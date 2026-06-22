Разривът между Тръмп и Мелони: как се стигна дотук

Доскоро изглеждаше сякаш са създадени един за друг: десният „булдозер“ от САЩ и умната политичка от Рим с неофашистко минало и дясноконсервативни визии за бъдещето на Европа. Неслучайно Джорджа Мелони беше единственият държавен глава от ЕС, който замина за Вашингтон за втората инаугурация на Доналд Тръмп.

Дипломатическа криза

Година и половина по-късно между Рим и Вашингтон се разрази истинска дипломатическа криза, а Мелони и Тръмп се превърнаха в най-големи врагове, пише германската обществена медия АРД по повод на разразилия се спор между двамата лидери.

Италианската министър-председателка никога не е нападала публично никой друг държавен или правителствен ръководител така, както направи сега с президента на САЩ. Във видео в Инстаграм дори тя си позволи почти заплашителен тон: „Едно нещо трябва винаги да се има предвид: аз и Италия никога не молим."

Преди това Тръмп беше заявил в телевизионно интервю, че Мелони го била умолявала за обща снимка по време на срещата на Г-7, припомня германското издание

Външнополитически скандал

Мелони, очевидно с наранена чест, не се задоволи само с гневните си изблици в социалните медии, а се погрижи външният министър Антонио Таяни да отмени планираното си държавно посещение в САЩ - истински скандал, продължава АРД. Близкият сътрудник на Мелони Никола Прокачини разяснява: „Нито Италия, нито Мелони са подчинени някому, те не приемат заповеди от никого. Тръмп трябва да има това предвид".

Мелони, отгледана само от майка си, редовно се кара с колеги политици, които се държат арогантно – това е добре известно в Италия. Други, които са го изпитвали на гърба си, са например вече покойният Силвио Берлускони и Матео Салвини.

Тръмп не се спира, нанася нов удар

През уикенда Тръмп нанесе нов удар и обвини Мелони, че се тревожела за рейтинга си в проучванията и затова търсела близостта му. Италианската министър-председателка отново не му остана длъжна и отговори в социалните медии, този път писмено, но не по-малко емоционално: „Що се отнася до популярността ми: твоето приятелство със сигурност не ѝ е помогнало“.

Политически последици за Европа

Това, което би могло да се приеме като конфликт между двама политици с голямо его от типа „око за око, зъб за зъб“, ще има политически последици. Даже скептично настроените спрямо Мелони в Европа се надяваха, че италианската министър-председателка може да бъде посредник между ЕС и Тръмп в тези трудни времена. Но стана точно обратното, посочва АРД.

Първите пукнатини станаха очевидни, когато Мелони застана на страната на главата на Римокатолическата църква в спора между Тръмп и папа Лъв XIV. Мелони отдавна е недоволна и от позицията на Тръмп относно конфликта в Украйна, както и от начина, по който той се отнася към Путин. Непостоянството на милиардера, постигнал сам всичко, е чуждо на жената, прекарала повече от половината си живот, ангажирана в строго организирана партийна политика.

Голям скандал заради войната с Иран

Големият скандал с Тръмп избухна преди няколко седмици, когато Мелони отказа да предостави на САЩ военната база „Сигонела“ в Сицилия за нанасяне на удари срещу Иран. Войната, инициирана от Тръмп, е безсмислена според италианската министър-председателка: „Нашата позиция е много ясна. Италия не е част от конфликта и не възнамерява да стане част от него“, заяви Мелони.

Най-късно тогава политическото приятелство с Тръмп приключи. Лявата опозиция в Италия гледа на конфликта с известно злорадство – тя твърди, че Мелони сега плаща цената за това, че е искала да се профилира като приятелка на Тръмп, се казва още в публикацията на АРД.

Автор: Йорг Зайселберг (АРД)