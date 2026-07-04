„Комунизмът е смъртна заплаха за американската свобода": речта на Тръмп придоби мрачна политическа окраска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отбеляза 250-годишнината от обявяването на американската независимост с реч, посветена на американската изключителност, преди да премине към мрачни политически предупреждения за зловеща заплаха от комунизма, който според него е бил причина за някои от най-страшните периоди в историята на страната, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
„Комунизмът е смъртна заплаха за американската свобода. Това е най-голямата заплаха за нашата страна, включително Първата световна война, Втората световна война, Пърл Харбър или дори 11 септември“, заяви той в речта си при националния монумент Маунт Ръшмор в щата Южна Дакота.
АП отбелязва, че реториката на Тръмп е позната от други негови речи от последните дни, но настоящото изказване е забележително с това, че е направено в национален парк, който почита някои от най-видните американски президенти. Той се отклони от типично аполитичната, обединяваща реторика на предишни президенти като Джералд Форд и Роналд Рейгън и при предишни юбилейни чествания на Деня на независимостта. Агенцията отбелязва, че езикът на Тръмп е като от т. нар. Червена заплаха (познат в България като „Маккартизъм“ – бел. ред.) от 50-те години на миналия век, когато предполагаеми комунисти биват преследвани и отстранявани от работа в цяла Америка, от Вашингтон до Холивуд.
Междувременно в Ню Йорк, кметът социалист Зохран Мамдани отправи собствено обръщение, в което представи Америка като нация на противоречия, „работеща всеки ден за постигане на съвършенството, за което е замислена“.
Речта на президента бе кулминацията на празничните събития в навечерието на Деня на независимостта, което иначе беше най-забележително с гореща вълна, обхванала голяма част от източните щати. Филаделфия отмени вчерашния си парад „Поздрав за независимостта“. Панаирът в столицата Вашингтон беше временно затворен следобеда. Концертът по случай годишнината започна малко по-късно от обявеното, но в крайна сметка се състоя, включвайки изпълнения на музиканти и фойерверки. Парадът за Деня на независимостта, планиран за днес във Вашингтон, беше отменен.
В ранния следобед вчера във Вашингтон стотици хора се разхождаха из парка „Нешънъл Мол“, където се състоеше „Големият американски щатски панаир“, някои - облечени в цветовете на американското знаме.
Глен Брукс, който беше помилван от Тръмп, след като бе осъден за участието си в атаката срещу Капитолия на 6 януари 2021 г., заяви, че е „благодарен, че присъства на това грандиозно събитие“.
Кулминацията на честванията ще настъпи днес, когато фойерверки ще озарят небето по цялата страна, а много американски семейства ще отбележат заедно с близки и приятели празника с традиционно барбекю. Очаква се Тръмп да произнесе още една реч във Вашингтон преди очакваните "исторически по мащаба си фойерверки".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
13:22 04.07.2026
2 хехе
Коментиран от #10
13:24 04.07.2026
3 Пич
Трети ден я въртите тази статия с Тръмп и комунизма!!!
Що така...?! Да няма слухове, че Мелания е станала обща...?!
Коментиран от #13, #16
13:24 04.07.2026
4 пешо
Коментиран от #22
13:25 04.07.2026
5 Тъй ли
13:26 04.07.2026
6 Сталин
13:28 04.07.2026
7 Механик
Реално капиталистите се страхуват от строй подобен на социализъм, съветски тип. Защо с е страхуват ли? Ами щото ще останат без милиардите си и без възможността да лъжат, мамят и грабят.
Не че въпросният социализъм е кой знае какво цвете за мирисане, но в сравнение с дивия либерален капитализъм-социализъм е като сок от розов гейпфрут спрямо чист тоник. И двете горчат, но по различен начин и в различна степен.
13:28 04.07.2026
8 Тъй ли
Това е принципът: на всекиму според потребностите, от всекиму според способностите.
