Украйна предлага диалог с Полша за преодоляване на историческото напрежение

Украйна е предложила стъпки за нормализиране на отношенията с Полша, включително започване на консултации по спорните исторически въпроси между двете държави. Това заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

Той подчерта, че е „време да оставим емоциите настрана“, като направи изявлението след среща с полския външен министър Радослав Шикорски.

Разговорите се провеждат на фона на засилено напрежение през последните седмици, породено от решението на Киев да даде име на военно подразделение, свързано с Украинската въстаническа армия (УПА) – тема, която остава чувствителна в полското общество заради исторически конфликти.

„Ние притежаваме достатъчно мъдрост, поуки от общата ни история и политическа воля, за да сложим край на аплодисментите в Москва, която се радва на всяко напрежение между две най-близки съседни държави“, написа Сибига в социалната мрежа „Екс“ след срещата.

Инициативата на Киев идва в момент, в който и двете страни подчертават стратегическото значение на двустранните си отношения, въпреки периодичните политически и исторически разногласия.