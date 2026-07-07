От смъртоносни жеги до воден хаос: Порои и внезапни наводнения блокираха Североизточните щати и Ню Йорк

Североизточните щати на САЩ и мегаполисът Ню Йорк преживяват рязък и опасен обрат във времето, след като опустошителен „топлинен купол“ бе разбит от мощни гръмотевични бури и проливни дъждове. Екстремните жеги около 4 юли отстъпиха място на внезапни наводнения (flash floods), които превърнаха улиците в реки, блокираха транспортната инфраструктура и наложиха издаването на спешни предупреждения за милиони граждани.

Равносметката от жегите: Над 25 жертви в Ню Джърси

Преди настъпването на пороите, Източното крайбрежие бе обхванато от историческа гореща вълна с екстремни температури.

Рекорди : Летище „Ла Гуардия“ в Ню Йорк отчете рекордните 104°F (40°C) , а Сентръл Парк премина границата от 100°F за първи път от над десетилетие.

: Летище „Ла Гуардия“ в Ню Йорк отчете рекордните , а Сентръл Парк премина границата от 100°F за първи път от над десетилетие. Жертви : Здравните власти в Ню Джърси разследват поне 25 смъртоносни случая (като по-късни данни сочат до 29), пряко свързани с жегите. Повечето от починалите са открити в домове без климатизация или на улицата.

: Здравните власти в Ню Джърси разследват (като по-късни данни сочат до 29), пряко свързани с жегите. Повечето от починалите са открити в домове без климатизация или на улицата. Анулирани събития: Поради реална опасност за здравето бяха отменени ключови прояви за 250-годишнината на САЩ, включително парадът във Филаделфия.

Водният апокалипсис: Порои, блокиран транспорт и срутени покриви

Сривът на горещия атмосферен фронт през уикенда активира серия от интензивни бури. Националната метеорологична служба на САЩ (NWS) издаде предупреждения за внезапни наводнения, засягащи над 34 милиона души от Делауеър до Кънектикът.

Хаос по летищата : Проливните дъждове доведоха до стотици отменени полети и хиляди закъснения на ключови летища, включително „Нюарк Либърти“ в Ню Джърси.

: Проливните дъждове доведоха до и хиляди закъснения на ключови летища, включително „Нюарк Либърти“ в Ню Джърси. Градски транспорт и инфраструктура : Част от линиите на метрото в Ню Йорк бяха наводнени или временно затворени, а десетки автомобили останаха блокирани по залетите градски артерии.

: Част от линиите на метрото в Ню Йорк бяха наводнени или временно затворени, а десетки автомобили останаха блокирани по залетите градски артерии. Материални щети: В Ню Джърси обилните валежи предизвикаха срутване на покрив на търговски обект. Повалени дървета и скъсани електропроводи оставиха близо 370 000 до 450 000 потребители без електричество в засегнатите източни региони.

Синоптиците предвиждат постепенно нормализиране на температурите в Североизтока до обичайните за лятото стойности, но предупреждават, че рискът от локални наводнения остава висок, докато тежкият влажен въздух не се изтегли напълно.