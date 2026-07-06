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Руски патрулен самолет се приближи до британска самолетоносачна група в Арктика, Лондон говори за „опасен и непрофесионален“ инцидент

Руски патрулен самолет се приближи до британска самолетоносачна група в Арктика, Лондон говори за „опасен и непрофесионален“ инцидент

6 Юли, 2026 17:52 1 468 59

  • русия-
  • патрулен самолет-
  • самолетоносач-
  • арктика

Британското министерство на отбраната съобщи, че Ту-142 е хвърлил хидроакустични буйове близо до самолетоносача „Принцът на Уелс“, след което е бил прехванат от изтребители F-35

Руски патрулен самолет се приближи до британска самолетоносачна група в Арктика, Лондон говори за „опасен и непрофесионален“ инцидент - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски патрулен самолет се е приближил многократно до британска ударна самолетоносачна група по време на операция в Арктика миналата седмица, съобщи британското министерство на отбраната, цитирано от Пи Ей Медия/ДПА, цитирана от News.bg.

Според ведомството самолет Ту-142 е хвърлил хидроакустични буйове във водата в близост до самолетоносача „Принцът на Уелс“ в четвъртък. Лондон определи случая като „опасен и непрофесионален“.

Говорител на министерството заяви, че руският самолет е прелетял на ниска височина и е хвърлил голям брой буйове в непосредствена близост до кораба, като британските сили са направили опит за радиовръзка на международни честоти, но не са получили отговор.

След инцидента два изтребителя F-35 са били вдигнати във въздуха, за да прехванат и ескортират руския самолет до напускане на района.

В момента британската ударна група е разположена край бреговете на Исландия под командването на НАТО и включва около 1500 военнослужещи, самолетоносача „Принцът на Уелс“, разрушителя тип 45 „Дънкан“, изтребители F-35, хеликоптери „Мерлин“ и „Уайлдкет“, както и спомагателния кораб „Тайдспринг“.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 който каквото си търси

    44 8 Отговор
    рано или късно, ще си го получи....

    17:55 06.07.2026

  • 3 Бялджип

    47 20 Отговор
    Ту-142 е хвърлил хидроакустични буйове във водата...Хвърлил и памперси.

    Коментиран от #23, #33, #43

    17:56 06.07.2026

  • 4 ИНГИЛИЗИТЕ ТЕ ПЪК

    58 13 Отговор
    ЕДНИ ПРОФЕСИОНАЛИ,МАНИ МАНИ.

    Коментиран от #19

    17:56 06.07.2026

  • 5 Московските BAPBAPИ !

    22 73 Отговор
    Пета година вече путин обстрелва жилищни сгради - блокове, болници, църкви, старчески домове и детски градини - и изминалата нощ не бе изключение. Лидерът на десетилетието - Зеленски, продължава да пази цивилните.
    Всеки, който подкрепя росия, нахлула в суверенна демократична държава и обявила ни за вражеска, е национален предател. Да подчертаем дебело: росия е била против Съединението ни, а почти всички наши бележити български комити са изпитвали ненавист към московията и имперската й политика.
    Всеки, който злорадства над нещастието, което сполетя братския ни украински народ, страда от неизлечима форма на сърдечна недостатъчност и акъл@липсис.

    Коментиран от #22

    17:57 06.07.2026

  • 6 Добри новини

    19 51 Отговор
    Нефтени рафинерии в Ярославъл и Усть-Луга бяха ударени. Постоянният пункт за разполагане на 26-та ракетна бригада на противника в Ленинградска област на рф също беше ударен.
    ⚡️‼️✌️Най-голямата рафинерия в Росия гори в Омск.
    Атаката с дронове продължава. Разстоянието от Украйна е около 300 км.Рафинерията в Омск е най-голямата петролна рафинерия в Русия, собственост на „Газпром нефт“. Тя е способна да преработва над 21 милиона тона петрол годишно и осигурява около 8% от цялото рафиниране на руски петрол.
    Заводът произвежда бензин, дизел и авиационно гориво, втечнен газ, битум и нефтен кокс и е един от основните доставчици на гориво за Сибир.
    Санкциите на СБУ за горива продължават 😃

    Коментиран от #15

    17:58 06.07.2026

  • 7 ЗИЛ 117

    37 19 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #37

    17:59 06.07.2026

  • 8 ЗИЛ 117

    35 14 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    18:00 06.07.2026

  • 9 ЗИЛ 117

    17 13 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #27, #35

    18:00 06.07.2026

  • 10 ЗИЛ 117

    20 12 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    18:00 06.07.2026

  • 11 С МНОГО ОПАСЕН И НЕПРОФЕСИОНАЛЕН СЛУЧЕЙ

    33 13 Отговор
    КОГА ЩЕ БЪДЕ ОБЛЯН ЛАЙНОБРИТСКИЯ ЦИРЕЙ С ПРЯСНА МОРСКА ВОДА??

