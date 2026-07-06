Руски патрулен самолет се приближи до британска самолетоносачна група в Арктика, Лондон говори за „опасен и непрофесионален“ инцидент

Руски патрулен самолет се е приближил многократно до британска ударна самолетоносачна група по време на операция в Арктика миналата седмица, съобщи британското министерство на отбраната, цитирано от Пи Ей Медия/ДПА, цитирана от News.bg.
Според ведомството самолет Ту-142 е хвърлил хидроакустични буйове във водата в близост до самолетоносача „Принцът на Уелс“ в четвъртък. Лондон определи случая като „опасен и непрофесионален“.
Говорител на министерството заяви, че руският самолет е прелетял на ниска височина и е хвърлил голям брой буйове в непосредствена близост до кораба, като британските сили са направили опит за радиовръзка на международни честоти, но не са получили отговор.
След инцидента два изтребителя F-35 са били вдигнати във въздуха, за да прехванат и ескортират руския самолет до напускане на района.
В момента британската ударна група е разположена край бреговете на Исландия под командването на НАТО и включва около 1500 военнослужещи, самолетоносача „Принцът на Уелс“, разрушителя тип 45 „Дънкан“, изтребители F-35, хеликоптери „Мерлин“ и „Уайлдкет“, както и спомагателния кораб „Тайдспринг“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 който каквото си търси
17:55 06.07.2026
3 Бялджип
Коментиран от #23, #33, #43
17:56 06.07.2026
4 ИНГИЛИЗИТЕ ТЕ ПЪК
Коментиран от #19
17:56 06.07.2026
5 Московските BAPBAPИ !
Всеки, който подкрепя росия, нахлула в суверенна демократична държава и обявила ни за вражеска, е национален предател. Да подчертаем дебело: росия е била против Съединението ни, а почти всички наши бележити български комити са изпитвали ненавист към московията и имперската й политика.
Всеки, който злорадства над нещастието, което сполетя братския ни украински народ, страда от неизлечима форма на сърдечна недостатъчност и акъл@липсис.
Коментиран от #22
17:57 06.07.2026
6 Добри новини
⚡️‼️✌️Най-голямата рафинерия в Росия гори в Омск.
Атаката с дронове продължава. Разстоянието от Украйна е около 300 км.Рафинерията в Омск е най-голямата петролна рафинерия в Русия, собственост на „Газпром нефт“. Тя е способна да преработва над 21 милиона тона петрол годишно и осигурява около 8% от цялото рафиниране на руски петрол.
Заводът произвежда бензин, дизел и авиационно гориво, втечнен газ, битум и нефтен кокс и е един от основните доставчици на гориво за Сибир.
Санкциите на СБУ за горива продължават 😃
Коментиран от #15
17:58 06.07.2026
7 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #37
17:59 06.07.2026
8 ЗИЛ 117
18:00 06.07.2026
9 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #27, #35
18:00 06.07.2026
10 ЗИЛ 117
18:00 06.07.2026
11 С МНОГО ОПАСЕН И НЕПРОФЕСИОНАЛЕН СЛУЧЕЙ
18:00 06.07.2026
12 РФ е един огромен КЕН eф !
Коментиран от #29, #31
18:01 06.07.2026
13 Гост
като британските сили са направили опит за радиовръзка на международни честоти, но не са получили отговор.
Ааааа, отговор е имало, ама не сте видели пръста на руския пилот!!!
А и чудно от къде са Вдигнали коритата Ф35 да прихващали нещо? Тия докато запалят ТУто си е било в гаража вече...!!!
Коментиран от #18
18:03 06.07.2026
14 Има ли
18:03 06.07.2026
15 РАФИНЕРИЯТА В ОМСК
До коментар #6 от "Добри новини":Е Над 2000 Км
От УКРАЙНА.
18:03 06.07.2026
16 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ
РУСКИ ДОМУЗ.
18:04 06.07.2026
17 Чудна работа
18:04 06.07.2026
18 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #13 от "Гост":На САМОЛЕТОНОСАЧ има САМОЛЕТИ
Ама ти откъде да знаеш, невежи.
