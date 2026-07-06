Тръмп: Разрешаването на конфликта в Украйна е „по-близо, отколкото хората осъзнават“

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че разрешаването на конфликта в Украйна е „по-близо, отколкото хората осъзнават“ и че темата ще бъде обсъдена по време на предстоящата среща на върха на НАТО в Турция. Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите на Тръмп както Русия, така и Украйна са заинтересовани от прекратяване на войната.

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„Президентът (на Русия Владимир) Путин иска това да приключи. Казвам ви го много категорично“, заяви американският лидер пред журналисти в Белия дом.

Тръмп определи като положителен и телефонния разговор, който е провел с руския президент през уикенда.

„Добър телефонен разговор“, каза той. „Той иска да сложи край на това. И Украйна иска да сложи край на това. И ние водим преговори.“

Американският президент добави, че според него и украинският лидер Володимир Зеленски също желае конфликтът да приключи възможно най-скоро.

„Ще отидем на срещата на върха на НАТО и ще говорим там за това“, заяви Тръмп, като изрази надежда, че може да бъде постигнато споразумение за прекратяване на войната.