Новини
Свят »
Русия »
Русия обяви превземането на Константиновка
  Тема: Украйна

Русия обяви превземането на Константиновка

4 Юли, 2026 03:28, обновена 4 Юли, 2026 03:45 1 223 14

  • русия-
  • путин-
  • константиновка-
  • украйна

Владимир Путин определи падането на ключовия град в Донбас като успех с „голямо стратегическо значение“

Русия обяви превземането на Константиновка - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили обявиха, че са поели пълен контрол над стратегическия град Константиновка в Донецка област. Информацията бе съобщена първоначално от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, а по-късно потвърдена лично от президента Владимир Путин по време на посещение в преден команден пункт на обединената групировка войски.

Докладът на военното командване

Още новини от Украйна

Началникът на Генералния щаб на РФ генерал Валерий Герасимов докладва на държавния глава, че частите на Южната групировка са завършили прочистването на града. Според руското военно командване, Константиновка е превзета чрез тактика на проникване на малки щурмови групи в тила на украинските позиции, което е довело до разпокъсване на отбраната. Путин заяви пред командирите, че операцията е от ключово значение за по-нататъшното настъпление в Донбас. Успоредно с това той отбеляза, че плановете за създаване на „зони за сигурност“ в пограничните Харковска и Сумска област се развиват по план.

Ситуацията на фронта и значението на града

Преди началото на пълномащабната война Константиновка бе с население от близо 70 000 души и представляваше южния стълб на последната голяма украинска отбранителна линия в Донецка област (заедно със Словянск и Краматорск). Боевете за града се водеха от месеци, като руските сили постепенно затегнаха обръча около логистичните маршрути чрез разрушаване на язовирни стени и постоянен обстрел с планиращи бомби и артилерия.

Към 3:30 ч. българско време Генералният щаб на Украйна все още не е коментирал официално твърденията на Москва за пълна загуба на града. Според независими военни анализатори, макар Русия да контролира основните административни сгради, в крайните западни части на населеното място и околните горски масиви вероятно все още се водят изолирани ариергардни сблъсъци. Падането на Константиновка обаче отваря директен път за руската армия към подстъпите на Краматорск.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван Бедров

    22 51 Отговор
    То това отдавна е известно. Зеленски ходи да се снима на табелата на града преди време, за изпроводяк, както редовно прави. Където се снима, после руснаците идват. Все едно е някакъв руски агент. Да не забравяме, че се снима с Делян Пеевски и Бойко Бащицата във залана на Резиденция Бояна (Националния исторически музей). Очаквайте Путин да се появи там. Вероятно за да рекламира съдомиялни машини на Урсулът.

    Коментиран от #6

    03:41 04.07.2026

  • 2 Онзи

    19 48 Отговор
    Имам чуството, че Русия нарочно не бърза. Изчакват нещо с тази война. Изкараха здрави нерви а имат ЯО! Ако бяха САЩ на тяхно място досега да бяха бомбичи със ЯО

    03:42 04.07.2026

  • 3 Иван Бедров

    10 45 Отговор
    Или то вече Р.Радев (НАТОрения генерал) се появи всъщност и Бойко и Дебелиян се покриха. Очаквам като спре войната в Персийския залив да си заминат в Дубай, където им е мястото.

    Коментиран от #7

    03:43 04.07.2026

  • 4 Мурка

    6 0 Отговор
    и такааааааа до края на света

    03:49 04.07.2026

  • 5 Украинците наистина

    17 4 Отговор
    настъпват......но на запад.
    Съвсем скоро видях снимка на зеленски пред надписа Константиновка в началото на града и веднага разбрах че това е лоша поличба.
    Пред каквото се снима то веднага пада

    03:54 04.07.2026

  • 6 Превзели са Константиновка

    5 14 Отговор

    До коментар #1 от "Иван Бедров":

    Обаче нито жителите и, нито украинската армия разбраха това.
    Че и даже "посетил предните линии"
    Хахаха

    03:55 04.07.2026

  • 7 Ганя К. Пейкин

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Бедров":

    Най-добре Шиши и Боко да ходят в окопите да ловят бомбите на Путин. Българският народ много ще се радва в този случай. Целокупно, електорално, еквипотенциално и атлантически скандално.

    03:56 04.07.2026

  • 8 Кокор

    13 4 Отговор
    Ти да видиш. Укрите пред Москва. И Европа помага. Къса ризи. Бензин няма Русия загива. Путин на легло. Ракетите свършили и т.н. , и т.н.. и т.н.И хоп накаква Константиновка нещо. Ще да е грешка това инфо. Не е съгласувано със зеления другар.

    03:58 04.07.2026

  • 9 Камен Невенкин

    2 6 Отговор
    Това село от градски тип е без никакво стратегическо значение. На практика на всички им е през оная работа къде се намира това, освен на жителите му. Украйна има толкова много още села за превземане - не мисля, че е проблем да дава по някое на Русия. И без това редкоземните метали под селата са вече собственост на Америка, а и колкото по-малко села има Украйна, толкова повече евро-средства се падат на едно село. Така се забогатява, когато делиш на по-малко участници.

    04:19 04.07.2026

  • 10 Слава на братска Русия!

    9 18 Отговор
    Радостна новина за всички българи! До края на лятото окраина ще капитулира! Ще последва край на санкциите които съсипаха България, разпад на ЕС и свобода за Европа!

    Коментиран от #12

    04:24 04.07.2026

  • 11 Госあ

    5 0 Отговор
    Евала ! Това е заради благословията на руския патриарх 😂

    04:29 04.07.2026

  • 12 Вселенски

    12 5 Отговор

    До коментар #10 от "Слава на братска Русия!":

    Колко рускоезични украинци има сега в този разрушен от рашистите град?😁

    04:45 04.07.2026

  • 13 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    3 4 Отговор
    Моите бандери току що превзеха Москва !

    04:56 04.07.2026

  • 14 Оня

    0 0 Отговор
    Тя вече нямала "стратегическо"значение за урките, нали обикновено тъй разправят!

    05:31 04.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания