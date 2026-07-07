Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
От смъртоносни жеги до воден хаос: Порои и внезапни наводнения блокираха Североизточните щати и Ню Йорк

От смъртоносни жеги до воден хаос: Порои и внезапни наводнения блокираха Североизточните щати и Ню Йорк

7 Юли, 2026 03:27, обновена 7 Юли, 2026 03:29 451 0

  • сащ-
  • наводнения-
  • порои-
  • щети

Историческата гореща вълна около Деня на независимостта, отнела живота на над 25 души в Ню Джърси, бе прекратена от мощни бури, които наводниха метростанции и отмениха стотици полети

От смъртоносни жеги до воден хаос: Порои и внезапни наводнения блокираха Североизточните щати и Ню Йорк - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Североизточните щати на САЩ и мегаполисът Ню Йорк преживяват рязък и опасен обрат във времето, след като опустошителен „топлинен купол“ бе разбит от мощни гръмотевични бури и проливни дъждове. Екстремните жеги около 4 юли отстъпиха място на внезапни наводнения (flash floods), които превърнаха улиците в реки, блокираха транспортната инфраструктура и наложиха издаването на спешни предупреждения за милиони граждани.

Равносметката от жегите: Над 25 жертви в Ню Джърси

Преди настъпването на пороите, Източното крайбрежие бе обхванато от историческа гореща вълна с екстремни температури.

  • Рекорди: Летище „Ла Гуардия“ в Ню Йорк отчете рекордните 104°F (40°C), а Сентръл Парк премина границата от 100°F за първи път от над десетилетие.
  • Жертви: Здравните власти в Ню Джърси разследват поне 25 смъртоносни случая (като по-късни данни сочат до 29), пряко свързани с жегите. Повечето от починалите са открити в домове без климатизация или на улицата.
  • Анулирани събития: Поради реална опасност за здравето бяха отменени ключови прояви за 250-годишнината на САЩ, включително парадът във Филаделфия.

Водният апокалипсис: Порои, блокиран транспорт и срутени покриви

Сривът на горещия атмосферен фронт през уикенда активира серия от интензивни бури. Националната метеорологична служба на САЩ (NWS) издаде предупреждения за внезапни наводнения, засягащи над 34 милиона души от Делауеър до Кънектикът.

  • Хаос по летищата: Проливните дъждове доведоха до стотици отменени полети и хиляди закъснения на ключови летища, включително „Нюарк Либърти“ в Ню Джърси.
  • Градски транспорт и инфраструктура: Част от линиите на метрото в Ню Йорк бяха наводнени или временно затворени, а десетки автомобили останаха блокирани по залетите градски артерии.
  • Материални щети: В Ню Джърси обилните валежи предизвикаха срутване на покрив на търговски обект. Повалени дървета и скъсани електропроводи оставиха близо 370 000 до 450 000 потребители без електричество в засегнатите източни региони.

Синоптиците предвиждат постепенно нормализиране на температурите в Североизтока до обичайните за лятото стойности, но предупреждават, че рискът от локални наводнения остава висок, докато тежкият влажен въздух не се изтегли напълно.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