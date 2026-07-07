Белгия разби американската мечта на Мондиал 2026

Белгия се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по футбол 2026, след като надигра категорично един от съдомакините – САЩ, с краен резултат 4:1. Двубоят, изигран на препълнения стадион „Лумен Фийлд“ в Сиатъл пред 66 925 зрители, бе белязан не само от футболно надмощие, но и от невиждан международен скандал, в който се намеси лично американският президент Доналд Тръмп.

Футболната лекция на Белгия и кошмарът на домакините

Срещата започна с бърз шок за домакините. Още в 9-ата минута Шарле Де Кетеларе откри резултата за Белгия, засичайки топката в мрежата след колеблива проява в отбраната на американците. Воденият от Маурисио Почетино тим на САЩ обаче реагира бързо. В 31-вата минута Малик Тилман изравни след прецизно изпълнение на пряк свободен удар, който рикошира в главата на Ханс Ванакен.

Радостта на американската публика продължи едва 116 секунди. В 33-тата минута Леандро Тросар проби отляво и центрира към Де Кетеларе, който надскочи Тим Рийм и отбеляза втория си гол в мача, връщайки преднината на Белгия за 2:1.

През второто полувреме интригата бе окончателно убита след фрапантна грешка на американския вратар Мат Фрийз. В 57-мата минута той излезе неразчетено извън наказателното поле, забави се с топката под натиска на белгийските нападатели и я загуби, което позволи на Ханс Ванакен да стреля необезпокояван от около 30 метра в празната врата за 3:1.

До края на срещата белгийците тотално контролираха събитията. Селекционерът на Белгия пусна в игра свежите суперзвезди Ромелу Лукаку и Жереми Доку, а Белгия оформи крайното 4:1, с което подпечата билета си за сблъсък срещу Испания на четвъртфиналите. За капак на лошите новини за САЩ, капитанът им Кристиан Пулишич напусна терена с контузия в 59-ата минута.

Скандалът „Балогун“: Тръмп, Инфантино и гневът на УЕФА

Истинската буря около този мач обаче се разрази извън терена. Основна тема в световните медии стана нападателят на САЩ Фоларин Балогун. Той получи червен картон в предишния етап срещу Босна и Херцеговина, което по правилник трябваше автоматично да го извади от мача с Белгия.

В безпрецедентен ход обаче, Дисциплинарната комисия на ФИФА отмени наказанието му броени часове преди мача, заменяйки го с условна санкция. Журналистическо разследване разкри, че Белият дом е организирал 4-дневна масирана лобистка кампания. Президентът Доналд Тръмп е провел лични разговори с шефа на ФИФА Джани Инфантино, настоявайки за преразглеждане на случая, а след решението публично благодари на централата.

Това предизвика вълна от ярост в Европа. Белгийската футболна асоциация и европейската централа УЕФА реагираха остро. От УЕФА излязоха с официална позиция, в която нарекоха решението на ФИФА „неразбираемо, неоправдано и прекрачващо червената линия“, заявявайки, че то подкопава интегритета на футбола. Белгийските медии бяха още по-директни, като издания като „Хет Нювсблад“ излязоха със заглавия за „100% корупция“, обвинявайки Инфантино, че гради политическа империя вместо да администрира спорта.

В крайна сметка, въпреки политическия натиск Балогун да бъде на терена, Белгия даде категоричен спортен отговор и изхвърли домакините от Световното първенство.