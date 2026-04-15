От "невероятна" до "неприемлива": Тръмп срещу Мелони

Американският президент Доналд Тръмп нападна папа Лъв XIV - това му създаде сериозен вътрешнополитически конфликт. В същото време в Италия министър-председателката на страната Джорджа Мелони защити главата на Римокатолическата църква. Тя нарече нападките на американския президент към папата неприемливи. Това разгневи Доналд Тръмп, който досега винаги се е отнасял положително към нея. "Тя е тази, която е неприемлива, защото не се интересува дали Иран има ядрено оръжие и би взривил Италия за две минути, ако имаше възможност".

Тръмп обвини папа Лъв XIV, че е "ужасен" във външната политика, след като той призова за край на всички войни. По-късно папата заяви, че не желае да влиза в спор с администрацията на Тръмп, но позицията му остава непроменена.

"Шокиран" от Мелони

Президентът на САЩ даде интервю пред италианския вестник "Кориере дела сера", в което изрази разочарованието си от лидерката на Италия. "Шокиран съм от нея. Мислех, че е смела. Грешал съм", каза той. Тръмп обвини Мелони, че не е помогнала изобщо за снабдяването с петрол, което според него едва ли се харесвало на италианците.

Тръмп многократно критикува международните партньори на САЩ за това, че не са взели активна роля във войната срещу Иран. Джорджа Мелони отказа Италия да се включва във военната операция още в началото ѝ. Италия отказа и американски изтребители да използват военната база в Сицилия.

Добри отношения с Тръмп досега

Премиерката на Италия се смяташе за един от европейските лидери, които поддържат най-добри отношения с президента на САЩ. Тя многократно се е опитвала да играе ролята на посредник между администрацията на Тръмп и другите партньори на Вашингтон в Европейския съюз. Преди американският президент я е наричал "невероятна" и "много успешен политик". Тя беше единственият европейски лидер, присъствал на встъпването му в длъжност през януари 2025 г., и според вицепрезидента Джей Ди Ванс е играла ролята на "мост" между Европа и САЩ по време на преговорите за митата.

Разривът от тази седмица нанася сериозен публичен удар върху отношенията ѝ със САЩ, но може да се окаже от вътрешнополитическа полза. След поражението в референдума, който Мелони инициира в Италия и за което съюзниците ѝ обвиняват близките ѝ отношения с Тръмп, тя все повече се дистанцира от американския лидер, което доведе и до осъждането на атаката на Тръмп срещу папата. Тези ходове представляваха премерен политически риск, тъй като приятелството ѝ с Тръмп се превърна все повече в политическо бреме на фона на енергийната криза, предизвикана от войната в Близкия изток. Проучвания от март показаха, че шест от десет италианци са против войната на САЩ и Израел в Иран, а девет от десет са много или доста загрижени за отражението на войната върху цените на енергията.