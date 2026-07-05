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САЩ и Иран подновяват ядрените преговори в Пакистан на 11 юли

САЩ и Иран подновяват ядрените преговори в Пакистан на 11 юли

5 Юли, 2026 06:12, обновена 5 Юли, 2026 06:16 512 3

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Дипломатическият процес продължава веднага след погребалните церемонии на Али Хаменей, докато Тръмп гарантира сигурността на траурните процесии

САЩ и Иран подновяват ядрените преговори в Пакистан на 11 юли - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият кръг от ключови преговори между Съединените щати и Иран ще се проведе на 11 юли 2026 г. в Пакистан, предава саудитският телевизионен канал Al Arabiya.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално потвърди, че дипломатическите контакти се подновяват веднага след приключването на траурните церемонии в Иран.

За да осигури спокоен ход на събитията, Тръмп обяви дипломатическа пауза и гарантира, че нито една от двете страни няма да предприема военни действия по време на масовите погребални процесии за убития Върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Основни акценти в предстоящите разговори

Срещата на 11 юли се явява естествено продължение на подписаното в средата на юни 14-точково рамково споразумение, известно като Исламабадски меморандум за разбирателство (MoU). Преговорите ще се проведат под егидата на Пакистан като основен медиатор и ще се концентрират върху три критични направления:

  • Иранското ядрено досие: Преразглеждане на капацитета за обогатяване на уран и сваляне на нивата от оръжеен до реакторен клас.
  • Американските икономически санкции: Договаряне на облекчения за иранския петролен и нефтохимически сектор.
  • Замразените активи: Дискусии около иранските финансови фондове в чужбина.

Дипломатическият контекст и временното примирие

Рамковото споразумение от юни осигури 60-дневен прозорец за договаряне на окончателно мирно споразумение. Според текстовете на меморандума временно са прекратени военните удари, вдигната е американската морска блокада и е отворен Ормузкият проток за търговско корабоплаване.

Въпреки постигнатия технически напредък на последните срещи в Доха, съставът и официалното ниво на иранската делегация за разговорите в Исламабад ще бъдат окончателно определени едва след 9 юли, когато приключва пълният цикъл от държавни погребения в Иран.

Източници: Al Arabiya, i24NEWS, The Times of Israel


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Новичок

    2 0 Отговор
    Минавам само за да им тегля една ,на всичките им редактори,редакторки,и т.н.т.Пфу...

    06:26 05.07.2026

  • 3 Механик

    1 0 Отговор
    Кви са тия ядрени преговори? Тръмп нали победи окончателно (къде 15-20 пъти) и "заличи иранската цивилизация"?? Нали каза, че им е взел "ядрения прах" и е сложил такси на иранските кораби, които ползват Ормуз?
    Нещо сте объркали статията ми се види. Или па Тръмпаря лъже както диша?

    07:14 05.07.2026