Германският депутат Борислав Гаманов пред ФАКТИ: Убеден съм, че казусът „Баба Алино“ не е изолиран случай

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Народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов и депутатът от германския Бундестаг от „Алтернатива за Германия“ - Борислав Гаманов, посетиха местността „Баба Алино“ край Варна, където се строи незаконният град на украинската групировка КУБ. Целта на визитата е случаят да бъде представен пред германските депутати и всички държави, които отпускат финансова помощ за Украйна. Какво ще последва… Пред ФАКТИ говори германският депутат Борислав Гаманов.

– Г-н Гаманов, какво ви накара лично да дойдете във Варна и да посетите местността „Баба Алино“? Какво видяхте на място, което не се вижда от документите?

– Това, което ме накара лично да посетя „Баба Алино“, бяха сериозните съмнения, че при изграждането на този комплекс е възможно да са използвани средства с неясен произход, включително евентуално пренасочени европейски или германски помощи, предназначени за Украйна. Именно затова смятам, че е необходима пълна и независима проверка на произхода на финансирането.

На място видях не няколко отделни къщи, а цял луксозен комплекс, който спокойно може да бъде определен като малко селище с многоетажни сгради. Подобен мащаб изисква инвестиции за милиони. Трудно е да си представим, че такова строителство може да остане незабелязано от компетентните институции.

Според наличната информация строежът е извършен без необходимите разрешителни и в район, където строителството е забранено. Това поражда сериозни въпроси. За мен няма икономическа логика някой да инвестира толкова значителни средства, без предварително да е осигурил всички законови разрешителни. Именно затова е важно компетентните органи да установят откъде идват средствата, дали са спазени законите и дали не е имало институционално бездействие или умишлено пренебрегване на нарушенията.

– Казахте, че германските данъкоплатци трябва да знаят как се харчат техните средства. Смятате ли, че има достатъчно основания германските институции да започнат собствена проверка на финансирането на подобни проекти?

– Според мен основания за проверка има и те са очевидни. Говорим за мащабен строителен комплекс, свързван с украинска корпорация, който според публично известната информация е изграден без необходимите разрешителни и без да фигурира в кадастралните регистри. Това поражда въпроси, на които трябва да бъдат дадени ясни отговори.

От германска гледна точка получател на значителна част от финансовата помощ е украинската държава. Затова германските данъкоплатци имат право да знаят как са изразходвани тези средства. От украинските власти следва да се изиска подробен отчет за използването на предоставената помощ. Паралелно с това фирмите, участвали в изграждането на комплекса, трябва да представят пълна документация за произхода на средствата, с които е финансиран строежът.

Не твърдя, че европейски или германски средства със сигурност са използвани неправомерно. Именно затова настоявам за независима проверка. Ако има злоупотреба с пари на германските и европейските данъкоплатци, институциите са длъжни да я установят и да потърсят отговорност.

– Ще поставите ли официално случая в Бундестага или пред германското правителство? Какви конкретни действия могат да последват?

– Да. Вече работя по това случаят да бъде поставен официално пред германското правителство. Според мен то трябва да изиска подробна информация както от българските, така и от украинските институции.

От българските власти се очаква информация за хода на разследването, за всички установени лица и фирми, свързани със строителството, както и за финансовите потоци около проекта. Освен това трябва да се изясни как е било възможно в района на Варна да бъде изграден подобен мащабен комплекс без своевременна реакция на компетентните институции. Кой е знаел за строежа, кой е носил отговорност и защо не е предприел действия?

От украинска страна следва да бъде предоставен пълен отчет за начина, по който са използвани международните помощи. Смятам, че трябва да бъде извършена проверка и на всички организации, дружества и лица, свързвани с проекта, включително КУБ, Олег Невзоров и всички други участници, за които има данни, че могат да имат отношение към финансирането или реализацията на комплекса.

Причината е проста. Международната помощ достига до Украйна не само чрез конкретни проекти, но и чрез подкрепа за държавния бюджет.



Това означава, че ако се установят злоупотреби, те биха могли да бъдат извършени както чрез частни структури, така и чрез публични финансови потоци. Именно затова украинското правителство трябва да докаже с документи и пълна прозрачност, че предоставените средства не са били използвани неправомерно. Моята политическа позиция е, че докато не бъде изяснено къде е отишло всяко евро от помощите и докато не отпаднат всички съмнения за злоупотреби, Германия не следва да отпуска ново финансиране.

