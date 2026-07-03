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Украйна предлага диалог с Полша за преодоляване на историческото напрежение
  Тема: Украйна

Украйна предлага диалог с Полша за преодоляване на историческото напрежение

3 Юли, 2026 19:22 698 23

  • украйна-
  • полша-
  • диалог-
  • история-
  • напрежение

Киев призова за консултации по спорните въпроси от миналото на фона на засилено дипломатическо напрежение между двете страни

Украйна предлага диалог с Полша за преодоляване на историческото напрежение - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна е предложила стъпки за нормализиране на отношенията с Полша, включително започване на консултации по спорните исторически въпроси между двете държави. Това заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

Той подчерта, че е „време да оставим емоциите настрана“, като направи изявлението след среща с полския външен министър Радослав Шикорски.

Разговорите се провеждат на фона на засилено напрежение през последните седмици, породено от решението на Киев да даде име на военно подразделение, свързано с Украинската въстаническа армия (УПА) – тема, която остава чувствителна в полското общество заради исторически конфликти.

„Ние притежаваме достатъчно мъдрост, поуки от общата ни история и политическа воля, за да сложим край на аплодисментите в Москва, която се радва на всяко напрежение между две най-близки съседни държави“, написа Сибига в социалната мрежа „Екс“ след срещата.

Инициативата на Киев идва в момент, в който и двете страни подчертават стратегическото значение на двустранните си отношения, въпреки периодичните политически и исторически разногласия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КАК ЩЕ СТАНЕ

    20 1 Отговор
    Бандерите вдигат паметници на нацисти заклали над 100 000 поляка.

    Коментиран от #5, #6, #22

    19:26 03.07.2026

  • 2 Архимандрисандрит Бибиян

    1 9 Отговор
    Флагивтикача од Чешуйчево е заловен и да монголоид е чист татароменгян.

    19:29 03.07.2026

  • 3 Яшар

    20 2 Отговор
    Укря е измислена , Русия е собственик на тази територия ! Полша е разумна държава и няма да играе по пръчката на нацистите на степан Бандера

    19:32 03.07.2026

  • 4 Спецназ

    22 1 Отговор
    Украинците са избили 150 хиляди поляци основно жени, старци и деца.

    Вместо да се извинят.
    Вместо да платят репарации,

    ТИЯ правят паравоенната си тогава организация УПА национален герой!

    Препогребаха телата с военни почести Бандера и Шухевич в Украйна и
    там те вече са герои!

    Сега се сърдят че поляците им правят въртели за ЕС.

    ТО БИВА, БИВА, ама това е измет, Баце!

    19:39 03.07.2026

  • 5 Мдаа

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "КАК ЩЕ СТАНЕ":

    Полша отказа да предаде старите си МиГ-29 на Украйна и ще ги унищожи – Ройтерс
    3 юли 2026 г. - 9:30 ч.
    На фона на охладняването на отношенията с Киев, Полша най-накрая отказа да предаде старите си изтребители МиГ-29 на Украйна и ще ги унищожи, съобщава Ройтерс.
    Полските МиГ-29, които Варшава планираше да прехвърли на Киев в замяна на украинска технология за безпилотни летателни апарати, сега ще бъдат постепенно изведени от експлоатация и бракувани. Те са служили в полските ВВС от 1989 г.
    Полският министър на отбраната заяви, че Украйна първоначално се е съгласила на размяната, но по-късно „не е изпълнила споразумението“.
    „Ако Киев вече е способен да продава дронове на Кувейт и да печели от тях, докато е във война, тогава е способен да отвърне на тези, които му предоставят оборудване, и – понякога символично – да сподели собствените си възможности“, подчерта Косиняк-Камиш.
    На въпроса защо Украйна не прави това, полският министър заяви, че Киев дава приоритет на „историческите спорове“ с Полша по вътрешнополитически причини.
    „Мисля, че това е свързано със стратегията, която са избрали сега – че конфликт, вкоренен в историята, сега оформя образа на президента Зеленски“, каза Косиняк-Камиш.

    19:41 03.07.2026

  • 6 Опаааа

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "КАК ЩЕ СТАНЕ":

    Полския президент нарече западните украински региони „Малка Полша“.

    Това име е използвано в междувоенна Полша (1918–1939), когато тези региони са били част от нея.

    Публичното използване на имената „Източна Галиция“ или „Западна Украйна“ беше забранено.

    19:42 03.07.2026

  • 7 Българин 🇧🇬

    11 1 Отговор
    Прочетете : Степан Бандера, по прякор Лисугера – Иво Христов, сп. A-specto , за да разберете за какво се говори !

