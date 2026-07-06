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Тръмп: Разрешаването на конфликта в Украйна е „по-близо, отколкото хората осъзнават“
  Тема: Украйна

Тръмп: Разрешаването на конфликта в Украйна е „по-близо, отколкото хората осъзнават“

6 Юли, 2026 18:37 892 61

  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • конфликт

Американският президент заяви, че ще обсъди войната в Украйна на срещата на върха на НАТО в Турция

Тръмп: Разрешаването на конфликта в Украйна е „по-близо, отколкото хората осъзнават“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че разрешаването на конфликта в Украйна е „по-близо, отколкото хората осъзнават“ и че темата ще бъде обсъдена по време на предстоящата среща на върха на НАТО в Турция. Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите на Тръмп както Русия, така и Украйна са заинтересовани от прекратяване на войната.

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„Президентът (на Русия Владимир) Путин иска това да приключи. Казвам ви го много категорично“, заяви американският лидер пред журналисти в Белия дом.

Тръмп определи като положителен и телефонния разговор, който е провел с руския президент през уикенда.

„Добър телефонен разговор“, каза той. „Той иска да сложи край на това. И Украйна иска да сложи край на това. И ние водим преговори.“

Американският президент добави, че според него и украинският лидер Володимир Зеленски също желае конфликтът да приключи възможно най-скоро.

„Ще отидем на срещата на върха на НАТО и ще говорим там за това“, заяви Тръмп, като изрази надежда, че може да бъде постигнато споразумение за прекратяване на войната.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вервайте ми

    14 4 Отговор
    24 часа само.

    18:38 06.07.2026

  • 2 пръц

    12 4 Отговор
    така е след 24 часа е го къде е.

    Коментиран от #5, #46

    18:39 06.07.2026

  • 3 Знаем

    10 6 Отговор
    До Днепър + Одеса.

    18:39 06.07.2026

  • 4 Клоуна пусин 🤡💩

    14 13 Отговор
    Ами те залозите, че дядя Пуся няма да влезе в 2027 г. вече са с колосални суми.

    Коментиран от #6, #17, #40

    18:40 06.07.2026

  • 5 Тръц

    11 13 Отговор

    До коментар #2 от "пръц":

    ЗелюЦуркаджията щеше да пие кафе в Крим май 2023 год. ЩЕШЕ!!!!

    Коментиран от #16, #19, #24

    18:40 06.07.2026

  • 6 За къде бързаш, бейби.

    12 7 Отговор

    До коментар #4 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Автомата на рамо и марш при Бандера!

    Коментиран от #13

    18:42 06.07.2026

  • 7 Град Козлодуй

    12 8 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    18:43 06.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 стоян георгиев

    9 8 Отговор
    Клоуна пак се развихри.добри разговори всичко е ок...нито в иран направи нещо положително нито в украйна.само си останаха празните приказки на бг феновете му какъв честен бизнесмен е бил.бг феновете на тръмп до един са руски тролове.

    Коментиран от #23

    18:44 06.07.2026

  • 10 РФ е въздух под налягане !

    12 10 Отговор
    За да свалят украинките БПЛА FP-1, летящи да бомбардират Омск, руснаците издигнаха в небето най-новите си Су-57.
    Нищо не помогна...😉🔥

    Коментиран от #28, #44

    18:45 06.07.2026

  • 11 Мyня

    12 8 Отговор
    Замpазените aктиви няма да стигнат за рeпарaциите и Путин го знае това. Иска да yмрe във вoйната, че после ша го съдят за престъпления срещу народа си! Хaга му е бaшкъ!

    18:46 06.07.2026

  • 12 Чичо Дончо

    8 6 Отговор
    от кеф е напълнил памперса.

    18:46 06.07.2026

  • 13 Клоуна пусин 🤡💩

    8 10 Отговор

    До коментар #6 от "За къде бързаш, бейби.":

    Ти там ли си ? дядя пуся ви покани пък защо така никой не отива ? 🤣🤣🤣
    Най обичаме, да обичаме рашистан от далече ! 🤣🤣🤣
    Жалки продажни копейки 🤪🤡

    Коментиран от #18

    18:47 06.07.2026

  • 14 САРМАТ

    7 7 Отговор
    КОЛКО ПА ДА Е БЛИЗО?АЙДЕ УТРЕ ПАК!

    18:48 06.07.2026

  • 15 че как така без урсула и кая ще спирате

    5 6 Отговор
    ало дядо дончо, пита и урсула дали е съглана?

