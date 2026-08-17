Въздушна заплаха! Дронът, свален в небето над Латвия, е влязъл от Беларус

Дронът, свален от изтребители на НАТО над Латвия миналата седмица, е навлязъл във въздушното пространство на страната от съседен Беларус. Това заяви латвийският министър на отбраната Райвис Мелнис, цитиран от ДПА.
Той допълни, че произходът на безпилотния летателен апарат все още не е изяснен.
В петък италиански изтребители "Юрофайтър" свалиха дрона над района на Балви в североизточната част на страната, на около 20 километра от едноименния град. Латвийските военни претърсиха мястото на падането и безопасно обезвредиха опасните отломки.
Мелнис заяви, че части от дрона все още се изследват от експерти.
Според армията дронът е навлязъл във въздушното пространство на Латвия в резултат на руско заглушаване на сигналите. Това породи предположения, че е възможно да става въпрос за отклонен от курса си украински дрон.
Латвия граничи с Русия на изток. От началото на войната в Украйна в балтийската държава са регистрирани няколко инцидента, свързани с дронове. Отклонени от курса си безпилотни летателни апарати многократно са навлизали във въздушното пространство на Латвия и са се разбивали, след като са били отклонени от целите си в Северозападна Русия.
В началото на юни изтребители на НАТО свалиха над Латвия именно безпилотник, отклонен от курса си.
Мелнис подчерта, че дронове, навлизащи на територията на Латвия, ще продължат да бъдат сваляни, за да се гарантира безопасността на жителите и тяхното имущество, като отбеляза, че рискът от нови инциденти остава.
"Украйна се защитава и продължава да атакува руска територия с дронове, докато Русия предприема ответни мерки", заяви министърът на отбраната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кая
Тихо, щото и шефката ще иска......
16:28 17.08.2026
2 Пусин от бункера в Камчатка
Коментиран от #15, #18
16:28 17.08.2026
3 хехе
Коментиран от #6
16:28 17.08.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #5
16:31 17.08.2026
5 ЗЕВЗЕК
До коментар #4 от "Сатана Z":Виж да не фръкне Калининград.
Коментиран от #19
16:32 17.08.2026
6 Няма
До коментар #3 от "хехе":да "разберат" какъв е защо ще е неприятно ако е украински.
Коментиран от #7
16:33 17.08.2026
7 е ТЕ СИ ГО
До коментар #6 от "Няма":ПИШАТ В СТАТИЯТА - УКРАИНСКИ ДРОН "ОТКЛОНЕН" С ПРЪТ ОТ РУСНАЦИТЕ :)))
16:34 17.08.2026
8 Дон Корлеоне
16:34 17.08.2026
9 БРАВО
16:35 17.08.2026
10 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
16:37 17.08.2026
11 СЮЛЕЙМАН
16:38 17.08.2026
12 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
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16:38 17.08.2026
13 СЮЛЕЙМАН
16:38 17.08.2026
14 Маринов
16:39 17.08.2026
15 знаем, знаем
До коментар #2 от "Пусин от бункера в Камчатка":ти по себе си ли съдиш?
16:42 17.08.2026
16 Хмм
Коментиран от #17
16:43 17.08.2026
17 Ааааа, не точно!
До коментар #16 от "Хмм":ППерастите и ДБ заявяваха по всички канали, че е руски! ВЪПРЕКИ че, украинците си признаха, че е техен! И Олеся даже се извини за укро дрона. Ама ония пеДроханци още продължават да твърдят, че бил руски!
Коментиран от #22
16:45 17.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тъй като гледам картата
До коментар #5 от "ЗЕВЗЕК":ако хвръкне Калининград, Източна Европа къде ще е?
16:48 17.08.2026
20 Янко
16:49 17.08.2026
21 Комшията Еб-лю
16:49 17.08.2026
22 Дудов
До коментар #17 от "Ааааа, не точно!":Те ППерастите и ДБ не са ли едни и същи пе де расти?
16:50 17.08.2026
23 Укроздрасти
16:53 17.08.2026
24 ОБЕКТИВНИЯ
Може би е добре да получи
официална нота за да се усмири малко !Всеки ден започнаха да стават инциденти с дронове и не е добре за всички !
А и замърсяването на Черно море никак не е без значение !
16:56 17.08.2026