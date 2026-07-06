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„Нужна е ограничителна заповед“: Тръмп отправи нова словесна атака срещу Мелони

„Нужна е ограничителна заповед“: Тръмп отправи нова словесна атака срещу Мелони

6 Юли, 2026 12:53 1 233 12

  • джорджа мелони-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • италия

Тръмп предизвика скандал, като заяви, че Мелони го е „умолявала“ да си направят снимка заедно на срещата на Г-7 миналия месец

„Нужна е ограничителна заповед“: Тръмп отправи нова словесна атака срещу Мелони - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нова словесна атака срещу италианската министър-председателка Джорджа Мелони, предаде АНСА съобщи БТА.

Тръмп сподели в социалната си мрежа Трут Соушъл нейна снимка, на която тя го гледа, с надпис „Нужна е ограничителна заповед“. Той направи това вчера - броени дни преди срещата на върха на НАТО в Анкара.

Тръмп и Мелони поддържаха приятелски отношения, докато той не се скара с нея заради отказа на Италия да помогне на САЩ във войната с Иран, отбелязва Асошиейтед прес.

Засега италианската министър-председателка не е отговорила на новата словесна атака на американския президент към нея.

Лидерът на италианската центристка партия „Действие“ Карло Календа обаче се застъпи за Мелони, наричайки Тръмп „жалък и дребен хулиган“.

Тръмп предизвика скандал, като заяви, че Мелони го е „умолявала“ да си направят снимка заедно на срещата на Г-7 миналия месец. Тя отговори, че историята е измислена, и критикува американския лидер за това, че се отнася зле със съюзниците си, докато е мек към противниците на Запада.

Президентът на САЩ продължи с критиките си, като заяви, че Мелони е искала да се помири с него единствено, за да повиши обществената си подкрепа в Италия. В отговор тя определи думите му като „безсмислени“, заяви, че отношенията ѝ с него не са се отразили на рейтинга ѝ, и подчерта, че популярността ѝ е въпрос, който не го засяга.

Мелони добави, че не възнамерява да коментира повече този спор.

Това ново изявление на Тръмп също така може да предизвика напрежение на предстоящата утре и вдругиден в турската столица Анкара среща на върха на НАТО, отбелязва АП.

Освен това коментарите на американския президент накараха италианския външен министър Антонио Таяни да отмени планираното си пътуване до Вашингтон, а Мелони определи версията на Тръмп като „напълно измислена“, и заяви: „Италия и аз никога не се молим на никого.“


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    17 1 Отговор
    Тръмп е много невъзпитан.

    12:56 06.07.2026

  • 2 Отлично. Тръмп !

    5 13 Отговор
    Само така с тази използвачка ,!

    12:56 06.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 0 Отговор
    Скоро ТръНпича може да обяви, че Мелони е искала да подражава на Моника (Люински)❗

    12:56 06.07.2026

  • 4 Без име

    19 5 Отговор
    И тази забрави как Италия са молеше за помощ, когато италианците измираха като мухи от ковида. Само Русия им помогна, но е неудобно да си го спомнят. Въшла.

    Коментиран от #7

    12:58 06.07.2026

  • 5 хехе

    8 1 Отговор
    защо ли байпън го нарече загубеняк.

    12:58 06.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хи хи хи

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    И, той предложи да се пие белина.🤣

    13:02 06.07.2026

  • 8 Мелони с големите 🎈🎈

    10 0 Отговор
    Тръмп вече не дига самолета.

    13:02 06.07.2026

  • 9 Кака Пъпешони макар и да е тапашнонка

    5 1 Отговор
    може да направи на питмез изкукалия нефелен папардак при директен сблъсък на ринга.

    13:08 06.07.2026

  • 10 За едни

    6 0 Отговор
    "ограничителна заповед", за други риза с мноого дълги ръкави.

    13:11 06.07.2026

  • 11 Дъртия риж боклук все го играе куку

    5 0 Отговор
    А истината е, че Мелонката е пълно куку и по всяко време може яко да му срита сенилния п0cр@н г.3.

    13:11 06.07.2026

  • 12 Републиканец

    4 1 Отговор
    На Мелони са и изхвръкнали зъркелите като на настъпена жаба.

    13:14 06.07.2026

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