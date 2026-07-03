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НАТО ще потвърди ангажимента си към колективната отбрана и ще одобри нов пакет военна помощ за Украйна
  Тема: Украйна

НАТО ще потвърди ангажимента си към колективната отбрана и ще одобри нов пакет военна помощ за Украйна

3 Юли, 2026 19:09, обновена 3 Юли, 2026 19:08 717 84

  • нато-
  • отбрана-
  • нов пакет-
  • военна помощ-
  • украйна

Проектодекларацията от срещата на върха в Анкара предвижда потвърждение на член 5, определя Русия като дългосрочна заплаха и включва военна подкрепа за Киев в размер на 140 млрд. евро за периода 2026-2027 г.

НАТО ще потвърди ангажимента си към колективната отбрана и ще одобри нов пакет военна помощ за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерите на страните членки на НАТО, включително американският президент Доналд Тръмп, се очаква да потвърдят „непоколебимата си ангажираност“ към принципа на колективната отбрана, заложен в член 5 на Вашингтонския договор. Това става ясно от проектодекларацията за срещата на върха на Алианса в Анкара, насрочена за 7 и 8 юли, с която се е запознала агенция „Ройтерс“, цитирана от БТА.

В текста се подчертава, че съюзниците остават единни в защитата на общата си сигурност.

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„Събрахме се в Анкара, за да потвърдим отново нашата непоколебима ангажираност към колективната ни отбрана съгласно член 5 от Вашингтонския договор и към трансатлантическата връзка. Атака срещу един от нас е атака срещу всички“, се посочва в документа.

Проектът вече е одобрен от посланиците на всички 32 държави членки на НАТО, включително Съединените щати. Според „Ройтерс“ това показва, че Доналд Тръмп е готов поне засега да се придържа към принципите на Алианса, въпреки предишните си критики към НАТО и изказванията, с които постави под въпрос американския ангажимент към колективната отбрана.

В декларацията Русия е определена като „дългосрочна заплаха“ за евроатлантическата сигурност и стабилност. Документът отчита и усилията на европейските съюзници и Канада да увеличат разходите си за отбрана в съответствие с поетите ангажименти.

„Ние градим бъдещето: по-силна Европа в по-силна Организация на Северноатлантическия договор“, се казва още в текста, като се подчертава, че европейските съюзници и Канада, в сътрудничество със САЩ, поемат по-голяма отговорност за отбраната на Алианса.

Проектодекларацията съдържа и позиция по отношение на Иран. В нея се заявява, че страната не трябва да притежава ядрено оръжие и се отправя призив Техеран да гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток.

Една от основните теми на срещата ще бъде продължаващата подкрепа за Украйна. Според ДПА лидерите на НАТО ще се ангажират да осигурят военна помощ за Киев в размер на 70 милиарда евро през 2026 г. и поне същото равнище на финансиране през 2027 г. Така общата стойност на подкрепата за двете години ще достигне 140 милиарда евро.

Пакетът включва заем от Европейския съюз на стойност 60 милиарда евро за подпомагане на украинските въоръжени сили през периода 2026–2027 г. Останалите около 40 милиарда евро годишно ще трябва да бъдат осигурени от националните бюджети на държавите членки на НАТО.

Основната тежест на финансирането се очаква да бъде поета от европейските съюзници и Канада, след като администрацията на президента Доналд Тръмп значително намали американската финансова подкрепа за Украйна.

Германия вече обяви, че възнамерява да предостави 11,5 милиарда евро военна помощ на Киев през 2026 г. Според съюзниците целта на новия пакет е да покаже, че подкрепата за Украйна ще продължи въпреки продължаващата вече четвърта година война.

Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да присъства на срещата на върха в Анкара като гост. Това се случва на фона на продължаващите бойни действия, при които Украйна наскоро извърши удари по руски енергийни и военни обекти, докато Русия продължава да контролира около една пета от украинската територия. Междувременно усилията за дипломатическо уреждане на конфликта под егидата на САЩ остават без съществен напредък.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цитат:

    19 3 Отговор
    "Основната тежест на финансирането се очаква да бъде поета от европейските съюзници и Канада, след като администрацията на президента Доналд Тръмп значително намали американската финансова подкрепа за Украйна."

    Коментиран от #2, #68, #75

    19:10 03.07.2026

  • 2 Ами

    21 4 Отговор

    До коментар #1 от "Цитат:":

    Като ни е толкова акъла.....

    19:10 03.07.2026

  • 3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    5 23 Отговор
    Още повече помощ за нас, още! Ние печелим!

    Коментиран от #8, #16, #56

    19:17 03.07.2026

  • 4 Варна 3

    2 24 Отговор
    Европейската отбрана ще бъде по-добра дори и от американската. Действие за всички европейци! Въоръжаваме се до зъби срещу световните суперсили (САЩ, Проссия и Китай)

    19:18 03.07.2026

  • 5 НАТЮ НИ БРАНИ ЕС НИ ХРАНИ

    22 4 Отговор
    Най накрая ни нахранени, ни опазени.

