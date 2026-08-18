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Румъния пуска блок на ТЕЦ „Ровинари“ заради високото потребление на ток

Румъния пуска блок на ТЕЦ „Ровинари“ заради високото потребление на ток

18 Август, 2026 15:06, обновена 18 Август, 2026 15:11 442 4

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Близо 300 мегавата ще бъдат добавени към националната мрежа на фона на сушата и спадащото производство от водните централи

Румъния пуска блок на ТЕЦ „Ровинари“ заради високото потребление на ток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Четвърти блок на топлоелектрическата централа „Ровинари“ в Румъния ще бъде пуснат в експлоатация, за да се намали вносът на електроенергия на фона на високите температури и повишеното потребление, цитирана от News.bg.

Това заяви държавният секретар в Министерството на енергетиката Кристиан Бушой пред Digi24. По думите му към националната електроенергийна система ще бъдат добавени близо 300 мегавата.

Бушой определи енергийната ситуация през последните дни като стабилна. През уикенда пиковото потребление е било под 6000 мегавата, а нивата на внос са останали сравнително ниски.

По думите му производството на електроенергия от вятър е било значително, докато слънчевата енергия не е успяла да покрие достатъчно търсенето в часовете с най-високо потребление.

Държавният секретар посочи още, че запасите от въглища са достатъчни за близкото бъдеще, позовавайки се на информация от Енергийния комплекс „Олтения“.

Същевременно рестартирането на Втори блок на АЕЦ „Черна вода“ изглежда малко вероятно през следващите десет дни.

Причината е сушата и ниският дебит на река Дунав, които не позволяват на съоръжението да бъде върнато в експлоатация. Бушой подчерта, че Министерството на енергетиката трябва внимателно да управлява наличните енергийни резерви.

Заради спада в производството на електроенергия, свързан със сушата и ниските нива на реките, Румъния обяви извънредна ситуация в енергийния сектор за целия август.

Властите предприеха редица мерки, за да осигурят възможност за възобновяване на работата на АЕЦ „Черна вода“, но засега без резултат. За увеличаване на речния поток към централата беше взривено скално образувание, а четири натоварени с камъни шлепа бяха потопени с цел изграждането на изкуствен праг и увеличаване на дебита в ръкава Стария Дунав в района на централата.

Румънското правителство одобри и схема за ограничаване на потреблението на електроенергия от големите индустриални потребители.

Източник: БТА, БНР


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако

    7 0 Отговор
    Бойко не беше присвоил парите за АЕЦ Белене, сега да се е изплатил. Американците изобщо не са и почнали двата реактора на Козлодуй, ако бяха дадени на руснаците, да са ги монтирали вече.

    Коментиран от #2

    15:15 18.08.2026

  • 2 Изобщо

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ако":

    Няма да ги построят 7ми и 8ми блок американците. Удължиха срока до 2037 година, а трябваше да е 2034 година. Трябва да се разтрогне договора, най-добре руснаци или французи да ги построят.

    15:19 18.08.2026

  • 3 и немецо си пущи въглищарките

    4 0 Отговор
    Кво става в еврастия ве, зимъска нямат газ и студуват па лятоска нямат вода и ток и жадуват на тъмно, па в останалото време пари нямат и само заеми теглят, нещо от гат рипнаха на Русия все беди ги сполетяват, не че съм суеверен ама що така стана.

    15:20 18.08.2026

  • 4 Водоносчик от Босфора

    1 0 Отговор
    Чудно ми е къде изчезна водата на р.Дунав?Преди е имало и по-гпрещи години но Дунав никога не е пресъхвал до такава степен.Поне аз не помня такъв случай.

    15:41 18.08.2026

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