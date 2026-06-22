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Разривът между Тръмп и Мелони: как се стигна дотук

Разривът между Тръмп и Мелони: как се стигна дотук

22 Юни, 2026 16:16 1 947 18

  • джорджа мелони-
  • италия-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Мелони не е нападала публично никой друг лидер така, както го направи с президента на САЩ. Как се стигна дотук?

Разривът между Тръмп и Мелони: как се стигна дотук - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Доскоро изглеждаше сякаш са създадени един за друг: десният „булдозер“ от САЩ и умната политичка от Рим с неофашистко минало и дясноконсервативни визии за бъдещето на Европа. Неслучайно Джорджа Мелони беше единственият държавен глава от ЕС, който замина за Вашингтон за втората инаугурация на Доналд Тръмп.

Дипломатическа криза

Година и половина по-късно между Рим и Вашингтон се разрази истинска дипломатическа криза, а Мелони и Тръмп се превърнаха в най-големи врагове, пише германската обществена медия АРД по повод на разразилия се спор между двамата лидери.

Италианската министър-председателка никога не е нападала публично никой друг държавен или правителствен ръководител така, както направи сега с президента на САЩ. Във видео в Инстаграм дори тя си позволи почти заплашителен тон: „Едно нещо трябва винаги да се има предвид: аз и Италия никога не молим."

Преди това Тръмп беше заявил в телевизионно интервю, че Мелони го била умолявала за обща снимка по време на срещата на Г-7, припомня германското издание

Външнополитически скандал

Мелони, очевидно с наранена чест, не се задоволи само с гневните си изблици в социалните медии, а се погрижи външният министър Антонио Таяни да отмени планираното си държавно посещение в САЩ - истински скандал, продължава АРД. Близкият сътрудник на Мелони Никола Прокачини разяснява: „Нито Италия, нито Мелони са подчинени някому, те не приемат заповеди от никого. Тръмп трябва да има това предвид".

Мелони, отгледана само от майка си, редовно се кара с колеги политици, които се държат арогантно – това е добре известно в Италия. Други, които са го изпитвали на гърба си, са например вече покойният Силвио Берлускони и Матео Салвини.

Тръмп не се спира, нанася нов удар

През уикенда Тръмп нанесе нов удар и обвини Мелони, че се тревожела за рейтинга си в проучванията и затова търсела близостта му. Италианската министър-председателка отново не му остана длъжна и отговори в социалните медии, този път писмено, но не по-малко емоционално: „Що се отнася до популярността ми: твоето приятелство със сигурност не ѝ е помогнало“.

Политически последици за Европа

Това, което би могло да се приеме като конфликт между двама политици с голямо его от типа „око за око, зъб за зъб“, ще има политически последици. Даже скептично настроените спрямо Мелони в Европа се надяваха, че италианската министър-председателка може да бъде посредник между ЕС и Тръмп в тези трудни времена. Но стана точно обратното, посочва АРД.

Първите пукнатини станаха очевидни, когато Мелони застана на страната на главата на Римокатолическата църква в спора между Тръмп и папа Лъв XIV. Мелони отдавна е недоволна и от позицията на Тръмп относно конфликта в Украйна, както и от начина, по който той се отнася към Путин. Непостоянството на милиардера, постигнал сам всичко, е чуждо на жената, прекарала повече от половината си живот, ангажирана в строго организирана партийна политика.

Голям скандал заради войната с Иран

Големият скандал с Тръмп избухна преди няколко седмици, когато Мелони отказа да предостави на САЩ военната база „Сигонела“ в Сицилия за нанасяне на удари срещу Иран. Войната, инициирана от Тръмп, е безсмислена според италианската министър-председателка: „Нашата позиция е много ясна. Италия не е част от конфликта и не възнамерява да стане част от него“, заяви Мелони.

Най-късно тогава политическото приятелство с Тръмп приключи. Лявата опозиция в Италия гледа на конфликта с известно злорадство – тя твърди, че Мелони сега плаща цената за това, че е искала да се профилира като приятелка на Тръмп, се казва още в публикацията на АРД.

