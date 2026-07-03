НАТО ще потвърди ангажимента си към колективната отбрана и ще одобри нов пакет военна помощ за Украйна

Лидерите на страните членки на НАТО, включително американският президент Доналд Тръмп, се очаква да потвърдят „непоколебимата си ангажираност“ към принципа на колективната отбрана, заложен в член 5 на Вашингтонския договор. Това става ясно от проектодекларацията за срещата на върха на Алианса в Анкара, насрочена за 7 и 8 юли, с която се е запознала агенция „Ройтерс“, цитирана от БТА.
В текста се подчертава, че съюзниците остават единни в защитата на общата си сигурност.
„Събрахме се в Анкара, за да потвърдим отново нашата непоколебима ангажираност към колективната ни отбрана съгласно член 5 от Вашингтонския договор и към трансатлантическата връзка. Атака срещу един от нас е атака срещу всички“, се посочва в документа.
Проектът вече е одобрен от посланиците на всички 32 държави членки на НАТО, включително Съединените щати. Според „Ройтерс“ това показва, че Доналд Тръмп е готов поне засега да се придържа към принципите на Алианса, въпреки предишните си критики към НАТО и изказванията, с които постави под въпрос американския ангажимент към колективната отбрана.
В декларацията Русия е определена като „дългосрочна заплаха“ за евроатлантическата сигурност и стабилност. Документът отчита и усилията на европейските съюзници и Канада да увеличат разходите си за отбрана в съответствие с поетите ангажименти.
„Ние градим бъдещето: по-силна Европа в по-силна Организация на Северноатлантическия договор“, се казва още в текста, като се подчертава, че европейските съюзници и Канада, в сътрудничество със САЩ, поемат по-голяма отговорност за отбраната на Алианса.
Проектодекларацията съдържа и позиция по отношение на Иран. В нея се заявява, че страната не трябва да притежава ядрено оръжие и се отправя призив Техеран да гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток.
Една от основните теми на срещата ще бъде продължаващата подкрепа за Украйна. Според ДПА лидерите на НАТО ще се ангажират да осигурят военна помощ за Киев в размер на 70 милиарда евро през 2026 г. и поне същото равнище на финансиране през 2027 г. Така общата стойност на подкрепата за двете години ще достигне 140 милиарда евро.
Пакетът включва заем от Европейския съюз на стойност 60 милиарда евро за подпомагане на украинските въоръжени сили през периода 2026–2027 г. Останалите около 40 милиарда евро годишно ще трябва да бъдат осигурени от националните бюджети на държавите членки на НАТО.
Основната тежест на финансирането се очаква да бъде поета от европейските съюзници и Канада, след като администрацията на президента Доналд Тръмп значително намали американската финансова подкрепа за Украйна.
Германия вече обяви, че възнамерява да предостави 11,5 милиарда евро военна помощ на Киев през 2026 г. Според съюзниците целта на новия пакет е да покаже, че подкрепата за Украйна ще продължи въпреки продължаващата вече четвърта година война.
Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да присъства на срещата на върха в Анкара като гост. Това се случва на фона на продължаващите бойни действия, при които Украйна наскоро извърши удари по руски енергийни и военни обекти, докато Русия продължава да контролира около една пета от украинската територия. Междувременно усилията за дипломатическо уреждане на конфликта под егидата на САЩ остават без съществен напредък.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цитат:
Коментиран от #2, #68, #75
19:10 03.07.2026
2 Ами
До коментар #1 от "Цитат:":Като ни е толкова акъла.....
19:10 03.07.2026
3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #8, #16, #56
19:17 03.07.2026
4 Варна 3
19:18 03.07.2026
5 НАТЮ НИ БРАНИ ЕС НИ ХРАНИ
Коментиран от #10, #80
19:19 03.07.2026
6 140 милиарда 😂
Коментиран от #7, #76
19:21 03.07.2026
7 УкроЛаф
До коментар #6 от "140 милиарда 😂":Ще,ще,ще!
19:22 03.07.2026
8 Варна 3
До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Русия приключи. Още руски войници си отиват от този свят. Слава на Украйна. 🇧🇬❤️🇺🇦
19:23 03.07.2026
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
За това в Харковска област на Украйна е объявена задължителна евакуация.
Хо+хо-хо
Коментиран от #19
19:24 03.07.2026
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "НАТЮ НИ БРАНИ ЕС НИ ХРАНИ":Само отсно Шавани,хахаха
19:25 03.07.2026
11 Последния Софиянец
19:25 03.07.2026
12 Само питам
Коментиран от #15
19:26 03.07.2026
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #20, #21, #66
19:27 03.07.2026
14 Иван 1
Коментиран от #30
19:27 03.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Всъщност
До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":На развален руски не четем ! Ориентирай се към нещо нормално ! Руски , Български , Английски ..
