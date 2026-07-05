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В нощта срещу 5 юли: Жертви сред цивилните в Крим
  Тема: Украйна

В нощта срещу 5 юли: Жертви сред цивилните в Крим

5 Юли, 2026 07:52, обновена 5 Юли, 2026 07:58 1 959 46

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  • украйна-
  • война-
  • жертви

Продължаващ натиск по фронтовите линии на петата година от войната

В нощта срещу 5 юли: Жертви сред цивилните в Крим - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нощта срещу неделя донесе нови поражения за цивилното население в зоната на конфликта между Русия и Украйна, като най-сериозният инцидент бе регистриран на територията на анексирания Кримски полуостров.

В ранните часове на деня интензивният артилерийски и дронови обмен продължи да нанася тежки щети върху жилищни райони и мирни граждани, следващ вълната от най-смъртоносните въздушни удари за годината от началото на седмицата.

Още новини от Украйна

Удари по цивилни обекти в Русия и контролираните от нея територии

  • Атака в Северен Крим: Най-тежкият удар по некоcombatant обекти в този времеви отрязък бе нанесен в северната част на полуостров Крым. При нападение, осъществено от украинските сили, загина един цивилен гражданин, а други двама бяха ранени. Според официалните власти в региона, единият от пострадалите се намира в критично състояние в болница.
  • Обстрел на граничните региони: Жители на Белгородска и Брянска области съобщават в социалните мрежи за спорадичен артилерийски спад и активиране на системите за противовъздушна отбрана. Продължаващото напрежение идва след вчерашните удари по пазар в Запорожка област и атаките с дронове над петролни терминали в Санкт Петербург и Ленинградска област, които оставиха пограничните руски градове с нарушено електроподаване и недостиг на горива.

Ситуацията в Украйна и ударите в тила

  • Продължаващ натиск над Суми и Краматорск: През нощта руските сили поддържаха артилерийски натиск в пограничните райони на Сумска област, където в предходните дни руски дрон порази жилищна сграда и причини смъртта на малко дете.
  • Словянско направление: Фронтови доклади от сутринта на 5 юли показват, че руската армия продължава да нанася тактически удари с управляеми авиационни бомби и дрон-системи директно по цивилни сгради и инфраструктура в град Словянск. Това се случва на фона на изключително ожесточени боеве на изток.
  • Хуманитарен ултиматум за Константиновка: В часовете на денонощието се разгърна и сериозен информационен сблъсък. Руското Министерство на отбраната постави формален ултиматум на Киев с краен срок 12:00 часа на 5 юли, настоявайки за временно спиране на украинския обстрел над град Константиновка на 6 юли под претекст за прибиране на телата на загинали войници. Украинският президент Володимир Зеленски категорично отхвърли твърденията на Москва, че градът е превзет, определяйки изявленията на Кремъл за пълен контрол като дезинформация.

Според последните доклади на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна (HRMMU), използването на далекобойни оръжия в гъсто населени градски райони остава водещата причина за скока в цивилните жертви през първата половина на 2026 година.

Източници: ТАСС, Коммерсант, News.ru, Telegram, RFE, ISW)


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 к0к0рч0 💋🍌

    22 5 Отговор
    абе кви са тея заглавия днес в стил дьржавен вестник или по точно работническо дело

    08:01 05.07.2026

  • 2 Пич

    40 14 Отговор
    Зарежи Крим !!! Я кажи, високоточните украински дронове и стрелци, успяха ли нощес пак да изгърбят я Турция, я Румъния, я България...?! Или са бомбардирали само Полша и Естония...?!

    Коментиран от #4, #8, #12, #16, #27

    08:02 05.07.2026

  • 3 ВИДЕО

    16 31 Отговор
    Ватенки напускат пешком Крим по Керченският мост.Мухи.

    08:02 05.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Втора армия в Света

    8 26 Отговор
    Нема ток, нема гориво, нема вода, нормално е да почнат да мр ат! Крим е затвор!!

    Коментиран от #13

    08:12 05.07.2026

  • 8 Старшата сестра

    20 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Визитацията е след 18 минути.Бъди на определеното за целта място!Не се офлянквай!

    Коментиран от #14

    08:13 05.07.2026

  • 9 ИСТИНАТА

    12 22 Отговор
    Тези цивилни щяха да са живи, ако не беше Путин тръгнал да ги "асвабаждава". Сега хубаво ги "асвабади".

    08:14 05.07.2026

  • 10 Тиква

    23 9 Отговор
    Окрабандерите могат детски градини да бомбардират,подла зган,вън от България.

    08:14 05.07.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 18 Отговор
    краставата мечка я бият като тъпан

    Коментиран от #38

    08:14 05.07.2026

  • 12 В Киев за три дни

    10 15 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Излез от фермата и погледни на вън за малко, ще видиш черен дим над Петербург! После пак си задай този въпрос.... 😃😃😃🤣

    08:15 05.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Как пък веднъж не го написахте

    27 9 Отговор
    както си е? Без журналистически извъртания. Ето я истинската новина:

    Руското Министерство на отбраната предложи на Украйна временно примирие в Понеделник, в град Константинивка и да допусне екипи от Украйна да си приберат хилядите трупове на загинали войници.
    Та близките им, да си погребат и да си получат обезщетенията.

    Всеки може вече да прочете предложението на Руското Министерство на отбраната.

    Коментиран от #18, #21, #22, #24, #36

    08:17 05.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Стенограф

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "Как пък веднъж не го написахте":

    Както ми диктуват, така пиша.

    08:20 05.07.2026

  • 19 Втората армия в Света

    10 13 Отговор

    До коментар #13 от "Бегай":

    5 години от началото на три-дневната операция, нямате ток, вода и гориво.... Протока е отворен, петрола падна, фалита набли жава за Бл@тная!

