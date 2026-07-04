Русия обяви превземането на Константиновка

Руските въоръжени сили обявиха, че са поели пълен контрол над стратегическия град Константиновка в Донецка област. Информацията бе съобщена първоначално от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, а по-късно потвърдена лично от президента Владимир Путин по време на посещение в преден команден пункт на обединената групировка войски.
Докладът на военното командване
Началникът на Генералния щаб на РФ генерал Валерий Герасимов докладва на държавния глава, че частите на Южната групировка са завършили прочистването на града. Според руското военно командване, Константиновка е превзета чрез тактика на проникване на малки щурмови групи в тила на украинските позиции, което е довело до разпокъсване на отбраната. Путин заяви пред командирите, че операцията е от ключово значение за по-нататъшното настъпление в Донбас. Успоредно с това той отбеляза, че плановете за създаване на „зони за сигурност“ в пограничните Харковска и Сумска област се развиват по план.
Ситуацията на фронта и значението на града
Преди началото на пълномащабната война Константиновка бе с население от близо 70 000 души и представляваше южния стълб на последната голяма украинска отбранителна линия в Донецка област (заедно със Словянск и Краматорск). Боевете за града се водеха от месеци, като руските сили постепенно затегнаха обръча около логистичните маршрути чрез разрушаване на язовирни стени и постоянен обстрел с планиращи бомби и артилерия.
Към 3:30 ч. българско време Генералният щаб на Украйна все още не е коментирал официално твърденията на Москва за пълна загуба на града. Според независими военни анализатори, макар Русия да контролира основните административни сгради, в крайните западни части на населеното място и околните горски масиви вероятно все още се водят изолирани ариергардни сблъсъци. Падането на Константиновка обаче отваря директен път за руската армия към подстъпите на Краматорск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван Бедров
Коментиран от #6
03:41 04.07.2026
2 Онзи
03:42 04.07.2026
3 Иван Бедров
Коментиран от #7
03:43 04.07.2026
4 Мурка
03:49 04.07.2026
5 Украинците наистина
Съвсем скоро видях снимка на зеленски пред надписа Константиновка в началото на града и веднага разбрах че това е лоша поличба.
Пред каквото се снима то веднага пада
03:54 04.07.2026
6 Превзели са Константиновка
До коментар #1 от "Иван Бедров":Обаче нито жителите и, нито украинската армия разбраха това.
Че и даже "посетил предните линии"
Хахаха
03:55 04.07.2026
7 Ганя К. Пейкин
До коментар #3 от "Иван Бедров":Най-добре Шиши и Боко да ходят в окопите да ловят бомбите на Путин. Българският народ много ще се радва в този случай. Целокупно, електорално, еквипотенциално и атлантически скандално.
03:56 04.07.2026
8 Кокор
03:58 04.07.2026
9 Камен Невенкин
04:19 04.07.2026
10 Слава на братска Русия!
Коментиран от #12
04:24 04.07.2026
11 Госあ
04:29 04.07.2026
12 Вселенски
До коментар #10 от "Слава на братска Русия!":Колко рускоезични украинци има сега в този разрушен от рашистите град?😁
04:45 04.07.2026
13 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
04:56 04.07.2026
14 Оня
05:31 04.07.2026