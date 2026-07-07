Масирана атака с дронове и ракети в Русия: Свалени БПЛА край Москва, затворени летища и жертва в Белгород

Масирана вълна от атаки с безпилотни летателни апарати (БПЛА) и ракети засегна редица региони в Руската федерация.

Силите за противовъздушна отбрана са успели да ликвидират 18 дрона, които са се движили в посока към столицата Москва. На мястото на падането на отломките вече работят аварийни и спасителни служби.

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Поради засилената въздушна опасност са въведени временни ограничения за излитане и кацане на международното летище „Жуковски“ край Москва, както и на летището в Пенза, което е преустановило изцяло оперативната си дейност.

Тревоги в редица области и препоръки към гражданите

Регионалните власти в Централна Русия обявиха извънредни мерки. Губернаторът на Костромска област, Сергей Ситников, съобщи за издадена тревога за опасност от безпилотни апарати. Подобни предупреждения за атаки с дронове са в сила и за Владимирска област.

Ситуацията е още по-напрегната в Калужска, Ивановска и Орловска области, където е обявена директна тревога за ракетна атака. Местните служби за сигурност призоваха гражданите незабавно да потърсят сигурни укрития, като се насочат към вътрешни помещения в сгради с плътни стени и без прозорци.

Жертва в Белгородска област

В резултат на ракетен обстрел, за който руските власти обвиняват Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), има загинал цивилен гражданин. Фаталният инцидент е регистриран в село Беловское, намиращо се в Белгородска област, която редовно е обект на трансграничен обстрел.

В ранните часове на 7 юли 2026 г.Focus News и местните власти в Русия потвърдиха, че украинските въоръжени сили (ВСУ) са нанесли многократни и мащабни ракетни удари по град Белгород и околните общини. Атаката е довела до сериозни разрушения на критичната енергийна мрежа, оставяйки голяма част от града и съседните селища без достъп до електричество и вода.

Основни акценти от атаката

Поразени обекти : Обект на ударите са били ключови енергийни съоръжения. Видеоклипове в социалните мрежи показват сериозен пожар в местна топлоелектрическа централа (ТЕЦ). Свидетели съобщават за поражения по ТЕЦ "Луч", която вече няколко пъти беше цел на атаки през последните месеци.

: Обект на ударите са били ключови енергийни съоръжения. Видеоклипове в социалните мрежи показват сериозен пожар в местна топлоелектрическа централа (ТЕЦ). Свидетели съобщават за поражения по ТЕЦ "Луч", която вече няколко пъти беше цел на атаки през последните месеци. Пострадали и щети : Временно изпълняващият длъжността губернатор на Белгородска област Александър Шуваев обяви, че регионът е бил подложен на "масирана ракетна атака". По първоначални данни има най-малко трима ранени в село Беловское, а в село Пушкарное се е запалила стопанска постройка. Регистрирани са и щети по жилищни сгради в самия град.

: Временно изпълняващият длъжността губернатор на Белгородска област Александър Шуваев обяви, че регионът е бил подложен на "масирана ракетна атака". По първоначални данни има най-малко трима ранени в село Беловское, а в село Пушкарное се е запалила стопанска постройка. Регистрирани са и щети по жилищни сгради в самия град. Хронология на ударите: Този масиран обстрел следва поредица от интензивни атаки през изминалата седмица. Само преди броени дни, на 3 юли, ВСУ нанесоха удар по газотурбинната централа „Мичуринская“ и завода за енергийно оборудване „Енергомаш“ в Белгород. При тогавашната атака загина една жена в автомобила си.

Контекст на ескалацията

Новата вълна от ракетни удари срещу пограничния руски регион се провежда на фона на засилен натиск от страна на Киев за прекъсване на логистичните и енергийните вериги, захранващи руската армия. През изминалото денонощие ВСУ са атакували цели и в дълбокия тил на Русия, включително ключова петролна рафинерия в Омск, намираща се на близо 2500 км от фронтовата линия.

Представители на украинската армия подчертават, че тези операции са директен отговор на ежедневния руски терор над цивилни обекти в Украйна. Точно ден преди атаката в Белгород, руските сили извършиха брутални удари с дронове и балистични ракети по Киев, отнели живота на най-малко 14 души, заради което в Киевска област бе обявен ден на траур.