    08:22 05.07.2026

  • 20 Пепи

    8 14 Отговор
    Време е ВСУ да нарита монголякка

    08:23 05.07.2026

  • 21 В Киев за три дни

    8 9 Отговор

    До коментар #15 от "Как пък веднъж не го написахте":

    Първо трябва да го превземете че да казвате кво да се прави там....

    Коментиран от #28

    08:24 05.07.2026

  • 22 В Понеделник е

    11 8 Отговор

    До коментар #15 от "Как пък веднъж не го написахте":

    защото си трябва време за да се съберат труповете на едно място. И руснаците да преснимат документите и личните вещи на убитите съставяйки списък с имената, за да не се измъкнат след това Зеленски и бандерите му да не плащат, като заровят или изгорят труповете,

    Коментиран от #29

    08:27 05.07.2026

  • 23 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ 🍺

    4 4 Отговор
    В АМЕРИКАНИЯ
    ПЕЯТ БООЧЕЛЙ И ШААКИРА...
    В СССР....ОПЯВАТ...ПО ПО ВЕ...🗣

    08:30 05.07.2026

  • 24 пeтëpачка

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Как пък веднъж не го написахте":

    шо стана с 15-те обкръжени всу батальони край кууурск?

    08:30 05.07.2026

  • 25 сонитар

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "А ще":

    и разкритието на калната вена

    08:31 05.07.2026

  • 26 Хе хе...

    8 2 Отговор
    Преди два месеца месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, в момента са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека, дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
    Найс, а?

    Коментиран от #30

    08:31 05.07.2026

  • 27 Путер

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Няма бензин

    08:31 05.07.2026

  • 28 Ами достатъчно е

    6 3 Отговор

    До коментар #21 от "В Киев за три дни":

    Зеленски да се съгласи на примирието и журналисти от Ройтерс, DW и Индепендънт да проверят каква е работата.

    Коментиран от #35

    08:32 05.07.2026

  • 29 ммм

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "В Понеделник е":

    лешш вуниш

    Коментиран от #31

    08:32 05.07.2026

  • 30 Хо хо

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хе хе...":

    пък монголяка изчесващ вид 🤡

    Коментиран от #33

    08:33 05.07.2026

  • 31 Всъщност

    8 5 Отговор

    До коментар #29 от "ммм":

    Вонят труповете на хилядите украинци , дето ЕС ги прати да мрат за интересите на англосаксонци , турци и евреи (натото) . Киев бе поканен да си събере труповете , но отговор няма .

    08:38 05.07.2026

  • 32 Култ към неграмотността

    4 3 Отговор
    или
    укранизация на български език ?

    " СлОвянско направление"
    град СЛАВЯНСК - от слАвяне !!!

    " Атака в Северен Крим:
    Най-тежкият удар по (некоcombatant )обекти ..."
    Какви са тези ОБЕКТИ ?

    След като пишман журналисти не се замислят за това, което публикуват, масово и читателите проповядват неграмотността -
    АсвАбаждение, МАцква ...

    Едно е техническа грешка, друго е умишлено неграмотно писане

    08:38 05.07.2026

  • 33 Цеко, Лесичери

    5 5 Отговор

    До коментар #30 от "Хо хо":

    Много руска смрадт измре.

    08:51 05.07.2026

  • 34 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    2 4 Отговор
    Зеления чорап бори ли "oлигархията".....?

    08:53 05.07.2026

  • 35 В Киев за три

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "Ами достатъчно е":

    Бл@тная губи на фронта, тъй че за какво примирие бълнуваш!!!

    08:53 05.07.2026

  • 36 Антирашист 1073

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Как пък веднъж не го написахте":

    Това е то пропагандата рашистки трупове не се споминават ! Гьобелс ряпа да яде !

    08:55 05.07.2026

  • 37 Голям джумбиш

    5 5 Отговор
    🇷🇺😅 Втори ден поред всички се смеят на това видео.

    Вчера Путин, облечен във военна униформа, уж направи рядко посещение на фронтовата линия, в един от спомагателните командни пунктове. В действителност това беше снимачна площадка вътре в бункер. Както виждаме, в този бункер има много реквизит:

    😅 Вътре в сградата е окачена маскировъчна мрежа.

    😅 Подът, осветлението и акустиката изглеждат като в студио.

    Интересно колко пъти са репетирали? 🤔

    09:06 05.07.2026

  • 38 Имай предвид, че

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    мръсните котараци ги изхвърлят през балкона.

    09:08 05.07.2026

  • 39 Ердоган

    3 1 Отговор
    Немците и те са давали цивилни жертви, но вината е на Фюрера, агресора, окупатора

    09:10 05.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Фиденко

    2 2 Отговор
    Най-точното определение за украинец е - свинеплъх

    09:13 05.07.2026

  • 42 Одеса

    4 2 Отговор
    В украйна е учредена награда.
    Семейството на всеки 1 милионен загинал получава сребърен кофчег и златна тоалетна чиния с образа на Зеленски и неговите спонсори.

    Очакваме да научим кой печели четвъртата награда.

    09:14 05.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Артилерист

    2 0 Отговор
    На три пъти ме изтриват и не ми разрешават да ви обясня защо украинците изпитват напоследък трудности и в използването на дронове. Съжалявам, но това е свободата на писането в този сайт...

    09:27 05.07.2026

  • 46 Давайте, давайте

    2 0 Отговор
    Още оръжия и пари на безумните пучисти в Кукукив да убиват руснаци и ще видите, какво ще ви се случи. Отиваме директно в атомна война Русия-Европа!

    09:33 05.07.2026

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