Разривът между Тръмп и Мелони: как се стигна дотук

Доскоро изглеждаше сякаш са създадени един за друг: десният „булдозер“ от САЩ и умната политичка от Рим с неофашистко минало и дясноконсервативни визии за бъдещето на Европа. Неслучайно Джорджа Мелони беше единственият държавен глава от ЕС, който замина за Вашингтон за втората инаугурация на Доналд Тръмп.
Дипломатическа криза
Година и половина по-късно между Рим и Вашингтон се разрази истинска дипломатическа криза, а Мелони и Тръмп се превърнаха в най-големи врагове, пише германската обществена медия АРД по повод на разразилия се спор между двамата лидери.
Италианската министър-председателка никога не е нападала публично никой друг държавен или правителствен ръководител така, както направи сега с президента на САЩ. Във видео в Инстаграм дори тя си позволи почти заплашителен тон: „Едно нещо трябва винаги да се има предвид: аз и Италия никога не молим."
Преди това Тръмп беше заявил в телевизионно интервю, че Мелони го била умолявала за обща снимка по време на срещата на Г-7, припомня германското издание
Външнополитически скандал
Мелони, очевидно с наранена чест, не се задоволи само с гневните си изблици в социалните медии, а се погрижи външният министър Антонио Таяни да отмени планираното си държавно посещение в САЩ - истински скандал, продължава АРД. Близкият сътрудник на Мелони Никола Прокачини разяснява: „Нито Италия, нито Мелони са подчинени някому, те не приемат заповеди от никого. Тръмп трябва да има това предвид".
Мелони, отгледана само от майка си, редовно се кара с колеги политици, които се държат арогантно – това е добре известно в Италия. Други, които са го изпитвали на гърба си, са например вече покойният Силвио Берлускони и Матео Салвини.
Тръмп не се спира, нанася нов удар
През уикенда Тръмп нанесе нов удар и обвини Мелони, че се тревожела за рейтинга си в проучванията и затова търсела близостта му. Италианската министър-председателка отново не му остана длъжна и отговори в социалните медии, този път писмено, но не по-малко емоционално: „Що се отнася до популярността ми: твоето приятелство със сигурност не ѝ е помогнало“.
Политически последици за Европа
Това, което би могло да се приеме като конфликт между двама политици с голямо его от типа „око за око, зъб за зъб“, ще има политически последици. Даже скептично настроените спрямо Мелони в Европа се надяваха, че италианската министър-председателка може да бъде посредник между ЕС и Тръмп в тези трудни времена. Но стана точно обратното, посочва АРД.
Първите пукнатини станаха очевидни, когато Мелони застана на страната на главата на Римокатолическата църква в спора между Тръмп и папа Лъв XIV. Мелони отдавна е недоволна и от позицията на Тръмп относно конфликта в Украйна, както и от начина, по който той се отнася към Путин. Непостоянството на милиардера, постигнал сам всичко, е чуждо на жената, прекарала повече от половината си живот, ангажирана в строго организирана партийна политика.
Голям скандал заради войната с Иран
Големият скандал с Тръмп избухна преди няколко седмици, когато Мелони отказа да предостави на САЩ военната база „Сигонела“ в Сицилия за нанасяне на удари срещу Иран. Войната, инициирана от Тръмп, е безсмислена според италианската министър-председателка: „Нашата позиция е много ясна. Италия не е част от конфликта и не възнамерява да стане част от него“, заяви Мелони.
Най-късно тогава политическото приятелство с Тръмп приключи. Лявата опозиция в Италия гледа на конфликта с известно злорадство – тя твърди, че Мелони сега плаща цената за това, че е искала да се профилира като приятелка на Тръмп, се казва още в публикацията на АРД.
Автор: Йорг Зайселберг (АРД)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Накратко
- "Беги от тук ве морков спаружен"!
- "Га яди кифтетата ни рива"!
- "А ти, кат не можа, кат видя пъпешите, аре аривидерчи"!
16:20 22.06.2026
3 честен ционист
Мелони му отвърна: "Какво значение има това? Целият свят се смее на САЩ!"
16:21 22.06.2026
4 АМИ НЕ Е НОРМАЛНО
Коментиран от #17
16:22 22.06.2026
5 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #12
16:23 22.06.2026
6 хаха
Мелони просто си затваряше устата досега, за да няма отрицателен ефект върху италианската промишленост. Но всяко нещо си има граници.
16:25 22.06.2026
7 Атина Палада
16:29 22.06.2026
8 Ний ша Ва упрайм
16:29 22.06.2026
9 Зеления
"умната политичка от Рим с неофашистко минало"
16:48 22.06.2026
10 Хахаха!🎺🥳😀
16:51 22.06.2026
11 Мелони
17:12 22.06.2026
12 антрашпиц
До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":Пачему тъй сашьол с ума ?
17:19 22.06.2026
13 Уса
17:19 22.06.2026
14 Симеон
17:29 22.06.2026
15 Kaлпазанин
17:29 22.06.2026
16 Aлфа Bълкът
17:48 22.06.2026
17 оня с коня
До коментар #4 от "АМИ НЕ Е НОРМАЛНО":ти на макарон предните части ли искаш да опипва бай дончо?
има пари може да си го позволи и да пипа
ти нямаш пари само ще гледаш и ръчно щеЛЪСКАШ
17:59 22.06.2026
18 Луд
18:07 22.06.2026