Русия ще следи внимателно как Съединените щати ще формулират позицията си относно евентуално споразумение за прекратяване на военните действия в Украйна след предстоящата среща на върха на НАТО в Турция. Това заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Според агенция Интерфакс Рябков е заявил, че последните изявления на Вашингтон сочат към все по-голямо отклонение от договореностите за уреждане на конфликта в Украйна.

Той е посочил, че на неотдавнашната среща на Г-7 във френския град Евиан американската страна е заела позиция, сходна с тази на европейските съюзници.

„Да видим какво ще донесе започващата среща на върха (на НАТО) в Анкара“, е заявил Рябков, цитиран от ТАСС.

По думите му европейските членове на НАТО и Канада „умишлено и непрекъснато подклаждат въоръжен конфликт“, като предоставят оръжия, финансова и политическа подкрепа на Украйна.

Рябков е определил част от западните държави като „партия на войната“, включително Великобритания, Германия и Франция, както и ръководството на Европейския съюз и НАТО, които според него се стремят да засилят военния натиск срещу Русия чрез подкрепата за Киев.

Той е добавил, че руската страна възприема призивите за диалог от Европа като тактически маньовър, а не като реална промяна в политиката.