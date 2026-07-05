САЩ и Иран подновяват ядрените преговори в Пакистан на 11 юли

Новият кръг от ключови преговори между Съединените щати и Иран ще се проведе на 11 юли 2026 г. в Пакистан, предава саудитският телевизионен канал Al Arabiya.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално потвърди, че дипломатическите контакти се подновяват веднага след приключването на траурните церемонии в Иран.

За да осигури спокоен ход на събитията, Тръмп обяви дипломатическа пауза и гарантира, че нито една от двете страни няма да предприема военни действия по време на масовите погребални процесии за убития Върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Основни акценти в предстоящите разговори

Срещата на 11 юли се явява естествено продължение на подписаното в средата на юни 14-точково рамково споразумение, известно като Исламабадски меморандум за разбирателство (MoU). Преговорите ще се проведат под егидата на Пакистан като основен медиатор и ще се концентрират върху три критични направления:

Иранското ядрено досие: Преразглеждане на капацитета за обогатяване на уран и сваляне на нивата от оръжеен до реакторен клас.

Преразглеждане на капацитета за обогатяване на уран и сваляне на нивата от оръжеен до реакторен клас. Американските икономически санкции: Договаряне на облекчения за иранския петролен и нефтохимически сектор.

Договаряне на облекчения за иранския петролен и нефтохимически сектор. Замразените активи: Дискусии около иранските финансови фондове в чужбина.

Дипломатическият контекст и временното примирие

Рамковото споразумение от юни осигури 60-дневен прозорец за договаряне на окончателно мирно споразумение. Според текстовете на меморандума временно са прекратени военните удари, вдигната е американската морска блокада и е отворен Ормузкият проток за търговско корабоплаване.

Въпреки постигнатия технически напредък на последните срещи в Доха, съставът и официалното ниво на иранската делегация за разговорите в Исламабад ще бъдат окончателно определени едва след 9 юли, когато приключва пълният цикъл от държавни погребения в Иран.

Източници: Al Arabiya, i24NEWS, The Times of Israel