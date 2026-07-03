Тялото на върховния лидер на Иран бе докарано в религиозния комплекс в Техеран

Тялото на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който беше убит при американско-израелски въздушен удар, бе докарано в религиозния комплекс в Техеран, откъдето ще започне погребалната церемония, съобщиха днес държавните медии, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
“Тялото на мъченика лидер на Ислямската революция пристигна в молитвената зала “Имам Хомейни“, написа правителствената информационна агенция ИРНА в приложението Телеграм, използвайки официалното име на комплекса.
Междувременно влиятелен генерал, ръководещ иранската Революционна гвардия, се появи от укритието си преди погребението, което ще продължи няколко дни.
Снимки, публикувани онлайн от иранските държавни медии, показват генерал Ахмад Вахиди да присъства на среща за погребението на 86-годишния Хаменей, след което седнал до ковчега му, докато ирански духовници водят по-малка служба за него снощи близо до бившия дом на покойния върховен лидер в центъра на Техеран.
Според експерти Вахиди се е превърнал в основен играч във формулирането на твърдата позиция на Иран в преговорите за евентуален окончателен край на войната със САЩ. Смята се, че той е част от малка група, поддържаща пряк контакт с новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, който продължава да се укрива, след като беше ранен при израелските удари на 28 февруари, при които бе убит баща му, аятолах Али Хаменей.
Самият Вахиди също не беше виждан публично от 8 февруари, седмици преди началото на войната в Иран.
Израелски въздушен удар уби Хаменей и някои от членовете на семейството му в първите часове от началото на войната на 28 февруари, припомня Асошиейтед прес.
Няколкодневната церемония по погребението му ще започне утре, като тялото му ще бъде пренесено през градове в Иран и съседен Ирак.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ххххххххххххх
Коментиран от #15
07:26 03.07.2026
4 Крико
07:30 03.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Защо толкова време
Коментиран от #9
07:36 03.07.2026
7 България не е поканена
07:37 03.07.2026
8 Можеби
07:43 03.07.2026
9 Сила
До коментар #6 от "Защо толкова време":Чак сега го събраха и сглобиха ...бил е като разхвърляно LEGO в детски кът на Мол !!!
07:57 03.07.2026
10 Стоил Маноилов
Амерска подлога.
Срам!
08:10 03.07.2026
11 ка Путин БОКЛУК
08:10 03.07.2026
12 да позная ли?
Коментиран от #14
08:11 03.07.2026
13 упс...
08:13 03.07.2026
14 Ъъъъ
До коментар #12 от "да позная ли?":Ти трябва да си от иранският протокол! Щом си запознат с детайлите.🤨
08:21 03.07.2026
15 Ку-ку
До коментар #3 от "Ххххххххххххх":Най-много да му изпратят "съболезнования" с десетки томахоук, докато го оплакват чаршафите.....между другото тук в България ще има ли тридневен "рев" за аятолаха от всички негови "привърженици".... 🤣🤣🤣
08:34 03.07.2026
16 Лондон
Чалмите бяха през 18 век , сега сме 21 век
Коментиран от #17
08:41 03.07.2026
17 Зелен Клоун
До коментар #16 от "Лондон":Да бе, да. Не ги е срам.
Вместо да си дадат всичкия нефт, земята, водата, заводите, златото и енергията на чужди фирми, които щяха да ги вкарат в клуба на богатите, те се правят на независими.
И безсрамно искат да печелят от кораби преминаващи през американския Ормудски проход.
Край на иронията.
08:53 03.07.2026