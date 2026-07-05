Евакуираха централното събитие във Вашингтон за 4 юли

Основното празнично събитие във Вашингтон, организирано под надслова Freedom 250 по случай 250 години от обявяването на независимостта на САЩ, беше спешно евакуирано вечерта на 4 юли (рано сутринта на 5 юли българско време) заради опасност от опустошителна буря.

Към 4:00 часа българско време на 5 юли 2026 г. ситуацията в американската столица остава динамична:

Заповед за евакуация : Малко след 19:15 часа местно време, броени часове преди кулминацията на тържествата, Службата за национални паркове на САЩ и Сикрет Сървис наредиха на хилядите граждани на Националната алея незабавно да напуснат откритите пространства.

: Малко след 19:15 часа местно време, броени часове преди кулминацията на тържествата, Службата за национални паркове на САЩ и Сикрет Сървис наредиха на хилядите граждани на Националната алея незабавно да напуснат откритите пространства. Причина за извънредната мярка : Националната метеорологична служба предупреди за приближаващи силни гръмотевични бури със светкавици и опасни пориви на вятъра, достигащи между 110 и 130 км/ч. Евакуацията стана задължителна, след като мълнии паднаха на по-малко от 5 километра от района.

: Националната метеорологична служба предупреди за приближаващи и опасни пориви на вятъра, достигащи между 110 и 130 км/ч. Евакуацията стана задължителна, след като мълнии паднаха на по-малко от 5 километра от района. Организация на заслона : Организаторите призоваха хората да потърсят временно убежище в близките правителствени сгради и музеите на Смитсоновия институт. На място бяха разположени и части на Националната гвардия, които да насочват тълпата.

: Организаторите призоваха хората да потърсят временно убежище в близките правителствени сгради и музеите на Смитсоновия институт. На място бяха разположени и части на Националната гвардия, които да насочват тълпата. Реакция на гражданите : Предупрежденията предизвикаха известно объркване и хаос. Докато по-голямата част от хората се насочиха към изходите, групи от стотици привърженици първоначално отказаха да напуснат зоната пред трибуните, скандирайки патриотични лозунги и името на президента Доналд Тръмп, което наложи намесата на полицията.

: Предупрежденията предизвикаха известно объркване и хаос. Докато по-голямата част от хората се насочиха към изходите, групи от стотици привърженици първоначално отказаха да напуснат зоната пред трибуните, скандирайки патриотични лозунги и името на президента Доналд Тръмп, което наложи намесата на полицията. Промени в програмата : Бурята обърка графика на събитието Salute to America. Президентът Доналд Тръмп, който по план трябваше да изнесе мащабна реч пред нацията, както и провеждането на обявената като „най-голямата в историята“ празнична заря, бяха временно забавени.

: Бурята обърка графика на събитието Salute to America. Президентът Доналд Тръмп, който по план трябваше да изнесе мащабна реч пред нацията, както и провеждането на обявената като „най-голямата в историята“ празнична заря, бяха временно забавени. Екстремен контекст: През целия ден Източното крайбрежие на САЩ беше обхванато от безпрецедентна гореща вълна с температури около 40°C. Поради екстремната жега сутрешният традиционен парад във Вашингтон също беше отменен. Лошото време повлия на честванията и в други големи градове като Бостън и Филаделфия.

Говорителката на Freedom 250 Даниел Алварес увери, че сигурността е основен приоритет и екипите следят метеорологичните радари в реално време, за да обявят кога и как ще се подновят отворените за публика събития.

Източници: The Guardian, The Times, CBS News, Le Monde