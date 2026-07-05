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Тръмп: САЩ ще изпратят пилотирана мисия до Марс "много скоро"

Тръмп: САЩ ще изпратят пилотирана мисия до Марс "много скоро"

5 Юли, 2026 07:46, обновена 5 Юли, 2026 07:49 938 28

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  • тръмп-
  • мисия

Американският президент обяви космическите амбиции на Вашингтон по време на речта си за 4-ти юли и подчерта лидерството пред Китай и Русия

Тръмп: САЩ ще изпратят пилотирана мисия до Марс "много скоро" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че страната ще организира пилотирана мисия до Марс "много скоро", като стъпването на Червената планета ще последва предстоящото завръщане на американските астронавти на Луната. Изявлението бе направено по време на официалното му обръщение на Националната алея във Вашингтон по случай Деня на независимостта, съвпадащ с 250-ата годишнина от основаването на САЩ.

По време на тържествената си реч, която беше забавена заради силни бури в столицата, Тръмп покани на сцената астронавтите от мисията „Артемис 2“ (Artemis II) – Рийд Уайзман, Виктор Главър, Кристина Коук и Джеръми Хенсън. Космическият кораб „Орион“ с четиримата астронавти на борда наскоро извърши историческо облитане на Луната.

„Предполагам, че вие ще се насочите към Марс“, обърна се Тръмп към екипажа. „Ще отидем на Марс много скоро. Първо ще направим Луната, а след това ще продължим напред оттам. Ще отидем на Марс и ще продължим да бъдем далеч напред.“

Президентът подчерта, че под негово ръководство САЩ са си върнали категоричното лидерство в Космоса. „Губехме от Китай и Русия в космическата надпревара, но сега ги изпреварваме с гигантски стъпки“, категоричен бе американският лидер.

Какво се знае за космическия график на САЩ към момента:

  • Приоритет Луната: Администрацията на Тръмп вече утвърди официалния курс за пилотирано кацане на повърхността на Луната до 2028 г., като планът предвижда изграждане на постоянна лунна база до 2030 г.
  • Преструктуриране на НАСА: Новият администратор на космическата агенция Джаред Айзъкман вече наложи сериозни промени. Беше спрян скъпият проект за станция в лунна орбита (Gateway), както и мисията за връщане на проби от Марс (Mars Sample Return). Спестените средства се пренасочват директно към технологии за директно кацане и усвояване на повърхността на Марс.
  • Ядрена програма за Марс: През пролетта на 2026 г. Тръмп нареди на НАСА спешно да разработи космически ядрен реактор със средна мощност, предназначен за захранване на бъдещите бази на Луната и Марс.
  • Ролята на SpaceX: Реализирането на плановете „Тръмп“ разчита масирано на частния сектор и мегаракетата Starship на Илон Мъск. SpaceX планира първите безпилотни тестови полети на Starship до Марс още през следващите прозорци (между края на 2026 и 2028 г.).

Източници: New York Post, Brisbane Times, Fox News Digital, Space Policy New


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    24 2 Отговор
    Първо изпрати пилотирана мисия до Иран, пък после мисли Марс!!!
    Че до Иран не успя!!!

    07:51 05.07.2026

  • 2 Тия глупости

    19 2 Отговор
    ги слушаме от 30 години. На всеки 5 години отлагат полетите за след 10. Държава създадени от лъжци и убийци!

    Коментиран от #7

    07:56 05.07.2026

  • 3 1488

    13 1 Отговор
    стига с по десет статии една след друга всяка сутрин за тоз тр0мп бе мисурки продажни

    все ден е така

    Коментиран от #6

    07:57 05.07.2026

  • 4 На снимката...!

    14 0 Отговор
    Тръмп излита за Марс,но задължително с... нощното си гърне,защото...-
    ,,Простатата Ви алармира...!"...😂🤣😆

    07:58 05.07.2026

  • 5 Налбантов

    14 1 Отговор
    Чета в момента науча фанттастика. Обичам я и "вярвам"

    07:59 05.07.2026

  • 6 Ако не е Тръмп...

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    ...ще е Зеленски...

    07:59 05.07.2026

  • 7 Димитров

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тия глупости":

    И парите по проектите изтичат като вода в пясъците на Сахара и някой стават трилионери и зачеркват старите планове и започват нови с нови фантастични държавни субсидии.

    08:01 05.07.2026

  • 8 Бай той Толстой

    6 0 Отговор
    Фау3😁

    08:01 05.07.2026

  • 9 байлар

    9 1 Отговор
    Че що само до Марс ??

    08:01 05.07.2026

  • 10 Швейк

    10 1 Отговор
    Мисия до Марс е прекалено скромно за него.По добре до мъглявината Андромеда.

