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Американската имиграционна агенция арестува 10 000 души за пет дни

Американската имиграционна агенция арестува 10 000 души за пет дни

3 Юли, 2026 08:18 636 4

  • ice-
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  • имиграция-
  • мигранти-
  • доналд тръмп

Това е сериозно засилване на дейността на службата, натоварена с изпълнението на програмата за масови депортации

Американската имиграционна агенция арестува 10 000 души за пет дни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Агенцията за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE, АЙС) е арестувала 10 000 души за петдневен период в края на юни. Това е сериозно засилване на дейността на службата, натоварена с изпълнението на програмата за масови депортации на администрацията на президента Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Арестите бяха извършени, след като агенцията промени подхода си от показни арести в големите американски градове към по-тихи начини за постигане на целите на президента за депортиране, отбеляза АП.

Числата показват, че докато АЙС вече не предприема строги мерки в отделни градове, задържанията продължават и се увеличават.

Общият брой арестувани по време на петдневния период, започнал миналия петък и приключил във вторник е средно по около 2000 души на ден. До момента не се уточнява къде са задържани хората, за които първо съобщи в. “Ню Йорк Таймс”.

Информацията за арестите бе разпространена и на фона на увеличения брой хора, задържани в центрове за задържане на АЙС, които достигнаха около 39 000 през юни, покачвайки се постепенно от 30 000 през февруари, добавя АП, позовавайки се на данни, от изследователския проект за депортациите на Калифорнийския университет в Бъркли.

Досега месецът с най-голям брой задържани от АЙС беше декември, когато средно бяха задържани по 1283 души на ден.

През януари, когато улиците на Минеаполис и околните райони бяха залети от стотици служители на имиграционните служби, задържанията бяха средно по 1212 на ден. Следващия месец арестите спаднаха до средно 1057 дневно, става ясно от данните на изследователския проект за депортациите.

След уволнението на министъра по вътрешна сигурност Кристи Ноум, нейният наследник на поста Маркуейн Мълин предложи да възприеме по-незабележим подход към прилагането на имиграционното законодателство и да се стреми да извади отдела от заглавията на вестниците.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 иван костов

    3 0 Отговор
    То там половината население са нелегални емигранти! Все пак имат избор, който се запише в USArmy го правят американец. Така армията се сдобива с пушечно месо.😂😂😂

    08:32 03.07.2026

  • 2 Национал

    3 0 Отговор
    Хората вземат мерки.

    08:34 03.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Явно Тръмп ми е видял поста

    3 0 Отговор
    Омръзна ми това да го пиша от 2015г. План за окончателно решение на бежанския проблем: От 500млн. европейци ще се намерят 5млн. за една общоевропейска жандармерия със следните задачи: Концентриране на подходящи места близо до големи летища на пришълци извършили престъпления, без документи, от страни в които няма война или войната е на приключване - това на първо време. 10 броя 747 извършват по един чартърен полет с дестинации Кабул, Техеран, Дамаск, Алжир,Нигерия и др. подобни. 747 побира 660 души - 600 пришълци и 60 полицаи за охрана. По 6000 на ден, за 100 дни 0,6млн. , за година 2млн. и така до окончателно решаване на бежанския проблем. Цената на извозване на 1 пришълец да я сметнем 500евро. - 2млн. по 500евро - 1млрд. годишно. Издръжката на жандармерията е малка защото ще бъдат включени всички настоящи структури - полиция, войска, жандармерия и доброволци от всички страни от ЕС. Какво няма в тоя план - воля! Дори да се дадат по 10000евро на глава за сбогом - това са 200млрд. за 20млн. пришълци. Сумата не е толкова голяма за ЕС и е по-малка от гръцкия дълг. Планът може да се ускори десетократно със 100 бр. 747 или А-380. Алтернативата на този план е гражданска война след 10-15 години.

    08:46 03.07.2026