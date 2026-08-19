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Вдигат глобите за шофьори, гратисчии и пешеходци

Вдигат глобите за шофьори, гратисчии и пешеходци

19 Август, 2026 19:06 1 812 49

  • глоби-
  • шофьори-
  • градски транспорт-
  • пешеходци

В градския транспорт нередовните пътници ще плащат 25,56 евро на място на контрольора, но ако откажат, им се съставя акт и глобата може да стигне до 153,39 евро

Вдигат глобите за шофьори, гратисчии и пешеходци - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Последните промени в Закона за движението по пътищата в България рязко затягат контрола и санкциите за нарушения. Една от най-важните новости е, че вече не можете да преминете задължителния годишен технически преглед (ГТП), ако имате дори една неплатена глоба към КАТ, като за целта системите на пунктовете и МВР са напълно синхронизирани в реално време, предава "Фокус".

Друга ключова промяна е разширяването на контрола на средната скорост. Тол камерите, които досега само проверяваха за винетка, вече могат да измерват времето за преминаване между две секционни точки и автоматично да издават електронни фишове за превишена скорост. Санкциите са значително по-високи – ако бъдете засечени да карате с над 50 км/ч в населено място, глобата е 357,90 евро, придружена от 3 месеца отнемане на шофьорската книжка. За всеки следващи 5 км/ч над тази граница глобата се увеличава с още 25,56 евро. При повторно нарушение глобата се удвоява, а ако нарушите правилото три или повече пъти в рамките на една година, сумата се утроява и книжката се отнема за 6 месеца.

Освен това са въведени фиксирани глоби за най-често срещаните нарушения – говорене по телефон без хендсфрий, липса на предпазен колан, неосигуряване на предимство на пешеходна пътека или на друг автомобил, както и неправилно паркиране. Глобите варират между 25,56 и 51,13 евро, като по-тежки са, когато се паркира върху пешеходна пътека или спирка на градския транспорт. Интересно е, че вече и пешеходците подлежат на глоби – например 51,13 евро, ако пресичат с телефон в ръка, или 25,56 евро, ако преминават на червено или извън пешеходна пътека.

Промени има и за тротинетките и велосипедите – задължителна е каска, ограничението на скоростта е 25 км/ч, забранено е карането без светлини през нощта, превозването на двама души и използването на телефон. При пресичане на пешеходна пътека водачът е длъжен да слезе и да бута превозното средство, като нарушение се глобява с до 25,56 евро.

В градския транспорт нередовните пътници ще плащат 25,56 евро на място на контрольора, но ако откажат, им се съставя акт и глобата може да стигне до 153,39 евро. Всички билети и карти вече са цифрови и се валидират през приложения като Apple Wallet, Google Wallet или Sofia Plus, като липсата на валидация се счита за нарушение.

Уведомленията за глоби стават изцяло по електронен път – чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), Viber, SMS или имейл. Фишовете се считат за връчени, когато бъдат отворени от получателя. Ако имате неплатени глоби, служителите на КАТ са длъжни да ви ги връчат при физическа проверка, както и митническите инспектори при напускане на страната през граничен пункт извън Шенген.

Можете сами да проверявате задълженията си онлайн чрез портала на МВР, като въведете ЕГН и номер на шофьорска книжка, или през НАП с ПИК или електронен подпис. При плащане в 14-дневен срок от връчването се ползва 30% отстъпка – както за фишове, така и за наказателни постановления, стига да не са обжалвани. Обжалването става пред районния съд по мястото на нарушението, като сроковете са строги – 14 дни за електронен фиш и 14 дни за наказателно постановление след връчването му.

Има и възможност глобата да бъде отписана поради изтекла давност – 2 години обикновена давност, която може да се прекъсва от действия на събиращите органи, и 3 години абсолютна давност, след които глобата задължително се отписва. Важното е, че това не става автоматично – трябва сами да подадете писмена молба до съответната ОДМВР или до публичен изпълнител в НАП, а при отказ можете да обжалвате пред Административния съд.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    42 14 Отговор
    знам само едно,
    румен е пътник

    Коментиран от #2, #7

    19:07 19.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гуньо Простиа

    52 6 Отговор
    Не се напихте на сиромашка кръв !!!

    19:11 19.08.2026

  • 4 Пич

    43 6 Отговор
    Дъртите комунисти от ДС нямат никаква визия за управление, освен да ви скубят като кокошки!!!
    На наивниците - честито!!!

    19:12 19.08.2026

  • 5 Гошо

    32 1 Отговор
    това с гратисчиите ми е интересно, как ще го осъществите на практика

    19:15 19.08.2026

  • 6 Глобите са европейски,

    33 6 Отговор
    няма лошо,но заплатите са ни етиопски! Айде да ни оправите заплатите,пък тогава да искате европейски пари за глоби!Това не може да продължава повече така!!! ПРОТЕСТИ!!!Аз протестирам!!!

