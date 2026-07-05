Безмилостна жега в САЩ: Над 165 милиона души под тревога

Съединените щати се намират в хватката на една от най-екстремните и широкообхватни горещи вълни в съвременната си история.

Според данни на Националната метеорологична служба (NWS) термометрите в главния мегаполисен коридор по магистрала I-95 (Вашингтон, Филаделфия, Ню Йорк) достигнаха критични стойности, счупвайки рекорди, останали ненадминати в продължение на повече от век.

Какво казва науката: Климатичният отпечатък

В незабавно експресно проучване, публикувано от World Weather Attribution, учените сравниха настоящите метеорологични модели със симулации на свят без въглеродни емисии. Заключенията са стряскащи:

Абсолютна аномалия : Комбинацията от високи температури и влажност в този мащаб би се случвала по-рядко от веднъж на 5000 години в свят без глобално затопляне.

: Комбинацията от високи температури и влажност в този мащаб би се случвала по-рядко от веднъж на 5000 години в свят без глобално затопляне. Липса на нощно охлаждане : Нощните температури в градските зони масово отказват да паднат под 24°C–27°C, което лишава човешкия организъм от възможност за възстановяване и драстично увеличава риска от топлинни удари.

: Нощните температури в градските зони масово отказват да паднат под 24°C–27°C, което лишава човешкия организъм от възможност за възстановяване и драстично увеличава риска от топлинни удари. Ефектът на Ел Ниньо : Изследователите изрично тестваха влиянието на естествения океански феномен Ел Ниньо в Пацифика и установиха, че неговият ефект над Североизточна Америка в случая е бил по-скоро незначителен, което доказва, че основният двигател е замърсяването с парникови газове.

: Изследователите изрично тестваха влиянието на естествения океански феномен Ел Ниньо в Пацифика и установиха, че неговият ефект над Североизточна Америка в случая е бил по-скоро незначителен, което доказва, че основният двигател е замърсяването с парникови газове. „Когато историческото честване на 4 юли е брутално нарушено, а мачове от Световното първенство се играят в условия, опасни за играчи и фенове, не би трябвало да ни е необходимо поредното научно изследване, за да се събудим“, коментира д-р Фридерике Ото, професор по климатология в Imperial College London.

Пълен хаос на 250-ия рожден ден на нацията

Жегата нанесе тежък удар по дълго подготвяните събития за 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ (Америка 250):

Филаделфия : Официалните лица изцяло отмениха мащабния парад Salute to Independence Parade, след като реалната температура удари 39.4°C (103°F) — изравнен рекорд от далечната 1901 година. Топлинният индекс достигна опасните 44.4°C (112°F).

: Официалните лица изцяло отмениха мащабния парад Salute to Independence Parade, след като реалната температура удари 39.4°C (103°F) — изравнен рекорд от далечната 1901 година. Топлинният индекс достигна опасните 44.4°C (112°F). Вашингтон : Традиционният парад на Независимостта на площад „Национално моле“ (National Mall) също беше отменен. Голямото изложение на президента Доналд Тръмп, Great American State Fair, бе принудително затворено за няколко часа през деня заради риск за здравето на посетителите.

: Традиционният парад на Независимостта на площад „Национално моле“ (National Mall) също беше отменен. Голямото изложение на президента Доналд Тръмп, Great American State Fair, бе принудително затворено за няколко часа през деня заради риск за здравето на посетителите. Спорт и развлечения: Поради екстремните условия по време на мачовете от Световното първенство по футбол (FIFA World Cup 2026), провеждащи се на открити стадиони без климатизация (като в Маями и Филаделфия), ФИФА въведе задължителни паузи за хидратация във всяко полувреме. В Ню Йорк пък хиляди фенове на Тейлър Суифт трябваше да се справят с адската жега около Медисън Скуеър Гардън, където се състоя сватбата на поп звездата с Травис Келси.

Енергийната мрежа под критичен натиск

Огромното потребление на електроенергия за охлаждане изправи инфраструктурата пред колапс:

Извънредни заповеди : Министерството на енергетиката на САЩ издаде директива за премахване на определени екологични ограничения, нареждайки на електроцентралите да работят на максимален капацитет и активирайки аварийни дизелови генератори за големите центрове за данни (AI data centers), за да се предотвратят масови затъмнения.

: Министерството на енергетиката на САЩ издаде директива за премахване на определени екологични ограничения, нареждайки на електроцентралите да работят на максимален капацитет и активирайки аварийни дизелови генератори за големите центрове за данни (AI data centers), за да се предотвратят масови затъмнения. Прекъсвания на тока : Компанията Con Edison в Ню Йорк извърши контролирани изключвания и намаляване на напрежението, оставяйки над 17 000 клиенти в Бронкс и Куинс без ток, за да спаси претовареното оборудване от пълно изгаряне.

: Компанията Con Edison в Ню Йорк извърши контролирани изключвания и намаляване на напрежението, оставяйки над 17 000 клиенти в Бронкс и Куинс без ток, за да спаси претовареното оборудване от пълно изгаряне. Транспортен колапс: Железопътните гиганти Amtrak и NJ Transit отмениха десетки влакове по натоварения Североизточен коридор или намалиха скоростта им наполовина, тъй като екстремната топлина деформира релсите и уврежда захранващите кабели.

Какво предстои в близките часове?

Синоптиците предупреждават, че в неделя (5 юли) и понеделник жегата леко ще отстъпи на север под натиска на мощни локални гръмотевични бури, носещи риск от градушки и светкавици. Адският фронт обаче се измества директно на юг, където щатите Вирджиния, Северна и Южна Каролина и Джорджия се подготвят за температури около и над 40°C с изключително тежка и опасна влажност на въздуха.

Източници: WWA, Climate Central, Reuters, CNN Weather и The New York Times