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САЩ на 250: Юбилей сред исторически жеги и бури

САЩ на 250: Юбилей сред исторически жеги и бури

5 Юли, 2026 06:37, обновена 5 Юли, 2026 06:41 532 2

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Президентът Доналд Тръмп произнесе речта си на Националната алея във Вашингтон след извънредна евакуация заради времето

САЩ на 250: Юбилей сред исторически жеги и бури - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените американски щати отбелязаха своята 250-а годишнина от обявяването на независимостта (Semiquincentennial) на 4 юли 2026 г.. Мащабните национални чествания под надслов Salute to America 250 преминаха под знака на безпрецедентни климатични аномалии, обхванали голяма част от Източното крайбрежие.

Евакуация и забавяне във Вашингтон

  • Извънредна ситуация: Силни гръмотевични бури, придружени от опасни мълнии и ветрове със скорост до 110–130 км/ч (70–80 mph), наложиха спешна двучасова евакуация на стотици хиляди посетители и медии от Националната алея (National Mall).
  • Рекордна жега: Преди бурята Вашингтон отчете температура от 39°C (102°F), превръщайки този 4 юли в най-горещия в историята на града, подобрявайки рекорда от 1919 г.. Около 140 милиона американци бяха под предупреждение за опасни горещини.
  • Политическо събитие: Тържествата бяха организирани от лоялната към Белия дом организация Freedom 250. Те включваха „Големия американски панаир“, авиошоу и мащабни концерти, въпреки че редица щати, управлявани от Демократическата партия, отказаха участие поради засилената политизация на събитието.

Речта на Доналд Тръмп: „Америка се завърна“

  • Забавяне: Официалното обръщение на президента Доналд беше отложено с часове и се проведе около 23:00 часа местно време (6:00 часа българско време), след като Секретната служба отвори отново пунктовете за сигурност.
  • Послание: Тръмп заяви в платформата си, че ще говори „напук на времето“. В речта си той наблегна на американската изключителност, патриотизма и визията за нов „Златен век“, призовавайки за борба срещу вътрешните радикални заплахи и „възраждането на комунизма“.
  • Историческа заря: Веднага след речта му започна най-голямото пиротехническо шоу в историята на САЩ, при което бяха изстреляни над 850 000 фойерверки в продължение на 40 минути.

Ситуацията в страната

  • Ню Йорк: Тържествата се проведоха по план с международен парад на високи кораби около Статуята на свободата, водени от въздушно шоу на френските и американските ВВС, като традиционната заря на Macy's беше изтеглена по-рано заради приближаващ фронт.
  • Филаделфия и Бостън: Филаделфия отмени традиционния си дневен парад и евакуира празничния си концерт вечерта. Бостънският симфоничен оркестър (Boston Pops) също забави изпълнението си заради силен порой.
  • Колорадо: Повече от десет общини в щата изцяло отмениха фойерверките заради екстремно засушаване и риск от опустошителни горски пожари.

Източници: CNN Live Updates, BBC News Live, USA Today и ABC News


САЩ
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