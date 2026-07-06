„Нужна е ограничителна заповед“: Тръмп отправи нова словесна атака срещу Мелони

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нова словесна атака срещу италианската министър-председателка Джорджа Мелони, предаде АНСА съобщи БТА.

Тръмп сподели в социалната си мрежа Трут Соушъл нейна снимка, на която тя го гледа, с надпис „Нужна е ограничителна заповед“. Той направи това вчера - броени дни преди срещата на върха на НАТО в Анкара.

Тръмп и Мелони поддържаха приятелски отношения, докато той не се скара с нея заради отказа на Италия да помогне на САЩ във войната с Иран, отбелязва Асошиейтед прес.

Засега италианската министър-председателка не е отговорила на новата словесна атака на американския президент към нея.

Лидерът на италианската центристка партия „Действие“ Карло Календа обаче се застъпи за Мелони, наричайки Тръмп „жалък и дребен хулиган“.

Тръмп предизвика скандал, като заяви, че Мелони го е „умолявала“ да си направят снимка заедно на срещата на Г-7 миналия месец. Тя отговори, че историята е измислена, и критикува американския лидер за това, че се отнася зле със съюзниците си, докато е мек към противниците на Запада.

Президентът на САЩ продължи с критиките си, като заяви, че Мелони е искала да се помири с него единствено, за да повиши обществената си подкрепа в Италия. В отговор тя определи думите му като „безсмислени“, заяви, че отношенията ѝ с него не са се отразили на рейтинга ѝ, и подчерта, че популярността ѝ е въпрос, който не го засяга.

Мелони добави, че не възнамерява да коментира повече този спор.

Това ново изявление на Тръмп също така може да предизвика напрежение на предстоящата утре и вдругиден в турската столица Анкара среща на върха на НАТО, отбелязва АП.

Освен това коментарите на американския президент накараха италианския външен министър Антонио Таяни да отмени планираното си пътуване до Вашингтон, а Мелони определи версията на Тръмп като „напълно измислена“, и заяви: „Италия и аз никога не се молим на никого.“