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Белгия разби американската мечта на Мондиал 2026

Белгия разби американската мечта на Мондиал 2026

7 Юли, 2026 04:58, обновена 7 Юли, 2026 05:01 1 098 11

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„Червените дяволи“ разгромиха САЩ с 4:1 в Сиатъл на фона на грандиозен политически скандал с ФИФА и Белия дом

Белгия разби американската мечта на Мондиал 2026 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белгия се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по футбол 2026, след като надигра категорично един от съдомакините – САЩ, с краен резултат 4:1. Двубоят, изигран на препълнения стадион „Лумен Фийлд“ в Сиатъл пред 66 925 зрители, бе белязан не само от футболно надмощие, но и от невиждан международен скандал, в който се намеси лично американският президент Доналд Тръмп.

Футболната лекция на Белгия и кошмарът на домакините

Срещата започна с бърз шок за домакините. Още в 9-ата минута Шарле Де Кетеларе откри резултата за Белгия, засичайки топката в мрежата след колеблива проява в отбраната на американците. Воденият от Маурисио Почетино тим на САЩ обаче реагира бързо. В 31-вата минута Малик Тилман изравни след прецизно изпълнение на пряк свободен удар, който рикошира в главата на Ханс Ванакен.

Радостта на американската публика продължи едва 116 секунди. В 33-тата минута Леандро Тросар проби отляво и центрира към Де Кетеларе, който надскочи Тим Рийм и отбеляза втория си гол в мача, връщайки преднината на Белгия за 2:1.

През второто полувреме интригата бе окончателно убита след фрапантна грешка на американския вратар Мат Фрийз. В 57-мата минута той излезе неразчетено извън наказателното поле, забави се с топката под натиска на белгийските нападатели и я загуби, което позволи на Ханс Ванакен да стреля необезпокояван от около 30 метра в празната врата за 3:1.

До края на срещата белгийците тотално контролираха събитията. Селекционерът на Белгия пусна в игра свежите суперзвезди Ромелу Лукаку и Жереми Доку, а Белгия оформи крайното 4:1, с което подпечата билета си за сблъсък срещу Испания на четвъртфиналите. За капак на лошите новини за САЩ, капитанът им Кристиан Пулишич напусна терена с контузия в 59-ата минута.

Скандалът „Балогун“: Тръмп, Инфантино и гневът на УЕФА

Истинската буря около този мач обаче се разрази извън терена. Основна тема в световните медии стана нападателят на САЩ Фоларин Балогун. Той получи червен картон в предишния етап срещу Босна и Херцеговина, което по правилник трябваше автоматично да го извади от мача с Белгия.

В безпрецедентен ход обаче, Дисциплинарната комисия на ФИФА отмени наказанието му броени часове преди мача, заменяйки го с условна санкция. Журналистическо разследване разкри, че Белият дом е организирал 4-дневна масирана лобистка кампания. Президентът Доналд Тръмп е провел лични разговори с шефа на ФИФА Джани Инфантино, настоявайки за преразглеждане на случая, а след решението публично благодари на централата.

Това предизвика вълна от ярост в Европа. Белгийската футболна асоциация и европейската централа УЕФА реагираха остро. От УЕФА излязоха с официална позиция, в която нарекоха решението на ФИФА „неразбираемо, неоправдано и прекрачващо червената линия“, заявявайки, че то подкопава интегритета на футбола. Белгийските медии бяха още по-директни, като издания като „Хет Нювсблад“ излязоха със заглавия за „100% корупция“, обвинявайки Инфантино, че гради политическа империя вместо да администрира спорта.

В крайна сметка, въпреки политическия натиск Балогун да бъде на терена, Белгия даде категоричен спортен отговор и изхвърли домакините от Световното първенство.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 радостен съм

    19 1 Отговор
    Браво на белгийците! Прекрасна игра, жалки американци.И лудият Дон не помогна.Бай,бай, Америка!

    05:05 07.07.2026

  • 2 Гран плас

    15 0 Отговор
    Белгия е четири класи над некадърните американци!! Справедливостта тържествува!

    05:06 07.07.2026

  • 3 ХИЛЯДИ ПЪТИ :БРАВО!

    19 0 Отговор
    Дедо Дон няма ли да се обади да отменят резултата? Нещастник! БРАВО БЕЛГИЯ!

    05:09 07.07.2026

  • 4 Спокойно

    16 1 Отговор
    Тръмп вече е подел инициативата
    за присъединаване на Брюксел към Тексас

    Коментиран от #6

    05:13 07.07.2026

  • 5 Андерлехт

    10 0 Отговор
    Краварите на колене!И оранжевият старец,и Инфантилино,и домакинството,и провокациити не помогнаха. Белгия е футболна сила, а гринговците гола вода.

    05:16 07.07.2026

  • 6 Крейзи ориндж

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Спокойно":

    Оранжв психясал дъртак.

    05:18 07.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сандо

    5 0 Отговор
    Инфантино и алчната му шайка ще убият футбола.

    05:36 07.07.2026

  • 9 Модърн токинг

    2 0 Отговор
    Къпейките с поредния когнитивен дисонанс - възхваляват центъра на ЕС, Белгия, за да плюят по САЩ.

    05:49 07.07.2026

  • 10 Aлфа Вълкът

    1 0 Отговор
    Айде 300% мита за Белгия, ей тоя мач ми се гледаше, ама с малоумните им часове, най-скапаното световно.

    06:05 07.07.2026

  • 11 сащисан кравар

    0 0 Отговор
    Бай Дончо губи на всички фронтове😅 Където и да се намеси - греда, роден лyзъp🤣

    06:10 07.07.2026

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