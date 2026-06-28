Ирански удари срещу Бахрейн! Кувейт прехвана две балистични ракети

Жилищна сграда в провинция Мухарак пострада при днешната атака срещу Бахрейн, но няма жертви, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Манама поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, за да се потърси отговорност от Иран за ударите му.

Външното министерство на Бахрейн определи иранските атаки с дронове и ракети като "опасна ескалация", която следва "умишлена поредица от повтарящи се атаки" срещу страната, предаде ДПА.

Иран носи "изключителна отговорност" за подкопаването на оставащите шансове за деескалация, заяви Бахрейн на фона на опитите да се сложи край на конфликта чрез споразумение със САЩ.

Кувейтската армия, от своя страна, съобщи, че е прехванала две ирански балистични ракети. Няма данни за жертви и щети.

Иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е нанесъл удари по цели в Бахрейн и Кувейт. В изявление на КГИР се посочва, че е била унищожена военна инфраструктура на САЩ и в двете държави. В Бахрейн са били ударени цели в ключова военноморска база на САЩ, посочва ДПА.

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди от Багдад, където е на посещение за среща с колегата си Фуад Хусейн, че всяко оспорване на контрола на Техеран над Ормузкия проток ще "засили напрежението" в региона, и допълни, че сключеният със САЩ меморандум за разбирателство, не бива да бъде "отклоняван от курса му".

Министърът призова за догаваряне на рамково споразумение за сигурност между Иран и страните от Персийския залив.

Напрежението между САЩ и Иран ескалира още повече, след като американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли поредни удари срещу Иран, а Техеран заяви, че в отговор е нанесъл удари по американски цели в Кувейт и Бахрейн, предадоха световните агенции.

Американските въоръжени сили заявиха, че "през нощта са нанесли поредния ответен удар срещу Иран". Бяха ударени няколко цели, включително позиции на противовъздушната отбрана, складове за дронове и инфраструктура за наблюдение, съобщи Централното командване на САЩ (CЕНТКОМ). То посочи, че "ударите са в отговор на иранска атака срещу товарен кораб".

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е реагирал бързо, като е атакувал цели в съюзническите на САЩ държави от Персийския залив – Кувейт и Бахрейн.

В изявление, публикувано в канала Сепах нюз в Teлеграм, КГИР съобщи, че военноморските и военновъздушните му сили съвместно са нанесли удари с ракети и дронове в ранните часове на днешния ден, унищожавайки осем ключови цели от военната инфраструктура на САЩ в двете държави.

Според КГИР целите са се намирали във военновъздушната база "Али ас Салем" на ВВС на САЩ в Кувейт и в щаба на Пети американски флот в Мина Салман, Бахрейн.

Засега тези твърдения не могат да бъдат потвърдени от независими източници. САЩ не отговориха на запитванията за коментар.

Кувейт и Бахрейн осъдиха иранските удари.

Кувейтската армия съобщи през нощта в Екс, че противовъздушната отбрана е прехванала вражески ракети и дронове. Иранската телевизия "Прес Ти Ви" съобщи за експлозии в Бахрейн. Министерството на вътрешните работи на Бахрейн заяви в Екс, че са били задействани предупредителни сирени и призова жителите да се укрият на безопасни места.

Размяната на удари заплашва да доведе до по-нататъшна ескалация на ситуацията в Близкия изток.

Това беше втората атака на САЩ срещу Иран след сключванеот на рамковото споразумение между двете страни по-рано този месец. В петък САЩ съобщиха, че са нанесли въздушни удари по ирански складове за ракети и дронове, както и по крайбрежни радарни позиции, в отговор на атака с дрон срещу търговски кораб в Ормузкия проток в четвъртък, за която Вашингтон обвини Техеран.

"Това е по-голям удар от снощния", заяви високопоставен американски представител пред телевизия "Фокс нюз", имайки предвид най-новия удар. Според CEНТКОМ САЩ са атакували 10 ирански военни цели във и по протежение на Ормузкия проток.

Иранската държавна телевизия ИРИБ съобщи рано тази сутрин, че са били чути няколко експлозии в село близо до град Сирик. По-късно тя съобщи, че снаряди са поразили комуникационна кула.

ИРИБ съобщи още, че четири снаряда са ударили покрайнините на иранския пристанищен град Бандар Ленге в провинция Хормозган. Съобщава се също за удари по остров Кешм в Ормузкия проток.

Британската агенция за морски търговски операции (ЮКМТО) съобщи вчера, че танкер е бил ударен от "снаряд с неизвестен произход", въпреки че първоначално точните обстоятелства останаха неясни. Според СЕНТКОМ корабът е бил танкерът "Кику", плаващ под панамски флаг. Танкерът е отплавал от Катар в четвъртък и се е насочвал към Обединените арабски емирства (ОАЕ), съобщи в. "Ню Йорк таймс", позовавайки се на американски официален представител.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Иран, че отново е нарушил примирието в публикация в социалната мрежа Трут Соушъл, като заяви, че последната атака на САЩ е била в отговор на това.

"Много е вероятно те никога да не си вземат поука!", гласи публикацията на Тръмп.

Американският държавен глава предупреди също, че „може да дойде момент, в който вече няма да можем да бъдем разумни и ще бъдем принудени да довършим с военни средства това, което започнахме толкова успешно. Ако това се случи, Ислямска република Иран вече няма да съществува!“.

КГИР заяви, че атаките срещу Кувейт и Бахрейн са в отговор на това, което описва като поредната агресия от страна на САЩ. Той обвини Вашингтон в нарушаване на рамковото споразумение с Техеран, целящо прекратяване на конфликта, както и на настоящото примирие.

Споразумението включваше договорености с Иран относно корабоплаването през Ормузкия проток, заяви КГИР, като предупреди, че корабите, нарушаващи тези договорености, "вече ще бъдат атакувани по-силно, отколкото преди".

КГИР също така предупреди, че всяка агресия от страна на враговете на Иран ще бъде посрещната с опустошителен отговор и заяви, че всяко нарушение на примирието ще сложи край на целия процес.