Руските въоръжени сили обявиха, че са поели пълен контрол над стратегическия град Константиновка в Донецка област. Информацията бе съобщена първоначално от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, а по-късно потвърдена лично от президента Владимир Путин по време на посещение в преден команден пункт на обединената групировка войски.

Докладът на военното командване

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Началникът на Генералния щаб на РФ генерал Валерий Герасимов докладва на държавния глава, че частите на Южната групировка са завършили прочистването на града. Според руското военно командване, Константиновка е превзета чрез тактика на проникване на малки щурмови групи в тила на украинските позиции, което е довело до разпокъсване на отбраната. Путин заяви пред командирите, че операцията е от ключово значение за по-нататъшното настъпление в Донбас. Успоредно с това той отбеляза, че плановете за създаване на „зони за сигурност“ в пограничните Харковска и Сумска област се развиват по план.

Ситуацията на фронта и значението на града

Преди началото на пълномащабната война Константиновка бе с население от близо 70 000 души и представляваше южния стълб на последната голяма украинска отбранителна линия в Донецка област (заедно със Словянск и Краматорск). Боевете за града се водеха от месеци, като руските сили постепенно затегнаха обръча около логистичните маршрути чрез разрушаване на язовирни стени и постоянен обстрел с планиращи бомби и артилерия.

Към 3:30 ч. българско време Генералният щаб на Украйна все още не е коментирал официално твърденията на Москва за пълна загуба на града. Според независими военни анализатори, макар Русия да контролира основните административни сгради, в крайните западни части на населеното място и околните горски масиви вероятно все още се водят изолирани ариергардни сблъсъци. Падането на Константиновка обаче отваря директен път за руската армия към подстъпите на Краматорск.