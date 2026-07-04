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Четирима загинаха след руска бомбена атака срещу Суми
  Тема: Украйна

Четирима загинаха след руска бомбена атака срещу Суми

4 Юли, 2026 03:08, обновена 4 Юли, 2026 03:25 958 12

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  • жертви

Москва засили въздушния терор над Украйна; ранени са десетки, сред които и много деца

Четирима загинаха след руска бомбена атака срещу Суми - 1
Снимка: &quot;Суспильне&quot;
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия нанесе съкрушителен удар с шест тежки управляеми авиационни бомби (КАБ) по централната част на северния украински град Суми, предаде UNN.

Към 3:00 часа българско време на 4 юли се съобщава за четирима загинали цивилни, сред които едно петгодишно дете и неговата майка. Броят на ранените достигна най-малко 27 души, като сред тях има седем непълнолетни. Един тийнейджър на 13 години е приет в болница в критично състояние.

Епицентърът на трагедията

Ударът е поразил оживена улица в сърцето на града, засягайки гъсто населен жилищен квартал. Според ръководителя на Сумската регионална военна администрация Олег Григоров, в епицентъра на взривовете са попаднали многоетажна жилищна сграда, работещ магазин, цивилни автомобили и пешеходци.

Спасителните екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават да разчистват отломките през нощта. Лекари са успели да реанимират един мъж, изпаднал в сърдечен арест, но впоследствие още един тежко ранен е починал в болницата, с което черната статистика нарасна до четири жертви.

Ситуацията в небето над Украйна

Първите часове на 4 юли преминават под знака на висока въздушна опасност за редица украински региони:

  • Сумска област: Освен атаката с КАБ в областния център, по-рано през деня руски удари отнеха живота на общо шест души в пограничните райони на областта, която е подложена на постоянен натиск заради опитите на Москва да разшири т.нар. „буферна зона“.
  • Югоизточен фронт: Повече от 50 въздушни и артилерийски атаки са регистрирани в Днепропетровска област. Трима души загинаха край град Никопол, разположен срещу окупираната от Русия Запорожка АЕЦ. В самия град Запорожие късните вечерни удари на Русия убиха двама души и раниха 21 цивилни.
  • Тактиката на Русия: Използването на планиращи бомби (КАБ) остава една от най-трудните за противодействие заплахи за украинската ПВО. Тези боеприпаси се изстрелват от руски изтребители извън обсега на стандартните зенитни системи от малък обсег и нанасят огромни разрушения на гражданската инфраструктура.

Контекст на ескалацията

Новата вълна от атаки идва веднага след като украинската столица Киев отбеляза официален ден на траур за жертвите от 2 юли, когато Русия проведе най-масирания комбиниран удар с ракети и дронове за годината, отнел живота на поне 30 души.

Украинският президент Володимир Зеленски публикува кадри от разрушенията в Суми и отново призова международните съюзници за незабавно засилване на натиска върху Кремъл и ускоряване на доставките на системи за противовъздушна отбрана Patriot.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зленски съм

    11 1 Отговор
    Така върви 40-дневната коонтратака на НАТО, която Зеленски обяви, с която щяха да принудят Русия да капитулира. Даже Белият дом каза, че вече Урайна печели войната.

    Ама нещо това се повтаря вече много години и накрая пак ще стане както Хитлер "печелеше до последно".

    Коментиран от #8

    03:20 04.07.2026

  • 2 Иван Бедров

    10 0 Отговор
    А, не моое да е вярно. Нали Зеления разби Путлер в предишните статии?

    03:25 04.07.2026

  • 3 Как, нали Украйна оказва

    10 0 Отговор
    40 дневен натиск над Русия и ги побеждава безапелационно?!

    03:26 04.07.2026

  • 4 То украински Контаранаступ

    10 0 Отговор
    като оня предния Контранаступ и Перемогата....

    03:27 04.07.2026

  • 5 Глупости, това е руска пропаганда,

    8 0 Отговор
    защото всички които четем редовно форума на факти бг знаем, че Украина оказва 40 дневен натиск и печели по всички фронтове.

    03:28 04.07.2026

  • 6 И Киев е Руски

    9 0 Отговор
    Основното е денацификация, основното е унищожаването на бандеровци, а освобождението на територии е бонус по пътя

    03:53 04.07.2026

  • 7 И Киев е Руски

    8 0 Отговор
    Владимир Путин беше информиран за пълното освобождение на Константиновка в ДНР. Президентът подчерта, че това е постигнато благодарение на героизма на руските войски и отбеляза, че стратегическата инициатива в зоната на СВО е изцяло тяхна

    03:55 04.07.2026

  • 8 В 4 часа сутринта, в събота.

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зленски съм":

    Подобен пост и личността зад него трябва да се изучават в специалност "Психиатрия".

    03:58 04.07.2026

  • 9 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    По време на среща в спомагателния команден пункт на Обединената група сили на 3 юли, руският президент Владимир Путин повдигна въпроса за повишаване в генералско звание на полковник Александър Картавкин. Командирът на 6-та мотострелкова дивизия ръководеше частите, освободили Константиновка в ДНР

    03:58 04.07.2026

  • 10 404

    3 0 Отговор
    Какво да 4ма загинали в сравнение с трите милиона бандери дали фира?

    04:02 04.07.2026

  • 11 Влади Горанов от финансите

    1 0 Отговор
    Не се разбра срещу какви суми загиват. То и тук народът се трепе за 50 еевра надница.

    04:25 04.07.2026

  • 12 Дават им суми за да загиват

    2 0 Отговор
    Брюксел дава милиарди и за асе тези суми загиват хора.

    04:34 04.07.2026

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