Коментиран от #36
18:06 06.07.2026
19 Христов
До коментар #4 от "ИНГИЛИЗИТЕ ТЕ ПЪК":И жентълмени, и жентълмени... Къде са минали, още ги издирват за вендета...
18:09 06.07.2026
20 ИСТИНАТА Е ДРУГА
18:09 06.07.2026
21 Мъдреца
18:10 06.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 САРМАТ
До коментар #3 от "Бялджип":УМИШЛЕНО,ПАМПЕРСИТЕ СА ХВЪРЛЕНИ СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ!
18:12 06.07.2026
24 Ердоган
18:14 06.07.2026
25 руската мечка
Коментиран от #56
18:15 06.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мусорчик
До коментар #9 от "ЗИЛ 117":Нали знаеш? Руските загуби са Х7. Ужас!
18:16 06.07.2026
28 варна
18:16 06.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 пръц
18:18 06.07.2026
31 Мдаа
До коментар #12 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Орките тренират нови олимпийски дисциплини.Бутане на кола,чакане по 3 дни на опашка за гориво,висок скок след удар от украински дрон..мдам
18:18 06.07.2026
32 АБВ
Коментиран от #38
18:18 06.07.2026
33 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #3 от "Бялджип":Нямам нужда засега. Бункерът ми е зареден догоре с памперси за още 4 год. В Русия вече има дефицит, не само на бензин, но и на памперси 🦄🌈😂
18:19 06.07.2026
34 РФ е въздух под налягане !
Коментиран от #41
18:20 06.07.2026
35 Ха-ха
До коментар #9 от "ЗИЛ 117":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
18:20 06.07.2026
36 ШМАТКА
До коментар #18 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":АБЕ,САМОЛЕТЕТЕ,МАЙ БЕГАЛЕ!ПО ВРЕМЕ НА ИНИДЕНТА САМОЛЕТОНОСА Е БИЛ САМ!
18:20 06.07.2026
37 Ха-ха
До коментар #7 от "ЗИЛ 117":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!
18:20 06.07.2026
38 Путлер за 5 години
До коментар #32 от "АБВ":ЗАСРА 3 БУНКЕРА.
18:21 06.07.2026
39 Ту 142,драги ми
Коментиран от #47
18:22 06.07.2026
40 Стеф
До коментар #26 от "Чиниш ми се":Такъв съм.
18:22 06.07.2026
41 Виждащ
До коментар #34 от "РФ е въздух под налягане !":Съгласен съм.
18:23 06.07.2026
42 Ами
Просто руснаците ги интересува колко, какви
и кой подводници ескортират групата.
За това са хрърлили и хидроакустичните буйове.
18:23 06.07.2026
43 Джипеее, памперсите с вонящо
До коментар #3 от "Бялджип":нагличански кафяво са ги хвърлили от просяк на вуелс и от Фи 35. Винаги Ту 142 се съпровожда от два Су 35,за това е този нагличански рев
18:25 06.07.2026
44 Нямат край
18:27 06.07.2026
45 Аз съм прод ажен русофил
18:27 06.07.2026
46 хихи
18:30 06.07.2026
47 Мусорчик
До коментар #39 от "Ту 142,драги ми":Значи трябва да им пратят два Ф-16, ама Блок 20 от 70-те години, защото те имат опит в свалянето на СУ-35. Другото е хабене на ресурс.
18:31 06.07.2026
48 Мишел
18:32 06.07.2026
49 САРМАТ
До коментар #29 от "КАК Е В 404":ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 404 ДА СЕ ПИШЕ 00!
18:33 06.07.2026
50 Мишел
Коментиран от #51, #54
18:34 06.07.2026
51 Това е безспорен
До коментар #50 от "Мишел":Факт.
18:38 06.07.2026
52 Механик
18:44 06.07.2026
53 123
18:46 06.07.2026
54 Пешо z
До коментар #50 от "Мишел":Така е но щетите са незначителни.Една птичка пролет не прави.Във фабриката на Порошенко бонбоните детронираха до сутринта.
18:56 06.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Люба
До коментар #25 от "руската мечка":Безплатни мечти и надежди говежди
19:00 06.07.2026
57 Турците
19:01 06.07.2026
58 1111
19:01 06.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.