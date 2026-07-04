Иран: траурът по Хаменей като демонстрация на сила

Траурните чествания на Али Хаменей трябва да се превърнат в „най-голямото събиране в историята на столицата", заяви пред иранските медии кметът на Техеран Алиреза Закани.

За погребението на убития бивш върховен водач на Ислямската република, който я ръководеше в продължение на 37 години, е предвидена шестдневна церемония.

86-годишният аятолах бе убит при ракетно нападение в Техеран заедно с множество членове на неговото семейство. В първия ден на войната в Иран, започнала с атаките на САЩ и Израел на 28 февруари, редица ракети бяха изстреляни срещу комплекса от сгради, обитаван от Хаменей.

Сателитните снимки показаха огромните разрушения. Но и до днес не се знае дали тялото му е било извадено и в какво състояние е било.

Траурните чествания, предвидени принципно за началото на март, бяха отложени заради войната. Властите обявиха датата едва след договарянето на крехкото примирие между Вашингтон и Техеран. Церемонията е предназначена „да укрепи националното единство", посочиха организаторите. Но е спорно дали ще успеят.

Общественото напрежение нараства

„За разлика от аятолах Рухолах Хомейни, който бе на власт в първите десет години след революцията от 1979-а, Хаменей бе цели 37 години начело на държавата, която управляваше до голяма степен авторитарно, намесвайки се във всички сфери", казва за ДВ професорът по история и политически науки от Технологическия университет в Мисури Мерзад Буруджери.

По време на неговото управление ситуацията в Иран се влоши. Страната попадаше под все по-голям натиск заради корупцията, лошото управление и санкциите във връзка с ядрената ѝ програма.

Всеобщото недоволство расте и обхваща все по-големи части от обществото. Освен това нещата ескалираха покрай Зеленото движение от 2009 година, движението „Жена, живот, свобода" от 2022 година във връзка със смъртта на Джина Махса Амини, както и до националните протести в края на 2025 и началото на 2026 година, които бяха потушени с голяма твърдост.

„Като държавен ръководител Хаменей се стараеше да не прави никакви отстъпки пред своите противници - не само спрямо противниците на режима, но и по отношение на реформаторските сили във властовия апарат", коментира Буруджери пред ДВ.

Респективно нарастващото отчуждаване между обществото и политическата система е следствие и от политиката на Хаменей. „Много хора са уморени от сегашната система."

„За много от демонстрантите, които преживяха потушаването на последните протести, бе трудно да приемат, че в крайна сметка е спечелила Ислямската република", казва пред ДВ правозащитничка от Техеран, пожелала да запази анонимността си. „Поддръжниците на Ислямската република получиха нов импулс."

Същевременно войната породи у мнозина страховете, че не могат да се надяват на помощ от чужбина и са изоставени сами на себе си. Масираните бомбардировки срещу гъстонаселени градове и разрушаването на важни промишлени съоръжения - като химически и стоманодобивни заводи - унищожиха хиляди работни места и допълнително лишиха от илюзии много от младите.

Иран, който има население от 93 милиона души, сега мобилизира поддръжниците си за траурните чествания. Първите три дни са за размисъл и през това време Техеран ще бъде „напълно затворен, никой няма да работи", както разпоредиха властите. Същевременно е предприета подготовка за посетителите от други части на страната.

Външнополитически сигнали и регионална демонстрация на сила

Али Хаменей ще бъде погребан на девети юли в родното си място - светия за шиитите град Мешхед в североизточната част на Иран. Траурни церемонии ще има и в светите за шиитите градове Наджаф и Кербала в Ирак. Те трябва да послужат и като демонстрация за влиянието на Иран в региона и като свидетелство, че външнополитическата линия на Хаменей ще бъде продължена.

Експертът по Близкия изток Хамидиреза Азизи от своя страна изтъква, че в момента близостта на Хизбула с Иран е по-голяма, но също и че в рамките на властовите структури на Ислямската република, особено в редиците на Революционната гвардия, няма пълен консенсус за преговори със САЩ и възможно споразумение.

Мерзад Буруджери е на мнението, че много поддръжници на Ислямската република ще вземат участие в траурните чествания не от емоционална свързаност с убития аятолах. „Иран бе нападнат от две военни велики сили, а Ислямската република въпреки това стои. За много поддръжници на системата това е знак, че тя е оцеляла въпреки големите загуби."

Политологът посочва, че дори и само половината от 14-те точки в договореното споразумение за разбирателство между Иран и САЩ наистина да бъдат приложени, това пак ще е голям успех за Иран. Буруджери изтъква, че иранските изисквания включват и ненамесата на САЩ във вътрешните работи на страната. Преди такова съгласие никога не е било давано.

Автор: Шабнам фон Хайн