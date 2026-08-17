Въздушна заплаха! Дронът, свален в небето над Латвия, е влязъл от Беларус

Дронът, свален от изтребители на НАТО над Латвия миналата седмица, е навлязъл във въздушното пространство на страната от съседен Беларус. Това заяви латвийският министър на отбраната Райвис Мелнис, цитиран от ДПА.

Той допълни, че произходът на безпилотния летателен апарат все още не е изяснен.

Още новини от Украйна

В петък италиански изтребители "Юрофайтър" свалиха дрона над района на Балви в североизточната част на страната, на около 20 километра от едноименния град. Латвийските военни претърсиха мястото на падането и безопасно обезвредиха опасните отломки.

Мелнис заяви, че части от дрона все още се изследват от експерти.

Според армията дронът е навлязъл във въздушното пространство на Латвия в резултат на руско заглушаване на сигналите. Това породи предположения, че е възможно да става въпрос за отклонен от курса си украински дрон.

Латвия граничи с Русия на изток. От началото на войната в Украйна в балтийската държава са регистрирани няколко инцидента, свързани с дронове. Отклонени от курса си безпилотни летателни апарати многократно са навлизали във въздушното пространство на Латвия и са се разбивали, след като са били отклонени от целите си в Северозападна Русия.

В началото на юни изтребители на НАТО свалиха над Латвия именно безпилотник, отклонен от курса си.

Мелнис подчерта, че дронове, навлизащи на територията на Латвия, ще продължат да бъдат сваляни, за да се гарантира безопасността на жителите и тяхното имущество, като отбеляза, че рискът от нови инциденти остава.

"Украйна се защитава и продължава да атакува руска територия с дронове, докато Русия предприема ответни мерки", заяви министърът на отбраната.