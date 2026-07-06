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Германският депутат Борислав Гаманов пред ФАКТИ: Убеден съм, че казусът „Баба Алино“ не е изолиран случай

Германският депутат Борислав Гаманов пред ФАКТИ: Убеден съм, че казусът „Баба Алино“ не е изолиран случай

6 Юли, 2026 13:04 2 643 23

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  • коста-
  • стоянов

В интернет има сигнали и публикации за подобни имоти и проекти в други държави, казва той

Германският депутат Борислав Гаманов пред ФАКТИ: Убеден съм, че казусът „Баба Алино“ не е изолиран случай - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов и депутатът от германския Бундестаг от „Алтернатива за Германия“ - Борислав Гаманов, посетиха местността „Баба Алино“ край Варна, където се строи незаконният град на украинската групировка КУБ. Целта на визитата е случаят да бъде представен пред германските депутати и всички държави, които отпускат финансова помощ за Украйна. Какво ще последва… Пред ФАКТИ говори германският депутат Борислав Гаманов.

– Г-н Гаманов, какво ви накара лично да дойдете във Варна и да посетите местността „Баба Алино“? Какво видяхте на място, което не се вижда от документите?
– Това, което ме накара лично да посетя „Баба Алино“, бяха сериозните съмнения, че при изграждането на този комплекс е възможно да са използвани средства с неясен произход, включително евентуално пренасочени европейски или германски помощи, предназначени за Украйна. Именно затова смятам, че е необходима пълна и независима проверка на произхода на финансирането.

На място видях не няколко отделни къщи, а цял луксозен комплекс, който спокойно може да бъде определен като малко селище с многоетажни сгради. Подобен мащаб изисква инвестиции за милиони. Трудно е да си представим, че такова строителство може да остане незабелязано от компетентните институции.

Според наличната информация строежът е извършен без необходимите разрешителни и в район, където строителството е забранено. Това поражда сериозни въпроси. За мен няма икономическа логика някой да инвестира толкова значителни средства, без предварително да е осигурил всички законови разрешителни. Именно затова е важно компетентните органи да установят откъде идват средствата, дали са спазени законите и дали не е имало институционално бездействие или умишлено пренебрегване на нарушенията.

– Казахте, че германските данъкоплатци трябва да знаят как се харчат техните средства. Смятате ли, че има достатъчно основания германските институции да започнат собствена проверка на финансирането на подобни проекти?
– Според мен основания за проверка има и те са очевидни. Говорим за мащабен строителен комплекс, свързван с украинска корпорация, който според публично известната информация е изграден без необходимите разрешителни и без да фигурира в кадастралните регистри. Това поражда въпроси, на които трябва да бъдат дадени ясни отговори.
От германска гледна точка получател на значителна част от финансовата помощ е украинската държава. Затова германските данъкоплатци имат право да знаят как са изразходвани тези средства. От украинските власти следва да се изиска подробен отчет за използването на предоставената помощ. Паралелно с това фирмите, участвали в изграждането на комплекса, трябва да представят пълна документация за произхода на средствата, с които е финансиран строежът.
Не твърдя, че европейски или германски средства със сигурност са използвани неправомерно. Именно затова настоявам за независима проверка. Ако има злоупотреба с пари на германските и европейските данъкоплатци, институциите са длъжни да я установят и да потърсят отговорност.

– Ще поставите ли официално случая в Бундестага или пред германското правителство? Какви конкретни действия могат да последват?
– Да. Вече работя по това случаят да бъде поставен официално пред германското правителство. Според мен то трябва да изиска подробна информация както от българските, така и от украинските институции.
От българските власти се очаква информация за хода на разследването, за всички установени лица и фирми, свързани със строителството, както и за финансовите потоци около проекта. Освен това трябва да се изясни как е било възможно в района на Варна да бъде изграден подобен мащабен комплекс без своевременна реакция на компетентните институции. Кой е знаел за строежа, кой е носил отговорност и защо не е предприел действия?
От украинска страна следва да бъде предоставен пълен отчет за начина, по който са използвани международните помощи. Смятам, че трябва да бъде извършена проверка и на всички организации, дружества и лица, свързвани с проекта, включително КУБ, Олег Невзоров и всички други участници, за които има данни, че могат да имат отношение към финансирането или реализацията на комплекса.

Причината е проста. Международната помощ достига до Украйна не само чрез конкретни проекти, но и чрез подкрепа за държавния бюджет.

