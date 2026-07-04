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„Комунизмът е смъртна заплаха за американската свобода": речта на Тръмп придоби мрачна политическа окраска

„Комунизмът е смъртна заплаха за американската свобода": речта на Тръмп придоби мрачна политическа окраска

4 Юли, 2026 13:20 568 30

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • комунизъм

Кулминацията на честванията ще настъпи днес, когато фойерверки ще озарят небето по цялата страна

„Комунизмът е смъртна заплаха за американската свобода": речта на Тръмп придоби мрачна политическа окраска - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отбеляза 250-годишнината от обявяването на американската независимост с реч, посветена на американската изключителност, преди да премине към мрачни политически предупреждения за зловеща заплаха от комунизма, който според него е бил причина за някои от най-страшните периоди в историята на страната, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

„Комунизмът е смъртна заплаха за американската свобода. Това е най-голямата заплаха за нашата страна, включително Първата световна война, Втората световна война, Пърл Харбър или дори 11 септември“, заяви той в речта си при националния монумент Маунт Ръшмор в щата Южна Дакота.

АП отбелязва, че реториката на Тръмп е позната от други негови речи от последните дни, но настоящото изказване е забележително с това, че е направено в национален парк, който почита някои от най-видните американски президенти. Той се отклони от типично аполитичната, обединяваща реторика на предишни президенти като Джералд Форд и Роналд Рейгън и при предишни юбилейни чествания на Деня на независимостта. Агенцията отбелязва, че езикът на Тръмп е като от т. нар. Червена заплаха (познат в България като „Маккартизъм“ – бел. ред.) от 50-те години на миналия век, когато предполагаеми комунисти биват преследвани и отстранявани от работа в цяла Америка, от Вашингтон до Холивуд.

Междувременно в Ню Йорк, кметът социалист Зохран Мамдани отправи собствено обръщение, в което представи Америка като нация на противоречия, „работеща всеки ден за постигане на съвършенството, за което е замислена“.

Речта на президента бе кулминацията на празничните събития в навечерието на Деня на независимостта, което иначе беше най-забележително с гореща вълна, обхванала голяма част от източните щати. Филаделфия отмени вчерашния си парад „Поздрав за независимостта“. Панаирът в столицата Вашингтон беше временно затворен следобеда. Концертът по случай годишнината започна малко по-късно от обявеното, но в крайна сметка се състоя, включвайки изпълнения на музиканти и фойерверки. Парадът за Деня на независимостта, планиран за днес във Вашингтон, беше отменен.

В ранния следобед вчера във Вашингтон стотици хора се разхождаха из парка „Нешънъл Мол“, където се състоеше „Големият американски щатски панаир“, някои - облечени в цветовете на американското знаме.

Глен Брукс, който беше помилван от Тръмп, след като бе осъден за участието си в атаката срещу Капитолия на 6 януари 2021 г., заяви, че е „благодарен, че присъства на това грандиозно събитие“.

Кулминацията на честванията ще настъпи днес, когато фойерверки ще озарят небето по цялата страна, а много американски семейства ще отбележат заедно с близки и приятели празника с традиционно барбекю. Очаква се Тръмп да произнесе още една реч във Вашингтон преди очакваните "исторически по мащаба си фойерверки".


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    8 2 Отговор
    Дони Епщайн пак има лапсус в мозъка ,искал е да каже Ционизма

    13:22 04.07.2026

  • 2 хехе

    8 1 Отговор
    Все си миклех че деменцията е зле, но "миротвореца" го сложи в малкия си джоб ненапразно байпън каза, че е загубеняк.

    Коментиран от #10

    13:24 04.07.2026

  • 3 Пич

    9 0 Отговор
    Алоо...!!! Прекалявате...!!!
    Трети ден я въртите тази статия с Тръмп и комунизма!!!
    Що така...?! Да няма слухове, че Мелания е станала обща...?!

    Коментиран от #13, #16

    13:24 04.07.2026

  • 4 пешо

    11 1 Отговор
    комунистите не избиха местното население на един континент направиха го янките

    Коментиран от #22

    13:25 04.07.2026

  • 5 Тъй ли

    4 0 Отговор
    Парадоксалното е, че в сащ все пак си има действаща комунистическа партия.

    13:26 04.07.2026

  • 6 Сталин

    5 0 Отговор
    Сатанинска нация зачената с корупция престъпления бандитизъм пиратство и геноцид срещу човечеството ръководена от ционизма

    13:28 04.07.2026

  • 7 Механик

    3 1 Отговор
    Комунизъм не е имало, няма и няма да има, но бай Тръмпар да се застрахова.
    Реално капиталистите се страхуват от строй подобен на социализъм, съветски тип. Защо с е страхуват ли? Ами щото ще останат без милиардите си и без възможността да лъжат, мамят и грабят.
    Не че въпросният социализъм е кой знае какво цвете за мирисане, но в сравнение с дивия либерален капитализъм-социализъм е като сок от розов гейпфрут спрямо чист тоник. И двете горчат, но по различен начин и в различна степен.

    13:28 04.07.2026

  • 8 Тъй ли

    0 0 Отговор
    Джон Бон Джоуви направи ресторант, в който всеки може да се храни, но плащат само, които искат и колкото преценят.
    Това е принципът: на всекиму според потребностите, от всекиму според способностите.

    13:28 04.07.2026

  • 9 Сталин

    6 1 Отговор
    "Моята основна теза е че евреите са криминална банда,и че евреите напълно контролират САЩ и евреите използват САЩ като средство да завладеят света."

