Ердоган: Израел се опитва да провали преговорите между САЩ и Иран

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган отправи остри критики към Израел, обвинявайки страната в умишлени опити да саботира дипломатическите контакти между САЩ и Иран.

В официално изявление турският лидер подчерта, че Анкара следи отблизо тези действия, които по думите му целят да ескалират напрежението в Близкия изток и да подкопаят възможностите за стабилност.

Ердоган отново осъди действията на израелската армия в палестинския анклав. Той категорично заяви, че „нечовешките атаки на израелските окупационни сили срещу потиснатите в Газа трябва да бъдат спрени“. По думите му международната общност трябва да окаже по-сериозен натиск върху Тел Авив за прекратяване на огъня.

Турция продължава да поддържа твърда позиция в подкрепа на палестинското население. Анкара настоява за намиране на трайно мирно решение на конфликта и предупреждава, че действията на Израел застрашават не само регионалната, но и глобалната сигурност.

Източник: Anadolu Agency