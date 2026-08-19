Вдигат глобите за шофьори, гратисчии и пешеходци

Последните промени в Закона за движението по пътищата в България рязко затягат контрола и санкциите за нарушения. Една от най-важните новости е, че вече не можете да преминете задължителния годишен технически преглед (ГТП), ако имате дори една неплатена глоба към КАТ, като за целта системите на пунктовете и МВР са напълно синхронизирани в реално време, предава "Фокус".
Друга ключова промяна е разширяването на контрола на средната скорост. Тол камерите, които досега само проверяваха за винетка, вече могат да измерват времето за преминаване между две секционни точки и автоматично да издават електронни фишове за превишена скорост. Санкциите са значително по-високи – ако бъдете засечени да карате с над 50 км/ч в населено място, глобата е 357,90 евро, придружена от 3 месеца отнемане на шофьорската книжка. За всеки следващи 5 км/ч над тази граница глобата се увеличава с още 25,56 евро. При повторно нарушение глобата се удвоява, а ако нарушите правилото три или повече пъти в рамките на една година, сумата се утроява и книжката се отнема за 6 месеца.
Освен това са въведени фиксирани глоби за най-често срещаните нарушения – говорене по телефон без хендсфрий, липса на предпазен колан, неосигуряване на предимство на пешеходна пътека или на друг автомобил, както и неправилно паркиране. Глобите варират между 25,56 и 51,13 евро, като по-тежки са, когато се паркира върху пешеходна пътека или спирка на градския транспорт. Интересно е, че вече и пешеходците подлежат на глоби – например 51,13 евро, ако пресичат с телефон в ръка, или 25,56 евро, ако преминават на червено или извън пешеходна пътека.
Промени има и за тротинетките и велосипедите – задължителна е каска, ограничението на скоростта е 25 км/ч, забранено е карането без светлини през нощта, превозването на двама души и използването на телефон. При пресичане на пешеходна пътека водачът е длъжен да слезе и да бута превозното средство, като нарушение се глобява с до 25,56 евро.
В градския транспорт нередовните пътници ще плащат 25,56 евро на място на контрольора, но ако откажат, им се съставя акт и глобата може да стигне до 153,39 евро. Всички билети и карти вече са цифрови и се валидират през приложения като Apple Wallet, Google Wallet или Sofia Plus, като липсата на валидация се счита за нарушение.
Уведомленията за глоби стават изцяло по електронен път – чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), Viber, SMS или имейл. Фишовете се считат за връчени, когато бъдат отворени от получателя. Ако имате неплатени глоби, служителите на КАТ са длъжни да ви ги връчат при физическа проверка, както и митническите инспектори при напускане на страната през граничен пункт извън Шенген.
Можете сами да проверявате задълженията си онлайн чрез портала на МВР, като въведете ЕГН и номер на шофьорска книжка, или през НАП с ПИК или електронен подпис. При плащане в 14-дневен срок от връчването се ползва 30% отстъпка – както за фишове, така и за наказателни постановления, стига да не са обжалвани. Обжалването става пред районния съд по мястото на нарушението, като сроковете са строги – 14 дни за електронен фиш и 14 дни за наказателно постановление след връчването му.
Има и възможност глобата да бъде отписана поради изтекла давност – 2 години обикновена давност, която може да се прекъсва от действия на събиращите органи, и 3 години абсолютна давност, след които глобата задължително се отписва. Важното е, че това не става автоматично – трябва сами да подадете писмена молба до съответната ОДМВР или до публичен изпълнител в НАП, а при отказ можете да обжалвате пред Административния съд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
румен е пътник
Коментиран от #2, #7
19:07 19.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гуньо Простиа
19:11 19.08.2026
4 Пич
На наивниците - честито!!!
19:12 19.08.2026
5 Гошо
19:15 19.08.2026
6 Глобите са европейски,
19:17 19.08.2026
7 Ако продължават така,
До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":със сигурност ще си заминат!От първия ден на управление само вземат от хората на заплати и пенсии!!! И още,и още! Няма да стане!
