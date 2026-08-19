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Ръст на фалитите в Германия

Ръст на фалитите в Германия

19 Август, 2026 11:37 630 12

  • германия-
  • бизнес-
  • ресторант-
  • хотел-
  • закриване

Най-много затварят бизнеси от ресторантьорската и хотелиерската индустрии

Ръст на фалитите в Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Близо 190 000 компании са прекратили дейността си в Германия през 2025 г., което е увеличение с приблизително 10% в сравнение с предходната година. Много от тях са прекратили дейност, защото собствениците им не са имали наследници, според Центъра за европейски икономически изследвания „Лайбниц“ (ZEW).

„Броят на затварянията се е увеличил особено рязко в ресторантьорството и хотелиерството, автомобилната индустрия и медицинските практики. Прави впечатление, че само едно от всеки осем затваряния се дължи на фалит (13%). Все повече компании с добра платежоспособност доброволно затварят. В допълнение към икономическите трудности, недостигът на квалифицирани работници, високите разходи и липсата на наследници, които да предадат бизнеса, допринасят за процента на затваряне“, отбелязва ZEW в съвместно проучване с Creditreform.

Според Сандра Готшалк от ZEW, статистиката показва, че германската икономика остава под натиск, отчасти поради високите цени на енергията. Недостигът на квалифицирани кадри засяга почти всеки сектор на икономиката. Демографските предизвикателства – застаряващо население – водят до това семейните предприятия да останат без наследници, обясни Готшалк. Ръководителите на близо една трета от семейните предприятия, които ще затворят до 2025 г., ще бъдат на възраст над 65 години. През 2002 г. техният дял е бил 14%.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абдул от Кабул

    12 0 Отговор
    Наследниц8 има, просто не знаят къде да ги търсят.

    Коментиран от #11

    11:40 19.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    18 5 Отговор
    Заради еврото всички около мен фалираха.Магазини и заведения затварят масово.

    Коментиран от #8

    11:40 19.08.2026

  • 3 име

    21 2 Отговор
    Услугите първи изхвърчат при криза. Но кака Mъpcyла твърдо вярва, че осемдесет и четвъртия пакет санкции ще окаже благоприятно развитие на евpoгeйската икономика. Даже подготвя нова зелена схема, щото старите схеми бяха много успешни. А думата промишленост не е в лечника на такива същества, щото те никога не са работили и не знаят какво значи производство.

    11:43 19.08.2026

  • 4 Произведено в Германия

    18 4 Отговор
    Не е вярно - това е хибридна руска манипулация. Германия е велика, белите там живеят в разкож, карат мерцедеси и си купуват само немски продуките произведени от немци.

    11:45 19.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 2 Отговор
    САНКЦИИТЕ ДЕЙСТВАТ❗

    ЕсеС ГОТВИ СЛЕДВАЩ ПАКЕТ ❗

    11:48 19.08.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 3 Отговор
    Урсулузация

    11:50 19.08.2026

  • 7 Умен по цялата глава

    9 2 Отговор
    Урсула от племето Зулу.Където мине трева не никне.

    11:52 19.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Моем да плевим.

    3 0 Отговор
    Май населението проумя, че "Американската мечта" е мит.
    Никой не иска вече да е "бройка" за едната смешна заплата.
    Заплатата не покрива "свинщината".

    11:59 19.08.2026

  • 10 Много

    0 0 Отговор
    скъпо стана да се прави бизнес в ЕС. Това е положението.

    12:08 19.08.2026

  • 11 Мохамед от Египет

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абдул от Кабул":

    Можем да дойдем в Германия, някъде към 10-12 милиона африканци. Обаче тук сме само ядрени физици и астрономи, коли не можем да правим.Ще трябва да ни хранят.

    12:10 19.08.2026

  • 12 Фют

    0 0 Отговор
    Ами да си плащат за дяволъка...
    Не е безплатен!

    12:11 19.08.2026