    19:43 03.07.2026

  • 8 Българин 🇧🇬

    10 1 Отговор
    Прочетете : " Степан Бандера, по прякор Лисугера – Иво Христов, сп. A-specto " , за да разберете за какво се говори !

    19:44 03.07.2026

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 1 Отговор
    Украйна предлага на Польша да плюе на гробовете на 100000 поляка.
    Нищо чудно да стане -" хиената на Европа " така нарича Полша Уинстън Чърчил
    А и знаем за одно " присъствие " ,в България-500 г

    19:46 03.07.2026

  • 10 Спецназ

    18 1 Отговор
    Има едно нещо което всички пропускат:

    Украйна в ЕС е Е.ало си нМ.кята за селското стопанство на Полша!

    АААА! НЕТ! :))

    19:47 03.07.2026

  • 11 77777

    16 1 Отговор
    Украйна е фашистка. Пак че Путин ги гали отвреме на време ги щипе ако беше друг войната до сега да е приключила със занулена Украйна.

    19:47 03.07.2026

  • 12 Спецназ

    12 1 Отговор
    АКО В Кремъл не беше Вовата а Биби Нетаняху или
    некой американски президенТ-

    от УкраИна вече да е останал един дълбок кратер бивш
    Киев и няколко по-малки отстрани!

    Лекарство друго за Фашизъм и Тероризъм

    НЕМА, Баце!

    Коментиран от #19

    19:53 03.07.2026

  • 13 НА СНИМКАТА

    12 1 Отговор
    Типична противна бандерска физиономия.

    19:53 03.07.2026

  • 14 Църква

    6 1 Отговор
    Намерили този път укронацитата църква да се кръстят. Баш па с Полша - "Хиената на Европа" пазарлък да правят!

    20:03 03.07.2026

  • 15 Шокирани

    5 0 Отговор
    Не само поляци са трепАли УПовците в Галиция и ВолИния, а и евреи,и цигани... Чудно ми е защо евреите в Украйна са в съюз с бандеровците? Немците са били шокирани от жестокостта на БандЕрците.

    Коментиран от #21

    20:10 03.07.2026

  • 16 пътник

    1 2 Отговор
    В настоящия момент е необходима политическа далновидност /мъдрост,а не емоции/ в името на сплотен и силен отпор срещу руския агресор.В случая ВТОРАЧВАНЕТО в миналото налива вода в мелницата на Кремъл.

    20:13 03.07.2026

  • 17 Механик

    2 2 Отговор
    Поляците са големи шовинисти и винаги "голям го вадят". Познавам ги още от 92-ра година.
    Сега почвам да си мисля, че са просто едни големи надувачи, които са готови да се наведат на укрите.
    Ако сега поляците простят това, значи съм прав в последното.

    20:14 03.07.2026

  • 18 А в това време

    2 0 Отговор
    самия Зеленски вече е одобрил строежа на огромен Пантеон за мощите на героите на Бандера.
    Сибиха знае че тия двамата продажници-наведеняци ще се навият да пренапишат Историята, и бърза преди полския народ да ги е изритал.

    (На Мерц дядо му)

    Коментиран от #20

    20:18 03.07.2026

  • 19 точка

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Спецназ":

    Те даже са го правили по време на ВСВ. Операция ,,ГОМОР,, или садем дневното бомбене на Франкфурт. Тогава за пръв път човек предизвиква огнено торнадо/ смерч!!!! по късно го поавят и в Япония. Даже има предположение че точно ТОВА БОМБЕНЕ е накарало Япония да капитулира!!!!! Заедно с атомните.

    20:22 03.07.2026

  • 20 Тия са ясни

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "А в това време":

    ама най-интересен е гърча и мъките на медиите. Хич не им лесно, но се стараят милите.

    20:24 03.07.2026

  • 21 Откъде ти е информацията, че

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Шокирани":

    евреите в Украйна са в съюз с бандеровците??

    Ако е истина, просто подкрепя конспиративната теория, че прочистването на територията от населението и, е с цел преместване на Израел.

    20:30 03.07.2026

  • 22 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "КАК ЩЕ СТАНЕ":

    Да направят съвместна историческа комисия, която да установи дали Шухевич и Бандура са обивали поляци с колове, брадви и други земеделски сечива и да седнат да преброят колко поляка са се самонаранили в следствие на търканията с украинското население. Там е работата, че в Западна Украйна населението е било силно религиозно и е нямало комунисти. След ВСВ, комунистите са вкарали в КПСС местни авторитети, свързани с "повстанците". Малко както у нас БКП беше достигнала един милион към 1989.

    20:31 03.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

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