Автор: Йорг Зайселберг (АРД)


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Накратко

    14 4 Отговор
    - "Дай да ти пипна пепешите"!
    - "Беги от тук ве морков спаружен"!
    - "Га яди кифтетата ни рива"!
    - "А ти, кат не можа, кат видя пъпешите, аре аривидерчи"!

    16:20 22.06.2026

  • 3 честен ционист

    10 0 Отговор
    Бай Дончо й е направил комплимент: "Наистинат Италия е за завиждане. Слънцето винаги ти поднася усмивка".

    Мелони му отвърна: "Какво значение има това? Целият свят се смее на САЩ!"

    16:21 22.06.2026

  • 4 АМИ НЕ Е НОРМАЛНО

    18 1 Отговор
    ДА ОПИПВАШ ЗАДНИТЕ ЧАСТИ НА ПРЕМИЕРА НА ИТАЛИЯ.ТРЪМП Е ОТКАЧЕН.

    Коментиран от #17

    16:22 22.06.2026

  • 5 Майор Деянов, на всеки километър

    5 19 Отговор
    По-интересното е разривът между Путин и Радев !!! Как и пачему се стигна до тук ☝️

    Коментиран от #12

    16:23 22.06.2026

  • 6 хаха

    17 1 Отговор
    Какъв "разрив" бе кухи кратуни?

    Мелони просто си затваряше устата досега, за да няма отрицателен ефект върху италианската промишленост. Но всяко нещо си има граници.

    16:25 22.06.2026

  • 7 Атина Палада

    8 12 Отговор
    Истината е ,че Мелони се опита с върти опашка ,но на Бай Тръмп май не му минават такива номера . ТръмпИЧ го е живял този театър ...

    16:29 22.06.2026

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    16 0 Отговор
    момата е отворена и не се поддава на внушения и тъпизми на оранжевия Пикюл. Евала така се защитава национален интерес а не да ти окупират националното летище

    16:29 22.06.2026

  • 9 Зеления

    5 1 Отговор
    На вниманието на италианския посланик относно написаното за Мелони от журналист от АРД и публикувано от ДВ:

    "умната политичка от Рим с неофашистко минало"

    16:48 22.06.2026

  • 10 Хахаха!🎺🥳😀

    4 8 Отговор
    Защо Мелони е изцъклена като смачкана жаба?

    16:51 22.06.2026

  • 11 Мелони

    3 1 Отговор
    Тръмпи иска да му свиря на кларинета ма той мек......

    17:12 22.06.2026

  • 12 антрашпиц

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Пачему тъй сашьол с ума ?

    17:19 22.06.2026

  • 13 Уса

    3 4 Отговор
    На никой не му пука на коя бука пее Мелони

    17:19 22.06.2026

  • 14 Симеон

    2 0 Отговор
    Знаем как,Игор Шмайзеров и Игор Тошкарев са в час!А мен ме боли шмайзра за тях!

    17:29 22.06.2026

  • 15 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Еврейското зеле не може да ме убеди че Мелони е неофашистка ,и да е ,е по добре отколкото ционист ,дай боже повече такива европейски лидери ,а не вали слуги ,и дано и от Италия ви наритат

    17:29 22.06.2026

  • 16 Aлфа Bълкът

    2 0 Отговор
    Искал да мачка котето.

    17:48 22.06.2026

  • 17 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "АМИ НЕ Е НОРМАЛНО":

    ти на макарон предните части ли искаш да опипва бай дончо?

    има пари може да си го позволи и да пипа
    ти нямаш пари само ще гледаш и ръчно щеЛЪСКАШ

    17:59 22.06.2026

  • 18 Луд

    0 0 Отговор
    Охраната шушука че на Президента му е останала само ,,ВОЖАТА,,И Джорджина се разочаровала.

    18:07 22.06.2026

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