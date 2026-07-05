Тръмп: САЩ ще изпратят пилотирана мисия до Марс "много скоро"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че страната ще организира пилотирана мисия до Марс "много скоро", като стъпването на Червената планета ще последва предстоящото завръщане на американските астронавти на Луната. Изявлението бе направено по време на официалното му обръщение на Националната алея във Вашингтон по случай Деня на независимостта, съвпадащ с 250-ата годишнина от основаването на САЩ.
По време на тържествената си реч, която беше забавена заради силни бури в столицата, Тръмп покани на сцената астронавтите от мисията „Артемис 2“ (Artemis II) – Рийд Уайзман, Виктор Главър, Кристина Коук и Джеръми Хенсън. Космическият кораб „Орион“ с четиримата астронавти на борда наскоро извърши историческо облитане на Луната.
„Предполагам, че вие ще се насочите към Марс“, обърна се Тръмп към екипажа. „Ще отидем на Марс много скоро. Първо ще направим Луната, а след това ще продължим напред оттам. Ще отидем на Марс и ще продължим да бъдем далеч напред.“
Президентът подчерта, че под негово ръководство САЩ са си върнали категоричното лидерство в Космоса. „Губехме от Китай и Русия в космическата надпревара, но сега ги изпреварваме с гигантски стъпки“, категоричен бе американският лидер.
Какво се знае за космическия график на САЩ към момента:
- Приоритет Луната: Администрацията на Тръмп вече утвърди официалния курс за пилотирано кацане на повърхността на Луната до 2028 г., като планът предвижда изграждане на постоянна лунна база до 2030 г.
- Преструктуриране на НАСА: Новият администратор на космическата агенция Джаред Айзъкман вече наложи сериозни промени. Беше спрян скъпият проект за станция в лунна орбита (Gateway), както и мисията за връщане на проби от Марс (Mars Sample Return). Спестените средства се пренасочват директно към технологии за директно кацане и усвояване на повърхността на Марс.
- Ядрена програма за Марс: През пролетта на 2026 г. Тръмп нареди на НАСА спешно да разработи космически ядрен реактор със средна мощност, предназначен за захранване на бъдещите бази на Луната и Марс.
- Ролята на SpaceX: Реализирането на плановете „Тръмп“ разчита масирано на частния сектор и мегаракетата Starship на Илон Мъск. SpaceX планира първите безпилотни тестови полети на Starship до Марс още през следващите прозорци (между края на 2026 и 2028 г.).
Източници: New York Post, Brisbane Times, Fox News Digital, Space Policy New
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Че до Иран не успя!!!
07:51 05.07.2026
2 Тия глупости
Коментиран от #7
07:56 05.07.2026
3 1488
все ден е така
Коментиран от #6
07:57 05.07.2026
4 На снимката...!
,,Простатата Ви алармира...!"...😂🤣😆
07:58 05.07.2026
5 Налбантов
07:59 05.07.2026
6 Ако не е Тръмп...
До коментар #3 от "1488":...ще е Зеленски...
07:59 05.07.2026
7 Димитров
До коментар #2 от "Тия глупости":И парите по проектите изтичат като вода в пясъците на Сахара и някой стават трилионери и зачеркват старите планове и започват нови с нови фантастични държавни субсидии.
08:01 05.07.2026
8 Бай той Толстой
08:01 05.07.2026
9 байлар
08:01 05.07.2026
10 Швейк
Коментиран от #14
08:01 05.07.2026
11 Весело
Тръмп няма да доживее да види американци на Марс, също и Илон Мъск. Първо за проба да пратят някое живо куче или шимпанзе, да видят какво ще стане.
Ако Тръмп и Мъск са сред първите пътешественици до Марс, няма да е голяма загуба за човечеството.
08:04 05.07.2026
12 НЯМАме ПИЛОТ КОЙТО ДА ЛЕТИ НА Ф16
08:05 05.07.2026
13 Тръмп не може да освободи Ормуз,
Цялата му работа е един голям балон!
Но изпозва мандата си да трупа пачки с цялото си котило.
08:05 05.07.2026
14 Весело
До коментар #10 от "Швейк":Мнението ми е, че и Тръмп, и Мъск, и Путин са идеални за еднопосочна доживотна мисия до новия ремонтиран Алкатраз.
08:07 05.07.2026
15 Артилерист
08:12 05.07.2026
16 Дончо
За Луната лъжете, че сте стъпвали. След толкова години развитие на технологиите НЕ повторихте!
На Марс тръгнал. Ами на добър час.
Коментиран от #18
08:16 05.07.2026
17 Хахахаха😂😂😂😂
08:20 05.07.2026
18 Вече не се вее...
До коментар #16 от "Дончо":...флагът на САЩ на луната,защото мощните Холивудски вентилатори издали багажа...😨🙄😮💨😟😓!
08:22 05.07.2026
19 Тиква
08:23 05.07.2026
20 Нещо
08:26 05.07.2026
21 Мисия Марс
08:28 05.07.2026
22 И що
Коментиран от #25
08:37 05.07.2026
23 Доналд Дък, паток и патарок
08:41 05.07.2026
24 тромб
08:48 05.07.2026
25 Ще търси там...
До коментар #22 от "И що":...,с геоложко чукче...- ,,редки-минерали"...😝!
08:49 05.07.2026
26 Кривоверен алкаш
08:49 05.07.2026
27 Лопата Орешник
09:09 05.07.2026
28 Българин
09:24 05.07.2026