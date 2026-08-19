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Коя професия е най-застрашена от смърт от рак, причинен от радиация?

Коя професия е най-застрашена от смърт от рак, причинен от радиация?

19 Август, 2026 19:00 1 064 10

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  • рак-
  • онкологични заболявания

Дори хората, работещи с радиоактивни материали, не са толкова застрашени

Коя професия е най-застрашена от смърт от рак, причинен от радиация? - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Стюардесите и пилотите са изложени на най-висок риск от смърт от онкологични заболявания, свързани с радиация, показва проучване, цитирано от АП. Според данните рискът при тях е дори по-висок, отколкото при хората, които работят директно с радиоактивни материали.

Космическата радиация идва от открития космос. Само малка част от нея достига до земната повърхност, но излагането на това облъчване е значително по-голямо за хората, които летят на голяма надморска височина, пояснява БТА.

Досега данните от изследвания бяха ограничени и само загатнаха, че това облъчване води до по-висока смъртност от рак сред хората, които летят често - особено пилотите и стюардесите. Новото проучване обаче „внася важни и категорични доказателства по този въпрос“, пишат двама австралийски експерти по радиационна защита, които не са участвали в изследването, в придружаващ коментар към него, цитиран от АП.

Изследването, публикувано в научното списание JAMA Internal Medicine, се основава на данни от САЩ от над 12 милиона смъртни акта, съдържащи информация за професията на починалите. Авторите са анализирали смъртността от видове рак, които се свързват с излагане на радиация, включително левкемия, лимфом, мултиплен миелом, както и рак на кожата, на гърдата, на щитовидната жлеза, на простатата и на централната нервна система.

Изследователите установяват, че сред повече от 500 разгледани професии стюардесите са с най-висок процент смъртни случаи от онкологични заболявания, свързани с радиация, а пилотите се нареждат на второ място. И при двете професии вероятността от фатален изход се оказва необичайно висока за абсолютно всеки един от изследваните типове радиационен рак, отбелязва АП.

Авторите на коментара към изследването Катрин Олсен и Кен Карипидис отбелязват, че нито една от двете групи не показва по-висока от нормалната смъртност от видове рак, които не са свързани с излагане на радиация. Този факт „подкрепя хипотезата, че именно професионалното излагане на радиация, а не фактори от начина на живот или социално-икономически причини, стои в основата на наблюдавания превес“, пишат те, цитирани от АП.

Изследователите установяват, че вероятността стюардесите да починат от свързан с радиация рак е с около 50 процента по-висока, отколкото при общото работещо население, докато при пилотите е с около 36 процента по-висок.

По отношение на абсолютния риск около 6,9 на сто от смъртните случаи сред стюардесите са от тези видове рак - приблизително един на 14. Сред пилотите той е 6,7процента. За общото работещо население той е 5 процента, каза водещият автор на изследването д-р Вишал Пател от Харвардското медицинско училище, цитиран от АП.

Авторите признават и някои ограничения в своето проучване. Те не разполагат с данни за точното количество радиация, което всяка стюардеса или пилот поемат във въздуха или от други източници. Възможно е също така в някои смъртни актове професиите да са били класифицирани погрешно.

Освен това изследователите не са успели да вземат предвид друг възможен фактор, специфичен за тези професии: рискът от рак може да се усложни от честите нарушения на вътрешния биологичен часовник на тялото, причинени от нередовните графици на работа и часовата разлика при пресичането на часови зони, отбелязва АП.

Федералната авиационна администрация на САЩ признава, че екипажите на самолети са изложени на йонизираща радиация, но правителството не определя федерални лимити за дозите и не изисква мониторинг, отбелязват още авторите.

Сара Нелсън, която ръководи синдикат, представляващ 55 000 стюардеси, коментира, че докладът затвърждава нуждата излагането на радиация да се приема сериозно - нещо, за което синдикатът настоява от години. „Рискът е известен, но екипажите нито биват обучавани, нито информирани. И никой не поема отговорност“, категорична е Нелсън, която е президент на Асоциацията на стюардесите, цитирана от АП.

Редовните годишни прегледи на кожата може да се окажат наложителни за всички служители, работещи на полети на голяма надморска височина, а жените на тези позиции е добре да обмислят по-ранни или по-чести мамографии, пишат Олсен и Карипидис. Лекарите, които се грижат за здравето на пилоти и стюардеси, също трябва да подхождат с повишено внимание за онкологични заболявания при диагностицирането на тези пациенти, съветват те.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно

    1 1 Отговор
    И аз имам големи съмнения по този повод

    19:09 19.08.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    5 1 Отговор
    на ф-16ката
    румен чорапа
    той ще лети
    драги зрители
    само за вас

    19:11 19.08.2026

  • 3 1488

    5 1 Отговор
    туй обеснява мисловния процес на премиера
    радиацията е стигнала под фурашката

    19:12 19.08.2026

  • 4 Крад Гозлодой

    4 1 Отговор
    Искам да спя в 8-ми реактор саз стьоардеса .

    19:13 19.08.2026

  • 5 Асоциация на амвачите

    3 0 Отговор
    И ние, амвачите работим под постоянен риск да умеем от спинове, сифилиси и трипери, но амвеме и не мрънкаме! И в самолет амвеме...

    19:16 19.08.2026

  • 6 Имам обосновани

    7 0 Отговор
    съмнения, че Ние читатилите на Факти сме облъчвани най-много.

    Коментиран от #7

    19:21 19.08.2026

  • 7 мдааааа

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Имам обосновани":

    Съмненията ти напълно са обосновани .

    19:35 19.08.2026

  • 8 мРНК Турбо Рак

    3 0 Отговор
    От края на 2022 г. независими онколози и имунолози – като професор Ангус Далглиш от Сейнт Джордж, Лондон, и д-р Вафик Ел-Деири от Браунския университет – предупреждават за рязко увеличение на имунната дисрегулация след повтарящи се инжекции с мРНК. Рецензирани анализи (Oncotarget, януари 2026 г.) описват „бързо прогресиране или рецидив на предишни индолентни ракови заболявания“, временно свързани с ваксинация или тежка COVID-19 инфекция. От механична гледна точка и двете ситуации имат общи ключови характеристики: хронично възпаление, увреждане на митохондриите, предизвикано от шиповия белтък, изчерпване на цитотоксичните Т клетки, потискане на p53/BRCA пътищата за контрол на тумори и прословутото явление на превключване на клас IgG4, което сигнализира за имунна толерантност към патогенни антигени. С други думи, тялото се научава да не се съпротивлява.

    19:50 19.08.2026

  • 9 А депутатите

    4 0 Отговор
    те летят повече от стюардесите

    20:03 19.08.2026

  • 10 Свин Чю

    0 0 Отговор
    Аз при толкова полети до Дубай ,дали имам рак или само свин чума

    20:34 19.08.2026