Нощта срещу неделя донесе нови поражения за цивилното население в зоната на конфликта между Русия и Украйна, като най-сериозният инцидент бе регистриран на територията на анексирания Кримски полуостров.

В ранните часове на деня интензивният артилерийски и дронови обмен продължи да нанася тежки щети върху жилищни райони и мирни граждани, следващ вълната от най-смъртоносните въздушни удари за годината от началото на седмицата.

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Удари по цивилни обекти в Русия и контролираните от нея територии

Атака в Северен Крим: Най-тежкият удар по некоcombatant обекти в този времеви отрязък бе нанесен в северната част на полуостров Крым. При нападение, осъществено от украинските сили, загина един цивилен гражданин, а други двама бяха ранени . Според официалните власти в региона, единият от пострадалите се намира в критично състояние в болница.

Най-тежкият удар по некоcombatant обекти в този времеви отрязък бе нанесен в северната част на полуостров Крым. При нападение, осъществено от украинските сили, . Според официалните власти в региона, единият от пострадалите се намира в критично състояние в болница. Обстрел на граничните региони: Жители на Белгородска и Брянска области съобщават в социалните мрежи за спорадичен артилерийски спад и активиране на системите за противовъздушна отбрана. Продължаващото напрежение идва след вчерашните удари по пазар в Запорожка област и атаките с дронове над петролни терминали в Санкт Петербург и Ленинградска област, които оставиха пограничните руски градове с нарушено електроподаване и недостиг на горива.

Ситуацията в Украйна и ударите в тила

Продължаващ натиск над Суми и Краматорск: През нощта руските сили поддържаха артилерийски натиск в пограничните райони на Сумска област, където в предходните дни руски дрон порази жилищна сграда и причини смъртта на малко дете.

През нощта руските сили поддържаха артилерийски натиск в пограничните райони на Сумска област, където в предходните дни руски дрон порази жилищна сграда и причини смъртта на малко дете. Словянско направление: Фронтови доклади от сутринта на 5 юли показват, че руската армия продължава да нанася тактически удари с управляеми авиационни бомби и дрон-системи директно по цивилни сгради и инфраструктура в град Словянск. Това се случва на фона на изключително ожесточени боеве на изток.

Фронтови доклади от сутринта на 5 юли показват, че руската армия продължава да нанася тактически удари с управляеми авиационни бомби и дрон-системи директно по цивилни сгради и инфраструктура в град Словянск. Това се случва на фона на изключително ожесточени боеве на изток. Хуманитарен ултиматум за Константиновка: В часовете на денонощието се разгърна и сериозен информационен сблъсък. Руското Министерство на отбраната постави формален ултиматум на Киев с краен срок 12:00 часа на 5 юли, настоявайки за временно спиране на украинския обстрел над град Константиновка на 6 юли под претекст за прибиране на телата на загинали войници. Украинският президент Володимир Зеленски категорично отхвърли твърденията на Москва, че градът е превзет, определяйки изявленията на Кремъл за пълен контрол като дезинформация.

Според последните доклади на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна (HRMMU), използването на далекобойни оръжия в гъсто населени градски райони остава водещата причина за скока в цивилните жертви през първата половина на 2026 година.

Източници: ТАСС, Коммерсант, News.ru, Telegram, RFE, ISW)