Пашинян изрази надежда за подобряване на отношенията с Русия и решаване на „проблемни въпроси“

Арменският премиер Никол Пашинян заяви, че се надява страната му да успее да поправи отношенията си с Русия и да реши редица „проблемни въпроси“, които са възникнали напоследък. Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Коментарът е направен по време на съвместна пресконференция с руския премиер Михаил Мишустин в уралския град Екатеринбург. Срещата се е състояла в рамките на международно промишлено изложение и е първото посещение на Пашинян в Русия след преизбирането му на парламентарните избори през юни.
Пашинян определи срещата като „добра възможност да синхронизираме часовниците си“, като подчерта, че в последно време между двете страни са възникнали редица трудности.
„Напоследък възникнаха редица проблемни въпроси и, разбира се, се надявам, че ще обсъдим и решим тези въпроси“, заяви арменският премиер.
През последните месеци Москва наложи широкомащабни търговски ограничения срещу Армения, включително временни забрани за внос на редица стоки като пресни продукти, цветя, риба и алкохолни напитки. Това напрежение се случва на фона на по-широки политически разногласия между двете страни.
Пашинян подчерта, че Армения остава ангажирана с развитието на отношенията с Русия и участието си в ръководения от Москва Евразийски икономически съюз. По думите му страната е силно зависима от руските енергийни доставки, а Русия е формирала около 35% от външната търговия на Армения през миналата година.
В същото време през последните години Ереван засилва контактите си със Запада. Европейският съюз е предоставил 52 милиона евро икономическа помощ след изборите и е облекчил част от правилата за износ на арменски стоки към европейските пазари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 европеец
Коментиран от #4, #18
18:24 06.07.2026
2 АГОПЕЕЕЕ
ЩОТО НА КРАЯ СЯДАШ НА ТУРСКАТА КРАСТАВИЦА
18:27 06.07.2026
3 СВО 1 593 дни РЕЗИЛ
18:29 06.07.2026
4 СПОКО
До коментар #1 от "европеец":ША ГО МЕСТЯТ В КОНСТАНТИНОВКА АМА ПЪРВО ТРЯБВА ДА ПОЧИСТЯТ БИОЛОГИЧНИТЕ ОТПАДЪЦИ
Коментиран от #10
18:29 06.07.2026
5 Примати
Коментиран от #16
18:29 06.07.2026
6 Честито ви самоунищожаване
18:29 06.07.2026
7 пръц
18:30 06.07.2026
8 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Коментиран от #11
18:31 06.07.2026
9 Възpожденец 🇧🇬
Естествено, че не иска да има нищо общо с ypoди като рашистите.
Коментиран от #12, #19
18:34 06.07.2026
10 бг фен
До коментар #4 от "СПОКО":Да не би да са превзели константиновка или ти вярваш на плешивата гнида?
18:35 06.07.2026
11 европеец
До коментар #8 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":А на черно вече се предлагал бензин по 1 000 рубли за литър.
Коментиран от #14
18:37 06.07.2026
12 Механик
До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":Така е.Съгласен съм.
18:40 06.07.2026
13 жик так
18:40 06.07.2026
14 ха ха ха ....
До коментар #11 от "европеец":Продължавайте да си дрънкате глупостите , а фронта продължава да се придвижва на Запад ...
Потника ходили на среща с Путин в Константиновка ???
18:41 06.07.2026
15 Това се казва:
18:42 06.07.2026
16 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #5 от "Примати":Я кажи, какво се е случило във Вишнево, щом си толкова осведомени! 😋
18:44 06.07.2026
17 123
18:50 06.07.2026
18 123
До коментар #1 от "европеец":Работи си руското заводче и дори увеличи капацитет. Всъщност укростудиото за мултфилчета се оказа с повредена техника :) :)
18:52 06.07.2026
19 Цък
До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":Като не иска някой да го кара на сила да ходи в Русия, някой да му слага думи в устата. Те арменците са тъпи, но видяха какво се случи в балтийските държави като спряха тока от Русия. А сега защо не се радват след като Русия затвори границата с балтийските държави и Финландия. Нали искаха да скъсат окончателно с Русия.
19:15 06.07.2026
20 фен на сидеров
19:18 06.07.2026
21 ОБАДИ СЕ НА УРСУЛА
19:28 06.07.2026