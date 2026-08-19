Ръст на фалитите в Германия

Близо 190 000 компании са прекратили дейността си в Германия през 2025 г., което е увеличение с приблизително 10% в сравнение с предходната година. Много от тях са прекратили дейност, защото собствениците им не са имали наследници, според Центъра за европейски икономически изследвания „Лайбниц“ (ZEW).

„Броят на затварянията се е увеличил особено рязко в ресторантьорството и хотелиерството, автомобилната индустрия и медицинските практики. Прави впечатление, че само едно от всеки осем затваряния се дължи на фалит (13%). Все повече компании с добра платежоспособност доброволно затварят. В допълнение към икономическите трудности, недостигът на квалифицирани работници, високите разходи и липсата на наследници, които да предадат бизнеса, допринасят за процента на затваряне“, отбелязва ZEW в съвместно проучване с Creditreform.

Според Сандра Готшалк от ZEW, статистиката показва, че германската икономика остава под натиск, отчасти поради високите цени на енергията. Недостигът на квалифицирани кадри засяга почти всеки сектор на икономиката. Демографските предизвикателства – застаряващо население – водят до това семейните предприятия да останат без наследници, обясни Готшалк. Ръководителите на близо една трета от семейните предприятия, които ще затворят до 2025 г., ще бъдат на възраст над 65 години. През 2002 г. техният дял е бил 14%.