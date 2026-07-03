Украйна предлага диалог с Полша за преодоляване на историческото напрежение

Украйна е предложила стъпки за нормализиране на отношенията с Полша, включително започване на консултации по спорните исторически въпроси между двете държави. Това заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.
Той подчерта, че е „време да оставим емоциите настрана“, като направи изявлението след среща с полския външен министър Радослав Шикорски.
Разговорите се провеждат на фона на засилено напрежение през последните седмици, породено от решението на Киев да даде име на военно подразделение, свързано с Украинската въстаническа армия (УПА) – тема, която остава чувствителна в полското общество заради исторически конфликти.
„Ние притежаваме достатъчно мъдрост, поуки от общата ни история и политическа воля, за да сложим край на аплодисментите в Москва, която се радва на всяко напрежение между две най-близки съседни държави“, написа Сибига в социалната мрежа „Екс“ след срещата.
Инициативата на Киев идва в момент, в който и двете страни подчертават стратегическото значение на двустранните си отношения, въпреки периодичните политически и исторически разногласия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КАК ЩЕ СТАНЕ
Коментиран от #5, #6, #22
19:26 03.07.2026
2 Архимандрисандрит Бибиян
19:29 03.07.2026
3 Яшар
19:32 03.07.2026
4 Спецназ
Вместо да се извинят.
Вместо да платят репарации,
ТИЯ правят паравоенната си тогава организация УПА национален герой!
Препогребаха телата с военни почести Бандера и Шухевич в Украйна и
там те вече са герои!
Сега се сърдят че поляците им правят въртели за ЕС.
ТО БИВА, БИВА, ама това е измет, Баце!
19:39 03.07.2026
5 Мдаа
До коментар #1 от "КАК ЩЕ СТАНЕ":Полша отказа да предаде старите си МиГ-29 на Украйна и ще ги унищожи – Ройтерс
3 юли 2026 г. - 9:30 ч.
На фона на охладняването на отношенията с Киев, Полша най-накрая отказа да предаде старите си изтребители МиГ-29 на Украйна и ще ги унищожи, съобщава Ройтерс.
Полските МиГ-29, които Варшава планираше да прехвърли на Киев в замяна на украинска технология за безпилотни летателни апарати, сега ще бъдат постепенно изведени от експлоатация и бракувани. Те са служили в полските ВВС от 1989 г.
Полският министър на отбраната заяви, че Украйна първоначално се е съгласила на размяната, но по-късно „не е изпълнила споразумението“.
„Ако Киев вече е способен да продава дронове на Кувейт и да печели от тях, докато е във война, тогава е способен да отвърне на тези, които му предоставят оборудване, и – понякога символично – да сподели собствените си възможности“, подчерта Косиняк-Камиш.
На въпроса защо Украйна не прави това, полският министър заяви, че Киев дава приоритет на „историческите спорове“ с Полша по вътрешнополитически причини.
„Мисля, че това е свързано със стратегията, която са избрали сега – че конфликт, вкоренен в историята, сега оформя образа на президента Зеленски“, каза Косиняк-Камиш.
19:41 03.07.2026
6 Опаааа
До коментар #1 от "КАК ЩЕ СТАНЕ":Полския президент нарече западните украински региони „Малка Полша“.
Това име е използвано в междувоенна Полша (1918–1939), когато тези региони са били част от нея.
Публичното използване на имената „Източна Галиция“ или „Западна Украйна“ беше забранено.
19:42 03.07.2026
7 Българин 🇧🇬
19:43 03.07.2026
8 Българин 🇧🇬
19:44 03.07.2026
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Нищо чудно да стане -" хиената на Европа " така нарича Полша Уинстън Чърчил
А и знаем за одно " присъствие " ,в България-500 г
19:46 03.07.2026
10 Спецназ
Украйна в ЕС е Е.ало си нМ.кята за селското стопанство на Полша!
АААА! НЕТ! :))
19:47 03.07.2026
11 77777
19:47 03.07.2026
12 Спецназ
некой американски президенТ-
от УкраИна вече да е останал един дълбок кратер бивш
Киев и няколко по-малки отстрани!
Лекарство друго за Фашизъм и Тероризъм
НЕМА, Баце!
Коментиран от #19
19:53 03.07.2026
13 НА СНИМКАТА
19:53 03.07.2026
14 Църква
20:03 03.07.2026
15 Шокирани
Коментиран от #21
20:10 03.07.2026
16 пътник
20:13 03.07.2026
17 Механик
Сега почвам да си мисля, че са просто едни големи надувачи, които са готови да се наведат на укрите.
Ако сега поляците простят това, значи съм прав в последното.
20:14 03.07.2026
18 А в това време
Сибиха знае че тия двамата продажници-наведеняци ще се навият да пренапишат Историята, и бърза преди полския народ да ги е изритал.
(На Мерц дядо му)
Коментиран от #20
20:18 03.07.2026
19 точка
До коментар #12 от "Спецназ":Те даже са го правили по време на ВСВ. Операция ,,ГОМОР,, или садем дневното бомбене на Франкфурт. Тогава за пръв път човек предизвиква огнено торнадо/ смерч!!!! по късно го поавят и в Япония. Даже има предположение че точно ТОВА БОМБЕНЕ е накарало Япония да капитулира!!!!! Заедно с атомните.
20:22 03.07.2026
20 Тия са ясни
До коментар #18 от "А в това време":ама най-интересен е гърча и мъките на медиите. Хич не им лесно, но се стараят милите.
20:24 03.07.2026
21 Откъде ти е информацията, че
До коментар #15 от "Шокирани":евреите в Украйна са в съюз с бандеровците??
Ако е истина, просто подкрепя конспиративната теория, че прочистването на територията от населението и, е с цел преместване на Израел.
20:30 03.07.2026
22 Смърфиета
До коментар #1 от "КАК ЩЕ СТАНЕ":Да направят съвместна историческа комисия, която да установи дали Шухевич и Бандура са обивали поляци с колове, брадви и други земеделски сечива и да седнат да преброят колко поляка са се самонаранили в следствие на търканията с украинското население. Там е работата, че в Западна Украйна населението е било силно религиозно и е нямало комунисти. След ВСВ, комунистите са вкарали в КПСС местни авторитети, свързани с "повстанците". Малко както у нас БКП беше достигнала един милион към 1989.
20:31 03.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.