    Коментиран от #10, #80

    19:19 03.07.2026

  • 6 140 милиарда 😂

    14 22 Отговор
    Путлера да се гръмне в бункера от яд. Ще му съсипят калната империя.

    Коментиран от #7, #76

    19:21 03.07.2026

  • 7 УкроЛаф

    14 10 Отговор

    До коментар #6 от "140 милиарда 😂":

    Ще,ще,ще!

    19:22 03.07.2026

  • 8 Варна 3

    4 20 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Русия приключи. Още руски войници си отиват от този свят. Слава на Украйна. 🇧🇬❤️🇺🇦

    19:23 03.07.2026

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 7 Отговор
    Русия губи!!!
    За това в Харковска област на Украйна е объявена задължителна евакуация.
    Хо+хо-хо

    Коментиран от #19

    19:24 03.07.2026

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "НАТЮ НИ БРАНИ ЕС НИ ХРАНИ":

    Само отсно Шавани,хахаха

    19:25 03.07.2026

  • 11 Последния Софиянец

    5 14 Отговор
    Ще падне пак яко млатене на блатна вата!

    19:25 03.07.2026

  • 12 Само питам

    17 5 Отговор
    Какво значи "колективна самоотбрана" ?❓ Натото ще ни защити ли от Турция , която без позволение нагазва в съседките си : Кипър , Сирия Ирак , Либия ?

    Коментиран от #15

    19:26 03.07.2026

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 15 Отговор
    Но трябва да признаем, че евакуацията в Крим прераства в паника, бяга всичко до кято е още е здрав моста, че тия дни ще го отнема и него, до съде се докара бункерния от Кииф за два дня!

    Коментиран от #20, #21, #66

    19:27 03.07.2026

  • 14 Иван 1

    11 2 Отговор
    Дрън дрън ярина,честито на загубеняците.

    Коментиран от #30

    19:27 03.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Всъщност

    15 4 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    На развален руски не четем ! Ориентирай се към нещо нормално ! Руски , Български , Английски ..

    19:28 03.07.2026

  • 17 ТРЪМП СЕ ОТКАЧИ ОТ ВОЙНИТЕ ЕВРОФАШИСТКИ

    11 5 Отговор
    Еврогьоевете ги чакат тежки времена.

    Коментиран от #24

    19:29 03.07.2026

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 12 Отговор
    Крим уж руzzки , а колаборантите и окупаторите се изнасят, что случилас копейки промушени!

    Коментиран от #27

    19:29 03.07.2026

  • 19 Интересно

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Я, Харков вече изнесе ли се?

    Коментиран от #22

    19:29 03.07.2026

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 2 Отговор

    До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Смърт на бандеровците терористи и убийци на мирни граждани.
    Ей ,не се научихте да не крадете никове долни жълти бордюри

    19:30 03.07.2026

  • 21 Българин 🇧🇬

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    От това сигурно кримчани още повече ще заобичат Натовската хунта в Киев .

    19:31 03.07.2026

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 5 Отговор

    До коментар #19 от "Интересно":

    Нямам информация за там

    19:31 03.07.2026

  • 23 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    13 5 Отговор
    Ще приключи, когато руската армия освободи Одеса. Тогава британците ще загубят интерес и ще спрат финансирането на Зеленски.

    Коментиран от #26, #28

    19:31 03.07.2026

  • 24 Българин 🇧🇬

    2 12 Отговор

    До коментар #17 от "ТРЪМП СЕ ОТКАЧИ ОТ ВОЙНИТЕ ЕВРОФАШИСТКИ":

    Така е, след разпада и фалита на блатната кочина трябва да се хранят гладните крепостници пак, бакшиша ги докара до просешка тояга!

    Коментиран от #37

    19:31 03.07.2026

  • 25 Ще фърчи

    4 9 Отговор
    В А Т А до небесата.

    19:32 03.07.2026

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 9 Отговор

    До коментар #23 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Но първо да заграби мала токмачка, че 12 година боксува там!

    Коментиран от #31

    19:33 03.07.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 4 Отговор

    До коментар #18 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Смърт на бандеровците терористи и убийци на мирни граждани.
    Ей ,не се научихте да не крадете никове долни жълти бордюри.
    Никой не се изнася.От Харковска обл сё изнасят бандерите

    19:33 03.07.2026

  • 28 Това кога ще се случи?

    4 8 Отговор

    До коментар #23 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    Коментиран от #35

    19:33 03.07.2026

  • 29 НАТО

    4 10 Отговор
    да отпусне бензин за Русия !

