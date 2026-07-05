САЩ на 250: Юбилей сред исторически жеги и бури

Цветлин Йовчев за полетите на Пеевски и Атанасова: Ако липсват данни, че се касае за тежко престъпление, извличането на информацията е нарушение

PNR (Passenger Name Record) е глобална система, създадена през 60-те години на миналия век, отначало само с търговско предназначение. Целта е била ...