Мерц защити увеличените военни разходи на Германия след критики от Тръмп

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Германия няма причина да се срамува или да избягва публични коментари относно увеличаването на разходите си за отбрана. Изявлението му идва в отговор на критиките на президента на САЩ Доналд Тръмп, който определи досегашните усилия на Берлин като „абсурдни“, съобщава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Темата за военните бюджети отново излиза на преден план в навечерието на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе през следващата седмица в Анкара. Очаква се европейските съюзници да демонстрират по-голяма ангажираност към колективната отбрана и да ограничат напрежението със САЩ по редица въпроси, включително политиката спрямо Иран и Гренландия.

„Германия удвоява бюджета си за отбрана в рамките на четири години. Това е най-голямото усилие, което някога сме правили за укрепване на отбранителните си способности. В това отношение нямаме причина да се отдръпваме от когото и да било“, заяви Мерц пред журналисти.

Канцлерът подчерта, че страната изпълнява своите ангажименти като най-голямата държава членка на Европейския съюз и важен стълб на европейската сигурност.

„Ще заявим това с цялата си скромност и го правим като най-голямата държава членка на Европейския съюз, носеща отговорност в рамките на Европа“, допълни той.

По-рано Доналд Тръмп разкритикува германската политика в публикации в социалната мрежа Truth Social. Американският президент заяви, че е „нелепо“ Съединените щати да продължават да поемат непропорционално голяма част от тежестта за отбраната на НАТО, като отбеляза, че германските разходи за отбрана в периода 2014–2025 г. са били „много по-ниски“ от тези на САЩ и други съюзници.

Миналата година лидерите на НАТО се договориха на срещата си в Хага държавите членки постепенно да увеличат разходите си за основна отбрана до 3,5% от брутния вътрешен продукт до 2035 г., надграждайки досегашната цел от 2%.

По думите на Мерц Германия възприема сериозно нарастващите рискове за европейската сигурност и заплахата, която според Берлин представлява Русия. Канцлерът заяви, че страната ще достигне новата цел от 3,5% от БВП още през 2029 г., шест години преди определения срок.

Изказването му беше направено в Берлин по време на среща с лидерите на балтийските държави. Междувременно напрежението в рамките на НАТО остава високо, след като през последната година Доналд Тръмп заплаши с анексиране на Гренландия - автономна територия на Дания, която е член на Алианса, както и след американските военни действия срещу Иран, предприети без предварителни консултации със съюзниците.