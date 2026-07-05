В нощта срещу 5 юли: Жертви сред цивилните в Крим

Нощта срещу неделя донесе нови поражения за цивилното население в зоната на конфликта между Русия и Украйна, като най-сериозният инцидент бе регистриран на територията на анексирания Кримски полуостров.
В ранните часове на деня интензивният артилерийски и дронови обмен продължи да нанася тежки щети върху жилищни райони и мирни граждани, следващ вълната от най-смъртоносните въздушни удари за годината от началото на седмицата.
Удари по цивилни обекти в Русия и контролираните от нея територии
- Атака в Северен Крим: Най-тежкият удар по некоcombatant обекти в този времеви отрязък бе нанесен в северната част на полуостров Крым. При нападение, осъществено от украинските сили, загина един цивилен гражданин, а други двама бяха ранени. Според официалните власти в региона, единият от пострадалите се намира в критично състояние в болница.
- Обстрел на граничните региони: Жители на Белгородска и Брянска области съобщават в социалните мрежи за спорадичен артилерийски спад и активиране на системите за противовъздушна отбрана. Продължаващото напрежение идва след вчерашните удари по пазар в Запорожка област и атаките с дронове над петролни терминали в Санкт Петербург и Ленинградска област, които оставиха пограничните руски градове с нарушено електроподаване и недостиг на горива.
Ситуацията в Украйна и ударите в тила
- Продължаващ натиск над Суми и Краматорск: През нощта руските сили поддържаха артилерийски натиск в пограничните райони на Сумска област, където в предходните дни руски дрон порази жилищна сграда и причини смъртта на малко дете.
- Словянско направление: Фронтови доклади от сутринта на 5 юли показват, че руската армия продължава да нанася тактически удари с управляеми авиационни бомби и дрон-системи директно по цивилни сгради и инфраструктура в град Словянск. Това се случва на фона на изключително ожесточени боеве на изток.
- Хуманитарен ултиматум за Константиновка: В часовете на денонощието се разгърна и сериозен информационен сблъсък. Руското Министерство на отбраната постави формален ултиматум на Киев с краен срок 12:00 часа на 5 юли, настоявайки за временно спиране на украинския обстрел над град Константиновка на 6 юли под претекст за прибиране на телата на загинали войници. Украинският президент Володимир Зеленски категорично отхвърли твърденията на Москва, че градът е превзет, определяйки изявленията на Кремъл за пълен контрол като дезинформация.
Според последните доклади на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна (HRMMU), използването на далекобойни оръжия в гъсто населени градски райони остава водещата причина за скока в цивилните жертви през първата половина на 2026 година.
Източници: ТАСС, Коммерсант, News.ru, Telegram, RFE, ISW)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 к0к0рч0 💋🍌
08:01 05.07.2026
2 Пич
Коментиран от #4, #8, #12, #16, #27
08:02 05.07.2026
3 ВИДЕО
08:02 05.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Втора армия в Света
Коментиран от #13
08:12 05.07.2026
8 Старшата сестра
До коментар #2 от "Пич":Визитацията е след 18 минути.Бъди на определеното за целта място!Не се офлянквай!
Коментиран от #14
08:13 05.07.2026
9 ИСТИНАТА
08:14 05.07.2026
10 Тиква
08:14 05.07.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #38
08:14 05.07.2026
12 В Киев за три дни
До коментар #2 от "Пич":Излез от фермата и погледни на вън за малко, ще видиш черен дим над Петербург! После пак си задай този въпрос.... 😃😃😃🤣
08:15 05.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Как пък веднъж не го написахте
Руското Министерство на отбраната предложи на Украйна временно примирие в Понеделник, в град Константинивка и да допусне екипи от Украйна да си приберат хилядите трупове на загинали войници.
Та близките им, да си погребат и да си получат обезщетенията.
Всеки може вече да прочете предложението на Руското Министерство на отбраната.
Коментиран от #18, #21, #22, #24, #36
08:17 05.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Стенограф
До коментар #15 от "Как пък веднъж не го написахте":Както ми диктуват, така пиша.
08:20 05.07.2026
19 Втората армия в Света
До коментар #13 от "Бегай":5 години от началото на три-дневната операция, нямате ток, вода и гориво.... Протока е отворен, петрола падна, фалита набли жава за Бл@тная!
