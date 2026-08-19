Израелската армия започва наказателни разследвания за смъртта на палестинско дете и 15 хуманитарни служители

Израелската армия започва вътрешни наказателни разследвания във връзка със смъртта на палестинско дете през 2024 г. и на 15 служители на спешна помощ и хуманитарни работници през март 2025 г., причинена от действия на израелски военни, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

От армията заявиха, че решенията за започване на разследванията са взети след проверки, извършени от нейния Механизъм за установяване на факти и оценка.

Военните са обявили решения по общо пет инцидента, довели до смъртта на палестинци.

Сред разглежданите случаи е и този със загиналите през април 2024 г. седем хуманитарни работници от благотворителната организация „World Central Kitchen“. По отношение на този инцидент израелската армия заяви, че „няма основателни съмнения за престъпно поведение, което да оправдае образуването на наказателно разследване“.

Израелската армия подчерта, че разследва извънредни инциденти, възникнали по време на бойните действия.

Решенията за вътрешните наказателни разследвания идват на фона на продължаващите международни критики и призиви за по-задълбочено разследване на случаи на смърт на цивилни и хуманитарни служители в Газа.