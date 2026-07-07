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Полша разкри мащаба на военната си помощ за Украйна: над 4,5 млрд. долара от началото на войната
  Тема: Украйна

Полша разкри мащаба на военната си помощ за Украйна: над 4,5 млрд. долара от началото на войната

7 Юли, 2026 04:48, обновена 7 Юли, 2026 04:52 578 6

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Варшава разсекрети списъците с предоставеното въоръжение, включващо танкове, изтребители и зенитни ракети „Пейтриут“, след вътрешнополитически скандал

Полша разкри мащаба на военната си помощ за Украйна: над 4,5 млрд. долара от началото на войната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полша е предоставила на Украйна военна помощ на обща стойност 4,5 милиарда долара (около 16,45 милиарда злоти или близо 4 милиарда евро) от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.. Данните бяха официално разсекретени и оповестени от вицепремиера и министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш. Подробности по темата предава украинската агенция UNN.

Хронология и структура на доставките

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Според представения доклад от Министерството на националната отбрана, лъвският пай от военната подкрепа (около 90%) е изпратен през периода 2022–2023 г.. Тогава стойността на оръжейните трансфери възлиза на близо 15 милиарда злоти (около 3,5 милиарда евро).

След идването на власт на правителството на Доналд Тъск през декември 2023 г., Полша е доставила допълнително оборудване на стойност 413 милиарда долара (1,55 милиарда злоти).

Полският състав на прехвърленото тежко въоръжение включва:

  • Танкове: Модели T-72, PT-91 Twardy и модерни германски машини Leopard 2A4.
  • Авиация: Изтребители MiG-29 и вертолети Mi-2.
  • Артилерия и ПВО: Ракетни системи за залпов огън, самоходни гаубици Krab, както и системи S-200.
  • Логистика и обучение: Страната е обучила над 30 000 украински военнослужещи и поддържа ключовия логистичен хаб в Жешов.

Политическият скандал зад разсекретяването

До официалното публикуване на цифрите се стигна, след като Кшищоф Босак, заместник-председател на Сейма от крайнодясната партия „Конфедерация“, обвини правителството, че през март тайно е прехвърлило на Киев дефицитни ракети PAC-3 за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриут“. Опозицията разкритикува кабинета, че тези ракети са били жизненоважни за полската сигурност срещу руски балистични заплахи.

В отговор премиерът Доналд Тъск и военният министър потвърдиха трансфера, но подчертаха, че решението е взето след консултации с НАТО и САЩ. Косиняк-Камиш увери, че изпратените количества не компрометират отбранителните способности на Полша, допълвайки: „Линията на сигурност на Полша днес минава по украинско-руския фронт. Колкото повече руски ракети и дронове бъдат унищожени там, толкова по-безопасна е Полша“.

Министърът отхвърли и твърденията, че Варшава е подарявала единствено остаряло съветско скрап-оборудване, подчертавайки високата ефективност на изпратената техника. Относно оставащите полски самолети MiG-29, Полша преговаря за трансфер в замяна на достъп до украински технологии за дронове през следващите две години.


Полша
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  • 4 Сандо

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  • 5 Майстора

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  • 6 хихи

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    Скрап-оборудване срещу украински технологии за дронове???
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