Коментиран от #19
19:20 19.08.2026
8 Анонимен
Коментиран от #15
19:20 19.08.2026
9 Сатана Z
19:21 19.08.2026
10 Цвете
19:21 19.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 офф
19:23 19.08.2026
13 милицай
19:24 19.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Анонимен
До коментар #8 от "Анонимен":Очаквам след още 3-4-5 години така нареченото ръководство на ЕС да ни задължи всички автомобили да са със GPS устройства а за по сигурно на всеки човек гривна къде ходи
Коментиран от #27
19:25 19.08.2026
16 просто е
19:25 19.08.2026
17 Браво на
19:26 19.08.2026
18 Kaлпазанин
19:27 19.08.2026
19 абе,
До коментар #7 от "Ако продължават така,":от моята пенсия не са взели и евро, даже я увеличиха! За кои пенсии хортуваш, чоджум?
Коментиран от #37, #48
19:27 19.08.2026
20 Факт
19:28 19.08.2026
21 Оставка
19:28 19.08.2026
22 Буржоазно-демократично робство
и безчести край наш роден:
коли, беси, бие, псува
и глоби народ поробен!
Хр. Ботев
19:28 19.08.2026
23 Абе,
19:30 19.08.2026
24 Васил
Коментиран от #25
19:30 19.08.2026
25 Ами на живота
До коментар #24 от "Васил":на гратис, както ни го направи кокорчо, дойде време да се плаща!
19:32 19.08.2026
26 Че нали
Тея нещо не са в час
Коментиран от #30
19:32 19.08.2026
27 Ама...
До коментар #15 от "Анонимен":тези мерки, вече работят, при това не от вчера. Телефони,домашни кучета, автомобили всичко се чипира. Нови лични карти с биомаркери, това си е електронен концлагер. Да си спомним с умиление за "зелените сертификати",които Путин ги приключи за 24 часа.
19:32 19.08.2026
28 Хмммм...
19:32 19.08.2026
29 Българи - роби!
Нали така си представяхте "демокрацията"?
19:33 19.08.2026
30 Да не забравяме,
До коментар #26 от "Че нали":че съда е независим, защото от него нищо не зависи.
19:35 19.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 хаха
Коментиран от #34
19:40 19.08.2026
33 Марийке,
С Решение № 3 от 19 февруари 2026 г. по к.д. № 15/2025 г. КС обяви за противоконституционна разпоредбата, която трябваше да въведе това ограничение. Решението е обнародвано в Държавен вестник, бр. 23 от 27.02.2026 г.
Събуди се моето момиче!
19:40 19.08.2026
34 до хахакащия
До коментар #32 от "хаха":Марийка и тука не е в час, става въпрос че за превишение С 50 км/ч глобата е 357,90 евро, придружена от 3 месеца отнемане на шофьорската книжка. За всеки следващи 5 км/ч над тази граница глобата се увеличава с още 25,56 евро. Марийкина работа, след нея трябва да върви и редактор!🤣🤣🤣
Коментиран от #41
19:45 19.08.2026
35 Гост
19:46 19.08.2026
36 Конникът без глава
19:47 19.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 То стана по харно вече
19:55 19.08.2026
39 Анонимен
19:58 19.08.2026
40 Мнение
19:59 19.08.2026
41 редник
До коментар #34 от "до хахакащия":/ Марийкина работа, след нея трябва да върви и редактор!/
И не само след нея -от години пиша, че трябва да се назначи истински редактор!...
20:01 19.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 яко са
Да се надяваме на скорошна война, която да сложи край
Коментиран от #47
20:14 19.08.2026
45 Глобата не фактор да плащам билети
20:14 19.08.2026
46 Мнение
20:16 19.08.2026
47 Идва през
До коментар #44 от "яко са":Септември колега атом отвсякъде
20:17 19.08.2026
48 Доабе,
До коментар #19 от "абе,":ти каква пенсия вземаш,чоджум?! 372 евро минимална,550 средна,или над 2000 евро максимална?! 90%от пенсионерите вземат до средна пенсия! Ако не си от тях,си налягай парцалките и не говори глупости!А ако си от тях си г. у пак! Не му взели от пенсията,а стандарта стана х2! И.и от!
20:29 19.08.2026
49 Лумпен
Няма наяждане..
Революция и ешафод за народните избранници...
20:30 19.08.2026