    19:34 03.07.2026

  • 30 Сталин

    4 11 Отговор

    До коментар #14 от "Иван 1":

    Руснаците винаги са били загубеняци.

    Коментиран от #36, #40, #42

    19:34 03.07.2026

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 5 Отговор

    До коментар #26 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Смърт на бандеровците терористи и убийци на мирни граждани.
    Ей ,не се научихте да не крадете никове долни жълти бордюри
    И и мала и голяма и другите Токмачки ще си вземем.И Одеса

    19:35 03.07.2026

  • 32 А МОЧАТА?

    3 10 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    19:36 03.07.2026

  • 33 НАТЮ И ЕС

    13 4 Отговор
    Са моркова пред тъпото магаре окраина. Англосаксите въобще не ги интересува бъдещето на окраина.

    Коментиран от #61

    19:36 03.07.2026

  • 34 Блогър от Крим

    1 11 Отговор
    За какво ни е Крим без бензин?

    Коментиран от #62

    19:36 03.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 3 Отговор

    До коментар #30 от "Сталин":

    Смърт на бандеровците убийци и терористи.Одеса ще бъде Руска.
    Хехехх,а жълтите бордюри в България един завод не можахте да направите без руснаците.Представи си вие каква стока сте

    19:37 03.07.2026

  • 37 Българин 🇧🇬

    12 3 Отговор

    До коментар #24 от "Българин 🇧🇬":

    Не ми ползвай ника , псе натовско !!

    19:37 03.07.2026

  • 38 Джугашвили

    2 8 Отговор
    Неть бензинь,неть праблем!

    19:37 03.07.2026

  • 39 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    11 2 Отговор
    Е тотален крах.

    19:37 03.07.2026

  • 40 Виждащ

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Сталин":

    Съгласен съм.

    Коментиран от #44

    19:38 03.07.2026

  • 41 Агата Кристи

    0 4 Отговор
    40 малки корейчета !

    19:39 03.07.2026

  • 42 Това е безспорен

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "Сталин":

    Факт.

    19:39 03.07.2026

  • 43 НА ВСИЧКИ БАНДЕРИ

    9 3 Отговор
    Пожелавам приятни сънища довечера у метрото в кииф.

    19:39 03.07.2026

  • 44 Мда

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Виждащ":

    Само ти можеш да измислиш такава простотия , че и да си я похвалиш . 😄

    19:40 03.07.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор
    Леле НАТьО пета година се отбранява в У...йна и размятква прословутия си ЧЛЕН (5) 🤔❗

    Коментиран от #82

    19:40 03.07.2026

  • 46 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    8 3 Отговор
    Щял да бяга.

    19:40 03.07.2026

  • 47 Удри копейката с лопатЕто!

    3 6 Отговор
    До нассиране! После задължително повтори!

    Коментиран от #49

    19:42 03.07.2026

  • 48 Малоумници

    6 2 Отговор
    Наливайте кинти в бездънната касичка на наркомана!А за болните деца пари няма!

    Коментиран от #52

    19:45 03.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 НАТЮ БЕЗ САЩ

    5 3 Отговор
    Са една фалирала организация. Точно като фалиралата окраина.

    19:46 03.07.2026

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 6 Отговор
    А кога ще пускат бензин и ток в блатата, казаха ли от бункера‼️

    Коментиран от #54, #64

    19:46 03.07.2026

  • 52 Оня с парчето

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Малоумници":

    Ако ти го намаам доволен ще останеш.

    Коментиран от #58

    19:46 03.07.2026

  • 53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 6 Отговор

    До коментар #49 от "Нищожество,":

    Само от млатене разбирате куупейките продажни с пияните ви робовладелци‼️

    Коментиран от #57, #63, #74

    19:47 03.07.2026

  • 54 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ

    6 3 Отговор

    До коментар #51 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Първо при бандерите, после и у нас.

    19:47 03.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 не може да бъде

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Все пак трябва да има граница в наглите лъжи!?Всичко говори че руснаците си щадят хората а украинците в желанието си да запазят позиции просто обричат хората си на смърт!?Ето да вземем размяната на тела на загинали войници за последния времеви отрязък -една година!?Знаете ли колко тела са предали руснаците -над 20000 а украинците са успели да съберат около 650!?това е реалност която не може да бъде отхвърляна!?

    19:49 03.07.2026

  • 57 Виждащ

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Съгласен съм.

    19:49 03.07.2026

  • 58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор

    До коментар #52 от "Оня с парчето":

    Смърт на бандеровците - терористи и убийци.
    Одеса ще бъде Руска.

    Ей ,на гайка си го дай парчете

    19:49 03.07.2026

  • 59 Фют

    0 4 Отговор
    Благодарим на НАТО!
    И ма ОТАН!
    И на член 5.