    18:49 06.07.2026

  • 16 Мурка

    9 6 Отговор

    До коментар #5 от "Тръц":

    АКО НЕ ГО ПРИБЕРАТ В НЯКОЯ КОМУНА НАТОВСКА КОМУНА-----СИБИР ЩЕ ГО ПОЕМЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

    Коментиран от #27

    18:50 06.07.2026

  • 17 САРМАТ

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    НЕ ИЗПУСКАЙ,ЗАЛАГЙ ВСИЧО!ДЖ ТИ РАБОТА!

    18:52 06.07.2026

  • 18 Дони

    8 5 Отговор

    До коментар #13 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    ЛА ПАПА БАНАНА БЕЙБИ

    18:52 06.07.2026

  • 19 Ъхъ

    10 6 Отговор

    До коментар #5 от "Тръц":

    Треснаха му запасите за контранаступа в Крим, вторичните детонации продължава и до сега! Казват бил като напикано мушкато!

    18:53 06.07.2026

  • 20 Муня

    10 7 Отговор
    Дони трябваше да даде рамо на Зеленски да приключи русия, после Зеленски помага на Дони в Иран! Сега всичко щеше да е мирно и тихо. Зеленски щеше да се пече в Крим, а Путин щеше да чука камъни в Гулаг, а ние утешаваме руски вдовички на Сл. Бряг!

    18:54 06.07.2026

  • 21 Мишел

    10 7 Отговор
    Поразена е най-голямата стратегическа рафинерия на Русия, намираща се на разстояние 2700 км. Последната работеща от 10-те най-големи руски рафинерии, която все още беше успяла да се спаси от украинските дронове - тази в Омск, вече влезе в черния списък на поразените от далекобойните украински въздушни удари.

    Коментиран от #31

    18:54 06.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мурка

    6 7 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    СТОЯНЕ СТОЯНЕ ДА ТИ СЕ РАДВА КОЙ ТЕ хФАНЕ

    Коментиран от #25, #34

    18:54 06.07.2026

  • 24 хаха🤣

    8 7 Отговор

    До коментар #5 от "Тръц":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни🤣

    18:54 06.07.2026

  • 25 Чиниш ми се

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "Мурка":

    Дърт минедчия.

    Коментиран от #29, #32

    18:56 06.07.2026

  • 26 Мишел

    7 5 Отговор
    "САЩ признаха, че силните "карти" са в Украйна. Президентът Тръмп е наясно с руските лъжи за ситуацията на фронта и опитите да се прикрият огромния брой руски жертви. Руската федерация се намира в положение, при което настъпателните ѝ операции не постигат почти нищо на бойното поле. Русия няма капацитет да промени ситуацията бойното поле в своя полза. "

    Коментиран от #30, #48

    18:56 06.07.2026

  • 27 Копейкотрошач

    7 5 Отговор

    До коментар #16 от "Мурка":

    Една тесла ти стига.

    18:57 06.07.2026

  • 28 САРМАТ

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "РФ е въздух под налягане !":

    БИЙ СИ ДВЕ ШАМАРЧЕТА И ГЛЕДАЙ ЗАРЯТА!САМО НЕ ПИТАЙ КЪДЕ!

    18:57 06.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Механик

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    Съгласен съм.

    Коментиран от #41

    18:58 06.07.2026

  • 31 Соломон

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Отделно два кораба натоварени със по двеста цистерни бензин за Крим са потопени край Таганрок в Азовско море

    18:58 06.07.2026

  • 32 Мурка

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Чиниш ми се":

    Такъв съм.

    Коментиран от #43

    18:59 06.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Цецко дюзата

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мурка":

    Тя поговорката изглежда по друг начин, но ти явно имаш предвид да му се радваш на атpибута!

    19:00 06.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мурка":

    Ние и другаря Путин сме по тази част 😘

    19:00 06.07.2026

  • 37 Коментар

    0 2 Отговор
    Да, защото Путин си отиде преди пет месеца и Тръмп командва лавров. Ама това няма да продължи вечно.

    19:01 06.07.2026

  • 38 руската мечка

    7 3 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    19:01 06.07.2026

  • 39 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    5 4 Отговор
    Е тотален крах. Когато руската армия освободи Одеса всичко ще приключи.

    19:10 06.07.2026

  • 40 Глупости, той

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    умрятри пъти, забрави ли?Още когато свърши ракетите и долара стана 200 рубли.

    19:11 06.07.2026

  • 41 КУРКО

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    ДЖ КРАДЛИВИ,ПИШЕ СЕ ДЖ1,ДЖ2ИТ.Н!А ЩОМ СИ СЪГЛАСЕН,НЯМА ДА ТЕ ВРЪЩАМ ПРА..Н!