    19:17 19.08.2026

  • 7 Ако продължават така,

    36 4 Отговор

    До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":

    със сигурност ще си заминат!От първия ден на управление само вземат от хората на заплати и пенсии!!! И още,и още! Няма да стане!

    Коментиран от #19

    19:20 19.08.2026

  • 8 Анонимен

    26 3 Отговор
    Цифровизацията настъпва. Няма лабаво.Така наречените нови автомобили не е нужно да ги следят милиционерите Самите коли изпращат данни в реално време къде се движи колата. Офцете блеят и се кефят но новите си коли ..Така нареченият изкуствен интелект ще връчва глоби

    Коментиран от #15

    19:20 19.08.2026

  • 9 Сатана Z

    24 0 Отговор
    С тези събрани глоби доста свещи ще си купят власт имащите.

    19:21 19.08.2026

  • 10 Цвете

    37 0 Отговор
    А КАКВИ ГЛОБИ ЩЕ БЪДАТ НАЛОЖЕНИ НА ТЕЗИ, КОИТО НИ ОГРАБВАТ ЧРЕЗ ТОПЛОФИКАЦИЯ, ВИК И ТОКА?

    19:21 19.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 офф

    21 0 Отговор
    Просто прикриват престъпленията си с терор . Те друго и не умеят .

    19:23 19.08.2026

  • 13 милицай

    14 1 Отговор
    трябва да се вдигат заплатите НИ

    19:24 19.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анонимен

    21 3 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Очаквам след още 3-4-5 години така нареченото ръководство на ЕС да ни задължи всички автомобили да са със GPS устройства а за по сигурно на всеки човек гривна къде ходи

    Коментиран от #27

    19:25 19.08.2026

  • 16 просто е

    7 16 Отговор
    не нарушавайте

    19:25 19.08.2026

  • 17 Браво на

    7 3 Отговор
    правителството, това са новите инвестиции.

    19:26 19.08.2026

  • 18 Kaлпазанин

    13 0 Отговор
    А за ония по прайдовете които припикават тротоарите повече и от кучета ,и дават пример на подрастващите колко хубаво е да си либерален ,ще ги глобяваме ли или ще ги подпомагаме с нашите данъци ,

    19:27 19.08.2026

  • 19 абе,

    3 15 Отговор

    До коментар #7 от "Ако продължават така,":

    от моята пенсия не са взели и евро, даже я увеличиха! За кои пенсии хортуваш, чоджум?

    Коментиран от #37, #48

    19:27 19.08.2026

  • 20 Факт

    12 1 Отговор
    Вие сте пътници

    19:28 19.08.2026

  • 21 Оставка

    14 2 Отговор
    Мръсни фашисти !!!

    19:28 19.08.2026

  • 22 Буржоазно-демократично робство

    13 1 Отговор
    А тиранинът върлува
    и безчести край наш роден:
    коли, беси, бие, псува
    и глоби народ поробен!

    Хр. Ботев

    19:28 19.08.2026

  • 23 Абе,

    9 10 Отговор
    Защо като влезете в Гърция и сте по-ниски от тревата?!? Де гиди!

    19:30 19.08.2026

  • 24 Васил

    20 2 Отговор
    От както Радев дойде на власт само се вдигат цените глобите данъците и няма нищо положително за народа!

    Коментиран от #25

    19:30 19.08.2026

  • 25 Ами на живота

    7 9 Отговор

    До коментар #24 от "Васил":

    на гратис, както ни го направи кокорчо, дойде време да се плаща!

    19:32 19.08.2026

  • 26 Че нали

    9 1 Отговор
    Конституционният съд нещо отмени...
    Тея нещо не са в час

    Коментиран от #30

    19:32 19.08.2026

  • 27 Ама...

    18 1 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    тези мерки, вече работят, при това не от вчера. Телефони,домашни кучета, автомобили всичко се чипира. Нови лични карти с биомаркери, това си е електронен концлагер. Да си спомним с умиление за "зелените сертификати",които Путин ги приключи за 24 часа.

    19:32 19.08.2026

  • 28 Хмммм...

    13 1 Отговор
    Радеви времена госпожи и господа!

    19:32 19.08.2026

  • 29 Българи - роби!

    16 2 Отговор
    Хак ви е капитализмът, еСС, нАТО, епидемиите от рак, демографската катастрофа и новата световна война.

    Нали така си представяхте "демокрацията"?

    19:33 19.08.2026

  • 30 Да не забравяме,

    10 0 Отговор

    До коментар #26 от "Че нали":

    че съда е независим, защото от него нищо не зависи.