Това означава, че ако се установят злоупотреби, те биха могли да бъдат извършени както чрез частни структури, така и чрез публични финансови потоци. Именно затова украинското правителство трябва да докаже с документи и пълна прозрачност, че предоставените средства не са били използвани неправомерно. Моята политическа позиция е, че докато не бъде изяснено къде е отишло всяко евро от помощите и докато не отпаднат всички съмнения за злоупотреби, Германия не следва да отпуска ново финансиране.
За съжаление, очаквам сериозна политическа съпротива срещу подобно разследване. Според мен за част от управляващите партии в Германия подобен случай е политически неудобен, тъй като през последните години те последователно защитаваха политиката на мащабно финансиране на Украйна. Ако проверките установят злоупотреби с европейски или германски средства, това би поставило сериозни въпроси и за политическата отговорност на онези, които са одобрявали и защитавали тези финансови програми без достатъчен контрол.

– Това изолиран случай ли е, или показва по-голям проблем с контрола върху европейските средства, отпускани за украински организации и проекти?
– Убеден съм, че казусът „Баба Алино“ не е изолиран случай. В интернет има сигнали и публикации за подобни имоти и проекти в други държави. Всичко това показва, че въпросът не може да бъде разглеждан само като местен български казус.
Според мен контролът върху отпуснатите европейски средства за Украйна е твърде слаб. Европейската политика често прилича на лейка в градината – разпределят се огромни суми с надеждата, че някъде ще има резултат от тях. Но когато става дума за пари на данъкоплатците, това не е достатъчно. Необходима е прозрачност, проследяване на паричните потоци и отговорност за всеки изразходван цент.

– „Алтернатива за Германия“ последователно критикува политиката на Германия по отношение на финансирането на Украйна. Смятате ли, че случаят „Баба Алино“ потвърждава вашите предупреждения?
– Да, напълно. От моя гледна точка случаят потвърждава предупрежденията, които отправяме от години – когато огромни публични средства се отпускат без достатъчен контрол, рискът от злоупотреби е неизбежен. Ако няма проблем, не би трябвало да има страх от пълна проверка. Но ако някой възпрепятства разследването или отказва прозрачност, според мен той се превръща най-малкото в пасивен съучастник в прикриването на истината.

– Ако се докаже, че европейски или германски средства са използвани неправомерно, трябва ли да се търси финансова и наказателна отговорност както в България, така и в Германия?
– Абсолютно. В Германия трябва да се потърси политическа отговорност за отпускането на милиарди евро без достатъчен контрол. В България следва да се установят всички замесени лица, евентуални корупционни практики и причините подобен строеж да бъде реализиран без необходимите разрешителни.
Най-важната отговорност обаче е тази на украинската държава като получател на помощите. Тя трябва да предостави пълен и проверим отчет за използването на средствата, както и информация за всички фирми и лица, участвали в тяхното управление.

– Като човек с български произход и германски депутат, как гледате на работата на българските институции по този казус?
– Все още събирам информация и затова не бих дал окончателна оценка. Но има обстоятелства, които будят сериозни въпроси. При един законен строителен проект всички разрешителни и съгласувания се извършват още преди първата копка. Трудно е да се приеме, че комплекс с такъв мащаб може да бъде изграден без знанието на администрацията. Надявам се разследването да стигне до реално замесените лица, а не само до дребни чиновници.

– В Германия подобен незаконен комплекс би ли могъл да съществува години наред без реакция на държавата?
– Не мисля. В Германия бюрокрацията е изключително строга. Още преди първата копка трябва да бъдат изпълнени всички законови процедури, а самото планиране на подобен проект може да продължи години. Ако въпреки това започне незаконно строителство, държавата обикновено реагира бързо и разполага с правомощия да спре строежа и да наложи санкции.

– Нужен ли е изцяло нов механизъм за контрол върху европейското финансиране?
– Да, напълно. Според мен е необходима коренна промяна в начина, по който Европейският съюз управлява публичните средства. Германия е един от най-големите платци в ЕС, но често страда от решения, взети без достатъчна отчетност. Необходим е много по-строг контрол върху всяко евро, както и връщане на повече правомощия към държавите членки.

– Какво бихте казали на българските граждани, след като вече виждате какво се случва във Варна?
– Бих им казал: „Не мълчете и не се примирявайте!“ Когато гражданите виждат съмнения за злоупотреби или корупция, те трябва да настояват за прозрачност и отговорност. Случаят „Баба Алино“ стана обществено известен именно защото хора, общественици и представители на партия „Възраждане“ не си замълчаха, а направиха казуса публичен. Затова призовавам българските граждани да подкрепят политически сили, които защитават националния суверенитет, прозрачността и правото на обществото да знае как се харчат публичните средства. Европейските институции не трябва да прилагат двоен стандарт – строга финансова дисциплина към държавите членки, но мълчание, когато става дума за неудобни случаи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 1 Отговор
    В цяла България строят кибуци за по 15 000 човека.Общо за 4 млн евреи.

    13:05 06.07.2026

  • 2 Малий

    26 2 Отговор
    Вижте и имотите на тимаджиите. Колко земеделски кооперации фалираха.

    13:08 06.07.2026

  • 3 Българин

    20 10 Отговор
    От десетилетия не е имало никаква незаконни постройки по черноморието и това отслаби контрола. За това укронацистите си построихи над 200 къщи, без никой да забележи!
    А тоя германски депутат е гей!

