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Евакуираха централното събитие във Вашингтон за 4 юли

Евакуираха централното събитие във Вашингтон за 4 юли

5 Юли, 2026 03:54, обновена 5 Юли, 2026 03:59 644 2

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  • 4 юли

Силна гръмотевична буря прекъсна честванията за 250-ата годишнина на САЩ на „Националната алея“, принуждавайки властите спешно да изведат хиляди присъстващи

Евакуираха централното събитие във Вашингтон за 4 юли - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Основното празнично събитие във Вашингтон, организирано под надслова Freedom 250 по случай 250 години от обявяването на независимостта на САЩ, беше спешно евакуирано вечерта на 4 юли (рано сутринта на 5 юли българско време) заради опасност от опустошителна буря.

Към 4:00 часа българско време на 5 юли 2026 г. ситуацията в американската столица остава динамична:

  • Заповед за евакуация: Малко след 19:15 часа местно време, броени часове преди кулминацията на тържествата, Службата за национални паркове на САЩ и Сикрет Сървис наредиха на хилядите граждани на Националната алея незабавно да напуснат откритите пространства.
  • Причина за извънредната мярка: Националната метеорологична служба предупреди за приближаващи силни гръмотевични бури със светкавици и опасни пориви на вятъра, достигащи между 110 и 130 км/ч. Евакуацията стана задължителна, след като мълнии паднаха на по-малко от 5 километра от района.
  • Организация на заслона: Организаторите призоваха хората да потърсят временно убежище в близките правителствени сгради и музеите на Смитсоновия институт. На място бяха разположени и части на Националната гвардия, които да насочват тълпата.
  • Реакция на гражданите: Предупрежденията предизвикаха известно объркване и хаос. Докато по-голямата част от хората се насочиха към изходите, групи от стотици привърженици първоначално отказаха да напуснат зоната пред трибуните, скандирайки патриотични лозунги и името на президента Доналд Тръмп, което наложи намесата на полицията.
  • Промени в програмата: Бурята обърка графика на събитието Salute to America. Президентът Доналд Тръмп, който по план трябваше да изнесе мащабна реч пред нацията, както и провеждането на обявената като „най-голямата в историята“ празнична заря, бяха временно забавени.
  • Екстремен контекст: През целия ден Източното крайбрежие на САЩ беше обхванато от безпрецедентна гореща вълна с температури около 40°C. Поради екстремната жега сутрешният традиционен парад във Вашингтон също беше отменен. Лошото време повлия на честванията и в други големи градове като Бостън и Филаделфия.

Говорителката на Freedom 250 Даниел Алварес увери, че сигурността е основен приоритет и екипите следят метеорологичните радари в реално време, за да обявят кога и как ще се подновят отворените за публика събития.

Източници: The Guardian, The Times, CBS News, Le Monde


САЩ
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