    Коментиран от #14

    08:01 05.07.2026

  • 11 Весело

    7 1 Отговор
    САЩ ще прати мумии на Марс, за 100 дни в дълбокия космос. Жизнените астронавтите ще се превърнат в 10 000 годишни мумии.
    Тръмп няма да доживее да види американци на Марс, също и Илон Мъск. Първо за проба да пратят някое живо куче или шимпанзе, да видят какво ще стане.

    Ако Тръмп и Мъск са сред първите пътешественици до Марс, няма да е голяма загуба за човечеството.

    08:04 05.07.2026

  • 12 НЯМАме ПИЛОТ КОЙТО ДА ЛЕТИ НА Ф16

    7 3 Отговор
    САЩИСАНИТЕ ОЩЕ УЧАТ НАШИТЕ ПИЛОТИ НО ТЕ НЕЩО НЕ СХВАЩАТ ЩОТО КОГАТО БАНДЕР ИЗЛЕТИ С Ф16 ТОЙ НЕМИНУЕМО СЕ ПРИЗЕМЯВА ВЕРТИКАЛНО !

    08:05 05.07.2026

  • 13 Тръмп не може да освободи Ормуз,

    11 1 Отговор
    за Марс тръгнал да бълнува?!

    Цялата му работа е един голям балон!

    Но изпозва мандата си да трупа пачки с цялото си котило.

    08:05 05.07.2026

  • 14 Весело

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Швейк":

    Мнението ми е, че и Тръмп, и Мъск, и Путин са идеални за еднопосочна доживотна мисия до новия ремонтиран Алкатраз.

    08:07 05.07.2026

  • 15 Артилерист

    8 1 Отговор
    В една малка книжка за откриването на Интернет прочетох много забавен епизод. В ушите на американския президент започват да пиукат сигналите на ПЪРВИЯ СЪВЕТСКИ ИЗКУСТВЕН СПЪТНИК НА ЗЕМЯТА "СПУТНИК". Той вика шефа на американските новости и го пита какво е това и оня го известява, ЧЕ РУСНАЦИТЕ СА ИЗСТРЕЛЯЛИ ПЪРВИЯ ИЗКУСТВЕН СПЪТНИК. Президентът побеснял и разпоредил да се обединят усилията, да се отпусне неограничено финансиране, но повече не иска да чува, че Сталин и руснаците в нещо са ги изпреварили...

    08:12 05.07.2026

  • 16 Дончо

    12 1 Отговор
    Стегай багажа и на Марс!
    За Луната лъжете, че сте стъпвали. След толкова години развитие на технологиите НЕ повторихте!
    На Марс тръгнал. Ами на добър час.

    Коментиран от #18

    08:16 05.07.2026

  • 17 Хахахаха😂😂😂😂

    4 1 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    08:20 05.07.2026

  • 18 Вече не се вее...

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Дончо":

    ...флагът на САЩ на луната,защото мощните Холивудски вентилатори издали багажа...😨🙄😮‍💨😟😓!

    08:22 05.07.2026

  • 19 Тиква

    8 1 Отговор
    Добра идея до Марс,кой ще бъде режисьора,Камерон?, Тарантино?люк Бесон.

    08:23 05.07.2026

  • 20 Нещо

    5 0 Отговор
    много несвързани ми се струват бълнуванията на тръмпи - що така?

    08:26 05.07.2026

  • 21 Мисия Марс

    3 3 Отговор
    Ако не беше Илон щяха да са първи друг път. Тръмп още не е разбрал безмисленноста на мисията до Марс, която Илон му продаде. Първите заселници на Марс ще са роботите. След 200-300 години, може и хората да стъпят там, ако не сме се избили дотогава.

    08:28 05.07.2026

  • 22 И що

    4 1 Отговор
    ще дириш на Марс бе дончо? Пачките се трупат тук долу на Земята не го ли разбра? За чий ти е да ходиш на Марс?

    Коментиран от #25

    08:37 05.07.2026

  • 23 Доналд Дък, паток и патарок

    4 1 Отговор
    Смях от сърце!!!

    08:41 05.07.2026

  • 24 тромб

    2 0 Отговор
    това, което аз мога да ви обещая - никой не може да ви го даде!

    08:48 05.07.2026

  • 25 Ще търси там...

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "И що":

    ...,с геоложко чукче...- ,,редки-минерали"...😝!

    08:49 05.07.2026

  • 26 Кривоверен алкаш

    4 0 Отговор
    Ще изпратят....много скоро ......което на езика на Рижият означава ,не се знае кога...

    08:49 05.07.2026

  • 27 Лопата Орешник

    2 1 Отговор
    Дефинирай "много скоро" , бай Дончо!

    09:09 05.07.2026

  • 28 Българин

    1 1 Отговор
    Комунистите вместо до се занимават с измисления първи космонавт в света Гагарин, взели да се занимават с Тръмп. Вярно, че Тръмп е руски шпионин, но това няма нищо общо с величието на Американската космическа програма. Нещастни селяци...

    09:24 05.07.2026