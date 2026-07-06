Тръмп: Разрешаването на конфликта в Украйна е „по-близо, отколкото хората осъзнават“

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че разрешаването на конфликта в Украйна е „по-близо, отколкото хората осъзнават“ и че темата ще бъде обсъдена по време на предстоящата среща на върха на НАТО в Турция. Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По думите на Тръмп както Русия, така и Украйна са заинтересовани от прекратяване на войната.
„Президентът (на Русия Владимир) Путин иска това да приключи. Казвам ви го много категорично“, заяви американският лидер пред журналисти в Белия дом.
Тръмп определи като положителен и телефонния разговор, който е провел с руския президент през уикенда.
„Добър телефонен разговор“, каза той. „Той иска да сложи край на това. И Украйна иска да сложи край на това. И ние водим преговори.“
Американският президент добави, че според него и украинският лидер Володимир Зеленски също желае конфликтът да приключи възможно най-скоро.
„Ще отидем на срещата на върха на НАТО и ще говорим там за това“, заяви Тръмп, като изрази надежда, че може да бъде постигнато споразумение за прекратяване на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вервайте ми
18:38 06.07.2026
2 пръц
Коментиран от #5, #46
18:39 06.07.2026
3 Знаем
18:39 06.07.2026
4 Клоуна пусин 🤡💩
Коментиран от #6, #17, #40
18:40 06.07.2026
5 Тръц
До коментар #2 от "пръц":ЗелюЦуркаджията щеше да пие кафе в Крим май 2023 год. ЩЕШЕ!!!!
Коментиран от #16, #19, #24
18:40 06.07.2026
6 За къде бързаш, бейби.
До коментар #4 от "Клоуна пусин 🤡💩":Автомата на рамо и марш при Бандера!
Коментиран от #13
18:42 06.07.2026
7 Град Козлодуй
18:43 06.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 стоян георгиев
Коментиран от #23
18:44 06.07.2026
10 РФ е въздух под налягане !
Нищо не помогна...😉🔥
Коментиран от #28, #44
18:45 06.07.2026
11 Мyня
18:46 06.07.2026
12 Чичо Дончо
18:46 06.07.2026
13 Клоуна пусин 🤡💩
До коментар #6 от "За къде бързаш, бейби.":Ти там ли си ? дядя пуся ви покани пък защо така никой не отива ? 🤣🤣🤣
Най обичаме, да обичаме рашистан от далече ! 🤣🤣🤣
Жалки продажни копейки 🤪🤡
Коментиран от #18
18:47 06.07.2026
14 САРМАТ
18:48 06.07.2026
15 че как така без урсула и кая ще спирате
18:49 06.07.2026
16 Мурка
До коментар #5 от "Тръц":АКО НЕ ГО ПРИБЕРАТ В НЯКОЯ КОМУНА НАТОВСКА КОМУНА-----СИБИР ЩЕ ГО ПОЕМЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
Коментиран от #27
18:50 06.07.2026
17 САРМАТ
До коментар #4 от "Клоуна пусин 🤡💩":НЕ ИЗПУСКАЙ,ЗАЛАГЙ ВСИЧО!ДЖ ТИ РАБОТА!
18:52 06.07.2026
18 Дони
До коментар #13 от "Клоуна пусин 🤡💩":ЛА ПАПА БАНАНА БЕЙБИ
18:52 06.07.2026
19 Ъхъ
До коментар #5 от "Тръц":Треснаха му запасите за контранаступа в Крим, вторичните детонации продължава и до сега! Казват бил като напикано мушкато!
18:53 06.07.2026
20 Муня
18:54 06.07.2026
21 Мишел
Коментиран от #31
18:54 06.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Мурка
До коментар #9 от "стоян георгиев":СТОЯНЕ СТОЯНЕ ДА ТИ СЕ РАДВА КОЙ ТЕ хФАНЕ
Коментиран от #25, #34
18:54 06.07.2026
24 хаха🤣
До коментар #5 от "Тръц":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни🤣
18:54 06.07.2026
25 Чиниш ми се
До коментар #23 от "Мурка":Дърт минедчия.
Коментиран от #29, #32
18:56 06.07.2026
26 Мишел
Коментиран от #30, #48
18:56 06.07.2026
27 Копейкотрошач
До коментар #16 от "Мурка":Една тесла ти стига.