19:28 03.07.2026
17 ТРЪМП СЕ ОТКАЧИ ОТ ВОЙНИТЕ ЕВРОФАШИСТКИ
Коментиран от #24
19:29 03.07.2026
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #27
19:29 03.07.2026
19 Интересно
До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Я, Харков вече изнесе ли се?
Коментиран от #22
19:29 03.07.2026
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Смърт на бандеровците терористи и убийци на мирни граждани.
Ей ,не се научихте да не крадете никове долни жълти бордюри
19:30 03.07.2026
21 Българин 🇧🇬
До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":От това сигурно кримчани още повече ще заобичат Натовската хунта в Киев .
19:31 03.07.2026
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "Интересно":Нямам информация за там
19:31 03.07.2026
23 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #26, #28
19:31 03.07.2026
24 Българин 🇧🇬
До коментар #17 от "ТРЪМП СЕ ОТКАЧИ ОТ ВОЙНИТЕ ЕВРОФАШИСТКИ":Така е, след разпада и фалита на блатната кочина трябва да се хранят гладните крепостници пак, бакшиша ги докара до просешка тояга!
Коментиран от #37
19:31 03.07.2026
25 Ще фърчи
19:32 03.07.2026
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Но първо да заграби мала токмачка, че 12 година боксува там!
Коментиран от #31
19:33 03.07.2026
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Смърт на бандеровците терористи и убийци на мирни граждани.
Ей ,не се научихте да не крадете никове долни жълти бордюри.
Никой не се изнася.От Харковска обл сё изнасят бандерите
19:33 03.07.2026
28 Това кога ще се случи?
До коментар #23 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
Коментиран от #35
19:33 03.07.2026
29 НАТО
19:34 03.07.2026
30 Сталин
До коментар #14 от "Иван 1":Руснаците винаги са били загубеняци.
Коментиран от #36, #40, #42
19:34 03.07.2026
31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Смърт на бандеровците терористи и убийци на мирни граждани.
Ей ,не се научихте да не крадете никове долни жълти бордюри
И и мала и голяма и другите Токмачки ще си вземем.И Одеса
19:35 03.07.2026
32 А МОЧАТА?
19:36 03.07.2026
33 НАТЮ И ЕС
Коментиран от #61
19:36 03.07.2026
34 Блогър от Крим
Коментиран от #62
19:36 03.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #30 от "Сталин":Смърт на бандеровците убийци и терористи.Одеса ще бъде Руска.
Хехехх,а жълтите бордюри в България един завод не можахте да направите без руснаците.Представи си вие каква стока сте
19:37 03.07.2026
37 Българин 🇧🇬
До коментар #24 от "Българин 🇧🇬":Не ми ползвай ника , псе натовско !!
19:37 03.07.2026
38 Джугашвили
19:37 03.07.2026
39 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
19:37 03.07.2026
40 Виждащ
До коментар #30 от "Сталин":Съгласен съм.
Коментиран от #44
19:38 03.07.2026
41 Агата Кристи
19:39 03.07.2026
42 Това е безспорен
До коментар #30 от "Сталин":Факт.
19:39 03.07.2026
43 НА ВСИЧКИ БАНДЕРИ
19:39 03.07.2026
44 Мда
До коментар #40 от "Виждащ":Само ти можеш да измислиш такава простотия , че и да си я похвалиш . 😄
19:40 03.07.2026
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #82
19:40 03.07.2026
46 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
19:40 03.07.2026
47 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #49
19:42 03.07.2026
48 Малоумници
Коментиран от #52
19:45 03.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 НАТЮ БЕЗ САЩ
19:46 03.07.2026
51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #54, #64
19:46 03.07.2026
52 Оня с парчето
До коментар #48 от "Малоумници":Ако ти го намаам доволен ще останеш.
Коментиран от #58
19:46 03.07.2026
53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #49 от "Нищожество,":Само от млатене разбирате куупейките продажни с пияните ви робовладелци‼️
Коментиран от #57, #63, #74
19:47 03.07.2026
54 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ
До коментар #51 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Първо при бандерите, после и у нас.
19:47 03.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 не може да бъде
До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Все пак трябва да има граница в наглите лъжи!?Всичко говори че руснаците си щадят хората а украинците в желанието си да запазят позиции просто обричат хората си на смърт!?Ето да вземем размяната на тела на загинали войници за последния времеви отрязък -една година!?Знаете ли колко тела са предали руснаците -над 20000 а украинците са успели да съберат около 650!?това е реалност която не може да бъде отхвърляна!?
