Руски патрулен самолет се приближи до британска самолетоносачна група в Арктика, Лондон говори за „опасен и непрофесионален“ инцидент

Руски патрулен самолет се е приближил многократно до британска ударна самолетоносачна група по време на операция в Арктика миналата седмица, съобщи британското министерство на отбраната, цитирано от Пи Ей Медия/ДПА, цитирана от News.bg.

Според ведомството самолет Ту-142 е хвърлил хидроакустични буйове във водата в близост до самолетоносача „Принцът на Уелс“ в четвъртък. Лондон определи случая като „опасен и непрофесионален“.

Говорител на министерството заяви, че руският самолет е прелетял на ниска височина и е хвърлил голям брой буйове в непосредствена близост до кораба, като британските сили са направили опит за радиовръзка на международни честоти, но не са получили отговор.

След инцидента два изтребителя F-35 са били вдигнати във въздуха, за да прехванат и ескортират руския самолет до напускане на района.

В момента британската ударна група е разположена край бреговете на Исландия под командването на НАТО и включва около 1500 военнослужещи, самолетоносача „Принцът на Уелс“, разрушителя тип 45 „Дънкан“, изтребители F-35, хеликоптери „Мерлин“ и „Уайлдкет“, както и спомагателния кораб „Тайдспринг“.