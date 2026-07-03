НАТО ще потвърди ангажимента си към колективната отбрана и ще одобри нов пакет военна помощ за Украйна

Лидерите на страните членки на НАТО, включително американският президент Доналд Тръмп, се очаква да потвърдят „непоколебимата си ангажираност“ към принципа на колективната отбрана, заложен в член 5 на Вашингтонския договор. Това става ясно от проектодекларацията за срещата на върха на Алианса в Анкара, насрочена за 7 и 8 юли, с която се е запознала агенция „Ройтерс“, цитирана от БТА.

В текста се подчертава, че съюзниците остават единни в защитата на общата си сигурност.

Още новини от Украйна

„Събрахме се в Анкара, за да потвърдим отново нашата непоколебима ангажираност към колективната ни отбрана съгласно член 5 от Вашингтонския договор и към трансатлантическата връзка. Атака срещу един от нас е атака срещу всички“, се посочва в документа.

Проектът вече е одобрен от посланиците на всички 32 държави членки на НАТО, включително Съединените щати. Според „Ройтерс“ това показва, че Доналд Тръмп е готов поне засега да се придържа към принципите на Алианса, въпреки предишните си критики към НАТО и изказванията, с които постави под въпрос американския ангажимент към колективната отбрана.

В декларацията Русия е определена като „дългосрочна заплаха“ за евроатлантическата сигурност и стабилност. Документът отчита и усилията на европейските съюзници и Канада да увеличат разходите си за отбрана в съответствие с поетите ангажименти.

„Ние градим бъдещето: по-силна Европа в по-силна Организация на Северноатлантическия договор“, се казва още в текста, като се подчертава, че европейските съюзници и Канада, в сътрудничество със САЩ, поемат по-голяма отговорност за отбраната на Алианса.

Проектодекларацията съдържа и позиция по отношение на Иран. В нея се заявява, че страната не трябва да притежава ядрено оръжие и се отправя призив Техеран да гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток.

Една от основните теми на срещата ще бъде продължаващата подкрепа за Украйна. Според ДПА лидерите на НАТО ще се ангажират да осигурят военна помощ за Киев в размер на 70 милиарда евро през 2026 г. и поне същото равнище на финансиране през 2027 г. Така общата стойност на подкрепата за двете години ще достигне 140 милиарда евро.

Пакетът включва заем от Европейския съюз на стойност 60 милиарда евро за подпомагане на украинските въоръжени сили през периода 2026–2027 г. Останалите около 40 милиарда евро годишно ще трябва да бъдат осигурени от националните бюджети на държавите членки на НАТО.

Основната тежест на финансирането се очаква да бъде поета от европейските съюзници и Канада, след като администрацията на президента Доналд Тръмп значително намали американската финансова подкрепа за Украйна.

Германия вече обяви, че възнамерява да предостави 11,5 милиарда евро военна помощ на Киев през 2026 г. Според съюзниците целта на новия пакет е да покаже, че подкрепата за Украйна ще продължи въпреки продължаващата вече четвърта година война.

Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да присъства на срещата на върха в Анкара като гост. Това се случва на фона на продължаващите бойни действия, при които Украйна наскоро извърши удари по руски енергийни и военни обекти, докато Русия продължава да контролира около една пета от украинската територия. Междувременно усилията за дипломатическо уреждане на конфликта под егидата на САЩ остават без съществен напредък.