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Рябков: Русия ще следи позицията на САЩ за Украйна след срещата на НАТО в Турция

Рябков: Русия ще следи позицията на САЩ за Украйна след срещата на НАТО в Турция

6 Юли, 2026 19:52 681 18

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  • турция-
  • среща

Москва твърди, че Вашингтон се „отклонява“ от споразуменията, а ЕС и НАТО „подклаждат конфликта“

Рябков: Русия ще следи позицията на САЩ за Украйна след срещата на НАТО в Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия ще следи внимателно как Съединените щати ще формулират позицията си относно евентуално споразумение за прекратяване на военните действия в Украйна след предстоящата среща на върха на НАТО в Турция. Това заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Според агенция Интерфакс Рябков е заявил, че последните изявления на Вашингтон сочат към все по-голямо отклонение от договореностите за уреждане на конфликта в Украйна.

Той е посочил, че на неотдавнашната среща на Г-7 във френския град Евиан американската страна е заела позиция, сходна с тази на европейските съюзници.

„Да видим какво ще донесе започващата среща на върха (на НАТО) в Анкара“, е заявил Рябков, цитиран от ТАСС.

По думите му европейските членове на НАТО и Канада „умишлено и непрекъснато подклаждат въоръжен конфликт“, като предоставят оръжия, финансова и политическа подкрепа на Украйна.

Рябков е определил част от западните държави като „партия на войната“, включително Великобритания, Германия и Франция, както и ръководството на Европейския съюз и НАТО, които според него се стремят да засилят военния натиск срещу Русия чрез подкрепата за Киев.

Той е добавил, че руската страна възприема призивите за диалог от Европа като тактически маньовър, а не като реална промяна в политиката.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    14 6 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #6, #7, #12

    19:54 06.07.2026

  • 2 Пич

    7 4 Отговор
    Какво има да следите бе !!! Вие решавате и точка!!! Или си останете смотаняци!!!

    19:54 06.07.2026

  • 3 тряпката

    6 6 Отговор
    ще следи само пода

    19:56 06.07.2026

  • 4 Хахахаха

    7 5 Отговор
    Рашите много ги е страх, че без тръмпоча са жив зян.

    19:57 06.07.2026

  • 5 Я какъв компир!

    5 2 Отговор
    Че вие не сте спирали със следенето, тавариш.

    20:02 06.07.2026

  • 6 Костадин Костадинов

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Защо Путин убива деца?

    20:03 06.07.2026

  • 7 Дон Корлеоне

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала, а и Путин смята руснаците за добитък!

    Коментиран от #9

    20:06 06.07.2026

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    4 4 Отговор
    Бункерните калтаци си остават със следенето, а Зеленски им пали копторите❗

    Коментиран от #11

    20:06 06.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    6 3 Отговор
    Горят блатата от всички страни, а ватата следи, хохааа

    20:08 06.07.2026

  • 11 Хахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    Днес е ударен най-голямата рафинерия в раша, в град Омск. На 2500 километра от украинската граница.

    Коментиран от #16

    20:09 06.07.2026

  • 12 Последния Софиянец

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Тя точно за това унишожава калната джамахирия на бункерното!

    20:10 06.07.2026

  • 13 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Може и да не ги следите,те ще се разчуят и ако не Ви харесат,ще издърпате ушагите на Рижият...

    20:15 06.07.2026

  • 14 Хм...

    3 3 Отговор
    Днес Путин каза някои неща. Засега "обединените" както обикновено се правят на неразбрали, но очаквам от утре отново да истерясат на тема руски заплахи. Родните евроатлантически розАви понита и миc иpkи пък ще ни обяснят как на бива да се обръща внимание на думите му. Все повече се вижда обаче, че и на самия Путин започват да му омръзват собствените му лиготии за братския у краински народ. Омръзват не само на него, но и на все повече руснаци и лиготийте за западните "опоненти", "недоброжежатели" и прочее лигавщини. И макар и завоалирано Путин даде ясно да се разбере накъде отива ситуацията с "желаещите". И предвид снощната веселба в Киев и не само, после да няма "ама нас заШто" мигаики невинно с насълзени от огорчение очички. Иначе казано не бива да се бърка ситуацията с боя.

    Който разбрал, разбрал.

    Коментиран от #17, #18

    20:20 06.07.2026

  • 15 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Останаха си само с гледането блатните пропадлъци!

    20:26 06.07.2026

  • 16 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    Освен рафинерията са потопени и два танкера със по 7000 тона бензин за Крим близо да Таганрок в Азовско море. Унищожения бензин се равнява на 400 железопътни вагона

    20:29 06.07.2026

  • 17 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Хм...":

    Най важното е руснаците да се осъзнаят какво ги чака докато чакат на опашка за бензин. Че това с горивото е само началото

    20:32 06.07.2026

  • 18 стоян

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хм...":

    До 14 ком - другар ти мъжжж ли си че другите наричаш розови понита - сигурно си мъжжж на три ракии

    20:37 06.07.2026

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