От "невероятна" до "неприемлива": Тръмп срещу Мелони

15 Април, 2026 12:52 752 11

Тръмп нападна папа Лъв XIV заради опозицията му на всички войни. Джорджа Мелони защити папата, а това очаквано разгневи Тръмп.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Американският президент Доналд Тръмп нападна папа Лъв XIV - това му създаде сериозен вътрешнополитически конфликт. В същото време в Италия министър-председателката на страната Джорджа Мелони защити главата на Римокатолическата църква. Тя нарече нападките на американския президент към папата неприемливи. Това разгневи Доналд Тръмп, който досега винаги се е отнасял положително към нея. "Тя е тази, която е неприемлива, защото не се интересува дали Иран има ядрено оръжие и би взривил Италия за две минути, ако имаше възможност".

Тръмп обвини папа Лъв XIV, че е "ужасен" във външната политика, след като той призова за край на всички войни. По-късно папата заяви, че не желае да влиза в спор с администрацията на Тръмп, но позицията му остава непроменена.

"Шокиран" от Мелони

Президентът на САЩ даде интервю пред италианския вестник "Кориере дела сера", в което изрази разочарованието си от лидерката на Италия. "Шокиран съм от нея. Мислех, че е смела. Грешал съм", каза той. Тръмп обвини Мелони, че не е помогнала изобщо за снабдяването с петрол, което според него едва ли се харесвало на италианците.

Тръмп многократно критикува международните партньори на САЩ за това, че не са взели активна роля във войната срещу Иран. Джорджа Мелони отказа Италия да се включва във военната операция още в началото ѝ. Италия отказа и американски изтребители да използват военната база в Сицилия.

Добри отношения с Тръмп досега

Премиерката на Италия се смяташе за един от европейските лидери, които поддържат най-добри отношения с президента на САЩ. Тя многократно се е опитвала да играе ролята на посредник между администрацията на Тръмп и другите партньори на Вашингтон в Европейския съюз. Преди американският президент я е наричал "невероятна" и "много успешен политик". Тя беше единственият европейски лидер, присъствал на встъпването му в длъжност през януари 2025 г., и според вицепрезидента Джей Ди Ванс е играла ролята на "мост" между Европа и САЩ по време на преговорите за митата.

Разривът от тази седмица нанася сериозен публичен удар върху отношенията ѝ със САЩ, но може да се окаже от вътрешнополитическа полза. След поражението в референдума, който Мелони инициира в Италия и за което съюзниците ѝ обвиняват близките ѝ отношения с Тръмп, тя все повече се дистанцира от американския лидер, което доведе и до осъждането на атаката на Тръмп срещу папата. Тези ходове представляваха премерен политически риск, тъй като приятелството ѝ с Тръмп се превърна все повече в политическо бреме на фона на енергийната криза, предизвикана от войната в Близкия изток. Проучвания от март показаха, че шест от десет италианци са против войната на САЩ и Израел в Иран, а девет от десет са много или доста загрижени за отражението на войната върху цените на енергията.


  • 1 Шалга

    3 1 Отговор
    Тръмпън да Мелонисин де азъна

    Коментиран от #6

    12:53 15.04.2026

  • 2 Сталин

    7 3 Отговор
    Мелони най яката пuчка в Европа,прати Дъмбо да си смуче биберона,Мелони има повече топки от всичките наши негодници в парламента

    Коментиран от #7

    12:54 15.04.2026

  • 3 Сталин

    11 1 Отговор
    Ей факти кога ще пишете за Ирландия ,там вече втора седмица великите келти са блокирали държавата с трактори и тирове ,блокирани магистрали и най голямата рафинерия заради високите цени на горивата,и водят епични битки с полицията и искат оставката на правителството

    Коментиран от #11

    12:54 15.04.2026

  • 4 Сталин

    5 1 Отговор
    Значи оранжевия Шломо клоун ни обясняваше колко е велика американската армия,супер -дупер яка,с сега реват на другите негодници да им помагат ,след като Иран им начупи играчките във залива и разби мутрите на кошерните плъхове,НАТО са страхливи кучета които никога не се бият като мъже а само бомбят жени и деца

    12:55 15.04.2026

  • 5 Кривоверен алкаш

    4 0 Отговор
    Абе кво я обсъждате пак Мелони ,ами поредната глобалистка Па4а поставена на "правилното място " от "правилните хора" да свърши "правилната работа ",за която след мандата и повече и няма да чуете .Дано и преседнат крадените пари. !

    Коментиран от #9

    12:56 15.04.2026

  • 6 Сталин

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шалга":

    Ей пиши на български бе сиганин

    12:58 15.04.2026

  • 7 АсанБГ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Батее ,абе кво и е якото ?Освен изпъкналите жабешки очи аз друго не виждам ,мойто Атидже е принцеса в сравнение с нея .

    13:00 15.04.2026

  • 8 Констатация

    3 0 Отговор
    Трябва да си завършен Д., за да подкрепяш външната политиката на Рижавия маразматик!! ! Мелони заработи авторитет, а не негатив, защитавайки позицията на Папата!!!

    13:07 15.04.2026

  • 9 …………

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кривоверен алкаш":

    Тръмп е същата кукла на конци ако малко можеш да мислиш . Ама Българина понеже си няма никаква представа от политиката на Сащ затова си мисли ,че рижко ще спаси света ..

    13:07 15.04.2026

  • 10 Алексия

    0 0 Отговор
    Тръмпара да чисти дъното от мините в Ормуз защото стана зарезил пред целия 🌏 свят такъв кютек не са яли с Биби през живота си а и моше то пак се скри ????

    13:16 15.04.2026

  • 11 мм дааа

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    когато и кажат :) и вафли.бг ще почната, копи/пейст и пр.

    13:17 15.04.2026