19:49 03.07.2026
57 Виждащ
До коментар #53 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Съгласен съм.
19:49 03.07.2026
58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #52 от "Оня с парчето":Смърт на бандеровците - терористи и убийци.
Одеса ще бъде Руска.
Ей ,на гайка си го дай парчете
19:49 03.07.2026
59 Фют
И ма ОТАН!
И на член 5.
19:50 03.07.2026
60 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
19:50 03.07.2026
61 Интересно
До коментар #33 от "НАТЮ И ЕС":Наистина ще са тъпи ако изберат тоягата пред моркова. Правилно казваш.
19:53 03.07.2026
62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #34 от "Блогър от Крим":Смърт на бандеровците терористи и убийци на мирни граждани.
Ей ,не се научихте да не крадете никове долни жълти бордюри
На вас ккробандеровциете- Крим Не Ви Трябва,хвахахах
19:56 03.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #51 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А НА ТЕБ КОГА ЩЕ ТИ ПРЪСНАТ З@ДНИК@
НИКоКРАДЛО ПОДЛ@❗❓
19:59 03.07.2026
65 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО
19:59 03.07.2026
66 1678
До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Много изпростял си
20:00 03.07.2026
67 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
явно на фронтЕ пАлАжението е тежко❗
20:00 03.07.2026
68 Фактите говорят
До коментар #1 от "Цитат:":ЕС - 3% от БВП за отбрана!
Фашистката монголяк П едерация в кремля -- 43% от БВП!
Пита се, КОЙ се готви ( и окупира своите съседи)за Война ?
Коментиран от #71
20:04 03.07.2026
69 Да се изредим дружно
Коментиран от #72, #73
20:05 03.07.2026
70 Шафьоро
20:06 03.07.2026
71 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #68 от "Фактите говорят":ПитаЙ се кой отделя ПОВЕЧЕ пари❗
Колко са 3% от БВП на ЕсеС и ШАШт
и колко са 43% от БВП на П едерацията🤔❓
Коментиран от #77, #79
20:09 03.07.2026
72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #69 от "Да се изредим дружно":Смърт на бандеровците терористи и убийци на мирни граждани.
Ей ,не се научихте да не крадете никове долни жълти бордюри
Аз съм кавалер ,давам Ред на женските Ти роднини
20:09 03.07.2026
73 Коф... блогер е тоа
До коментар #69 от "Да се изредим дружно":пе.. ДАЛ?!? Нъл го видиш, че е умствено непълноценен селен дур от г ЕЙ дружинката на си дера!
Ееееедехееее
Ква... москал ( УЛУС МУХША),..тоа скъсаняк оше не е одил...НА софия! Ееееедехееее
20:12 03.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Натовец
До коментар #1 от "Цитат:":Имаме пари,угаждаме си.
Коментиран от #78
20:14 03.07.2026
76 1000 милиарда
До коментар #6 от "140 милиарда 😂":Народа е казал бръснимъдя
20:14 03.07.2026
77 Тупой ,ДА?
До коментар #71 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Хахахахаха
13 год.,..23 ядрени монгольяк Републики/ хомик могучая, Фюрера педофил и редовната армия Оризо-Гризачи на СКорея/.. мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС и...пи ЗДЕЦ -- Ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД?!?
Хахахаха
ПЕН .. деле
Хахахаха
Коментиран от #81
20:17 03.07.2026
78 Имате
До коментар #75 от "Натовец":Ама ги давате на цигани да ви осеменяват
20:18 03.07.2026
79 Карлуково
До коментар #71 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":те зове! Не ти ли омръзна да си даваш въпроси и сам да си отговаряш, щото си много умен псих, докато другите в сайта не те вземат на сероозно.......
Коментиран от #84
20:23 03.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #77 от "Тупой ,ДА?":ДАааа Тупой❗
Отговор няма, а драска глюпости и се смее сам(а)❗
20:24 03.07.2026
82 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #45 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Лее се руска кръв, не натовска
Иначе НАТОВСКО оръжие си бомби резонно Путин
20:26 03.07.2026
83 Бай той Толстой
20:30 03.07.2026
84 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #79 от "Карлуково":Криеш се БЕЗ ник, но пък показваш БЕЗпомощни опити за мислене❗
Това за което пишеш е литературен похват-
нарича се "отговор на риторичен въпрос",
но аз НЕ го използвам❗
Явно пак искаш скрит зад БЕЗНИЧИЕТО си да плюеш злъч, мислейки си че така ще ИЗПЪКНЕШ 😉
След като не можеш да коментираш статии и коментари, правиш само това което можеш-
да ПЛЮЕШ по коментиращите❗
НЕМОЖАЧ‼️
20:32 03.07.2026