10 03.07.2026