13:28 04.07.2026
9 Сталин
- Боби Фишер
Коментиран от #17
13:28 04.07.2026
10 хмммм
До коментар #2 от "хехе":защото е комунист.
13:29 04.07.2026
11 Сталин
Адолф Хитлер
Коментиран от #18
13:29 04.07.2026
12 Червен кхмер
Коментиран от #21
13:29 04.07.2026
13 павела митова
До коментар #3 от "Пич":все някой трябва да и върши женските нужди
13:30 04.07.2026
14 Тъй ли
САЩ ще построят комунизма преди всички други. Просто ще му викат демокрация.
13:31 04.07.2026
15 Червена паплач
Коментиран от #19, #23, #28
13:32 04.07.2026
16 Сталин
До коментар #3 от "Пич":Мелания беше обща когато беше в харема на Епщайн откъдето Дъмбо Тръмпо я взе
13:33 04.07.2026
17 Механик
До коментар #9 от "Сталин":Не знам к ой е Боби Фишер, но казаното е много точно. Само с малко пояснение.
САЩ са изцяло еврейски проект. Точно както и СССР. Разликата е, че в СССР се появи Сталин и развали кашерния рай на евреите там. Е за това те не могат да му простят. И на руснаците не могат да простят по същата причина. А инак, др. Сталин водеше много кратък разговор с тия. Обикнвено се с тигаше до само една дума "Расстрелять".
За това и постоянно го цапат по медиите си и го сатанизират че бил избил "цвета на руската нация". Същите тия и за българския цвят на нацията плачат яко.
Коментиран от #25
13:34 04.07.2026
18 Рузвелт
До коментар #11 от "Сталин":Адолф Хитлер се застреля "геройски" в бункера и приключи с Третият Райх, а САЩ и долара и до днес командват целият Свят.
Сталинчо трябваше и да напишеш какво е казал Вова Мавзолейни "Как Запада загнива" .Това го слушам вече над 100 години и НИЩО.
Западните си пият биричка, гледат футбол, а в Матушката ви опягь война, охять Груз 200 в изобилие.
13:35 04.07.2026
19 Ехх
До коментар #15 от "Червена паплач":И ние да можехме да се отървем от нашите
13:35 04.07.2026
20 Павлик Морозов
13:35 04.07.2026
21 Тъй ли
До коментар #12 от "Червен кхмер":Комунизмът е заплаха единствено за робовладелският феодален строй.
Тлъстите робовладелци умират при мисълта, че няма да има класова разлика и всички ще са равни. Искали са да унищожат тази идея брутално и завинаги. Затова я подхвърлят на звяр като Сталин. Той я опорочава до такава степен, че никой вече да не иска да чуе за комунизъм.
13:35 04.07.2026
22 Янки Дудъл
До коментар #4 от "пешо":Руснаците след като избиха народите на Сибир, също се включиха в избиването на индианците в Аляска.
13:36 04.07.2026
23 Сталин
До коментар #15 от "Червена паплач":В сащ комунизма е единствено на Уолстрийт,за всички останали е див капитализъм както и у нас
13:36 04.07.2026
24 Иван
Взел многократно повече жертви, от която и да е чумна епидемия !
13:37 04.07.2026
25 Сталин
До коментар #17 от "Механик":Сталин беше единственият който накара евреите да работят ,за което не могат и до днес да му простят
13:38 04.07.2026
26 Констатация
13:38 04.07.2026
27 ЧЕ ТО НЯМА ВЕЧЕ КОМУНИЗЪМ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
13:38 04.07.2026
28 Самолетоносач на завет край Балканите.
До коментар #15 от "Червена паплач":Мдаааа, видяхме им силата в протока.
13:39 04.07.2026
29 Предпочитам комунизма
В САЩ на анархията, казват демокрация!
Донди, всички отдавна те отписаха от афиша на уважаваните политици!
13:41 04.07.2026
30 ти да видиш
13:43 04.07.2026