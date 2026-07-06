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Пашинян изрази надежда за подобряване на отношенията с Русия и решаване на „проблемни въпроси“

Пашинян изрази надежда за подобряване на отношенията с Русия и решаване на „проблемни въпроси“

6 Юли, 2026 18:22 811 21

  • армения-
  • никол пашинян-
  • русия-
  • подобряване-
  • отношения

Арменският премиер обсъди напрежението с Москва по време на среща с Михаил Мишустин в Екатеринбург

Пашинян изрази надежда за подобряване на отношенията с Русия и решаване на „проблемни въпроси“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Арменският премиер Никол Пашинян заяви, че се надява страната му да успее да поправи отношенията си с Русия и да реши редица „проблемни въпроси“, които са възникнали напоследък. Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Коментарът е направен по време на съвместна пресконференция с руския премиер Михаил Мишустин в уралския град Екатеринбург. Срещата се е състояла в рамките на международно промишлено изложение и е първото посещение на Пашинян в Русия след преизбирането му на парламентарните избори през юни.

Пашинян определи срещата като „добра възможност да синхронизираме часовниците си“, като подчерта, че в последно време между двете страни са възникнали редица трудности.

„Напоследък възникнаха редица проблемни въпроси и, разбира се, се надявам, че ще обсъдим и решим тези въпроси“, заяви арменският премиер.

През последните месеци Москва наложи широкомащабни търговски ограничения срещу Армения, включително временни забрани за внос на редица стоки като пресни продукти, цветя, риба и алкохолни напитки. Това напрежение се случва на фона на по-широки политически разногласия между двете страни.

Пашинян подчерта, че Армения остава ангажирана с развитието на отношенията с Русия и участието си в ръководения от Москва Евразийски икономически съюз. По думите му страната е силно зависима от руските енергийни доставки, а Русия е формирала около 35% от външната търговия на Армения през миналата година.

В същото време през последните години Ереван засилва контактите си със Запада. Европейският съюз е предоставил 52 милиона евро икономическа помощ след изборите и е облекчил част от правилата за износ на арменски стоки към европейските пазари.


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 европеец

    8 18 Отговор
    Копеи работи ли омския завод?Най големия в блатото

    Коментиран от #4, #18

    18:24 06.07.2026

  • 2 АГОПЕЕЕЕ

    25 0 Отговор
    СЕДЕНЕТО НА ДВА СТОЛА Е СЛОЖНА РАБОТА
    ЩОТО НА КРАЯ СЯДАШ НА ТУРСКАТА КРАСТАВИЦА

    18:27 06.07.2026

  • 3 СВО 1 593 дни РЕЗИЛ

    9 4 Отговор
    Дано се подобрят отношенията, защото Димата май е готов и започва да се заканва на

    18:29 06.07.2026

  • 4 СПОКО

    14 6 Отговор

    До коментар #1 от "европеец":

    ША ГО МЕСТЯТ В КОНСТАНТИНОВКА АМА ПЪРВО ТРЯБВА ДА ПОЧИСТЯТ БИОЛОГИЧНИТЕ ОТПАДЪЦИ

    Коментиран от #10

    18:29 06.07.2026

  • 5 Примати

    9 11 Отговор
    Ударена успешно е най - голямата рафинерия в Русия - в град Омск. Извадена от строя е 11 тръба за първична преработка която отговаря за 40 процента от капацитета на съоръжението , който е 22 милиона тона годишно. Без конкретната тръба останалите също преработват по - малко петрол. Ударена е още идна рафинерия и с днешните удари общия спад на възможностите на Русия да преработва петрол е около 55 процента…

    Коментиран от #16

    18:29 06.07.2026

  • 6 Честито ви самоунищожаване

    7 8 Отговор
    Както се казва купете си каквото ви трябва от ЕС за 52 милиона евро.

    18:29 06.07.2026

  • 7 пръц

    8 6 Отговор
    Що бе нали урсулите и най-вече Кая Калас щели да оправят проблемните въпроси.

    18:30 06.07.2026

  • 8 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    10 8 Отговор
    В окупирания Крим, който въобще успее да зареди го прави по новите цени 230 руб. (2.60 евро) за литър. Видео. Красиво е! 🙃

    Коментиран от #11

    18:31 06.07.2026

  • 9 Възpожденец 🇧🇬

    8 10 Отговор
    Пашинян се бъзика с монголоидните opки . 🤣🤣🤣
    Естествено, че не иска да има нищо общо с ypoди като рашистите.

    Коментиран от #12, #19

    18:34 06.07.2026

  • 10 бг фен

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "СПОКО":

    Да не би да са превзели константиновка или ти вярваш на плешивата гнида?

    18:35 06.07.2026

  • 11 европеец

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    А на черно вече се предлагал бензин по 1 000 рубли за литър.

    Коментиран от #14

    18:37 06.07.2026

  • 12 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Така е.Съгласен съм.

    18:40 06.07.2026

  • 13 жик так

    4 3 Отговор
    Тоя нещо почна да подвива опашката !

    18:40 06.07.2026

  • 14 ха ха ха ....

    7 5 Отговор

    До коментар #11 от "европеец":

    Продължавайте да си дрънкате глупостите , а фронта продължава да се придвижва на Запад ...
    Потника ходили на среща с Путин в Константиновка ???

    18:41 06.07.2026

  • 15 Това се казва:

    3 0 Отговор
    Да кацнеш на дедовия!😂😂😂😂😂😂

    18:42 06.07.2026

  • 16 Хахахаха😂😂😂😂

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Примати":

    Я кажи, какво се е случило във Вишнево, щом си толкова осведомени! 😋

    18:44 06.07.2026

  • 17 123

    7 4 Отговор
    Хахахаха. Руснаците спряха вноса на арменски стоки и и Слугата на Брюксел и Вашингтон е на килимчето :) Кво стана с бляскавото европейско бъдеще?! :) Нали Европа и САЩ щяха да изкупят всичката арменска продукция!?

    18:50 06.07.2026

  • 18 123

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "европеец":

    Работи си руското заводче и дори увеличи капацитет. Всъщност укростудиото за мултфилчета се оказа с повредена техника :) :)

    18:52 06.07.2026

  • 19 Цък

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Като не иска някой да го кара на сила да ходи в Русия, някой да му слага думи в устата. Те арменците са тъпи, но видяха какво се случи в балтийските държави като спряха тока от Русия. А сега защо не се радват след като Русия затвори границата с балтийските държави и Финландия. Нали искаха да скъсат окончателно с Русия.

    19:15 06.07.2026

  • 20 фен на сидеров

    0 0 Отговор
    Москва слезам не верит !

    19:18 06.07.2026

  • 21 ОБАДИ СЕ НА УРСУЛА

    0 1 Отговор
    Охлюв.

    19:28 06.07.2026