Пашинян изрази надежда за подобряване на отношенията с Русия и решаване на „проблемни въпроси“

Арменският премиер Никол Пашинян заяви, че се надява страната му да успее да поправи отношенията си с Русия и да реши редица „проблемни въпроси“, които са възникнали напоследък. Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Коментарът е направен по време на съвместна пресконференция с руския премиер Михаил Мишустин в уралския град Екатеринбург. Срещата се е състояла в рамките на международно промишлено изложение и е първото посещение на Пашинян в Русия след преизбирането му на парламентарните избори през юни.

Пашинян определи срещата като „добра възможност да синхронизираме часовниците си“, като подчерта, че в последно време между двете страни са възникнали редица трудности.

„Напоследък възникнаха редица проблемни въпроси и, разбира се, се надявам, че ще обсъдим и решим тези въпроси“, заяви арменският премиер.

През последните месеци Москва наложи широкомащабни търговски ограничения срещу Армения, включително временни забрани за внос на редица стоки като пресни продукти, цветя, риба и алкохолни напитки. Това напрежение се случва на фона на по-широки политически разногласия между двете страни.

Пашинян подчерта, че Армения остава ангажирана с развитието на отношенията с Русия и участието си в ръководения от Москва Евразийски икономически съюз. По думите му страната е силно зависима от руските енергийни доставки, а Русия е формирала около 35% от външната търговия на Армения през миналата година.

В същото време през последните години Ереван засилва контактите си със Запада. Европейският съюз е предоставил 52 милиона евро икономическа помощ след изборите и е облекчил част от правилата за износ на арменски стоки към европейските пазари.