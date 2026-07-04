"Дойдохме, за да покажем, че сме единни": започна поклонението пред тленните останки на Али Хаменей

В Иран започна няколкодневно поклонение пред тленните останки на покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей, убит на 86-годишна възраст при американско-израелски въздушен удар в началото на войната преди няколко месеца, съобщи Асошиейтед прес, предаде БТА.

Тленните останки на Хаменей бяха изложени в стъклен саркофаг в религиозния комплекс "Имам Хомейни Мосала" в Техеран. Хиляди опечалени се стекоха, за да му отдадат последна почит, като мнозина плачеха и скандираха: "Нашето слово е едно! Отмъщение! Отмъщение!".

Хората носеха знамена и плакати, а билбордове с лика на Хаменей бяха поставени из цялата столица. "Тук съм, за да се сбогувам с моя любим лидер Али Хаменей", каза през сълзи 27-годишната Ханане Мусави, която присъства на поклонението заедно с майка си. "Никога не съм си представяла, че ще доживея такъв ден. Искаше ми се аз да бях починала преди тази трагедия."

На откритата сцена в религиозния комплекс беше пресъздадена залата за религиозни церемонии в резиденцията на Хаменей в центъра на Техеран, откъдето той често правеше обръщения към иранския народ. Сградата беше разрушена при въздушния удар на 28 февруари, при който загинаха Хаменей и част от семейството му. Под неговия ковчег бяха поставени ковчезите на загиналите му близки, а върху него беше положен черният му тюрбан - символ на това, че е потомък на пророка Мохамед.

Иранските власти очакват милиони хора да се включат в поклонението по улиците на Техеран, подобно на масовото изпращане на аятолах Рухолах Хомейни през 1989 г. Заради летните горещини организаторите пръскаха с вода събралите се и раздаваха студени напитки.

"Дойдохме, за да покажем, че сме единни в защитата на нашата страна и нашата религия", заяви Али Каземи, пристигнал в столицата от северозападния град Табриз, на около 530 километра от Техеран.

Според анализатори масовото присъствие на поклонението може да укрепи позициите на иранското ръководство в момент, когато страната се опитва да използва контрола си върху Ормузкия проток в преговорите със САЩ за трайно прекратяване на войната, а същевременно остават опасения от нови израелски удари.

За начало на поклонението Иран избра 4 юли - денят, в който САЩ отбелязват 250 години от създаването си. Властите не коментираха съвпадението, но по време на церемонията в Техеран множеството скандираше "Смърт на Америка!" - лозунг, който се използва в страната още от Ислямската революция през 1979 г. и кризата със заложниците в американското посолство.

По същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в реч в Южна Дакота: "Разгромихме Иран. Те отчаяно искат споразумение. Дадохме им една седмица почивка за поклонението".

В Техеран също не пропуснаха да отправят послание към американския президент - част от присъстващите държаха голямо знаме с надпис #УбийтеТръмп (#KillTrump).

Все още не е ясно дали новият върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей ще се появи на поклонението пред баща си. През 1989 г. самият Али Хаменей присъства видимо разстроен на поклонението пред аятолах Рухолах Хомейни, малко преди да поеме ръководството на Иран. Сред изложените в Мосалата на Техеран тленни останки са и тези на съпругата на Моджтаба Хаменей.

След отправените от Израел заплахи срещу Моджтаба Хаменей в четвъртък Обединеното военно командване на Иран предупреди Израел и САЩ да "избягват всякакви погрешни преценки" през следващите дни.

В траурните церемонии участват високопоставени делегации от най-малко 100 държави. Тялото на аятолаха ще бъде изложено в Мосалата на Техеран до утре.

След поклоненията тленните останки на Хаменей ще бъдат пренесени в няколко града в Иран и в съседен Ирак. За траурните церемонии властите затвориха редица улици, ограничиха въздушния трафик и наложиха сериозни ограничения върху ежедневието в столицата.

В понеделник в Техеран ще се състои траурно шествие по главните улици на града, след което тялото ще бъде пренесено в свещения за шиитите град Кум - основния религиозен център на страната, където във вторник ще се състоят траурни церемонии.

В сряда тялото на Али Хаменей ще бъде транспортирано в Ирак, където в шиитските свещени градове Кербала и Наджаф ще бъдат организирани отделни церемонии за поклонение. Хаменей ще бъде погребан в четвъртък в родния си град Машхад.