    18:00 06.07.2026

  • 12 РФ е един огромен КЕН eф !

    17 37 Отговор
    Президент Зеленски превърна РФ в най-голямата пешеходна зона на планетата! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #29, #31

    18:01 06.07.2026

  • 13 Гост

    25 13 Отговор
    Цитат:
    като британските сили са направили опит за радиовръзка на международни честоти, но не са получили отговор.

    Ааааа, отговор е имало, ама не сте видели пръста на руския пилот!!!

    А и чудно от къде са Вдигнали коритата Ф35 да прихващали нещо? Тия докато запалят ТУто си е било в гаража вече...!!!

    Коментиран от #18

    18:03 06.07.2026

  • 14 Има ли

    13 5 Отговор
    "пострадали" на самолетоносач със група? Ако няма значи всичко е наред...

    18:03 06.07.2026

  • 15 РАФИНЕРИЯТА В ОМСК

    19 5 Отговор

    До коментар #6 от "Добри новини":

    Е Над 2000 Км

    От УКРАЙНА.

    18:03 06.07.2026

  • 16 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ

    10 15 Отговор
    ЧТО ЕТО?

    РУСКИ ДОМУЗ.

    18:04 06.07.2026

  • 17 Чудна работа

    25 9 Отговор
    Какво прави принца на уелс в арктика?

    18:04 06.07.2026

  • 18 КОЙ ДА ЗНАЙ

    8 16 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    На САМОЛЕТОНОСАЧ има САМОЛЕТИ
    Ама ти откъде да знаеш, невежи.

    Коментиран от #36

    18:06 06.07.2026

  • 19 Христов

    12 6 Отговор

    До коментар #4 от "ИНГИЛИЗИТЕ ТЕ ПЪК":

    И жентълмени, и жентълмени... Къде са минали, още ги издирват за вендета...

    18:09 06.07.2026

  • 20 ИСТИНАТА Е ДРУГА

    17 7 Отговор
    РУСНАЦИТЕ СА ИЗПРАЗНИЛИ ПРЕПЪЛНЕНАТА ХИМИЧЕСКА ТОАЛЕТНА

    18:09 06.07.2026

  • 21 Мъдреца

    19 9 Отговор
    Ингилизите праа гащи

    18:10 06.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 САРМАТ

    11 8 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

    УМИШЛЕНО,ПАМПЕРСИТЕ СА ХВЪРЛЕНИ СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ!

    18:12 06.07.2026

  • 24 Ердоган

    11 5 Отговор
    Сваляй!

    18:14 06.07.2026

  • 25 руската мечка

    10 14 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #56

    18:15 06.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мусорчик

    8 7 Отговор

    До коментар #9 от "ЗИЛ 117":

    Нали знаеш? Руските загуби са Х7. Ужас!

    18:16 06.07.2026

  • 28 варна

    10 12 Отговор
    и в Сирия така се приближаваше руски самолет и Турция го думна

    18:16 06.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 пръц

    11 7 Отговор
    тоя самолетоносач малко бил аварирал, но фактивеле дума не обелват за това за разлика от други сайтове.

    18:18 06.07.2026

  • 31 Мдаа

    9 13 Отговор

    До коментар #12 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Орките тренират нови олимпийски дисциплини.Бутане на кола,чакане по 3 дни на опашка за гориво,висок скок след удар от украински дрон..мдам

    18:18 06.07.2026

  • 32 АБВ

    14 8 Отговор
    След Черно мори и Арктика ЗACPAXA тия англосаксонци. Никаква милост нямат към природата.

    Коментиран от #38

    18:18 06.07.2026

  • 33 Розовото пони Путин 🦄

    8 10 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

    Нямам нужда засега. Бункерът ми е зареден догоре с памперси за още 4 год. В Русия вече има дефицит, не само на бензин, но и на памперси 🦄🌈😂

    18:19 06.07.2026

  • 34 РФ е въздух под налягане !

    9 11 Отговор
    Освен за някой панаирджийски номер, московията не е способна на друго, няма силици. слаба е !🤣

    Коментиран от #41

    18:20 06.07.2026

  • 35 Ха-ха

    11 5 Отговор

    До коментар #9 от "ЗИЛ 117":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    18:20 06.07.2026

  • 36 ШМАТКА

    7 4 Отговор

    До коментар #18 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":

    АБЕ,САМОЛЕТЕТЕ,МАЙ БЕГАЛЕ!ПО ВРЕМЕ НА ИНИДЕНТА САМОЛЕТОНОСА Е БИЛ САМ!

