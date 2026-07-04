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Ердоган: Израел се опитва да провали преговорите между САЩ и Иран

Ердоган: Израел се опитва да провали преговорите между САЩ и Иран

4 Юли, 2026 18:16, обновена 4 Юли, 2026 18:19 485 9

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Турският президент призова за незабавно спиране на „нечовешките атаки“ в Газа и обвини Тел Авив в саботаж на регионалната дипломация

Ердоган: Израел се опитва да провали преговорите между САЩ и Иран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган отправи остри критики към Израел, обвинявайки страната в умишлени опити да саботира дипломатическите контакти между САЩ и Иран.

В официално изявление турският лидер подчерта, че Анкара следи отблизо тези действия, които по думите му целят да ескалират напрежението в Близкия изток и да подкопаят възможностите за стабилност.

Ердоган отново осъди действията на израелската армия в палестинския анклав. Той категорично заяви, че „нечовешките атаки на израелските окупационни сили срещу потиснатите в Газа трябва да бъдат спрени“. По думите му международната общност трябва да окаже по-сериозен натиск върху Тел Авив за прекратяване на огъня.

Турция продължава да поддържа твърда позиция в подкрепа на палестинското население. Анкара настоява за намиране на трайно мирно решение на конфликта и предупреждава, че действията на Израел застрашават не само регионалната, но и глобалната сигурност.

Източник: Anadolu Agency


Турция
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  • 7 Анонимен

    1 0 Отговор
    Куче ,което лае не хапе.

    18:39 04.07.2026

  • 8 Алекс

    4 0 Отговор
    Все някой трябва да каже истината каквато е.
    Избиват християни !!!

    18:39 04.07.2026

  • 9 Браво на Ердоган

    3 1 Отговор
    Целия свят трябва да го подкрепи. Да не си прави Тръмп Ривиера на земите на палестинците. Да се обвини Израел за геноцит.

    18:40 04.07.2026

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