    19:11 06.07.2026

  • 42 Цецко дюзата

    2 2 Отговор
    Зелето мина успешно през много препятствия, преодоля и цикъла на Тръмп и забраните да бъxте по Русия, и липсата на оръжие, а сега има яки козове! Тръмп му е казал на путин колко му е дълга, дебела и твърда тоягата на Зелето и пундю са а уплашил!

    19:11 06.07.2026

  • 43 Мурка

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Мурка":

    САМ СИ ГИ ПРАВЯ ПЕТРОХАНЧО ЩО Е 28 САНТА ТИ С БОБЧЕТО СИ САМО ЗА КАЛУШЕВ

    19:13 06.07.2026

  • 44 Пуснаха ли тока

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "РФ е въздух под налягане !":

    в Киев?

    Коментиран от #59

    19:13 06.07.2026

  • 45 Бългсрин

    4 3 Отговор
    Руснаците да предават вече Путин в Хага и да се свършва тая престъпна война!!!

    Коментиран от #61

    19:14 06.07.2026

  • 46 Наистина искаше и можеше

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "пръц":

    да я спре, ако не за 24 часа, то поне за семица!!!
    Просто не знаеше тогава, че глобалистите и евромиротворците така ще се опънат и колко им е нужна Русия като "враг".
    Наивно си мислеше, че и те изкат мир, и в никакъв случай няма да пожертват икономиката на Европа.

    19:14 06.07.2026

  • 47 не може да бъде

    1 2 Отговор
    Който счита че Тръмп иска да помогне на Путин или на Русия се заблуждава дълбоко според мен !?Тръмп няма никакво намерение да слага край на войната в Украйна -той просто иска да се възползва от обстоятелствата !?Освен това Тръмп няма капацитет да свърши сериозна работа -това се видя от войната в Иран- но и да имаше нямаше да му позволят -и това руснаците го знаят добре и нямат никакви илюзии!?какво може да се очаква от срещата в Анкара -на първо място какви пукнатини има в съюза -.и дали Европа не крие чрез войната в Украйна свои вътрешни големи проблеми !?Нас може и да ни залъгват -но американците и турците няма да се оставят да бъдат излъгани!?В този смисъл и положението в Констаниновка няма да остане незабелязано -всички ще потупват Зеленски ще изразяват твърда подкрепа но няма да е само един /вероятно Тръмп но и не само той/който ще му каже - съвсем тихо-Гадино защо остави руснаците да превземат града!?Защо не се споразумя и за труповете ...сега ще се намерят наши журналисти които ще отидат в града и ще видят какво става !Наркоман мръсен постави ни в такова положение ...и т.н?Уверявам ви че хич не е преувеличено това което съм написал!

    19:15 06.07.2026

  • 48 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    МишЛЕ,ти явно си пил белина. :)))

    Коментиран от #57

    19:16 06.07.2026

  • 49 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Бункерния халифат е във фалит, капитулация и разпад, а ботокса го стягат за Хага.

    Коментиран от #51

    19:17 06.07.2026

  • 50 Тръмп

    3 1 Отговор
    Нищо не разбирам но много плямпам.

    19:17 06.07.2026

  • 51 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Последния Софиянец":

    По вероятно е да висне от башнята на спаска, с късите крачета нагоре!

    19:18 06.07.2026

  • 52 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    4 3 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #54

    19:18 06.07.2026

  • 53 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    3 1 Отговор
    Само от млатене разбира блатара и копейката му гладна и продажна❗

    19:19 06.07.2026

  • 54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    Блатото пак гори, а топливо нет❗

    19:20 06.07.2026

  • 55 УДРИ С ЛОПАТАТА

    2 2 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    19:21 06.07.2026

  • 56 МНОГО Е БЛАГО

    2 1 Отговор
    От тези новини бандерфашистите много ги боли. Удриии.

    19:22 06.07.2026

  • 57 САРМАТ

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Атина Палада":

    НЕ Е МИШЕЛ!

    19:23 06.07.2026

  • 58 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    19:28 06.07.2026

  • 59 Цъ..

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Пуснаха ли тока":

    Пуснаха купони в Раша.

    19:29 06.07.2026

  • 60 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Помним !!!
    - Путлер - "За 3 дни в Киев" 😭
    - Този клоун, когато стана президент - "За 24 часа приключвам войната в Украйна 😭

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    19:32 06.07.2026

  • 61 ру БЛАТА

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Бългсрин":

    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    19:32 06.07.2026

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