    Коментиран от #5, #11, #19

    13:09 06.07.2026

  • 4 Цвете

    6 18 Отговор
    ЩО ЗА ЗАГЛАВИЕ " ГЕРМАНСКИ ДЕПУТАТ "? ТОЙ Е БЪЛГАРСКИ ДЕПУТАТ И Е В, ВИЕ КАЖЕТЕ НЕМСКАТА ПАРТИЯ В КОЯТО ЧЛЕНУВАТ " ВЪЗРАЖДАНЕ ", НАЛИ? 🤷‍♀️🤔🤦‍♂️🤔🫵

    Коментиран от #8

    13:10 06.07.2026

  • 5 Сила

    7 23 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Като всички копейките от Израждане ...гей до гей , циганин до циганин !!!

    13:12 06.07.2026

  • 6 Да,

    8 24 Отговор
    Този немски бoлшeвuk как прецени, че средствата на КУБ са от европейските фондове, та още немски? Просто блатна noдлoга.

    13:15 06.07.2026

  • 7 Има

    10 5 Отговор
    депутат в "Алтернатива за Германия" , Борис Газманов , който е латвиец и роден в Рига ! Но Борислав няма .

    Коментиран от #12

    13:15 06.07.2026

  • 8 Кухоглави либерален троле,

    23 2 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    тозе е НЕМСКИ ДЕПУТАТ от български произход! Българските дyп3д@вци на запад са продажните паразити като Ицкo Хазарта, Рада Дълбочинова, Орхан Кючек, Елена Милиончева и компания.

    13:21 06.07.2026

  • 9 Бре

    20 0 Отговор
    А българските депутати си траят. В келепиря ся.

    13:22 06.07.2026

  • 10 Алиса Вайделска

    6 15 Отговор
    Браво ня моят дълбоко заблуден немслко-български верен последовател! Браво и на дон Коци, моят най-верен партньор сред патериците на българянското статукво!

    13:23 06.07.2026

  • 11 Пепа

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Ти как разбра какъв е, и не това е темата….ето затова сме на такъв хал …..винаги ме по темата и винаги определения на хората ….

    13:34 06.07.2026

  • 12 Сори

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Има":

    Борис Гаманов имах предвид .

    13:34 06.07.2026

  • 13 Какво Искат Да Кажат Тези ?

    3 0 Отговор
    Че с Това Се Приобщаваме !

    Към Европейския Съюз ?

    Ли ?

    13:40 06.07.2026

  • 14 Главният архитект

    9 0 Отговор
    Цяла София е едно Баба Алино!

    13:42 06.07.2026

  • 15 Баце

    8 1 Отговор
    А добрутру. Тука всичко е Баба Алино, ако не е, е бангаранга и борба с олигархията или корипцията и все предишните са виновни, а до тогива между 5 и 10 млрд. мов дълг, вили по Барцелона и хотели по Халкидики, кюлчета и пачки и данъкоплатците слушат я Тони Стораро, я сино му Фики и си мислат, че са връо. Селяния и байганювщина до шия 33 години и борчове.

    13:47 06.07.2026

  • 16 Абу Будалиб

    2 1 Отговор
    Бабалино , бабалино. Там живее Буратино.

    13:48 06.07.2026

  • 17 смях в залата

    3 8 Отговор
    С тая акция ще изкарат доста копейки а може и някоя рубла да получат

    13:52 06.07.2026

  • 18 Тома

    6 0 Отговор
    В цялата държава е така защото най голямата пералня за пари е при нас

    13:55 06.07.2026

  • 19 Кмета на Симитли

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    То и аз един го ама не си признава

    13:56 06.07.2026

  • 20 Даа

    6 1 Отговор
    Разбира се, че не е изолиран случай ! Сглобкаджиите си прехвърлят вината- кой е по- виновен??? Едното крило на сглобката ГЕРБ- ДПС обвинява другото крило на сглобката ПП- ДБ и обратно! Хвани едните, удари другите!!!!!!!

    14:03 06.07.2026

  • 21 Нексус

    2 3 Отговор
    Защо ни занимавате с руски предатели от АзГ, които са смятани от германските власти за терористична проруска организация?
    Вие като журналя не си ли подбирате материалите?

    14:13 06.07.2026

  • 22 Мико

    3 0 Отговор
    Цяла Варна е едно голямо Баба Алино, всички без властта знаят това.

    14:14 06.07.2026

  • 23 Точен

    2 1 Отговор
    ВЪЗРАЖДАНЕ удариха с мръсотията Баба Алино сглобката на ГРОБ+ПП/ДБ и троловете на сглобката са бесни... А неможачите на Радев им се иска да събарят незаконното укроселище, но нямат мозък да го започнат дори...

    14:15 06.07.2026