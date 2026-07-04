Четирима загинаха след руска бомбена атака срещу Суми

Руската армия нанесе съкрушителен удар с шест тежки управляеми авиационни бомби (КАБ) по централната част на северния украински град Суми, предаде UNN.
Към 3:00 часа българско време на 4 юли се съобщава за четирима загинали цивилни, сред които едно петгодишно дете и неговата майка. Броят на ранените достигна най-малко 27 души, като сред тях има седем непълнолетни. Един тийнейджър на 13 години е приет в болница в критично състояние.
Епицентърът на трагедията
Ударът е поразил оживена улица в сърцето на града, засягайки гъсто населен жилищен квартал. Според ръководителя на Сумската регионална военна администрация Олег Григоров, в епицентъра на взривовете са попаднали многоетажна жилищна сграда, работещ магазин, цивилни автомобили и пешеходци.
Спасителните екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават да разчистват отломките през нощта. Лекари са успели да реанимират един мъж, изпаднал в сърдечен арест, но впоследствие още един тежко ранен е починал в болницата, с което черната статистика нарасна до четири жертви.
Ситуацията в небето над Украйна
Първите часове на 4 юли преминават под знака на висока въздушна опасност за редица украински региони:
- Сумска област: Освен атаката с КАБ в областния център, по-рано през деня руски удари отнеха живота на общо шест души в пограничните райони на областта, която е подложена на постоянен натиск заради опитите на Москва да разшири т.нар. „буферна зона“.
- Югоизточен фронт: Повече от 50 въздушни и артилерийски атаки са регистрирани в Днепропетровска област. Трима души загинаха край град Никопол, разположен срещу окупираната от Русия Запорожка АЕЦ. В самия град Запорожие късните вечерни удари на Русия убиха двама души и раниха 21 цивилни.
- Тактиката на Русия: Използването на планиращи бомби (КАБ) остава една от най-трудните за противодействие заплахи за украинската ПВО. Тези боеприпаси се изстрелват от руски изтребители извън обсега на стандартните зенитни системи от малък обсег и нанасят огромни разрушения на гражданската инфраструктура.
Контекст на ескалацията
Новата вълна от атаки идва веднага след като украинската столица Киев отбеляза официален ден на траур за жертвите от 2 юли, когато Русия проведе най-масирания комбиниран удар с ракети и дронове за годината, отнел живота на поне 30 души.
Украинският президент Володимир Зеленски публикува кадри от разрушенията в Суми и отново призова международните съюзници за незабавно засилване на натиска върху Кремъл и ускоряване на доставките на системи за противовъздушна отбрана Patriot.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зленски съм
Ама нещо това се повтаря вече много години и накрая пак ще стане както Хитлер "печелеше до последно".
Коментиран от #8
03:20 04.07.2026
2 Иван Бедров
03:25 04.07.2026
3 Как, нали Украйна оказва
03:26 04.07.2026
4 То украински Контаранаступ
03:27 04.07.2026
5 Глупости, това е руска пропаганда,
03:28 04.07.2026
6 И Киев е Руски
03:53 04.07.2026
7 И Киев е Руски
03:55 04.07.2026
8 В 4 часа сутринта, в събота.
До коментар #1 от "Зленски съм":Подобен пост и личността зад него трябва да се изучават в специалност "Психиатрия".
03:58 04.07.2026
9 И Киев е Руски
03:58 04.07.2026
10 404
04:02 04.07.2026
11 Влади Горанов от финансите
04:25 04.07.2026
12 Дават им суми за да загиват
04:34 04.07.2026