    19:50 03.07.2026

  • 60 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    5 2 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??3646

    19:50 03.07.2026

  • 61 Интересно

    0 4 Отговор

    До коментар #33 от "НАТЮ И ЕС":

    Наистина ще са тъпи ако изберат тоягата пред моркова. Правилно казваш.

    19:53 03.07.2026

  • 62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Блогър от Крим":

    Смърт на бандеровците терористи и убийци на мирни граждани.
    Ей ,не се научихте да не крадете никове долни жълти бордюри

    На вас ккробандеровциете- Крим Не Ви Трябва,хвахахах

    19:56 03.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А НА ТЕБ КОГА ЩЕ ТИ ПРЪСНАТ З@ДНИК@
    НИКоКРАДЛО ПОДЛ@❗❓

    19:59 03.07.2026

  • 65 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    2 3 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, УКРАЙНА И ИЗРАЕЛ!

    19:59 03.07.2026

  • 66 1678

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Много изпростял си

    20:00 03.07.2026

  • 67 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Щом задействаха НИКоКРАДЛАТА,
    явно на фронтЕ пАлАжението е тежко❗

    20:00 03.07.2026

  • 68 Фактите говорят

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Цитат:":

    ЕС - 3% от БВП за отбрана!
    Фашистката монголяк П едерация в кремля -- 43% от БВП!
    Пита се, КОЙ се готви ( и окупира своите съседи)за Война ?

    Коментиран от #71

    20:04 03.07.2026

  • 69 Да се изредим дружно

    2 3 Отговор
    На Блогъра от Москва!

    Коментиран от #72, #73

    20:05 03.07.2026

  • 70 Шафьоро

    2 3 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    20:06 03.07.2026

  • 71 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #68 от "Фактите говорят":

    ПитаЙ се кой отделя ПОВЕЧЕ пари❗
    Колко са 3% от БВП на ЕсеС и ШАШт
    и колко са 43% от БВП на П едерацията🤔❓

    Коментиран от #77, #79

    20:09 03.07.2026

  • 72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "Да се изредим дружно":

    Смърт на бандеровците терористи и убийци на мирни граждани.
    Ей ,не се научихте да не крадете никове долни жълти бордюри

    Аз съм кавалер ,давам Ред на женските Ти роднини

    20:09 03.07.2026

  • 73 Коф... блогер е тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #69 от "Да се изредим дружно":

    пе.. ДАЛ?!? Нъл го видиш, че е умствено непълноценен селен дур от г ЕЙ дружинката на си дера!
    Ееееедехееее
    Ква... москал ( УЛУС МУХША),..тоа скъсаняк оше не е одил...НА софия! Ееееедехееее

    20:12 03.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Натовец

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Цитат:":

    Имаме пари,угаждаме си.

    Коментиран от #78

    20:14 03.07.2026

  • 76 1000 милиарда

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "140 милиарда 😂":

    Народа е казал бръснимъдя

    20:14 03.07.2026

  • 77 Тупой ,ДА?

    2 5 Отговор

    До коментар #71 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Хахахахаха
    13 год.,..23 ядрени монгольяк Републики/ хомик могучая, Фюрера педофил и редовната армия Оризо-Гризачи на СКорея/.. мляскат Украински КУ реве у ДОНБАС и...пи ЗДЕЦ -- Ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД?!?
    Хахахаха
    ПЕН .. деле
    Хахахаха

    Коментиран от #81

    20:17 03.07.2026

  • 78 Имате

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "Натовец":

    Ама ги давате на цигани да ви осеменяват

    20:18 03.07.2026

  • 79 Карлуково

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    те зове! Не ти ли омръзна да си даваш въпроси и сам да си отговаряш, щото си много умен псих, докато другите в сайта не те вземат на сероозно.......

    Коментиран от #84

    20:23 03.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Тупой ,ДА?":

    ДАааа Тупой❗
    Отговор няма, а драска глюпости и се смее сам(а)❗

    20:24 03.07.2026

  • 82 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Лее се руска кръв, не натовска
    Иначе НАТОВСКО оръжие си бомби резонно Путин

    20:26 03.07.2026

  • 83 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    😁😁😁.На гол тумбак чифте пищови.Срам ме е,че все още съм в Европа!

    20:30 03.07.2026

  • 84 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Карлуково":

    Криеш се БЕЗ ник, но пък показваш БЕЗпомощни опити за мислене❗
    Това за което пишеш е литературен похват-
    нарича се "отговор на риторичен въпрос",
    но аз НЕ го използвам❗
    Явно пак искаш скрит зад БЕЗНИЧИЕТО си да плюеш злъч, мислейки си че така ще ИЗПЪКНЕШ 😉
    След като не можеш да коментираш статии и коментари, правиш само това което можеш-
    да ПЛЮЕШ по коментиращите❗
    НЕМОЖАЧ‼️

    20:32 03.07.2026