Тръмп: САЩ ще изпратят пилотирана мисия до Марс "много скоро"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че страната ще организира пилотирана мисия до Марс "много скоро", като стъпването на Червената планета ще последва предстоящото завръщане на американските астронавти на Луната. Изявлението бе направено по време на официалното му обръщение на Националната алея във Вашингтон по случай Деня на независимостта, съвпадащ с 250-ата годишнина от основаването на САЩ.

По време на тържествената си реч, която беше забавена заради силни бури в столицата, Тръмп покани на сцената астронавтите от мисията „Артемис 2“ (Artemis II) – Рийд Уайзман, Виктор Главър, Кристина Коук и Джеръми Хенсън. Космическият кораб „Орион“ с четиримата астронавти на борда наскоро извърши историческо облитане на Луната.

„Предполагам, че вие ще се насочите към Марс“, обърна се Тръмп към екипажа. „Ще отидем на Марс много скоро. Първо ще направим Луната, а след това ще продължим напред оттам. Ще отидем на Марс и ще продължим да бъдем далеч напред.“

Президентът подчерта, че под негово ръководство САЩ са си върнали категоричното лидерство в Космоса. „Губехме от Китай и Русия в космическата надпревара, но сега ги изпреварваме с гигантски стъпки“, категоричен бе американският лидер.

Какво се знае за космическия график на САЩ към момента:

Приоритет Луната : Администрацията на Тръмп вече утвърди официалния курс за пилотирано кацане на повърхността на Луната до 2028 г. , като планът предвижда изграждане на постоянна лунна база до 2030 г.

: Администрацията на Тръмп вече утвърди официалния курс за пилотирано кацане на повърхността на Луната , като планът предвижда изграждане на постоянна лунна база до 2030 г. Преструктуриране на НАСА : Новият администратор на космическата агенция Джаред Айзъкман вече наложи сериозни промени. Беше спрян скъпият проект за станция в лунна орбита (Gateway), както и мисията за връщане на проби от Марс (Mars Sample Return). Спестените средства се пренасочват директно към технологии за директно кацане и усвояване на повърхността на Марс.

: Новият администратор на космическата агенция Джаред Айзъкман вече наложи сериозни промени. Беше спрян скъпият проект за станция в лунна орбита (Gateway), както и мисията за връщане на проби от Марс (Mars Sample Return). Спестените средства се пренасочват директно към технологии за директно кацане и усвояване на повърхността на Марс. Ядрена програма за Марс : През пролетта на 2026 г. Тръмп нареди на НАСА спешно да разработи космически ядрен реактор със средна мощност, предназначен за захранване на бъдещите бази на Луната и Марс.

: През пролетта на 2026 г. Тръмп нареди на НАСА спешно да разработи космически ядрен реактор със средна мощност, предназначен за захранване на бъдещите бази на Луната и Марс. Ролята на SpaceX: Реализирането на плановете „Тръмп“ разчита масирано на частния сектор и мегаракетата Starship на Илон Мъск. SpaceX планира първите безпилотни тестови полети на Starship до Марс още през следващите прозорци (между края на 2026 и 2028 г.).

Източници: New York Post, Brisbane Times, Fox News Digital, Space Policy New