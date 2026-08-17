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Въздушна заплаха! Дронът, свален в небето над Латвия, е влязъл от Беларус
  Тема: Украйна

Въздушна заплаха! Дронът, свален в небето над Латвия, е влязъл от Беларус

17 Август, 2026 16:26 684 24

  • латвия-
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  • беларус-
  • русия-
  • украйна-
  • дронове

От началото на войната в Украйна в балтийската държава са регистрирани няколко инцидента, свързани с дронове

Въздушна заплаха! Дронът, свален в небето над Латвия, е влязъл от Беларус - 1
DPA DPA

Дронът, свален от изтребители на НАТО над Латвия миналата седмица, е навлязъл във въздушното пространство на страната от съседен Беларус. Това заяви латвийският министър на отбраната Райвис Мелнис, цитиран от ДПА.

Той допълни, че произходът на безпилотния летателен апарат все още не е изяснен.

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В петък италиански изтребители "Юрофайтър" свалиха дрона над района на Балви в североизточната част на страната, на около 20 километра от едноименния град. Латвийските военни претърсиха мястото на падането и безопасно обезвредиха опасните отломки.

Мелнис заяви, че части от дрона все още се изследват от експерти.

Според армията дронът е навлязъл във въздушното пространство на Латвия в резултат на руско заглушаване на сигналите. Това породи предположения, че е възможно да става въпрос за отклонен от курса си украински дрон.

Латвия граничи с Русия на изток. От началото на войната в Украйна в балтийската държава са регистрирани няколко инцидента, свързани с дронове. Отклонени от курса си безпилотни летателни апарати многократно са навлизали във въздушното пространство на Латвия и са се разбивали, след като са били отклонени от целите си в Северозападна Русия.

В началото на юни изтребители на НАТО свалиха над Латвия именно безпилотник, отклонен от курса си.

Мелнис подчерта, че дронове, навлизащи на територията на Латвия, ще продължат да бъдат сваляни, за да се гарантира безопасността на жителите и тяхното имущество, като отбеляза, че рискът от нови инциденти остава.

"Украйна се защитава и продължава да атакува руска територия с дронове, докато Русия предприема ответни мерки", заяви министърът на отбраната.


Латвия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кая

    13 2 Отговор
    Ух, пак ни влезна, начии......
    Тихо, щото и шефката ще иска......

    16:28 17.08.2026

  • 2 Пусин от бункера в Камчатка

    4 23 Отговор
    Единственото достойно наказание за многоходовия бакшиш Псулер е да бъде мобилизиран и командирован на фронта да спира дроновете на западните си партньори. Знаете ли, че след украинските удари по Москва, Пусин е избягал отвъд Урал и се крие е Сибир?

    Коментиран от #15, #18

    16:28 17.08.2026

  • 3 хехе

    10 2 Отговор
    аре, аре дрона от Беларус ама още не знаели какъв

    Коментиран от #6

    16:28 17.08.2026

  • 4 Сатана Z

    14 3 Отговор
    Дрон за 500€ от TEMU е свален от няколко ракети Патриот земя -въздух . Добра работа на НАТО клон Латвия.

    Коментиран от #5

    16:31 17.08.2026

  • 5 ЗЕВЗЕК

    2 14 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Виж да не фръкне Калининград.

    Коментиран от #19

    16:32 17.08.2026

  • 6 Няма

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    да "разберат" какъв е защо ще е неприятно ако е украински.

    Коментиран от #7

    16:33 17.08.2026

  • 7 е ТЕ СИ ГО

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Няма":

    ПИШАТ В СТАТИЯТА - УКРАИНСКИ ДРОН "ОТКЛОНЕН" С ПРЪТ ОТ РУСНАЦИТЕ :)))

    16:34 17.08.2026

  • 8 Дон Корлеоне

    2 11 Отговор
    Хаяско щял да нападне Латвия.Чака само бензина от Индия.

    16:34 17.08.2026

  • 9 БРАВО

    9 1 Отговор
    Цените на памперсите как са?

    16:35 17.08.2026

  • 10 СЮЛЕЙМАН

    7 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:37 17.08.2026

  • 11 СЮЛЕЙМАН

    7 1 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    16:38 17.08.2026

  • 12 СЮЛЕЙМАН

    5 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:38 17.08.2026

  • 13 СЮЛЕЙМАН

    6 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    16:38 17.08.2026

  • 14 Маринов

    10 3 Отговор
    Всъщност чий е дронът? Каква е неговата траектория? Откъде е изстрелян? Тия отговори ги знаят англичаните, воюващи с Русия под прикритие на Киев. Но се мълчи. И защо ли? За да изфабрикуват каквато си искат история. На война мръсотии колкото искаш

    16:39 17.08.2026

  • 15 знаем, знаем

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пусин от бункера в Камчатка":

    ти по себе си ли съдиш?

    16:42 17.08.2026

  • 16 Хмм

    8 2 Отговор
    и нашият дрон дойде от Румъния, само ние се осмелихме да кажем, че е украински

    Коментиран от #17

    16:43 17.08.2026

  • 17 Ааааа, не точно!

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хмм":

    ППерастите и ДБ заявяваха по всички канали, че е руски! ВЪПРЕКИ че, украинците си признаха, че е техен! И Олеся даже се извини за укро дрона. Ама ония пеДроханци още продължават да твърдят, че бил руски!

    Коментиран от #22

    16:45 17.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тъй като гледам картата

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "ЗЕВЗЕК":

    ако хвръкне Калининград, Източна Европа къде ще е?

    16:48 17.08.2026

  • 20 Янко

    0 0 Отговор
    Само знаем че главата на дрона е била червена с едно око.

    16:49 17.08.2026

  • 21 Комшията Еб-лю

    2 0 Отговор
    Докато пишеш глупости по форумите някой пак пращи жена ти в сфинктера.

    16:49 17.08.2026

  • 22 Дудов

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ааааа, не точно!":

    Те ППерастите и ДБ не са ли едни и същи пе де расти?

    16:50 17.08.2026

  • 23 Укроздрасти

    2 0 Отговор
    Украинците ги здрависват с дронове за да палят Европа, те пак Русия изкараха виновна.

    16:53 17.08.2026

  • 24 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор
    Някой продължава да пробва нервите на цивилизована Европа !
    Може би е добре да получи
    официална нота за да се усмири малко !Всеки ден започнаха да стават инциденти с дронове и не е добре за всички !
    А и замърсяването на Черно море никак не е без значение !

    16:56 17.08.2026

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