„Комунизмът е смъртна заплаха за американската свобода": речта на Тръмп придоби мрачна политическа окраска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отбеляза 250-годишнината от обявяването на американската независимост с реч, посветена на американската изключителност, преди да премине към мрачни политически предупреждения за зловеща заплаха от комунизма, който според него е бил причина за някои от най-страшните периоди в историята на страната, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

„Комунизмът е смъртна заплаха за американската свобода. Това е най-голямата заплаха за нашата страна, включително Първата световна война, Втората световна война, Пърл Харбър или дори 11 септември“, заяви той в речта си при националния монумент Маунт Ръшмор в щата Южна Дакота.

АП отбелязва, че реториката на Тръмп е позната от други негови речи от последните дни, но настоящото изказване е забележително с това, че е направено в национален парк, който почита някои от най-видните американски президенти. Той се отклони от типично аполитичната, обединяваща реторика на предишни президенти като Джералд Форд и Роналд Рейгън и при предишни юбилейни чествания на Деня на независимостта. Агенцията отбелязва, че езикът на Тръмп е като от т. нар. Червена заплаха (познат в България като „Маккартизъм“ – бел. ред.) от 50-те години на миналия век, когато предполагаеми комунисти биват преследвани и отстранявани от работа в цяла Америка, от Вашингтон до Холивуд.

Междувременно в Ню Йорк, кметът социалист Зохран Мамдани отправи собствено обръщение, в което представи Америка като нация на противоречия, „работеща всеки ден за постигане на съвършенството, за което е замислена“.

Речта на президента бе кулминацията на празничните събития в навечерието на Деня на независимостта, което иначе беше най-забележително с гореща вълна, обхванала голяма част от източните щати. Филаделфия отмени вчерашния си парад „Поздрав за независимостта“. Панаирът в столицата Вашингтон беше временно затворен следобеда. Концертът по случай годишнината започна малко по-късно от обявеното, но в крайна сметка се състоя, включвайки изпълнения на музиканти и фойерверки. Парадът за Деня на независимостта, планиран за днес във Вашингтон, беше отменен.

В ранния следобед вчера във Вашингтон стотици хора се разхождаха из парка „Нешънъл Мол“, където се състоеше „Големият американски щатски панаир“, някои - облечени в цветовете на американското знаме.

Глен Брукс, който беше помилван от Тръмп, след като бе осъден за участието си в атаката срещу Капитолия на 6 януари 2021 г., заяви, че е „благодарен, че присъства на това грандиозно събитие“.

Кулминацията на честванията ще настъпи днес, когато фойерверки ще озарят небето по цялата страна, а много американски семейства ще отбележат заедно с близки и приятели празника с традиционно барбекю. Очаква се Тръмп да произнесе още една реч във Вашингтон преди очакваните "исторически по мащаба си фойерверки".