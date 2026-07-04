Четирима загинаха след руска бомбена атака срещу Суми

Руската армия нанесе съкрушителен удар с шест тежки управляеми авиационни бомби (КАБ) по централната част на северния украински град Суми, предаде UNN.

Към 3:00 часа българско време на 4 юли се съобщава за четирима загинали цивилни, сред които едно петгодишно дете и неговата майка. Броят на ранените достигна най-малко 27 души, като сред тях има седем непълнолетни. Един тийнейджър на 13 години е приет в болница в критично състояние.

Епицентърът на трагедията

Ударът е поразил оживена улица в сърцето на града, засягайки гъсто населен жилищен квартал. Според ръководителя на Сумската регионална военна администрация Олег Григоров, в епицентъра на взривовете са попаднали многоетажна жилищна сграда, работещ магазин, цивилни автомобили и пешеходци.

Спасителните екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават да разчистват отломките през нощта. Лекари са успели да реанимират един мъж, изпаднал в сърдечен арест, но впоследствие още един тежко ранен е починал в болницата, с което черната статистика нарасна до четири жертви.

Ситуацията в небето над Украйна

Първите часове на 4 юли преминават под знака на висока въздушна опасност за редица украински региони:

Сумска област: Освен атаката с КАБ в областния център, по-рано през деня руски удари отнеха живота на общо шест души в пограничните райони на областта, която е подложена на постоянен натиск заради опитите на Москва да разшири т.нар. „буферна зона“.

Освен атаката с КАБ в областния център, по-рано през деня руски удари отнеха живота на общо шест души в пограничните райони на областта, която е подложена на постоянен натиск заради опитите на Москва да разшири т.нар. „буферна зона“. Югоизточен фронт: Повече от 50 въздушни и артилерийски атаки са регистрирани в Днепропетровска област. Трима души загинаха край град Никопол, разположен срещу окупираната от Русия Запорожка АЕЦ. В самия град Запорожие късните вечерни удари на Русия убиха двама души и раниха 21 цивилни.

Повече от 50 въздушни и артилерийски атаки са регистрирани в Днепропетровска област. Трима души загинаха край град Никопол, разположен срещу окупираната от Русия Запорожка АЕЦ. В самия град Запорожие късните вечерни удари на Русия убиха двама души и раниха 21 цивилни. Тактиката на Русия: Използването на планиращи бомби (КАБ) остава една от най-трудните за противодействие заплахи за украинската ПВО. Тези боеприпаси се изстрелват от руски изтребители извън обсега на стандартните зенитни системи от малък обсег и нанасят огромни разрушения на гражданската инфраструктура.

Контекст на ескалацията

Новата вълна от атаки идва веднага след като украинската столица Киев отбеляза официален ден на траур за жертвите от 2 юли, когато Русия проведе най-масирания комбиниран удар с ракети и дронове за годината, отнел живота на поне 30 души.

Украинският президент Володимир Зеленски публикува кадри от разрушенията в Суми и отново призова международните съюзници за незабавно засилване на натиска върху Кремъл и ускоряване на доставките на системи за противовъздушна отбрана Patriot.