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Русия нанесе среднощен удар по Запорожие: Разрушена е стена на пететажен блок, има ранени
  Тема: Украйна

Русия нанесе среднощен удар по Запорожие: Разрушена е стена на пететажен блок, има ранени

5 Юли, 2026 04:45, обновена 5 Юли, 2026 04:51 437 4

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Атаките през нощта засегнаха жилищни райони и критична инфраструктура в Украйна; на дипломатическия фронт Москва постави ултиматум до обяд на 5 юли

Русия нанесе среднощен удар по Запорожие: Разрушена е стена на пететажен блок, има ранени - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта на 5 юли руските сили нанесоха нови въздушни удари по територията на Украйна.

Основната и най-тежка атака бе насочена срещу град Запорожие, където бе поразена цивилна инфраструктура. Паралелно с военните действия, руското Министерство на отбраната постави ултиматум на Киев с краен срок 12:00 ч. на 5 юли във връзка със спорната ситуация около град Константиновка.

Поражения и пострадали при среднощния обстрел на Запорожие

Към 04:50 ч. българско време е потвърдено, че един от руските удари е паднал директно в жилищен квартал на град Запорожие.

  • Разрушения на жилищен блок: Мощната експлозия е разрушила напълно външната стена на многоетажна жилищна сграда от първия до петия етаж. Изпочупени са прозорците на околните сгради и са унищожени паркирани в близост автомобили.
  • Пострадали: Към момента се съобщава за най-малко трима ранени цивилни граждани, сред които има и едно дете. На мястото на инцидента продължават да работят аварийно-спасителни екипи и медици, като данните за жертви и пострадали се уточняват.
  • Удар по инфраструктурата: Освен жилищния сектор, среднощната атака е нанесла щети и по обекти на критичната инфраструктура в града.

Този удар идва след поредица от интензивни атаки срещу Запорожие през изминалите денонощия, включително удари срещу индустриални предприятия и логистични центрове.

Напрежение около Константиновка и руски ултиматум

На фронтовата линия продължава острият спор за контрола над стратегическия град Константиновка в Донецка област. Докато руският президент Владимир Путин обяви, че градът е превзет, Генералният щаб на Украйна и президентът Володимир Зеленски категорично опровергаха това и заявиха, че украинските сили държат позициите си.

В контекста на тази ситуация, в полунощните часове дойде и дипломатически натиск. Руското военно министерство предложи временно спиране на огъня на 6 юли, за да се извърши „хуманитарна акция“ по предаване на телата на загинали украински войници. Москва обаче постави ултимативен краен срок до 12:00 ч. на 5 юли (неделя), в който Украйна трябва да отговори по каналите на специалните служби дали приема условията. Към 04:45 ч. официален отговор от Киев все още няма.

Дипломатически сондажи на заден план

През изминалото денонощие, на фона на неспиращия въздушен терор и тежките украински удари с дронове по руски петролни терминали в Санкт Петербург, американският президент Доналд Тръмп проведе отделни дълги телефонни разговори с Владимир Путин и Володимир Зеленски. Разговорите са част от подготовката за предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара. По думите на Зеленски, двамата с Тръмп са обсъдили ситуацията на 1200-километровата фронтова линия и съществува „реална перспектива за прекратяване на тази война“.

Източници: Reuters, The Independent, Слово и Дело, Anadolu Agency


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    1 1 Отговор
    Еленски ако иска пак да се похвали , че е ударил нещо в Русия!

    05:05 05.07.2026

  • 2 Яков

    1 1 Отговор
    За бандеронацистка украйна само едно - удари без жал и колкото повече толко по-добре. Да го заличат това нацистко кръвожадно чудовище!

    Коментиран от #4

    05:09 05.07.2026

  • 3 Тома

    0 1 Отговор
    От цял жилищен блок ранените били с камуфлажни дрехи а детето било на тлисейт и тли години.

    05:20 05.07.2026

  • 4 Да ти го напиша

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Яков":

    Слава на Украйна ,слава батько наш Бандера

    05:20 05.07.2026

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