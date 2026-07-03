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Тялото на върховния лидер на Иран бе докарано в религиозния комплекс в Техеран

Тялото на върховния лидер на Иран бе докарано в религиозния комплекс в Техеран

3 Юли, 2026 07:10 1 562 17

  • али хаменей-
  • иран-
  • техеран-
  • погребение

Израелски въздушен удар уби Хаменей и някои от членовете на семейството му в първите часове от началото на войната на 28 февруари

Тялото на върховния лидер на Иран бе докарано в религиозния комплекс в Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тялото на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който беше убит при американско-израелски въздушен удар, бе докарано в религиозния комплекс в Техеран, откъдето ще започне погребалната церемония, съобщиха днес държавните медии, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

“Тялото на мъченика лидер на Ислямската революция пристигна в молитвената зала “Имам Хомейни“, написа правителствената информационна агенция ИРНА в приложението Телеграм, използвайки официалното име на комплекса.

Междувременно влиятелен генерал, ръководещ иранската Революционна гвардия, се появи от укритието си преди погребението, което ще продължи няколко дни.

Снимки, публикувани онлайн от иранските държавни медии, показват генерал Ахмад Вахиди да присъства на среща за погребението на 86-годишния Хаменей, след което седнал до ковчега му, докато ирански духовници водят по-малка служба за него снощи близо до бившия дом на покойния върховен лидер в центъра на Техеран.

Според експерти Вахиди се е превърнал в основен играч във формулирането на твърдата позиция на Иран в преговорите за евентуален окончателен край на войната със САЩ. Смята се, че той е част от малка група, поддържаща пряк контакт с новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, който продължава да се укрива, след като беше ранен при израелските удари на 28 февруари, при които бе убит баща му, аятолах Али Хаменей.

Самият Вахиди също не беше виждан публично от 8 февруари, седмици преди началото на войната в Иран.

Израелски въздушен удар уби Хаменей и някои от членовете на семейството му в първите часове от началото на войната на 28 февруари, припомня Асошиейтед прес.

Няколкодневната церемония по погребението му ще започне утре, като тялото му ще бъде пренесено през градове в Иран и съседен Ирак.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ххххххххххххх

    10 9 Отговор
    Израел да не си помислят нещо, щото може и утре да ги няма....

    Коментиран от #15

    07:26 03.07.2026

  • 4 Крико

    15 8 Отговор
    Евреите убиха човек по-стар от измислената им държава хахахаха смешници

    07:30 03.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Защо толкова време

    6 3 Отговор
    След убийството на Хаменей, чак сего го погребват?

    Коментиран от #9

    07:36 03.07.2026

  • 7 България не е поканена

    10 4 Отговор
    Иранците ни "благодарят", че сме роби на американците и сме готови да сме жив щит на самолетите им, с които сеят смърт в Иран.

    07:37 03.07.2026

  • 8 Можеби

    8 1 Отговор
    Може би, иранците мотаха краварите, докато мине траурната церемония. След това,,,,,,, войната ще вземе друга насока. Затова и арабските държави си наблягат парцалите, защото те първи ще го отнесат.

    07:43 03.07.2026

  • 9 Сила

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Защо толкова време":

    Чак сега го събраха и сглобиха ...бил е като разхвърляно LEGO в детски кът на Мол !!!

    07:57 03.07.2026

  • 10 Стоил Маноилов

    8 2 Отговор
    България е дъното.
    Амерска подлога.
    Срам!

    08:10 03.07.2026

  • 11 ка Путин БОКЛУК

    3 2 Отговор
    Сано неговото или и на сина му?

    08:10 03.07.2026

  • 12 да позная ли?

    5 0 Отговор
    Сина му няма да бъде на погребението. Знаем защо.

    Коментиран от #14

    08:11 03.07.2026

  • 13 упс...

    5 1 Отговор
    Сина му ще го изпраща или ще го посреща. На бас че няма да присъства.

    08:13 03.07.2026

  • 14 Ъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "да позная ли?":

    Ти трябва да си от иранският протокол! Щом си запознат с детайлите.🤨

    08:21 03.07.2026

  • 15 Ку-ку

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ххххххххххххх":

    Най-много да му изпратят "съболезнования" с десетки томахоук, докато го оплакват чаршафите.....между другото тук в България ще има ли тридневен "рев" за аятолаха от всички негови "привърженици".... 🤣🤣🤣

    08:34 03.07.2026

  • 16 Лондон

    2 1 Отговор
    Какво го боготворят тоя сатрап , хвэрли Иран в нищета и мизерия , а революциона гвардия е като мафиотски остопод , който контролира всички сфери на бизнеса , от строителство до банки , да не говорим за неговия племеник , който САЩ го назоваха за най- големия търговец ва петрол в света !!!
    Чалмите бяха през 18 век , сега сме 21 век

    Коментиран от #17

    08:41 03.07.2026

  • 17 Зелен Клоун

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Лондон":

    Да бе, да. Не ги е срам.
    Вместо да си дадат всичкия нефт, земята, водата, заводите, златото и енергията на чужди фирми, които щяха да ги вкарат в клуба на богатите, те се правят на независими.
    И безсрамно искат да печелят от кораби преминаващи през американския Ормудски проход.

    Край на иронията.

    08:53 03.07.2026

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