    - Боби Фишер

    Коментиран от #17

    13:28 04.07.2026

  • 10 хмммм

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    защото е комунист.

    13:29 04.07.2026

  • 11 Сталин

    6 2 Отговор
    "Не виждам много бъдеще за американците в тяхната разложена страна ,те имат своите расови проблеми,проблемът със социалните неравенства . Чувствата ми срещу американизма са чувства на омраза и дълбоко отвращение ,всичко в поведението на американското общество разкрива,че неговата половина е юдеизирана и другата половина негроизирана.Как някой може да очаква такава държава да издържи?"

    Адолф Хитлер

    Коментиран от #18

    13:29 04.07.2026

  • 12 Червен кхмер

    6 2 Отговор
    Комунизма и неговото зло отрече рашизма са смъртна заплаха за човечеството.

    Коментиран от #21

    13:29 04.07.2026

  • 13 павела митова

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    все някой трябва да и върши женските нужди

    13:30 04.07.2026

  • 14 Тъй ли

    0 1 Отговор
    Зукърбърг ли беше или някой подобен, който искаше да се приеме нова финансова система, в която неработещите все пак да получават заплата?
    САЩ ще построят комунизма преди всички други. Просто ще му викат демокрация.

    13:31 04.07.2026

  • 15 Червена паплач

    5 3 Отговор
    Америка затова е силна защото няма комунисти

    Коментиран от #19, #23, #28

    13:32 04.07.2026

  • 16 Сталин

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Мелания беше обща когато беше в харема на Епщайн откъдето Дъмбо Тръмпо я взе

    13:33 04.07.2026

  • 17 Механик

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Не знам к ой е Боби Фишер, но казаното е много точно. Само с малко пояснение.
    САЩ са изцяло еврейски проект. Точно както и СССР. Разликата е, че в СССР се появи Сталин и развали кашерния рай на евреите там. Е за това те не могат да му простят. И на руснаците не могат да простят по същата причина. А инак, др. Сталин водеше много кратък разговор с тия. Обикнвено се с тигаше до само една дума "Расстрелять".
    За това и постоянно го цапат по медиите си и го сатанизират че бил избил "цвета на руската нация". Същите тия и за българския цвят на нацията плачат яко.

    Коментиран от #25

    13:34 04.07.2026

  • 18 Рузвелт

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Адолф Хитлер се застреля "геройски" в бункера и приключи с Третият Райх, а САЩ и долара и до днес командват целият Свят.
    Сталинчо трябваше и да напишеш какво е казал Вова Мавзолейни "Как Запада загнива" .Това го слушам вече над 100 години и НИЩО.
    Западните си пият биричка, гледат футбол, а в Матушката ви опягь война, охять Груз 200 в изобилие.

    13:35 04.07.2026

  • 19 Ехх

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Червена паплач":

    И ние да можехме да се отървем от нашите

    13:35 04.07.2026

  • 20 Павлик Морозов

    3 1 Отговор
    Комунизма е най деградиращия строй превръщащ човека в животно

    13:35 04.07.2026

  • 21 Тъй ли

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Червен кхмер":

    Комунизмът е заплаха единствено за робовладелският феодален строй.
    Тлъстите робовладелци умират при мисълта, че няма да има класова разлика и всички ще са равни. Искали са да унищожат тази идея брутално и завинаги. Затова я подхвърлят на звяр като Сталин. Той я опорочава до такава степен, че никой вече да не иска да чуе за комунизъм.

    13:35 04.07.2026

  • 22 Янки Дудъл

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "пешо":

    Руснаците след като избиха народите на Сибир, също се включиха в избиването на индианците в Аляска.

    13:36 04.07.2026

  • 23 Сталин

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Червена паплач":

    В сащ комунизма е единствено на Уолстрийт,за всички останали е див капитализъм както и у нас

    13:36 04.07.2026

  • 24 Иван

    1 0 Отговор
    Комунизмът е чумата на 20-ти век, продължаваща вече повече от 100 години.

    Взел многократно повече жертви, от която и да е чумна епидемия !

    13:37 04.07.2026

  • 25 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Сталин беше единственият който накара евреите да работят ,за което не могат и до днес да му простят

    13:38 04.07.2026

  • 26 Констатация

    3 0 Отговор
    Къде го видя този "Комунизъм", бе, Дончооо...??? Абе ти знаеш ли що е Комунизъм??? Видимо - Не!!! Хабер си немаш!!! И добре, че не знаеш, че току виж ти хареса!!! -)))))))))))))

    13:38 04.07.2026

  • 27 ЧЕ ТО НЯМА ВЕЧЕ КОМУНИЗЪМ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

    2 0 Отговор
    А Дони още не е разбрал.

    13:38 04.07.2026

  • 28 Самолетоносач на завет край Балканите.

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Червена паплач":

    Мдаааа, видяхме им силата в протока.

    13:39 04.07.2026

  • 29 Предпочитам комунизма

    0 0 Отговор
    Пред щатската свобода!
    В САЩ на анархията, казват демокрация!
    Донди, всички отдавна те отписаха от афиша на уважаваните политици!

    13:41 04.07.2026

  • 30 ти да видиш

    0 0 Отговор
    Точно тези да говорят за свобода е лицемерно. Държава създадена като е избила местното население, държава която разпалва войни по целия свят говори за свобода!? Вие сте по-зле и от фашистите...Вашите ръце са изцапани с кръв от самото ви създаване...до днес!

    13:43 04.07.2026