    18:20 06.07.2026

  • 37 Ха-ха

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "ЗИЛ 117":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!

    18:20 06.07.2026

  • 38 Путлер за 5 години

    9 7 Отговор

    До коментар #32 от "АБВ":

    ЗАСРА 3 БУНКЕРА.

    18:21 06.07.2026

  • 39 Ту 142,драги ми

    6 9 Отговор
    жълто паветни суб безмозъчни суб биологични единици, винаги се съпровожда от двойка Су 35,така,че нагличаните са се osraли яко.

    Коментиран от #47

    18:22 06.07.2026

  • 40 Стеф

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Чиниш ми се":

    Такъв съм.

    18:22 06.07.2026

  • 41 Виждащ

    7 4 Отговор

    До коментар #34 от "РФ е въздух под налягане !":

    Съгласен съм.

    18:23 06.07.2026

  • 42 Ами

    7 6 Отговор
    Самолетоносач без ескорт от подводници в открито море няма.
    Просто руснаците ги интересува колко, какви
    и кой подводници ескортират групата.
    За това са хрърлили и хидроакустичните буйове.

    18:23 06.07.2026

  • 43 Джипеее, памперсите с вонящо

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

    нагличански кафяво са ги хвърлили от просяк на вуелс и от Фи 35. Винаги Ту 142 се съпровожда от два Су 35,за това е този нагличански рев

    18:25 06.07.2026

  • 44 Нямат край

    9 6 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и СТРАХ, нямат...😂

    18:27 06.07.2026

  • 45 Аз съм прод ажен русофил

    8 6 Отговор
    Като им свърши скоро керосина ,ще си стоят в блатото и няма да пречат на цивилизациите да се развиват.

    18:27 06.07.2026

  • 46 хихи

    8 6 Отговор
    ако руска ушанка умре, да знаете, че е от страх 😅 😅 😅

    18:30 06.07.2026

  • 47 Мусорчик

    10 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ту 142,драги ми":

    Значи трябва да им пратят два Ф-16, ама Блок 20 от 70-те години, защото те имат опит в свалянето на СУ-35. Другото е хабене на ресурс.

    18:31 06.07.2026

  • 48 Мишел

    7 8 Отговор
    "САЩ признаха, че силните "карти" са в Украйна. Президентът Тръмп е наясно с руските лъжи за ситуацията на фронта и опитите да се прикрият огромния брой руски жертви. Руската федерация се намира в положение, при което настъпателните ѝ операции не постигат почти нищо на бойното поле. Русия няма капацитет да промени ситуацията бойното поле в своя полза. "

    18:32 06.07.2026

  • 49 САРМАТ

    8 8 Отговор

    До коментар #29 от "КАК Е В 404":

    ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 404 ДА СЕ ПИШЕ 00!

    18:33 06.07.2026

  • 50 Мишел

    7 5 Отговор
    Поразена е най-голямата стратегическа рафинерия на Русия, намираща се на разстояние 2700 км. Последната работеща от 10-те най-големи руски рафинерии, която все още беше успяла да се спаси от украинските дронове - тази в Омск, вече влезе в черния списък на поразените от далекобойните украински въздушни удари.

    Коментиран от #51, #54

    18:34 06.07.2026

  • 51 Това е безспорен

    4 4 Отговор

    До коментар #50 от "Мишел":

    Факт.

    18:38 06.07.2026

  • 52 Механик

    9 4 Отговор
    Самолетоносачната група имаше ли добре проходимост на "санитарния възел" или с е получи задръстване като на американската самолетоносачна група???

    18:44 06.07.2026

  • 53 123

    8 5 Отговор
    Английско кафяво пак оцвети природата :)

    18:46 06.07.2026

  • 54 Пешо z

    4 5 Отговор

    До коментар #50 от "Мишел":

    Така е но щетите са незначителни.Една птичка пролет не прави.Във фабриката на Порошенко бонбоните детронираха до сутринта.

    18:56 06.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Люба

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "руската мечка":

    Безплатни мечти и надежди говежди

    19:00 06.07.2026

  • 57 Турците

    6 2 Отговор
    Свалиха една такава консерва и руснята си начесаха крастата

    19:01 06.07.2026

  • 58 1111

    2 4 Отговор
    Ъм чи, Арктика е на всички ве, кво не им харесва на тъпите ингилизи с гейското им име на продънената самолетна гемия?

    19:01 06.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

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