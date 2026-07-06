Рябков: Русия ще следи позицията на САЩ за Украйна след срещата на НАТО в Турция

Русия ще следи внимателно как Съединените щати ще формулират позицията си относно евентуално споразумение за прекратяване на военните действия в Украйна след предстоящата среща на върха на НАТО в Турция. Това заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Според агенция Интерфакс Рябков е заявил, че последните изявления на Вашингтон сочат към все по-голямо отклонение от договореностите за уреждане на конфликта в Украйна.
Той е посочил, че на неотдавнашната среща на Г-7 във френския град Евиан американската страна е заела позиция, сходна с тази на европейските съюзници.
„Да видим какво ще донесе започващата среща на върха (на НАТО) в Анкара“, е заявил Рябков, цитиран от ТАСС.
По думите му европейските членове на НАТО и Канада „умишлено и непрекъснато подклаждат въоръжен конфликт“, като предоставят оръжия, финансова и политическа подкрепа на Украйна.
Рябков е определил част от западните държави като „партия на войната“, включително Великобритания, Германия и Франция, както и ръководството на Европейския съюз и НАТО, които според него се стремят да засилят военния натиск срещу Русия чрез подкрепата за Киев.
Той е добавил, че руската страна възприема призивите за диалог от Европа като тактически маньовър, а не като реална промяна в политиката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
Коментиран от #6, #7, #12
19:54 06.07.2026
2 Пич
19:54 06.07.2026
3 тряпката
19:56 06.07.2026
4 Хахахаха
19:57 06.07.2026
5 Я какъв компир!
20:02 06.07.2026
6 Костадин Костадинов
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Защо Путин убива деца?
20:03 06.07.2026
7 Дон Корлеоне
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала, а и Путин смята руснаците за добитък!
Коментиран от #9
20:06 06.07.2026
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
Коментиран от #11
20:06 06.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
20:08 06.07.2026
11 Хахахаха
До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":Днес е ударен най-голямата рафинерия в раша, в град Омск. На 2500 километра от украинската граница.
Коментиран от #16
20:09 06.07.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Тя точно за това унишожава калната джамахирия на бункерното!
20:10 06.07.2026
13 Кривоверен алкаш
20:15 06.07.2026
14 Хм...
Който разбрал, разбрал.
Коментиран от #17, #18
20:20 06.07.2026
15 Сатана Z
20:26 06.07.2026
16 Соломон
До коментар #11 от "Хахахаха":Освен рафинерията са потопени и два танкера със по 7000 тона бензин за Крим близо да Таганрок в Азовско море. Унищожения бензин се равнява на 400 железопътни вагона
20:29 06.07.2026
17 Соломон
До коментар #14 от "Хм...":Най важното е руснаците да се осъзнаят какво ги чака докато чакат на опашка за бензин. Че това с горивото е само началото
20:32 06.07.2026
18 стоян
До коментар #14 от "Хм...":До 14 ком - другар ти мъжжж ли си че другите наричаш розови понита - сигурно си мъжжж на три ракии
20:37 06.07.2026