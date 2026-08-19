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Израелската армия започва наказателни разследвания за смъртта на палестинско дете и 15 хуманитарни служители

Израелската армия започва наказателни разследвания за смъртта на палестинско дете и 15 хуманитарни служители

19 Август, 2026 15:54 746 11

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  • палестина-
  • хуманитарни служители-
  • израелска армия

Разследванията са свързани с пет инцидента, при които са загинали палестинци по време на бойните действия

Израелската армия започва наказателни разследвания за смъртта на палестинско дете и 15 хуманитарни служители - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелската армия започва вътрешни наказателни разследвания във връзка със смъртта на палестинско дете през 2024 г. и на 15 служители на спешна помощ и хуманитарни работници през март 2025 г., причинена от действия на израелски военни, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

От армията заявиха, че решенията за започване на разследванията са взети след проверки, извършени от нейния Механизъм за установяване на факти и оценка.

Военните са обявили решения по общо пет инцидента, довели до смъртта на палестинци.

Сред разглежданите случаи е и този със загиналите през април 2024 г. седем хуманитарни работници от благотворителната организация „World Central Kitchen“. По отношение на този инцидент израелската армия заяви, че „няма основателни съмнения за престъпно поведение, което да оправдае образуването на наказателно разследване“.

Израелската армия подчерта, че разследва извънредни инциденти, възникнали по време на бойните действия.

Решенията за вътрешните наказателни разследвания идват на фона на продължаващите международни критики и призиви за по-задълбочено разследване на случаи на смърт на цивилни и хуманитарни служители в Газа.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асад

    1 10 Отговор
    К. за мечакаря с динята Владимир Пусин страхливия

    Коментиран от #2

    15:56 19.08.2026

  • 2 Путин

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Асад":

    Сорос ни заповяда да сме многоходови.

    15:57 19.08.2026

  • 3 Ще разследват себе си ли

    10 0 Отговор
    Цирк....

    15:59 19.08.2026

  • 4 хехе

    11 0 Отговор
    Поредния цинизъм на мошетата избиха хиляди и сега се сетили да разследват смъртта на едно дете като сигурно ще стигнат до заключение, че то само си е виновно.

    16:01 19.08.2026

  • 5 Това не са

    4 0 Отговор
    "извънредни инциденти, възникнали по време на бойните действия" а умишлени извънсъдебни убийства и малко по голяма конкретика е нужна в изказа когато става дума за израелските нацисти. Или не помним хората с лепенки на очите пред изкопаната с булдозер дупка ?

    16:03 19.08.2026

  • 6 Трол

    1 0 Отговор
    Наказателните преследвания ще бъдат ли съпроводени с антитерористични бомбардировки в гъсто заселените квартали на Бейрут?

    16:17 19.08.2026

  • 7 Израелската армия

    2 0 Отговор
    и разследващи функции представете си била имала. Там за съд, следствие и прокуратура тея диваци даже не са и чували. Ама точно така си е. Такова им е нацисткото законодателство

    16:18 19.08.2026

  • 8 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Няма пондолно лицемерни нагло иплеме от еврейското ,евреин означава ,лъжеш надхитрящ подъл

    16:21 19.08.2026

  • 9 Хмм

    1 0 Отговор
    това да не е за шестгодишната Хинд Раджаб, убита след като израелската армия разрешава свободен коридор на линейка, която да я изведе от мястото където колата им е простреляна и всички убити, на 50 м. от мястото линейката е взривена, а момиченцето убито, по колата им имало около 300 дупки от обстрела

    16:58 19.08.2026

  • 10 Бре, бре, бре!

    1 0 Отговор
    Да не повярваш! А за другите сто хиляди убити цивилни?

    17:00 19.08.2026

  • 11 Хмм

    1 0 Отговор
    Филмът "Гласът На Хинд Раджаб" беше предложен за Оскар

    17:05 19.08.2026