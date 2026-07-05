Русия нанесе среднощен удар по Запорожие: Разрушена е стена на пететажен блок, има ранени

През нощта на 5 юли руските сили нанесоха нови въздушни удари по територията на Украйна.

Основната и най-тежка атака бе насочена срещу град Запорожие, където бе поразена цивилна инфраструктура. Паралелно с военните действия, руското Министерство на отбраната постави ултиматум на Киев с краен срок 12:00 ч. на 5 юли във връзка със спорната ситуация около град Константиновка.

Поражения и пострадали при среднощния обстрел на Запорожие

Към 04:50 ч. българско време е потвърдено, че един от руските удари е паднал директно в жилищен квартал на град Запорожие.

Разрушения на жилищен блок : Мощната експлозия е разрушила напълно външната стена на многоетажна жилищна сграда от първия до петия етаж. Изпочупени са прозорците на околните сгради и са унищожени паркирани в близост автомобили.

: Мощната експлозия е разрушила напълно външната стена на многоетажна жилищна сграда от първия до петия етаж. Изпочупени са прозорците на околните сгради и са унищожени паркирани в близост автомобили. Пострадали : Към момента се съобщава за най-малко трима ранени цивилни граждани, сред които има и едно дете . На мястото на инцидента продължават да работят аварийно-спасителни екипи и медици, като данните за жертви и пострадали се уточняват.

: Към момента се съобщава за най-малко трима ранени цивилни граждани, сред които има и . На мястото на инцидента продължават да работят аварийно-спасителни екипи и медици, като данните за жертви и пострадали се уточняват. Удар по инфраструктурата: Освен жилищния сектор, среднощната атака е нанесла щети и по обекти на критичната инфраструктура в града.

Този удар идва след поредица от интензивни атаки срещу Запорожие през изминалите денонощия, включително удари срещу индустриални предприятия и логистични центрове.

Напрежение около Константиновка и руски ултиматум

На фронтовата линия продължава острият спор за контрола над стратегическия град Константиновка в Донецка област. Докато руският президент Владимир Путин обяви, че градът е превзет, Генералният щаб на Украйна и президентът Володимир Зеленски категорично опровергаха това и заявиха, че украинските сили държат позициите си.

В контекста на тази ситуация, в полунощните часове дойде и дипломатически натиск. Руското военно министерство предложи временно спиране на огъня на 6 юли, за да се извърши „хуманитарна акция“ по предаване на телата на загинали украински войници. Москва обаче постави ултимативен краен срок до 12:00 ч. на 5 юли (неделя), в който Украйна трябва да отговори по каналите на специалните служби дали приема условията. Към 04:45 ч. официален отговор от Киев все още няма.

Дипломатически сондажи на заден план

През изминалото денонощие, на фона на неспиращия въздушен терор и тежките украински удари с дронове по руски петролни терминали в Санкт Петербург, американският президент Доналд Тръмп проведе отделни дълги телефонни разговори с Владимир Путин и Володимир Зеленски. Разговорите са част от подготовката за предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара. По думите на Зеленски, двамата с Тръмп са обсъдили ситуацията на 1200-километровата фронтова линия и съществува „реална перспектива за прекратяване на тази война“.

Източници: Reuters, The Independent, Слово и Дело, Anadolu Agency