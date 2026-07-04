Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран: траурът по Хаменей като демонстрация на сила

Иран: траурът по Хаменей като демонстрация на сила

4 Юли, 2026 16:10 949 17

  • иран-
  • али хаменей-
  • техеран-
  • погребение-
  • аятолах

Траурната церемония ще продължи цели шест дни. Политическата символика и посланията към региона и света са важна част от замисъла на организаторите.

Иран: траурът по Хаменей като демонстрация на сила - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Траурните чествания на Али Хаменей трябва да се превърнат в „най-голямото събиране в историята на столицата", заяви пред иранските медии кметът на Техеран Алиреза Закани.

За погребението на убития бивш върховен водач на Ислямската република, който я ръководеше в продължение на 37 години, е предвидена шестдневна церемония.

86-годишният аятолах бе убит при ракетно нападение в Техеран заедно с множество членове на неговото семейство. В първия ден на войната в Иран, започнала с атаките на САЩ и Израел на 28 февруари, редица ракети бяха изстреляни срещу комплекса от сгради, обитаван от Хаменей.

Сателитните снимки показаха огромните разрушения. Но и до днес не се знае дали тялото му е било извадено и в какво състояние е било.

Траурните чествания, предвидени принципно за началото на март, бяха отложени заради войната. Властите обявиха датата едва след договарянето на крехкото примирие между Вашингтон и Техеран. Церемонията е предназначена „да укрепи националното единство", посочиха организаторите. Но е спорно дали ще успеят.

Общественото напрежение нараства

„За разлика от аятолах Рухолах Хомейни, който бе на власт в първите десет години след революцията от 1979-а, Хаменей бе цели 37 години начело на държавата, която управляваше до голяма степен авторитарно, намесвайки се във всички сфери", казва за ДВ професорът по история и политически науки от Технологическия университет в Мисури Мерзад Буруджери.

По време на неговото управление ситуацията в Иран се влоши. Страната попадаше под все по-голям натиск заради корупцията, лошото управление и санкциите във връзка с ядрената ѝ програма.

Всеобщото недоволство расте и обхваща все по-големи части от обществото. Освен това нещата ескалираха покрай Зеленото движение от 2009 година, движението „Жена, живот, свобода" от 2022 година във връзка със смъртта на Джина Махса Амини, както и до националните протести в края на 2025 и началото на 2026 година, които бяха потушени с голяма твърдост.

„Като държавен ръководител Хаменей се стараеше да не прави никакви отстъпки пред своите противници - не само спрямо противниците на режима, но и по отношение на реформаторските сили във властовия апарат", коментира Буруджери пред ДВ.

Респективно нарастващото отчуждаване между обществото и политическата система е следствие и от политиката на Хаменей. „Много хора са уморени от сегашната система."

„За много от демонстрантите, които преживяха потушаването на последните протести, бе трудно да приемат, че в крайна сметка е спечелила Ислямската република", казва пред ДВ правозащитничка от Техеран, пожелала да запази анонимността си. „Поддръжниците на Ислямската република получиха нов импулс."

Същевременно войната породи у мнозина страховете, че не могат да се надяват на помощ от чужбина и са изоставени сами на себе си. Масираните бомбардировки срещу гъстонаселени градове и разрушаването на важни промишлени съоръжения - като химически и стоманодобивни заводи - унищожиха хиляди работни места и допълнително лишиха от илюзии много от младите.

Иран, който има население от 93 милиона души, сега мобилизира поддръжниците си за траурните чествания. Първите три дни са за размисъл и през това време Техеран ще бъде „напълно затворен, никой няма да работи", както разпоредиха властите. Същевременно е предприета подготовка за посетителите от други части на страната.

Външнополитически сигнали и регионална демонстрация на сила

Али Хаменей ще бъде погребан на девети юли в родното си място - светия за шиитите град Мешхед в североизточната част на Иран. Траурни церемонии ще има и в светите за шиитите градове Наджаф и Кербала в Ирак. Те трябва да послужат и като демонстрация за влиянието на Иран в региона и като свидетелство, че външнополитическата линия на Хаменей ще бъде продължена.

Експертът по Близкия изток Хамидиреза Азизи от своя страна изтъква, че в момента близостта на Хизбула с Иран е по-голяма, но също и че в рамките на властовите структури на Ислямската република, особено в редиците на Революционната гвардия, няма пълен консенсус за преговори със САЩ и възможно споразумение.

