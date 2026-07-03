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Мерц защити увеличените военни разходи на Германия след критики от Тръмп

Мерц защити увеличените военни разходи на Германия след критики от Тръмп

3 Юли, 2026 16:51 830 15

  • германия-
  • доналд тръмп-
  • критики-
  • военни разходи-
  • фридрих мерц

Германският канцлер заяви, че Берлин няма причина да се оправдава за инвестициите в отбраната, а страната ще достигне целта на НАТО от 3,5% от БВП още през 2029 г.

Мерц защити увеличените военни разходи на Германия след критики от Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Германия няма причина да се срамува или да избягва публични коментари относно увеличаването на разходите си за отбрана. Изявлението му идва в отговор на критиките на президента на САЩ Доналд Тръмп, който определи досегашните усилия на Берлин като „абсурдни“, съобщава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Темата за военните бюджети отново излиза на преден план в навечерието на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе през следващата седмица в Анкара. Очаква се европейските съюзници да демонстрират по-голяма ангажираност към колективната отбрана и да ограничат напрежението със САЩ по редица въпроси, включително политиката спрямо Иран и Гренландия.

„Германия удвоява бюджета си за отбрана в рамките на четири години. Това е най-голямото усилие, което някога сме правили за укрепване на отбранителните си способности. В това отношение нямаме причина да се отдръпваме от когото и да било“, заяви Мерц пред журналисти.

Канцлерът подчерта, че страната изпълнява своите ангажименти като най-голямата държава членка на Европейския съюз и важен стълб на европейската сигурност.

„Ще заявим това с цялата си скромност и го правим като най-голямата държава членка на Европейския съюз, носеща отговорност в рамките на Европа“, допълни той.

По-рано Доналд Тръмп разкритикува германската политика в публикации в социалната мрежа Truth Social. Американският президент заяви, че е „нелепо“ Съединените щати да продължават да поемат непропорционално голяма част от тежестта за отбраната на НАТО, като отбеляза, че германските разходи за отбрана в периода 2014–2025 г. са били „много по-ниски“ от тези на САЩ и други съюзници.

Миналата година лидерите на НАТО се договориха на срещата си в Хага държавите членки постепенно да увеличат разходите си за основна отбрана до 3,5% от брутния вътрешен продукт до 2035 г., надграждайки досегашната цел от 2%.

По думите на Мерц Германия възприема сериозно нарастващите рискове за европейската сигурност и заплахата, която според Берлин представлява Русия. Канцлерът заяви, че страната ще достигне новата цел от 3,5% от БВП още през 2029 г., шест години преди определения срок.

Изказването му беше направено в Берлин по време на среща с лидерите на балтийските държави. Междувременно напрежението в рамките на НАТО остава високо, след като през последната година Доналд Тръмп заплаши с анексиране на Гренландия - автономна територия на Дания, която е член на Алианса, както и след американските военни действия срещу Иран, предприети без предварителни консултации със съюзниците.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баааах и евро лидерите си имаме

    12 2 Отговор
    Тоя ако господаря му каже и на Марс сладолед ще продава...

    Коментиран от #9

    17:07 03.07.2026

  • 2 Някой

    9 2 Отговор
    му се е из .....празнил на лявото очила......

    17:14 03.07.2026

  • 3 Сега остана

    9 1 Отговор
    Да разберем как германците ще възприемат това ударно увеличение. Германската икономика не расте с чудовищни темпове, т.е. парите трябва да се вземат от съкращения на други пера. Кои ли ще са те? Социални, инфраструктура, здравеопазване?

    Коментиран от #11

    17:17 03.07.2026

  • 4 Нищо

    9 1 Отговор
    чудно......след като управлява , като ..утка, ентшулдиген зи битте, като специфичен мъжки характер.......

    17:18 03.07.2026

  • 5 99999

    4 2 Отговор
    С тея санкций срещу Русия ще обеднеят.

    Коментиран от #8

    17:23 03.07.2026

  • 6 Който разбрал

    5 1 Отговор
    Мерц е човекът на Блек рок и през военните разходи за Германия , оправдава интересите на компанията с интереси в Украйна.

    17:24 03.07.2026

  • 7 Батко Тръмп ще ви оправи

    5 2 Отговор
    Искате оръжие...... ще си го плащате.
    Тръмп не е дементирал като неговият предшественик и не е под влияние на неолиберални лъжи.
    В основата е вашето желание да карате съединените щати и Русия в трета световна война а вие да гледате отстрани за да не ви боли. Но Тръмп е умен и няма да вкара своята своите хора във вашия капан инспириран от зелената амеба под влияние на бели прахове и успял да ви закове чрез вашата собствена корупция...... отчисления за Брюксел от помощите за Украйна.

    17:25 03.07.2026

  • 8 Защо говориш в бъдеще време

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "99999":

    Германия вече обедня и се ос. ра. А останалите от съюза един по един го осъзнават.

    Коментиран от #10

    17:28 03.07.2026

  • 9 Другия немец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Баааах и евро лидерите си имаме":

    Писториус казал да се запасяваме с храна и вода. Дали знае нещо?

    17:31 03.07.2026

  • 10 Това е безспорен

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Защо говориш в бъдеще време":

    Факт

    17:31 03.07.2026

  • 11 Ще резнат тиквите

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сега остана":

    на камиларите и техните чавета по три-четири в семейство които получават помощи младите додтори и инженери в арабският свят за да получават по един долар на ден защото в Европа не са доволни от заплатата и се бивша безработни.
    Другият вариант е защо такава добра био маса да се връща след като може да бъде използвана за дезинфектанти.

    17:34 03.07.2026

  • 12 Д-р Марин Белчев

    0 0 Отговор
    Тези военни разходи са абсолютно ненужни и хранят единствено военно-промишления комплекс. Русия няма да нападне Германия. Няма как с нейната трагична демография, слаба икономика, та руснаците в момента имат достатъчно проблеми за следващите 5 години!
    Германия по-добре да помисли за засилване на своята икономика, за справяне с екологичните предизвикателства, за това как ще се справи със социално-икономическите проблеми, предизвикани от изкуствения интелект, роботизацията и автоматизацията.

    17:43 03.07.2026

  • 13 Още една

    2 0 Отговор
    червена точка за AFD!

    17:46 03.07.2026

  • 14 Дедо

    4 0 Отговор
    не дава, нема такъв филм! Иска само от него да се купува оръжие! Ще ми произвеждат те... Я вижте Полша, всичкото им оръжие е made in USA!

    17:52 03.07.2026

  • 15 СССС

    1 0 Отговор
    Германците как го търпят Шмерц ,пари за оръжие, за талибани и за укрите ???

    18:44 03.07.2026

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