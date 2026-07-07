От Ню Йорк до окопите в Украйна

Антон Милаев, осиновен правнук на бившия съветски лидер Леонид Брежнев, е прекарал 19 години от живота си в САЩ, живеейки в Ню Йорк като разноработник. Тъй като така и не получава зелена карта, той решава да се завърне в Русия. Пред украинския медиен проект "Хочу жить" Милаев обяснява напускането на Америка с думите, че „се уморил да работи за масоните“ и изпитвал силна носталгия по родината.

Финансовата примка и влиянието на пропагандата

След завръщането си в Руската федерация, Милаев работи като шофьор на тир в Москва, но бързо натрупва сериозни дългове. Именно финансовата безизходица и дълг от 1 милион рубли се превръщат в основен мотив да замине за фронта. През 2025 г. той подписва договор с Министерството на отбраната на РФ в Кострома срещу еднократна сума от 1,4 милиона рубли.

Освен парите, Милаев признава, че е бил повлиян и от държавната пропаганда, като е тръгнал с нагласата „да види нацисти“. Едва след пристигането си на фронта осъзнава, че тези разкази са лъжа. Преди това той не е имал нищо общо с армията и е преминал едва триседмична подготовка в окупираната Луганска област.

„Месните щурмове“ и предаването в плен

Макар да е планирал да бъде шофьор в тила, Милаев е разпределен като сапьор в штурмови батальон на 98-а дивизия на ВДВ с позывной „Удача“. Изпратен е в Херсонска област със задача да форсира река Днепър. Той описва боевете там като самоубийствени мисии, при които телата на загиналите руски войници не се евакуират.

След като половината от групата му е ликвидирана, той остава сам, достига до брега и съзнателно се предава на украински квадрокоптер. Задържан е от бойци на 34-та бригада на морската пехота на ВСУ.

Страх от завръщане в Русия

В момента Милаев се намира в украински лагер за военнопленници, като определя условията там като „шикарни“. Докато е бил на фронта, той умишлено е криел произхода си. Сега правнукът на съветския генерален секретар категорично отказва да бъде включен в списъците за размяна на пленници, тъй като се опасява, че в Русия ще бъде разстрелян за предаване или отново пратен на предната линия. „Надявам се да остана тук, докато войната свърши“, споделя Милаев.

КОЙ Е АНТОН МИЛАЕВ?

Антон Милаев е внук на известния цирков артист Евгений Милаев — първият съпруг на дъщерята на Леонид Брежнев, Галина. Галина Брежнева осиновява децата на Милаев от първия му брак, след като майка им умира при раждане, което прави Антон част от фамилията на съветския вожд.