Мерзад Буруджери е на мнението, че много поддръжници на Ислямската република ще вземат участие в траурните чествания не от емоционална свързаност с убития аятолах. „Иран бе нападнат от две военни велики сили, а Ислямската република въпреки това стои. За много поддръжници на системата това е знак, че тя е оцеляла въпреки големите загуби."

Политологът посочва, че дори и само половината от 14-те точки в договореното споразумение за разбирателство между Иран и САЩ наистина да бъдат приложени, това пак ще е голям успех за Иран. Буруджери изтъква, че иранските изисквания включват и ненамесата на САЩ във вътрешните работи на страната. Преди такова съгласие никога не е било давано.

Автор: Шабнам фон Хайн


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Живите мъртви

    4 11 Отговор
    Мъртвите са тяхната сила

    Същата рецепта като на Путин

    16:11 04.07.2026

  • 2 Костадин Костадинов

    17 3 Отговор
    "Ето защо за мен беше голяма чест да приема поканата от иранското правителство да изпратя делегация в Иран за погребението на убития от агресорите духовен лидер на страната. Вчера Ангел Георгиев и Златан Златанов бяха на поклонението в Техеран – единствените европейски политици, участвали в церемонията. Освен Възраждане, други държави и политически партии от Европа не са канени.

    Партиите също не се делят на големи и малки, а на смели и страхливи, можещи и неможещи, знаещи и незнаещи. Възраждане е от смелите, можещите и знаещите, и за мен е огромна чест, че стоя начело на организация, обединяваща някои от най-стойностните мъже и жени на нашата нация."

    Коментиран от #7

    16:12 04.07.2026

  • 3 Истинско обещание 🇮🇷

    15 3 Отговор
    СЛАВА НА ИРАН

    16:14 04.07.2026

  • 4 Дааа...

    5 8 Отговор
    Днес у Амуджистан,..утре и у... кремля

    16:14 04.07.2026

  • 5 Едно време като

    10 1 Отговор
    умря Тито, целият свят се изтърси на погребението му ! И после го нарекоха Диктатор ....!

    Коментиран от #12

    16:16 04.07.2026

  • 6 оня с коня

    11 2 Отговор
    пишете че краварите са агресори бе защо мълчите?

    16:16 04.07.2026

  • 7 България

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Костадин Костадинов":

    А...сюнета преди да копат чаршафа или.. след.. Мин .. Ета?!?
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #9

    16:18 04.07.2026

  • 8 Възрожденец

    4 6 Отговор
    Важното е всички да цаливат КУ РАна като у йло!

    16:21 04.07.2026

  • 9 Ма наф

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "България":

    От кога многополовите се интересуват кокво има човек в гащите си? Хайде отивай до зеленчуковия с правите краставици!

    16:22 04.07.2026

  • 10 Хаха

    4 6 Отговор
    Смахнатите тролове копейкаджий ще ходят ли на погребението.

    16:32 04.07.2026

  • 11 Роза

    4 2 Отговор
    А колко хора ще бъдат стъпкани по време на траурната церемония?!Труден е живота в БГ-то,но все пак е за предпочитане да се родиш европеец и християнин!

    16:34 04.07.2026

  • 12 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Едно време като":

    Прав си..... Всички бяха на погребението на Тито 1980 година, Бай Тошо също.... Тито направи Югославия велика държава, но след него по ред причини Югославия беше разпарчетосана.... Дали е бил диктатор-за едни да, за други не, но е пак че след него Югославия престана да съществува....

    16:34 04.07.2026

  • 13 Смърфиета

    2 2 Отговор
    Вярно е, че в места като Арканзас и Мисури се заселват политемигранти от Иран, защото само там могат да си позволят собствен дом. Но Технологичният университет в Мисури да коментира Техеран е смешка! А псевдонимът на Eли Бapyx не може да прикрие минеτджийският стил и похвати на еврейската ДВ.

    Коментиран от #15, #16

    16:37 04.07.2026

  • 14 Сила

    2 2 Отговор
    МОСАД разреши , та затова ...иначе БУМ 💥🐐💥🐏💥💥💥

    16:41 04.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Смърфиета":

    Ти си такава.

    16:42 04.07.2026

  • 17 НЕСКА СИИИИЧКИ ЦЕНТАДЖИИ

    1 0 Отговор
    ДА ПОЧЕРПЯТ ЧЕТВЪТРИ Е ДАНО СА ИМ ПУСНАЛИ ПРАЗНИЧНИТЕ ЦЕНТОВЕ..

    16:51 04.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания