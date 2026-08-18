Румъния пуска блок на ТЕЦ „Ровинари“ заради високото потребление на ток

Четвърти блок на топлоелектрическата централа „Ровинари“ в Румъния ще бъде пуснат в експлоатация, за да се намали вносът на електроенергия на фона на високите температури и повишеното потребление, цитирана от News.bg.

Това заяви държавният секретар в Министерството на енергетиката Кристиан Бушой пред Digi24. По думите му към националната електроенергийна система ще бъдат добавени близо 300 мегавата.

Бушой определи енергийната ситуация през последните дни като стабилна. През уикенда пиковото потребление е било под 6000 мегавата, а нивата на внос са останали сравнително ниски.

По думите му производството на електроенергия от вятър е било значително, докато слънчевата енергия не е успяла да покрие достатъчно търсенето в часовете с най-високо потребление.

Държавният секретар посочи още, че запасите от въглища са достатъчни за близкото бъдеще, позовавайки се на информация от Енергийния комплекс „Олтения“.

Същевременно рестартирането на Втори блок на АЕЦ „Черна вода“ изглежда малко вероятно през следващите десет дни.

Причината е сушата и ниският дебит на река Дунав, които не позволяват на съоръжението да бъде върнато в експлоатация. Бушой подчерта, че Министерството на енергетиката трябва внимателно да управлява наличните енергийни резерви.

Заради спада в производството на електроенергия, свързан със сушата и ниските нива на реките, Румъния обяви извънредна ситуация в енергийния сектор за целия август.

Властите предприеха редица мерки, за да осигурят възможност за възобновяване на работата на АЕЦ „Черна вода“, но засега без резултат. За увеличаване на речния поток към централата беше взривено скално образувание, а четири натоварени с камъни шлепа бяха потопени с цел изграждането на изкуствен праг и увеличаване на дебита в ръкава Стария Дунав в района на централата.

Румънското правителство одобри и схема за ограничаване на потреблението на електроенергия от големите индустриални потребители.

Източник: БТА, БНР