Генерал Гринкевич: Европейските членове на НАТО запълниха повечето празнини, оставени от САЩ в отбранителните планове на пакта

Европейските съюзници от НАТО до голяма степен са запълнили празнините, оставени от Съединените щати в отбранителните планове на алианса, заяви днес върховният главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа, американският генерал Алексъс Гринкевич, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

В същото време той добави, че блокът търси решения за справяне с оставащите недостатъци в няколко сфери.

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"Повечето хора може да не знаят - въпреки че имаше някакви съобщения за това през нощта - че за няколко седмици европейските съюзници до голяма степен са запълнили празнините, оставени от съкращенията на САЩ в модела на силите на НАТО“, каза генералът от ВВС на САЩ в изявление, изпратено до Ройтерс, след като беше помолен за коментар по темата. "И в онези малко области, където не са го направили, където в момента нямат подобен капацитет за замяна, ние разглеждаме алтернативни капацитети със съответстващ ефект", отбеляза той.

Позовавайки се на източник от НАТО, Ройтерс съобщи вчера, че НАТО ще обяви на срещата си на върха в Анкара следващата седмица, че нейните европейски членове са запълнили почти всички празнини, оставени от Съединените щати в отбранителните планове на алианса.