За съжаление, очаквам сериозна политическа съпротива срещу подобно разследване. Според мен за част от управляващите партии в Германия подобен случай е политически неудобен, тъй като през последните години те последователно защитаваха политиката на мащабно финансиране на Украйна. Ако проверките установят злоупотреби с европейски или германски средства, това би поставило сериозни въпроси и за политическата отговорност на онези, които са одобрявали и защитавали тези финансови програми без достатъчен контрол.

– Това изолиран случай ли е, или показва по-голям проблем с контрола върху европейските средства, отпускани за украински организации и проекти?

– Убеден съм, че казусът „Баба Алино“ не е изолиран случай. В интернет има сигнали и публикации за подобни имоти и проекти в други държави. Всичко това показва, че въпросът не може да бъде разглеждан само като местен български казус.

Според мен контролът върху отпуснатите европейски средства за Украйна е твърде слаб. Европейската политика често прилича на лейка в градината – разпределят се огромни суми с надеждата, че някъде ще има резултат от тях. Но когато става дума за пари на данъкоплатците, това не е достатъчно. Необходима е прозрачност, проследяване на паричните потоци и отговорност за всеки изразходван цент.

– „Алтернатива за Германия“ последователно критикува политиката на Германия по отношение на финансирането на Украйна. Смятате ли, че случаят „Баба Алино“ потвърждава вашите предупреждения?

– Да, напълно. От моя гледна точка случаят потвърждава предупрежденията, които отправяме от години – когато огромни публични средства се отпускат без достатъчен контрол, рискът от злоупотреби е неизбежен. Ако няма проблем, не би трябвало да има страх от пълна проверка. Но ако някой възпрепятства разследването или отказва прозрачност, според мен той се превръща най-малкото в пасивен съучастник в прикриването на истината.

– Ако се докаже, че европейски или германски средства са използвани неправомерно, трябва ли да се търси финансова и наказателна отговорност както в България, така и в Германия?

– Абсолютно. В Германия трябва да се потърси политическа отговорност за отпускането на милиарди евро без достатъчен контрол. В България следва да се установят всички замесени лица, евентуални корупционни практики и причините подобен строеж да бъде реализиран без необходимите разрешителни.

Най-важната отговорност обаче е тази на украинската държава като получател на помощите. Тя трябва да предостави пълен и проверим отчет за използването на средствата, както и информация за всички фирми и лица, участвали в тяхното управление.

– Като човек с български произход и германски депутат, как гледате на работата на българските институции по този казус?

– Все още събирам информация и затова не бих дал окончателна оценка. Но има обстоятелства, които будят сериозни въпроси. При един законен строителен проект всички разрешителни и съгласувания се извършват още преди първата копка. Трудно е да се приеме, че комплекс с такъв мащаб може да бъде изграден без знанието на администрацията. Надявам се разследването да стигне до реално замесените лица, а не само до дребни чиновници.

– В Германия подобен незаконен комплекс би ли могъл да съществува години наред без реакция на държавата?

– Не мисля. В Германия бюрокрацията е изключително строга. Още преди първата копка трябва да бъдат изпълнени всички законови процедури, а самото планиране на подобен проект може да продължи години. Ако въпреки това започне незаконно строителство, държавата обикновено реагира бързо и разполага с правомощия да спре строежа и да наложи санкции.

– Нужен ли е изцяло нов механизъм за контрол върху европейското финансиране?

– Да, напълно. Според мен е необходима коренна промяна в начина, по който Европейският съюз управлява публичните средства. Германия е един от най-големите платци в ЕС, но често страда от решения, взети без достатъчна отчетност. Необходим е много по-строг контрол върху всяко евро, както и връщане на повече правомощия към държавите членки.

– Какво бихте казали на българските граждани, след като вече виждате какво се случва във Варна?

– Бих им казал: „Не мълчете и не се примирявайте!“ Когато гражданите виждат съмнения за злоупотреби или корупция, те трябва да настояват за прозрачност и отговорност. Случаят „Баба Алино“ стана обществено известен именно защото хора, общественици и представители на партия „Възраждане“ не си замълчаха, а направиха казуса публичен. Затова призовавам българските граждани да подкрепят политически сили, които защитават националния суверенитет, прозрачността и правото на обществото да знае как се харчат публичните средства. Европейските институции не трябва да прилагат двоен стандарт – строга финансова дисциплина към държавите членки, но мълчание, когато става дума за неудобни случаи.