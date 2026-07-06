„Нужна е ограничителна заповед“: Тръмп отправи нова словесна атака срещу Мелони

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нова словесна атака срещу италианската министър-председателка Джорджа Мелони, предаде АНСА съобщи БТА.
Тръмп сподели в социалната си мрежа Трут Соушъл нейна снимка, на която тя го гледа, с надпис „Нужна е ограничителна заповед“. Той направи това вчера - броени дни преди срещата на върха на НАТО в Анкара.
Тръмп и Мелони поддържаха приятелски отношения, докато той не се скара с нея заради отказа на Италия да помогне на САЩ във войната с Иран, отбелязва Асошиейтед прес.
Засега италианската министър-председателка не е отговорила на новата словесна атака на американския президент към нея.
Лидерът на италианската центристка партия „Действие“ Карло Календа обаче се застъпи за Мелони, наричайки Тръмп „жалък и дребен хулиган“.
Тръмп предизвика скандал, като заяви, че Мелони го е „умолявала“ да си направят снимка заедно на срещата на Г-7 миналия месец. Тя отговори, че историята е измислена, и критикува американския лидер за това, че се отнася зле със съюзниците си, докато е мек към противниците на Запада.
Президентът на САЩ продължи с критиките си, като заяви, че Мелони е искала да се помири с него единствено, за да повиши обществената си подкрепа в Италия. В отговор тя определи думите му като „безсмислени“, заяви, че отношенията ѝ с него не са се отразили на рейтинга ѝ, и подчерта, че популярността ѝ е въпрос, който не го засяга.
Мелони добави, че не възнамерява да коментира повече този спор.
Това ново изявление на Тръмп също така може да предизвика напрежение на предстоящата утре и вдругиден в турската столица Анкара среща на върха на НАТО, отбелязва АП.
Освен това коментарите на американския президент накараха италианския външен министър Антонио Таяни да отмени планираното си пътуване до Вашингтон, а Мелони определи версията на Тръмп като „напълно измислена“, и заяви: „Италия и аз никога не се молим на никого.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
12:56 06.07.2026
2 Отлично. Тръмп !
12:56 06.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
12:56 06.07.2026
4 Без име
Коментиран от #7
12:58 06.07.2026
5 хехе
12:58 06.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хи хи хи
До коментар #4 от "Без име":И, той предложи да се пие белина.🤣
13:02 06.07.2026
8 Мелони с големите 🎈🎈
13:02 06.07.2026
9 Кака Пъпешони макар и да е тапашнонка
13:08 06.07.2026
10 За едни
13:11 06.07.2026
11 Дъртия риж боклук все го играе куку
13:11 06.07.2026
12 Републиканец
13:14 06.07.2026