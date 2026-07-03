Молбите за убежище в Германия намаляха с над една трета за година

Значително по-малък брой хора са подали молби за убежище в Германия през първата половина на годината в сравнение със същия период на 2025 г. Това показват данни на германското правителство, цитирани от ДПА, предава БТА.

Според информация на германското Министерство на вътрешните работи общо 39 646 души са подали за първи път заявления за предоставяне на убежище през първите шест месеца на годината.

За сравнение, през същия период на 2025 г. Германската федерална служба по въпросите на миграцията и бежанците е регистрирала 61 336 първоначални заявления. Още по-голям е спадът спрямо първата половина на 2024 г., когато броят на кандидатите е достигнал приблизително 121 000 души.

Спадът съвпада с въвеждането на по-строги европейски и национални мерки в областта на миграцията. На 12 юни влезе в сила една от най-значимите реформи на европейската система за предоставяне на убежище. Новите правила предвиждат по-лесно депортиране на мигранти от държави членки на Европейския съюз към трети страни, дори когато кандидатите нямат пряка връзка с тях.

Паралелно с това германският министър на вътрешните работи Александер Добринт, който пое поста през април 2025 г., разпореди засилване на граничния контрол. Той възложи на федералната полиция да връща кандидатите за убежище още на границата, с изключение на хората в уязвимо положение, включително болни, бременни жени и лица, нуждаещи се от специална закрила.

По данни на вътрешното министерство през първата половина на годината от германските граници са върнати или депортирани 14 270 души.

Властите съобщават още, че през същия период са задържани 494 души, заподозрени в трафик на мигранти. Освен това полицията е установила местонахождението на 4074 лица, срещу които са били издадени заповеди за арест.

Германското правителство определя тези резултати като знак, че предприетите мерки за ограничаване на незаконната миграция започват да дават ефект.