    19:35 19.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 хаха

    6 3 Отговор
    В нормалните страни , и то СЛЕД повишението на глобите, каране с ДО 10км отгоре над ограничението струва 48.50 евро. Ние тук явно сме по папи и от папата. С 5 км отгоре - 357 евро. Осъзнайте се малко. Скоростомерите на автомобилите са подсигурени разбира се, но има и много стари мощни ретро-коли, които действително показват +-5км по различни причини, независещи от водача. Лекото превишение на скоростта с до 10км не може да води до такъв проблем, каквото и това с 50км отгоре над ограничението, когато глобата в нормалните страни обикновено струва книжка доживот.

    Коментиран от #34

    19:40 19.08.2026

  • 33 Марийке,

    14 1 Отговор
    Конституционният съд обяви за противоконституционно изискването автомобил да няма неплатени глоби, за да бъде допуснат до ГТП.
    С Решение № 3 от 19 февруари 2026 г. по к.д. № 15/2025 г. КС обяви за противоконституционна разпоредбата, която трябваше да въведе това ограничение. Решението е обнародвано в Държавен вестник, бр. 23 от 27.02.2026 г.
    Събуди се моето момиче!

    19:40 19.08.2026

  • 34 до хахакащия

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "хаха":

    Марийка и тука не е в час, става въпрос че за превишение С 50 км/ч глобата е 357,90 евро, придружена от 3 месеца отнемане на шофьорската книжка. За всеки следващи 5 км/ч над тази граница глобата се увеличава с още 25,56 евро. Марийкина работа, след нея трябва да върви и редактор!🤣🤣🤣

    Коментиран от #41

    19:45 19.08.2026

  • 35 Гост

    9 0 Отговор
    За велосипедисти и тротинеткаджии ако се движат на пътното платно или нощем ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА ЖИЛЕТКА!

    19:46 19.08.2026

  • 36 Конникът без глава

    3 0 Отговор
    X-крементите с търтинетки 25 евро за всякакви безобразия, ако ги хванат изобщо, щото малко трудно, нищо че карат с 60 на гребната в Пловдив по цял ден и са (само)убийци за хора и животни. @ пъти по-малко дори от пешеходците, камо ли дървото за шофьорите, които разбира се са виновни и че са живи

    19:47 19.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 То стана по харно вече

    6 0 Отговор
    Да станеш овчар и да не търсиш никакво развитие в градовете гета и да нямаш деца щот реално отглеждаш робове дето политици милиционери мутре ше експлоатират до откат...е това е геноцид да те накарат чрез статуквото да не искаш да живееш

    19:55 19.08.2026

  • 39 Анонимен

    8 0 Отговор
    Кога във протоколите на КАТ ще отпадне НЕСЪОБРАЗЕНА скорост. Това определение го няма никъде по света

    19:58 19.08.2026

  • 40 Мнение

    9 0 Отговор
    Да ви имам малоумните закони... пресичаш с телелефон в ръка 51.13 евро, обаче пресичаш на червен светофар - няма проблем, само 25.56 евро ... После защо няма доверие в законите .., ами няма да има като са очевидно тъпи.

    19:59 19.08.2026

  • 41 редник

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "до хахакащия":

    / Марийкина работа, след нея трябва да върви и редактор!/

    И не само след нея -от години пиша, че трябва да се назначи истински редактор!...

    20:01 19.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 яко са

    4 1 Отговор
    ОЗвеРеЛи

    Да се надяваме на скорошна война, която да сложи край

    Коментиран от #47

    20:14 19.08.2026

  • 45 Глобата не фактор да плащам билети

    2 1 Отговор
    Няма механизъм как да я вземат от малоимотен и без трудов договор така че и 1500 евр да пак няма да се плати

    20:14 19.08.2026

  • 46 Мнение

    1 0 Отговор
    Съгласна съм с високите глоби, но да си преразгледат знаците. Пълно е с безумия. Напр.: приключил ремонт или не се работи, няма хора и техника но седят ограниченията. Справка: м Тракия преди Стара З и преди Бургас. Куче -касичка.

    20:16 19.08.2026

  • 47 Идва през

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "яко са":

    Септември колега атом отвсякъде

    20:17 19.08.2026

  • 48 Доабе,

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "абе,":

    ти каква пенсия вземаш,чоджум?! 372 евро минимална,550 средна,или над 2000 евро максимална?! 90%от пенсионерите вземат до средна пенсия! Ако не си от тях,си налягай парцалките и не говори глупости!А ако си от тях си г. у пак! Не му взели от пенсията,а стандарта стана х2! И.и от!

    20:29 19.08.2026

  • 49 Лумпен

    2 0 Отговор
    Дресировка и скубане на стадото до дупка...
    Няма наяждане..
    Революция и ешафод за народните избранници...

    20:30 19.08.2026

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