18:57 06.07.2026
28 САРМАТ
До коментар #10 от "РФ е въздух под налягане !":БИЙ СИ ДВЕ ШАМАРЧЕТА И ГЛЕДАЙ ЗАРЯТА!САМО НЕ ПИТАЙ КЪДЕ!
18:57 06.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Механик
До коментар #26 от "Мишел":Съгласен съм.
Коментиран от #41
18:58 06.07.2026
31 Соломон
До коментар #21 от "Мишел":Отделно два кораба натоварени със по двеста цистерни бензин за Крим са потопени край Таганрок в Азовско море
18:58 06.07.2026
32 Мурка
До коментар #25 от "Чиниш ми се":Такъв съм.
Коментиран от #43
18:59 06.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Цецко дюзата
До коментар #23 от "Мурка":Тя поговорката изглежда по друг начин, но ти явно имаш предвид да му се радваш на атpибута!
19:00 06.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #29 от "Мурка":Ние и другаря Путин сме по тази част 😘
19:00 06.07.2026
37 Коментар
19:01 06.07.2026
38 руската мечка
19:01 06.07.2026
39 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
19:10 06.07.2026
40 Глупости, той
До коментар #4 от "Клоуна пусин 🤡💩":умрятри пъти, забрави ли?Още когато свърши ракетите и долара стана 200 рубли.
19:11 06.07.2026
41 КУРКО
До коментар #30 от "Механик":ДЖ КРАДЛИВИ,ПИШЕ СЕ ДЖ1,ДЖ2ИТ.Н!А ЩОМ СИ СЪГЛАСЕН,НЯМА ДА ТЕ ВРЪЩАМ ПРА..Н!
19:11 06.07.2026
42 Цецко дюзата
19:11 06.07.2026
43 Мурка
До коментар #32 от "Мурка":САМ СИ ГИ ПРАВЯ ПЕТРОХАНЧО ЩО Е 28 САНТА ТИ С БОБЧЕТО СИ САМО ЗА КАЛУШЕВ
19:13 06.07.2026
44 Пуснаха ли тока
До коментар #10 от "РФ е въздух под налягане !":в Киев?
Коментиран от #59
19:13 06.07.2026
45 Бългсрин
Коментиран от #61
19:14 06.07.2026
46 Наистина искаше и можеше
До коментар #2 от "пръц":да я спре, ако не за 24 часа, то поне за семица!!!
Просто не знаеше тогава, че глобалистите и евромиротворците така ще се опънат и колко им е нужна Русия като "враг".
Наивно си мислеше, че и те изкат мир, и в никакъв случай няма да пожертват икономиката на Европа.
19:14 06.07.2026
47 не може да бъде
19:15 06.07.2026
48 Атина Палада
До коментар #26 от "Мишел":МишЛЕ,ти явно си пил белина. :)))
Коментиран от #57
19:16 06.07.2026
49 Последния Софиянец
Коментиран от #51
19:17 06.07.2026
50 Тръмп
19:17 06.07.2026
51 Атина Палада
До коментар #49 от "Последния Софиянец":По вероятно е да висне от башнята на спаска, с късите крачета нагоре!
19:18 06.07.2026
52 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
Коментиран от #54
19:18 06.07.2026
53 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
19:19 06.07.2026
54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
До коментар #52 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":Блатото пак гори, а топливо нет❗
19:20 06.07.2026
55 УДРИ С ЛОПАТАТА
19:21 06.07.2026
56 МНОГО Е БЛАГО
19:22 06.07.2026
57 САРМАТ
До коментар #48 от "Атина Палада":НЕ Е МИШЕЛ!
19:23 06.07.2026
58 Атина Палада
19:28 06.07.2026
59 Цъ..
До коментар #44 от "Пуснаха ли тока":Пуснаха купони в Раша.
19:29 06.07.2026
60 АГАТ а Кристи
- Путлер - "За 3 дни в Киев" 😭
- Този клоун, когато стана президент - "За 24 часа приключвам войната в Украйна 😭
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
19:32 06.07.2026
61 ру БЛАТА
До коментар #45 от "Бългсрин":Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ
19:32 06.07.2026