08:22 05.07.2026
20 Пепи
08:23 05.07.2026
21 В Киев за три дни
До коментар #15 от "Как пък веднъж не го написахте":Първо трябва да го превземете че да казвате кво да се прави там....
Коментиран от #28
08:24 05.07.2026
22 В Понеделник е
До коментар #15 от "Как пък веднъж не го написахте":защото си трябва време за да се съберат труповете на едно място. И руснаците да преснимат документите и личните вещи на убитите съставяйки списък с имената, за да не се измъкнат след това Зеленски и бандерите му да не плащат, като заровят или изгорят труповете,
Коментиран от #29
08:27 05.07.2026
23 ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ 🍺
ПЕЯТ БООЧЕЛЙ И ШААКИРА...
В СССР....ОПЯВАТ...ПО ПО ВЕ...🗣
08:30 05.07.2026
24 пeтëpачка
До коментар #15 от "Как пък веднъж не го написахте":шо стана с 15-те обкръжени всу батальони край кууурск?
08:30 05.07.2026
25 сонитар
До коментар #14 от "А ще":и разкритието на калната вена
08:31 05.07.2026
26 Хе хе...
Найс, а?
Коментиран от #30
08:31 05.07.2026
27 Путер
До коментар #2 от "Пич":Няма бензин
08:31 05.07.2026
28 Ами достатъчно е
До коментар #21 от "В Киев за три дни":Зеленски да се съгласи на примирието и журналисти от Ройтерс, DW и Индепендънт да проверят каква е работата.
Коментиран от #35
08:32 05.07.2026
29 ммм
До коментар #22 от "В Понеделник е":лешш вуниш
Коментиран от #31
08:32 05.07.2026
30 Хо хо
До коментар #26 от "Хе хе...":пък монголяка изчесващ вид 🤡
Коментиран от #33
08:33 05.07.2026
31 Всъщност
До коментар #29 от "ммм":Вонят труповете на хилядите украинци , дето ЕС ги прати да мрат за интересите на англосаксонци , турци и евреи (натото) . Киев бе поканен да си събере труповете , но отговор няма .
08:38 05.07.2026
32 Култ към неграмотността
укранизация на български език ?
" СлОвянско направление"
град СЛАВЯНСК - от слАвяне !!!
" Атака в Северен Крим:
Най-тежкият удар по (некоcombatant )обекти ..."
Какви са тези ОБЕКТИ ?
След като пишман журналисти не се замислят за това, което публикуват, масово и читателите проповядват неграмотността -
АсвАбаждение, МАцква ...
Едно е техническа грешка, друго е умишлено неграмотно писане
08:38 05.07.2026
33 Цеко, Лесичери
До коментар #30 от "Хо хо":Много руска смрадт измре.
08:51 05.07.2026
34 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
08:53 05.07.2026
35 В Киев за три
До коментар #28 от "Ами достатъчно е":Бл@тная губи на фронта, тъй че за какво примирие бълнуваш!!!
08:53 05.07.2026
36 Антирашист 1073
До коментар #15 от "Как пък веднъж не го написахте":Това е то пропагандата рашистки трупове не се споминават ! Гьобелс ряпа да яде !
08:55 05.07.2026
37 Голям джумбиш
Вчера Путин, облечен във военна униформа, уж направи рядко посещение на фронтовата линия, в един от спомагателните командни пунктове. В действителност това беше снимачна площадка вътре в бункер. Както виждаме, в този бункер има много реквизит:
😅 Вътре в сградата е окачена маскировъчна мрежа.
😅 Подът, осветлението и акустиката изглеждат като в студио.
Интересно колко пъти са репетирали? 🤔
09:06 05.07.2026
38 Имай предвид, че
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":мръсните котараци ги изхвърлят през балкона.
09:08 05.07.2026
39 Ердоган
09:10 05.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Фиденко
09:13 05.07.2026
42 Одеса
Семейството на всеки 1 милионен загинал получава сребърен кофчег и златна тоалетна чиния с образа на Зеленски и неговите спонсори.
Очакваме да научим кой печели четвъртата награда.
09:14 05.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Артилерист
09:27 05.07.2026
46 Давайте, давайте
09:33 05.07.2026